Германия очаква от САЩ да затегнат санкциите срещу Русия

Германия би приветствала затягането на санкциите на САЩ срещу Русия, заяви говорителят на германския кабинет Щефан Корнелиус.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в Белия дом в неделя, че е готов да започне втори кръг от санкции срещу Русия заради конфликта в Украйна.
„Германското правителство, разбира се, прие с голям интерес тази информация и тези изявления на американския президент. Германското правителство се опитва да увеличи натиска от санкции върху Русия от седмици и месеци и би приветствало, ако и САЩ се присъединят към тази позиция. Всички знаем, че САЩ държат ключа за увеличаване на натиска върху Русия. И дебатите от последните седмици и месеци също се въртят по същество около разработването на единна позиция по отношение на санкциите в западния алианс срещу Русия. И в този смисъл ние имаме положително отношение към това изявление на американския президент“, каза Корнелиус по време на брифинг в понеделник.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тези търсят
Коментиран от #5
14:53 08.09.2025
2 Вашето Мнение
14:54 08.09.2025
3 КанцлерАкт
не разбраха ли,
че бяха просто използвани ?!!!
14:54 08.09.2025
4 Ако Германия
14:57 08.09.2025
5 Вашето Мнение
До коментар #1 от "Тези търсят":Хитлер макар, че е успял до някъде си е типичен атглосаксонски страхливвец, който се е гръмнал като куче, когато руснаците са били на 50 метра от бункера, в който се е бил сврял. Запомнете добре няма по-зло, арогантно, лицемерно, подло, жестоко същество от страхливия англосаксонец.
14:57 08.09.2025
6 Само дето
Коментиран от #8
14:58 08.09.2025
8 Соня от София
До коментар #6 от "Само дето":Защо смяташ, че мърцула, микрон, мерци, мацоли и сие се нуждаят от мир? Те изчезват ако се сключи мир.
14:59 08.09.2025
10 Един
Ще дълбаят в рецесията! Франция се присъединява и ще повлекат всички в блатото с безумията си!
ЧЕСТИТ ВИ КЛУБ НА БОГАТИТЕ!
Милионери... ама кредитни!
15:05 08.09.2025
11 Феникс
15:07 08.09.2025
13 минувач
Коментиран от #15
15:09 08.09.2025
14 Голяма излагация
15:09 08.09.2025
15 А Путлер е в бункера
До коментар #13 от "минувач":с хлебарките 🤣 в позиция цунгцванг.
Коментиран от #25
15:11 08.09.2025
17 Дъллгия
Коментиран от #18
15:12 08.09.2025
18 Ха-ха-ха, дъртия педофил
До коментар #17 от "Дъллгия":няма нищо за местене.
Коментиран от #33
15:13 08.09.2025
20 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно
15:14 08.09.2025
22 Дрън дрън
Европейците се държат с Тръмп като с дете със специални потребности!
Без да очакват от него някакви особени резултати в учението и труда! 😅
15:16 08.09.2025
23 Перо
15:16 08.09.2025
24 Тръмп
Не отключва!
15:18 08.09.2025
25 В психиатрията където си
До коментар #15 от "А Путлер е в бункера":не си ли пиеш лекарствата?
15:19 08.09.2025
26 Германците вместо да дават акъл,
15:20 08.09.2025
27 Търновец
15:22 08.09.2025
28 Сатана Z
Преведено на Български звучи така:
“Надай се хюу на пияна жЕна”
та и Фрицовете така.
15:24 08.09.2025
29 селяк
15:29 08.09.2025
30 Дедо ви...
15:31 08.09.2025
31 Русофил до мозъка на костите
15:36 08.09.2025
32 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ ЗАПАДА И НАТО ! ФАКТ :
В МОМЕНТА,СЪОБРАЗНО СВО, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ. ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ = 9 МИНУТИ,И НАТО И САЩ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, окт.2024г.)
15:45 08.09.2025
33 Дъллгия
До коментар #18 от "Ха-ха-ха, дъртия педофил":Що ти като Френчо да не си падаш по баба си? И внимавайте много с коментарите! Педофил е обида за която можете да бъдете осъден! Никаде няма данни да е правил нещо с непълнолетни!!!
Коментиран от #35
15:54 08.09.2025
34 Объркано Атлантиче
В тази връзка да припомним тази новина:
ЕС увеличи вноса на желязо и стомана от Русия с 28% на годишна база през първото тримесечие
-- GMK
EU increased imports of iron and steel products from Russia by 28% y/y in Q1 --
15:55 08.09.2025
35 Хаха
До коментар #33 от "Дъллгия":Ще ми осъди дедовия.
16:07 08.09.2025