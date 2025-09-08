Новини
Германия очаква от САЩ да затегнат санкциите срещу Русия
  Тема: Украйна

Германия очаква от САЩ да затегнат санкциите срещу Русия

8 Септември, 2025 14:51 864 35

САЩ държат ключа за увеличаване на натиска върху Русия

Германия очаква от САЩ да затегнат санкциите срещу Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германия би приветствала затягането на санкциите на САЩ срещу Русия, заяви говорителят на германския кабинет Щефан Корнелиус.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в Белия дом в неделя, че е готов да започне втори кръг от санкции срещу Русия заради конфликта в Украйна.

Германското правителство, разбира се, прие с голям интерес тази информация и тези изявления на американския президент. Германското правителство се опитва да увеличи натиска от санкции върху Русия от седмици и месеци и би приветствало, ако и САЩ се присъединят към тази позиция. Всички знаем, че САЩ държат ключа за увеличаване на натиска върху Русия. И дебатите от последните седмици и месеци също се въртят по същество около разработването на единна позиция по отношение на санкциите в западния алианс срещу Русия. И в този смисъл ние имаме положително отношение към това изявление на американския президент“, каза Корнелиус по време на брифинг в понеделник.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тези търсят

    33 5 Отговор
    Реванш заради ВСВ. Няма да се кротнат докато не подпалят трета. Само че тогава вече няма да има Германия.

    Коментиран от #5

    14:53 08.09.2025

  • 2 Вашето Мнение

    30 5 Отговор
    Нима целият циливилизован запад разчита на сащ? Толкова ли са смешни световни сили като германия, франция, англия, италия и сите пинчери? Лаят само в краката на господаря.

    14:54 08.09.2025

  • 3 КанцлерАкт

    19 3 Отговор
    ΠροζΤΝ....τγΤκαΤα на САЩ
    не разбраха ли,
    че бяха просто използвани ?!!!

    14:54 08.09.2025

  • 4 Ако Германия

    27 5 Отговор
    не се управляваше от продажни политици, сега щеше да си гледа интереса и да е с Русия и да върви напред, вместо да се самоубива.

    14:57 08.09.2025

  • 5 Вашето Мнение

    30 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тези търсят":

    Хитлер макар, че е успял до някъде си е типичен атглосаксонски страхливвец, който се е гръмнал като куче, когато руснаците са били на 50 метра от бункера, в който се е бил сврял. Запомнете добре няма по-зло, арогантно, лицемерно, подло, жестоко същество от страхливия англосаксонец.

    14:57 08.09.2025

  • 6 Само дето

    22 4 Отговор
    Ключът на Сащ няма нищо общо с КЛЮЧАЛКАТА. Истината е че ако западна европа и сащ престанат д наливат оръжие от пусто в празно то тогава може да има рзултатни преговори за мир.

    Коментиран от #8

    14:58 08.09.2025

  • 8 Соня от София

    18 3 Отговор

    До коментар #6 от "Само дето":

    Защо смяташ, че мърцула, микрон, мерци, мацоли и сие се нуждаят от мир? Те изчезват ако се сключи мир.

    14:59 08.09.2025

  • 10 Един

    20 2 Отговор
    Още много глад ги чака германците!
    Ще дълбаят в рецесията! Франция се присъединява и ще повлекат всички в блатото с безумията си!

    ЧЕСТИТ ВИ КЛУБ НА БОГАТИТЕ!
    Милионери... ама кредитни!

    15:05 08.09.2025

  • 11 Феникс

    18 2 Отговор
    Русия трябваше да ги държи на каишка още дълго време под формата на ФРГ и ГДР! Хамериканците как подържат Кореята разделена и до ден днешен!

    15:07 08.09.2025

  • 13 минувач

    14 18 Отговор
    Ключът е в Путин ! Нито в Щатите , нито където и да било другаде !

    Коментиран от #15

    15:09 08.09.2025

  • 14 Голяма излагация

    17 12 Отговор
    С Путлер... Тръмп спряга глагола "мотам се".

    15:09 08.09.2025

  • 15 А Путлер е в бункера

    23 15 Отговор

    До коментар #13 от "минувач":

    с хлебарките 🤣 в позиция цунгцванг.

    Коментиран от #25

    15:11 08.09.2025

  • 17 Дъллгия

    14 18 Отговор
    Марче , току що Путин го премести в другия крачол!

    Коментиран от #18

    15:12 08.09.2025

  • 18 Ха-ха-ха, дъртия педофил

    15 12 Отговор

    До коментар #17 от "Дъллгия":

    няма нищо за местене.

    Коментиран от #33

    15:13 08.09.2025

  • 20 🇧🇬 и 🇷🇺 завинаги заедно

    11 8 Отговор
    Този първо да си погледне германската джамахирия, в която живеят и после да се прави на страшен на Русия, че този път да не заговорят немците на руски. Бозавите с едни арабели не могат да се оправят тръгнали на Русия да се святкат. Смешни са.

    15:14 08.09.2025

  • 22 Дрън дрън

    8 1 Отговор
    Германия много добре знае, че очаква от умрял писмо!

    Европейците се държат с Тръмп като с дете със специални потребности!
    Без да очакват от него някакви особени резултати в учението и труда! 😅

    15:16 08.09.2025

  • 23 Перо

    10 2 Отговор
    Джендърията от ЕС се върти около Тръмп като куче пред месарница! Всеки ден скачат за санкции и винаги опират до Тръмп!

    15:16 08.09.2025

  • 24 Тръмп

    5 0 Отговор
    е ключ без катинар!

    Не отключва!

    15:18 08.09.2025

  • 25 В психиатрията където си

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "А Путлер е в бункера":

    не си ли пиеш лекарствата?

    15:19 08.09.2025

  • 26 Германците вместо да дават акъл,

    8 2 Отговор
    по добре да си затегнат собствените гащи.

    15:20 08.09.2025

  • 27 Търновец

    0 6 Отговор
    Германия да не купува Ф 35 от САЩ и да не продава Немски военни технологии на САЩ.

    15:22 08.09.2025

  • 28 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Gib deinen Schwanz einer betrunkenen Frau
    Преведено на Български звучи така:

    “Надай се хюу на пияна жЕна”
    та и Фрицовете така.

    15:24 08.09.2025

  • 29 селяк

    3 1 Отговор
    и за чиф чеп хамерика да си го набива зарад меките джерманци?? :Д

    15:29 08.09.2025

  • 30 Дедо ви...

    4 1 Отговор
    За Запада многополюсният свят е паника и хаос, защото руши илюзията за неговата изключителност. Когато Франция рухне, ще падне и Германия. Провалът на Петата република може да взриви цялата еврозона

    15:31 08.09.2025

  • 31 Русофил до мозъка на костите

    1 1 Отговор
    България и ЕС не струват. В Европа всичко се разпада и прогнива. Истината е в Русия и Северна Корея. Това са държави за пример, по които трябва да се водим. В Европейския съюза е страшен гнет, в Русия се диша леко и свободно.

    15:36 08.09.2025

  • 32 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ ЗАПАДА И НАТО ! ФАКТ :

    5 2 Отговор
    🇷🇺РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ "СВО"СПОРЕД ЧЛЕН 106,107, ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ СПОНСОРИРАНИЯ В УКРАЙНА ЗАП.ФАШИЗЪМ ОТ 2014г .МАРИОНЕТНИЯ ПРЕВРАТЕН УКР. РЕЖИМ ИЗБИВА 8 г. ГРАЖДАНИТЕ СИ ,А ЦЕНЗУРАТА НА ЕС ПРЕМЪЛЧАВАШЕ ТОВА ! РУСИЯ ЩЕ ПРИКЛЮЧИ С ТОЗИ РЕЖИМ .САЩ И НАТО В МОМЕНТА,НЕ СА АКТУАЛЕН ФАКТОР - НИТО ВЪВ ФИНАНСОВО ( ЗАГУБИТЕ НА САЩ ПРЕВИШИХА=7,3 трил $ !,А В ГЕРМАНИЯ САМО ЗА 2024= 25 000 ФИРМИ ОБЯВИХА ФАЛИТ !),НИТО ВЪВ ВОЕННО ТЕХН. ОТНОШЕНИЕ..( ВСИЧКОТО МОДЕРНО АМЕРИКАНСКО ОРЪЖИЕ - ПЕЙТРИЪТ,АБРАМС,АТАКАМС..Е УНИЩОЖЕНО, НА 95% = 430 МЛРД $, И СЕ ОКАЗА НЕАКТУАЛНО И СЛАБО.ТОВА ДОВЕДЕ ДО КРИЗА С НАЛИЧНОСТИТЕ В НАТО .ЗА 2024Г 🇷🇺РУСИЯ Е С ОТЛИЧНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ,И УВЕЛИЧ.ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА= 210 МЛРД.$.РУСКАТА ВОЕННА ПРОМИШ.СЕ ОКАЗА 3-ТИ ПО МОЩНА ОТ ТАЗИ НА САЩ И ЕС- ДУМИ НА МАРК РЮТЕ- ГЕН. СЕК.НА НАТО. НА УКРАЙНА НЕ Е ОБЯВЕНА ВОЙНА НИТО ПЪК НА РУСИЯ СА НУЖНИ ТЕРИТОРИИ.ЗА ТАЗИ ЦЕЛ РУСИЯ ИМА ПРЕДОСТАТЪЧНО НЕЯДРЕННИ ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО ПОРАЗЯВАНЕ, КАТО ВАКУУМНИТЕ -"ОДАБ-9000".
    В МОМЕНТА,СЪОБРАЗНО СВО, В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ= 730 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,( потвърдено и от ГРУ-Украйна).ТЕ СА ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН РЕДОВНА АРМИЯ. ПРИ КОНФЛИКТ НА ГЛОБАЛНО НИВО, СА ДОСТАТЪЧНИ САМО = 12 бр. 🇷🇺РУСКИ 200 тонни SS-X-30 ,С ОБСЕГ = 18 000 КМ = 9 МИНУТИ,И НАТО И САЩ ЩЕ БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ ! ЗАЩИТА ПРИ ТЕЗИ НОВИ СИСТЕМИ НЯМА.( ИЗЯВЛ. НА СКОТ РИТЕР- ВОЕНЕН СПЕЦИАЛИСТ ОТ ЦРУ,САЩ, окт.2024г.)

    15:45 08.09.2025

  • 33 Дъллгия

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ха-ха-ха, дъртия педофил":

    Що ти като Френчо да не си падаш по баба си? И внимавайте много с коментарите! Педофил е обида за която можете да бъдете осъден! Никаде няма данни да е правил нещо с непълнолетни!!!

    Коментиран от #35

    15:54 08.09.2025

  • 34 Объркано Атлантиче

    3 0 Отговор
    А САЩ заявиха пред ЕС, че трябва да спрат напълно да купуват руски петрол и газ, ако искат Вашингтон да наложи по-строги санкции на Москва😆 — Financial Times

    В тази връзка да припомним тази новина:
    ЕС увеличи вноса на желязо и стомана от Русия с 28% на годишна база през първото тримесечие

    -- GMK
    EU increased imports of iron and steel products from Russia by 28% y/y in Q1 --

    15:55 08.09.2025

  • 35 Хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Дъллгия":

    Ще ми осъди дедовия.

    16:07 08.09.2025

Новини по държави:
