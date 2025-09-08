Германия очаква от САЩ да затегнат санкциите срещу Русия

Германия би приветствала затягането на санкциите на САЩ срещу Русия, заяви говорителят на германския кабинет Щефан Корнелиус.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в Белия дом в неделя, че е готов да започне втори кръг от санкции срещу Русия заради конфликта в Украйна.

„Германското правителство, разбира се, прие с голям интерес тази информация и тези изявления на американския президент. Германското правителство се опитва да увеличи натиска от санкции върху Русия от седмици и месеци и би приветствало, ако и САЩ се присъединят към тази позиция. Всички знаем, че САЩ държат ключа за увеличаване на натиска върху Русия. И дебатите от последните седмици и месеци също се въртят по същество около разработването на единна позиция по отношение на санкциите в западния алианс срещу Русия. И в този смисъл ние имаме положително отношение към това изявление на американския президент“, каза Корнелиус по време на брифинг в понеделник.