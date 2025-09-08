ЕС спечели време с подписването на споразумения със САЩ относно Украйна

ЕС смята, че споразуменията между САЩ и Съюза относно отбраната, търговията и украинския конфликт трябва да се разглеждат като нещо, което е позволило на блока да купи „малко време“, а не като решаване на спорни въпроси между Брюксел и Вашингтон, съобщи Financial Times, позовавайки се на високопоставен служител на ЕС.

„Висш служител на ЕС заяви пред Financial Times, че споразуменията за отбрана, търговия и Украйна трябва да се разглеждат като нещо, което е „спечелило малко време на ЕС“ по отношение на администрацията на Тръмп, а не като решаване на спорни въпроси“, се казва в изданието.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп постигнаха търговско споразумение на 27 юли, според което почти целият износ на ЕС за САЩ вече ще бъде обложен с тарифи от 15%. Освен това ЕС се е ангажирал да закупува втечнен природен газ (LNG), ядрено гориво и оръжия от САЩ. Споразумението не включва премахване на 50% американски тарифи върху стомана и алуминий, но те биха могли да бъдат намалени чрез по-нататъшни преговори. По-конкретно, като част от споразумението, Европейският съюз се ангажира да купува енергия от Вашингтон на стойност 750 милиарда долара - 250 млрд. USD годишно до края на мандата на Тръмп - и да инвестира допълнителни 600 млрд. USD в Америка.