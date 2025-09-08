Новини
Свят »
Белгия »
ЕС спечели време с подписването на споразумения със САЩ относно Украйна

ЕС спечели време с подписването на споразумения със САЩ относно Украйна

8 Септември, 2025 15:53 539 11

  • споразумения-
  • сащ-
  • ес-
  • русия-
  • украйна

Те не са решение на спорните въпроси

ЕС спечели време с подписването на споразумения със САЩ относно Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЕС смята, че споразуменията между САЩ и Съюза относно отбраната, търговията и украинския конфликт трябва да се разглеждат като нещо, което е позволило на блока да купи „малко време“, а не като решаване на спорни въпроси между Брюксел и Вашингтон, съобщи Financial Times, позовавайки се на високопоставен служител на ЕС.

„Висш служител на ЕС заяви пред Financial Times, че споразуменията за отбрана, търговия и Украйна трябва да се разглеждат като нещо, което е „спечелило малко време на ЕС“ по отношение на администрацията на Тръмп, а не като решаване на спорни въпроси“, се казва в изданието.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп постигнаха търговско споразумение на 27 юли, според което почти целият износ на ЕС за САЩ вече ще бъде обложен с тарифи от 15%. Освен това ЕС се е ангажирал да закупува втечнен природен газ (LNG), ядрено гориво и оръжия от САЩ. Споразумението не включва премахване на 50% американски тарифи върху стомана и алуминий, но те биха могли да бъдат намалени чрез по-нататъшни преговори. По-конкретно, като част от споразумението, Европейският съюз се ангажира да купува енергия от Вашингтон на стойност 750 милиарда долара - 250 млрд. USD годишно до края на мандата на Тръмп - и да инвестира допълнителни 600 млрд. USD в Америка.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивка Бейбе

    0 2 Отговор
    Дубре, ЕС😍

    15:55 08.09.2025

  • 2 Kaлпазанин

    15 2 Отговор
    ЕС се управлява от ционисти и наркозависими идиоти ,жалко за хората все още нормалните хора че ги търпим ,но както е казано .всеки народ си заслужава управниците ,не народ а офце

    15:57 08.09.2025

  • 3 пешо

    10 2 Отговор
    факти омръзнахте на хората с тая украйна , не разбрахте ли че българския народ не се интересува от тая украйна

    15:57 08.09.2025

  • 4 Урсула

    12 2 Отговор
    си вкара автогол. Един път нямаше миндер за нея в Турция. Втори път СИ я изгони от Китай с граждански полети. Трети път стоя на малко столче с рщевроШушумигите... Тръмп да я приеме. Тръмп ги изостави и отиде да се отчита на Путин. Четвърти път Тръмп игра голф и нареди на Урсула ЕС да плаща мита на САЩ. Абе голяма е ......генеколожка. Пфууу.

    15:58 08.09.2025

  • 5 Луганск

    9 3 Отговор
    ЕВРОПА -КАПУТ!

    САЩ И ЗАПАДНИЯТ МАЛЪК СВЯТ УМИРА

    И така, нека обобщим модерността. Само глупаците все още не са разбрали, че Западът и англосаксонският свят са мъртви!

    Няколко века грабежи, убийства, донесли на Запада въображаемо благополучие, приключиха!

    Европа, родината на робството, нацизма, фашизма, англосаксонския капитализъм, концентрационните лагери, геноцида, всички световни войни, умря!! Такива бивши страни като Франция, Англия, Германия, САЩ и други със сигурност няма да оцелеят!

    На мястото на бивша Европа и САЩ ще бъде обичайното и обичайно състояние на тези места - хаос, разруха, неграмотност, мръсотия, студ, глад, епидемии, бандитизъм и изчезване! Тези територии и останалото население ще се считат за отстъпващо, третокласно място на планетата Земя.

    Центърът на развитие, прогрес, равенство и справедливост на цялото човечество вече се е преместил в Русия и страните от големия свободен свят (Индия, Китай и др.)
    Добрата новина за България е, че тя ще се превърне в регион на Руската федерация и ще започне своето възраждане.

    Свидетели сме на разрушаването на цяла епоха!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ!

    15:58 08.09.2025

  • 6 пешо

    6 1 Отговор
    урсула даже не може да си намести стола да седне

    15:59 08.09.2025

  • 7 Дух

    6 1 Отговор
    Европа смърди и е пробито блато на всякакви джендъри и ЛГБТ олигофрени , света тотално е изключил с мисленето и е изтрещял тотал Щета ,🖤☠️ с смъртта е най голямото добро което може да ми се падне

    Коментиран от #11

    15:59 08.09.2025

  • 8 Мароооу

    4 1 Отговор
    вече не си интересна. Не ни интересува Мурсула и зеления 🐸

    15:59 08.09.2025

  • 9 име

    5 1 Отговор
    ЕССР в лицето на меркелицата и оланд имаха същото поведение и по отношение на минските споразумения. Не за първи път ще постъпят по познатия начин, очаквайки различен резултат.

    16:01 08.09.2025

  • 10 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Комсомолката Меркел даде на путен 7 трилиона евро зо газ! Той с тези пари правеше ракети!
    Сега Германия ще дава пари за американски оръжия да се брани от путин, понеже е много умна!

    16:02 08.09.2025

  • 11 Отивай на аспаруховия мост

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дух":

    и джъмп!

    16:04 08.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания