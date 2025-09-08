ЕС спечели време с подписването на споразумения със САЩ относно Украйна

ЕС смята, че споразуменията между САЩ и Съюза относно отбраната, търговията и украинския конфликт трябва да се разглеждат като нещо, което е позволило на блока да купи „малко време“, а не като решаване на спорни въпроси между Брюксел и Вашингтон, съобщи Financial Times, позовавайки се на високопоставен служител на ЕС.
„Висш служител на ЕС заяви пред Financial Times, че споразуменията за отбрана, търговия и Украйна трябва да се разглеждат като нещо, което е „спечелило малко време на ЕС“ по отношение на администрацията на Тръмп, а не като решаване на спорни въпроси“, се казва в изданието.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп постигнаха търговско споразумение на 27 юли, според което почти целият износ на ЕС за САЩ вече ще бъде обложен с тарифи от 15%. Освен това ЕС се е ангажирал да закупува втечнен природен газ (LNG), ядрено гориво и оръжия от САЩ. Споразумението не включва премахване на 50% американски тарифи върху стомана и алуминий, но те биха могли да бъдат намалени чрез по-нататъшни преговори. По-конкретно, като част от споразумението, Европейският съюз се ангажира да купува енергия от Вашингтон на стойност 750 милиарда долара - 250 млрд. USD годишно до края на мандата на Тръмп - и да инвестира допълнителни 600 млрд. USD в Америка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивка Бейбе
15:55 08.09.2025
2 Kaлпазанин
15:57 08.09.2025
3 пешо
15:57 08.09.2025
4 Урсула
15:58 08.09.2025
5 Луганск
САЩ И ЗАПАДНИЯТ МАЛЪК СВЯТ УМИРА
И така, нека обобщим модерността. Само глупаците все още не са разбрали, че Западът и англосаксонският свят са мъртви!
Няколко века грабежи, убийства, донесли на Запада въображаемо благополучие, приключиха!
Европа, родината на робството, нацизма, фашизма, англосаксонския капитализъм, концентрационните лагери, геноцида, всички световни войни, умря!! Такива бивши страни като Франция, Англия, Германия, САЩ и други със сигурност няма да оцелеят!
На мястото на бивша Европа и САЩ ще бъде обичайното и обичайно състояние на тези места - хаос, разруха, неграмотност, мръсотия, студ, глад, епидемии, бандитизъм и изчезване! Тези територии и останалото население ще се считат за отстъпващо, третокласно място на планетата Земя.
Центърът на развитие, прогрес, равенство и справедливост на цялото човечество вече се е преместил в Русия и страните от големия свободен свят (Индия, Китай и др.)
Добрата новина за България е, че тя ще се превърне в регион на Руската федерация и ще започне своето възраждане.
Свидетели сме на разрушаването на цяла епоха!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ И БЪЛГАРИЯ!
15:58 08.09.2025
6 пешо
15:59 08.09.2025
7 Дух
Коментиран от #11
15:59 08.09.2025
8 Мароооу
15:59 08.09.2025
9 име
16:01 08.09.2025
10 Ганя Путинофила
Сега Германия ще дава пари за американски оръжия да се брани от путин, понеже е много умна!
16:02 08.09.2025
11 Отивай на аспаруховия мост
До коментар #7 от "Дух":и джъмп!
16:04 08.09.2025