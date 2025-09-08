Новини
Ето какво включва 19-ият пакет от санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Ето какво включва 19-ият пакет от санкции срещу Русия

8 Септември, 2025 16:15 2 272 52

Санкциите ще засегнат банки от Централна Азия и много руски регионални такива

Ето какво включва 19-ият пакет от санкции срещу Русия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия възнамерява да предложи 19-ия пакет от антируски санкции на страните от ЕС за разглеждане до 12 септември, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Тя заяви също, че две банки на държави от Централна Азия и редица регионални банки на Руската федерация ще бъдат включени в черния списък.

Още новини от Украйна

По-рано аг. Bloomberg съобщи, че Европейската комисия обмисля възможността за въвеждане на вторични санкции срещу Казахстан като част от този пакет.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЕК..

    55 69 Отговор
    ще се спъва за 19 път в същата мотика. И резултата пак ще е същия.:))

    Коментиран от #4, #47

    16:18 08.09.2025

  • 3 Митко Зъркела

    62 41 Отговор
    Защо пък Казахстан ? И те странят от рашистката прегръдка.

    16:19 08.09.2025

  • 4 Мдааа

    51 64 Отговор

    До коментар #2 от "ЕК..":

    резултата ще е още освободени руски територии. Гледай сеир.

    16:20 08.09.2025

  • 5 Докато са приспали европейците

    61 11 Отговор
    с лъжи и пропаганда, урсулите довършват Европа.

    16:20 08.09.2025

  • 6 Налудник

    51 2 Отговор
    Добре, че нямат "Цанки"😂, няма от какво да се притесняват.

    16:20 08.09.2025

  • 7 Тъпи европидирази

    48 8 Отговор
    Самоубихте се

    Коментиран от #24

    16:23 08.09.2025

  • 8 Ролан

    32 8 Отговор
    "Последният напън веке е настал..."))))

    16:23 08.09.2025

  • 9 Жалка урсуланска измет

    52 8 Отговор
    Нема по малоумно крадливо и продажно племе от вас

    16:24 08.09.2025

  • 10 Един

    46 9 Отговор
    Самоубийството на европа продължава!
    Който пръв се осъзнае и се чупи от евро-фашистката клоака - ще спечели най-много!

    16:25 08.09.2025

  • 11 Чичи

    35 7 Отговор
    И след 46784789-тия пакет,хванаха Владо за пакета.

    16:25 08.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бизнес инсайдър

    34 11 Отговор
    С широка небрежна усмивка Вовата смело премести топа по шахматната дъска .

    16:27 08.09.2025

  • 14 Санкциите работят

    39 7 Отговор
    Днес правителството на Байру пада и самотата на Макрон става ослепителна.
    Колкото и да сочи "руската заплаха" френският президент не може да отклони повече вниманието
    на обществото от кризата в която въвлече Франция. Просто няма печеливш ход!

    16:28 08.09.2025

  • 15 Факти

    13 33 Отговор
    Русия вече е китайска губерния. Руснаците са първите бели хора, които станаха роби на друга раса. Срам.

    Коментиран от #20, #29

    16:28 08.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Абе

    19 5 Отговор

    До коментар #12 от "Защо всички":

    Тихоо!Тихо бе педаллопедд,неучтиво е да отговаряш преди да са те попитали !

    16:29 08.09.2025

  • 18 Аз съм веган

    11 29 Отговор
    Бензиностанцията потъва като крайцера мацква.

    Коментиран от #23, #26, #30

    16:30 08.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хахаха

    20 2 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    простотии. Ще ти се, ама нанай.

    16:31 08.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Механик

    33 6 Отговор
    Аз да питам кво стана с предните "пакети" Да не са се счупили нещо?
    п.п.
    Предлагам да санкционират Слънцето. И то, гадината, свети и огрява Русия.
    Кой му е разрешил да огрява тия "агресори" дето "с нищонепредивикани" удариха господарят на Вселената - Негово Високо-сияещо Величество Воладамиря Зелнскава?

    Коментиран от #40

    16:32 08.09.2025

  • 23 АсанБГ

    15 3 Отговор

    До коментар #18 от "Аз съм веган":

    Оббла Дай веган,пожали невинните и невръстни ,козичката Доротея и братчето и пръчлето стоянчо .

    16:32 08.09.2025

  • 24 Ъм що ривеш тугаз

    6 21 Отговор

    До коментар #7 от "Тъпи европидирази":

    Нъл туй искаше? Или си наясно, че не Европа се самоубива, а бавно и безмилостно задушава кремълския режим.

    16:32 08.09.2025

  • 25 пешо

    12 3 Отговор

    До коментар #12 от "Защо всички":

    оди си паси козите на село и не се обаждай

    16:32 08.09.2025

  • 26 Млад Готен Канибал

    13 2 Отговор

    До коментар #18 от "Аз съм веган":

    Изяж веган за празниците ,спаси прасенцето Гошко !Предпочитаме веганите с хрупкава коричка .

    16:34 08.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Днес Брикс

    16 5 Отговор
    Призова за собствена валута и банкова система .Скоро Европа и САЩ ще се изолират от света и ще си търгуват между тях си .Красота .

    Коментиран от #33, #38, #46, #50

    16:38 08.09.2025

  • 29 Не се учудвам

    8 11 Отговор

    До коментар #15 от "Факти":

    Руснаците са слуги по душа. Съвсем естествено за тях е да обслужат с радост китайските си господари.

    Коментиран от #41

    16:39 08.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Механик

    10 2 Отговор

    До коментар #30 от "Като си веган":

    Неее, не гълта. Веганите не ядат нищо от животински произход.
    Плюе момчето. Ама културно го прави. Ходи в тоалетната, плюе и после пуска водата. Възпитано момче е . На мама гордостта е.

    16:42 08.09.2025

  • 33 По скоро

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Днес Брикс":

    САЩ ще обира Европа.

    16:42 08.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 не може да бъде

    7 6 Отговор
    Според мен ЕК при всяко свое решение за санкции се оплита все повече в собствената си кукувича прежда!?Особено се е оплела Франция с нейния "детински президент " по думите на Марин льо Пен -зевзеците даже предлагат да се връчи на Макрон едно сандъче с пясък и оловени войничета за да си играе там!?А ако падне правителството на Франция -дебатите по вота на доверие вече са започнали днес в наше време 16 ч-преждата ще стане толкова гъста че в нея може да се оплете и Германия !??А после -ще видим!

    16:44 08.09.2025

  • 36 Путин

    9 4 Отговор
    Писна ми да местя ! Чакам 202 -ия пакет санкции , че да се посмея отново ! А укрият с всеки изминал ден се смалява ли смалява .....

    16:45 08.09.2025

  • 37 сидероДРОМОС

    6 2 Отговор
    И как мислите , че 18 пакета санкции НЕ СА свършили работа , та 19 -ти ще успее ?

    16:53 08.09.2025

  • 38 БРИКС си има банка,

    6 6 Отговор

    До коментар #28 от "Днес Брикс":

    доскоро ръководена от Дилма Русеф. И същата тази банка през 2022 г. отказа кредит на Русия заради войната. А обща валута БРИКС ще има, когато пуснат “Силата на Сибир 2”. С цялата си наглост Милер от Газпром миналата седмица поднови 10-годишната си лъжа как Китай се съгласил да се строи този газопровод. Подписали били меморандум. Няколко руски журналисти бързо провериха на интернет страницата на CNBC, китайската мегакомпания, която уж подписала с Газпром. И, о, ужас! Там такава новина няма. Лошо е, когато си подписал меморандум с някого, който не знае за подписването.

    16:53 08.09.2025

  • 39 Аз съм веган

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Като си веган":

    Естествено че плюя ,освен че съм веган съм бях и алергичен към хайвер и млечни продукти преди да стана .

    17:00 08.09.2025

  • 40 не може да бъде

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Ха а аз предположих че ще има забрана Слънцето да изгрява от Изток -това е срамно и нагло от негова стана да огрява първо Путин и съюзниците му -Китай КНДР Виетнам и др!?Това безобразие трябва да бъде прекратено незабавно!

    17:01 08.09.2025

  • 41 Дългия

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "Не се учудвам":

    Въпреки ,че не си ми господар ,тъй като прав си на нивото на дюкяна ми, с удоволствие ще те обслужа подобаващо ,само да отворя дюкяна .

    Коментиран от #42

    17:03 08.09.2025

  • 42 Русоробе,

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Дългия":

    млъкни, че ще заиграе нагайката. Живял си дълго в свобода и си забравил какво е да си слуга. Китайските ти господари скоро ще ти припомнят.

    17:08 08.09.2025

  • 43 Количество

    1 0 Отговор
    Малщо е . Трябва по-сериозно.

    17:12 08.09.2025

  • 44 Землянин

    2 0 Отговор
    Малко е . Трябва по-сериозно, без компромиси.

    17:13 08.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Всъщност

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Днес Брикс":

    най-доброто от лошото на тази война е, че Русия най-сетне си намери майстора в лицето на Китай. Си вече изсмуква с все сила всичко по-ценно, останало след разсипията на войната. Много скоро китайските господари ще яхнат руските си слуги и бързо ще избият от главите им всякаква мания за величие и националистически идеи за завладяване на съседни държави. С цялата си глупост Путин подписал за падане на визите между Китай и Русия. Сякаш бърза да улесни заселването на стотици милиони китайци в Сибир.

    17:16 08.09.2025

  • 47 Путлер и без мотика

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЕК..":

    се спъва в бункера

    17:25 08.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Перо

    0 0 Отговор
    Санкциите срещу Русия са като развалена кола, която 18 пъти отказва да запали и шофьора се надява на 19-ия път! Русия не работи и няма контакти с ЕС, освен предстоящата доставка на газ, чрез американски фирми, на американски цени, но бизнеса си е със САЩ, не с ЕС. Пълна олигофрения, провокирана от киевския наркос, който всеки ден пищи за безвъзмездни помощи!

    17:39 08.09.2025

  • 50 Баце

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Днес Брикс":

    То добре и много хубаво ама не могат.
    Китай да но нито рАzzия нито Индия, Бразилия и т.н.т. могат за направят КОЛА, до банкова система пътя е дълъг.

    17:40 08.09.2025

  • 51 Перо

    1 1 Отговор
    17:40 08.09.2025

  • 52 Кален блатар алко

    0 0 Отговор
    И просията ши дяла санкции,спират за Европа евтините девочки за "масаж" и износа на квас,европейците са в потрес! 😂😂😂

    17:42 08.09.2025

