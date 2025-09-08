Ето какво включва 19-ият пакет от санкции срещу Русия

Европейската комисия възнамерява да предложи 19-ия пакет от антируски санкции на страните от ЕС за разглеждане до 12 септември, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.
Тя заяви също, че две банки на държави от Централна Азия и редица регионални банки на Руската федерация ще бъдат включени в черния списък.
По-рано аг. Bloomberg съобщи, че Европейската комисия обмисля възможността за въвеждане на вторични санкции срещу Казахстан като част от този пакет.
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 37 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ЕК..
Коментиран от #4, #47
16:18 08.09.2025
3 Митко Зъркела
16:19 08.09.2025
4 Мдааа
До коментар #2 от "ЕК..":резултата ще е още освободени руски територии. Гледай сеир.
16:20 08.09.2025
5 Докато са приспали европейците
16:20 08.09.2025
6 Налудник
16:20 08.09.2025
7 Тъпи европидирази
Коментиран от #24
16:23 08.09.2025
8 Ролан
16:23 08.09.2025
9 Жалка урсуланска измет
16:24 08.09.2025
10 Един
Който пръв се осъзнае и се чупи от евро-фашистката клоака - ще спечели най-много!
16:25 08.09.2025
11 Чичи
16:25 08.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бизнес инсайдър
16:27 08.09.2025
14 Санкциите работят
Колкото и да сочи "руската заплаха" френският президент не може да отклони повече вниманието
на обществото от кризата в която въвлече Франция. Просто няма печеливш ход!
16:28 08.09.2025
15 Факти
Коментиран от #20, #29
16:28 08.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Абе
До коментар #12 от "Защо всички":Тихоо!Тихо бе педаллопедд,неучтиво е да отговаряш преди да са те попитали !
16:29 08.09.2025
18 Аз съм веган
Коментиран от #23, #26, #30
16:30 08.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хахаха
До коментар #15 от "Факти":простотии. Ще ти се, ама нанай.
16:31 08.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Механик
п.п.
Предлагам да санкционират Слънцето. И то, гадината, свети и огрява Русия.
Кой му е разрешил да огрява тия "агресори" дето "с нищонепредивикани" удариха господарят на Вселената - Негово Високо-сияещо Величество Воладамиря Зелнскава?
Коментиран от #40
16:32 08.09.2025
23 АсанБГ
До коментар #18 от "Аз съм веган":Оббла Дай веган,пожали невинните и невръстни ,козичката Доротея и братчето и пръчлето стоянчо .
16:32 08.09.2025
24 Ъм що ривеш тугаз
До коментар #7 от "Тъпи европидирази":Нъл туй искаше? Или си наясно, че не Европа се самоубива, а бавно и безмилостно задушава кремълския режим.
16:32 08.09.2025
25 пешо
До коментар #12 от "Защо всички":оди си паси козите на село и не се обаждай
16:32 08.09.2025
26 Млад Готен Канибал
До коментар #18 от "Аз съм веган":Изяж веган за празниците ,спаси прасенцето Гошко !Предпочитаме веганите с хрупкава коричка .
16:34 08.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Днес Брикс
Коментиран от #33, #38, #46, #50
16:38 08.09.2025
29 Не се учудвам
До коментар #15 от "Факти":Руснаците са слуги по душа. Съвсем естествено за тях е да обслужат с радост китайските си господари.
Коментиран от #41
16:39 08.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Механик
До коментар #30 от "Като си веган":Неее, не гълта. Веганите не ядат нищо от животински произход.
Плюе момчето. Ама културно го прави. Ходи в тоалетната, плюе и после пуска водата. Възпитано момче е . На мама гордостта е.
16:42 08.09.2025
33 По скоро
До коментар #28 от "Днес Брикс":САЩ ще обира Европа.
16:42 08.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 не може да бъде
16:44 08.09.2025
36 Путин
16:45 08.09.2025
37 сидероДРОМОС
16:53 08.09.2025
38 БРИКС си има банка,
До коментар #28 от "Днес Брикс":доскоро ръководена от Дилма Русеф. И същата тази банка през 2022 г. отказа кредит на Русия заради войната. А обща валута БРИКС ще има, когато пуснат “Силата на Сибир 2”. С цялата си наглост Милер от Газпром миналата седмица поднови 10-годишната си лъжа как Китай се съгласил да се строи този газопровод. Подписали били меморандум. Няколко руски журналисти бързо провериха на интернет страницата на CNBC, китайската мегакомпания, която уж подписала с Газпром. И, о, ужас! Там такава новина няма. Лошо е, когато си подписал меморандум с някого, който не знае за подписването.
16:53 08.09.2025
39 Аз съм веган
До коментар #30 от "Като си веган":Естествено че плюя ,освен че съм веган съм бях и алергичен към хайвер и млечни продукти преди да стана .
17:00 08.09.2025
40 не може да бъде
До коментар #22 от "Механик":Ха а аз предположих че ще има забрана Слънцето да изгрява от Изток -това е срамно и нагло от негова стана да огрява първо Путин и съюзниците му -Китай КНДР Виетнам и др!?Това безобразие трябва да бъде прекратено незабавно!
17:01 08.09.2025
41 Дългия
До коментар #29 от "Не се учудвам":Въпреки ,че не си ми господар ,тъй като прав си на нивото на дюкяна ми, с удоволствие ще те обслужа подобаващо ,само да отворя дюкяна .
Коментиран от #42
17:03 08.09.2025
42 Русоробе,
До коментар #41 от "Дългия":млъкни, че ще заиграе нагайката. Живял си дълго в свобода и си забравил какво е да си слуга. Китайските ти господари скоро ще ти припомнят.
17:08 08.09.2025
43 Количество
17:12 08.09.2025
44 Землянин
17:13 08.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Всъщност
До коментар #28 от "Днес Брикс":най-доброто от лошото на тази война е, че Русия най-сетне си намери майстора в лицето на Китай. Си вече изсмуква с все сила всичко по-ценно, останало след разсипията на войната. Много скоро китайските господари ще яхнат руските си слуги и бързо ще избият от главите им всякаква мания за величие и националистически идеи за завладяване на съседни държави. С цялата си глупост Путин подписал за падане на визите между Китай и Русия. Сякаш бърза да улесни заселването на стотици милиони китайци в Сибир.
17:16 08.09.2025
47 Путлер и без мотика
До коментар #2 от "ЕК..":се спъва в бункера
17:25 08.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Перо
17:39 08.09.2025
50 Баце
До коментар #28 от "Днес Брикс":То добре и много хубаво ама не могат.
Китай да но нито рАzzия нито Индия, Бразилия и т.н.т. могат за направят КОЛА, до банкова система пътя е дълъг.
17:40 08.09.2025
51 Перо
17:40 08.09.2025
52 Кален блатар алко
17:42 08.09.2025