Ето какво включва 19-ият пакет от санкции срещу Русия

Европейската комисия възнамерява да предложи 19-ия пакет от антируски санкции на страните от ЕС за разглеждане до 12 септември, съобщи аг. Reuters, позовавайки се на свои източници.

Тя заяви също, че две банки на държави от Централна Азия и редица регионални банки на Руската федерация ще бъдат включени в черния списък.

По-рано аг. Bloomberg съобщи, че Европейската комисия обмисля възможността за въвеждане на вторични санкции срещу Казахстан като част от този пакет.