Ермак към Рубио: Руснаците удариха сградата на правителството с ракета "Искандер"
  Тема: Украйна

Ермак към Рубио: Руснаците удариха сградата на правителството с ракета "Искандер"

8 Септември, 2025 19:02, обновена 8 Септември, 2025 22:07

  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • удари-
  • киев

Руските въздушни удари са се увеличили повече от пет пъти от началото на годината, пише Washington Post

Ермак към Рубио: Руснаците удариха сградата на правителството с ракета "Искандер" - 1
Снимка: defence.ru
Фокус Фокус

Врагът e атакувал сградата на правителството в Киев в нощта на 7 септември с ракета „Искандер“, съобщи ръководителят на президентската администрация Андрей Ермак по време на телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, съобщи украинската агенция УНН.

По-рано бе съобщено, че ударът е нанесен с дрон тип „Шахед“. За първи път врагът атакува сградата на правителството с ракета „Искандер“, каза Йермак. Двамата с Рубио са разговаряли за гаранциите за сигурност, подкрепа за Украйна, засилването на санкциите срещу Русия и координирането на действията с партньорите.

Премиерката Юлия Свириденко и външният министър Андрей Сибига организираха извънредно посещение на ударената срада за представители на 60 дипломатически мисии в Украйна, съобщи МВнР на страната.

Специалисти обявиха днес, че атаката е извършена не с дрон, а с крилата ракета 9М727 от оперативно-тактическия комплекс "Искандер“, съобщи Defense Express, позовавайки се на източник, запознат с резултатите от анализа на фрагментите.

Изданието отбелязва, че бойната глава на ракетата не е експлодирала. Пожарът, който е възникнал на горните етажи на Министерския съвет, е възникнал поради запалване на гориво от резервоарите на вражеската ракета.

"В случай на редовно задействане на бойната глава на ракетата, масата на която е около 450 кг, последствията от този удар щяха да бъдат много по-големи“, подчертават анализаторите.

Defense Express също така посочи, че според официални данни, публикувани от Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна, по време на атаката в нощта на 7 септември руските сили са атакували Украйна с девет крилати ракети "Искандер“,четири от които са били свалени.

"Искандер“, четири от които са свалени. Заедно с тях противникът е изстрелял 810 дрона от различни типове, от които 747 единици са неутрализирани и свалени. Както и 4 балистични ракети, които не са свалени.

Крилатата ракета 9М727 е една от трите, проектирани за ОТРК "Искандер“, заедно с 9М728 и 9М729. Най-често те са обозначени просто като "Искандер-К“ или Р-500. Смята се, че 9М727 е вариация на 3М-14 "Калибър“ за наземно изстрелване.

Тя се използва активно от руснаците за нанасяне на удари по украински градове. Един от най-известните епизоди с използването ѝ е ударът по драматичния театър в Чернигов през 2023 г.

Подобно на по-голямата част от всички останали образци на руско оръжие, тази ракета също активно използва западни микроелектронни компоненти от гражданския пазар, които се произвеждат в Китай.

От началото на 2025 г. броят на руските удари срещу Украйна се е увеличил повече от пет пъти. През юни и юли Руската федерация изстреля рекорден брой дронове, комбинирайки ги с ракети. Това се посочва в анализ на Washington Post.

Рекорден обстрел на Украйна

Изданието отбелязва, че това лято в Украйна не е имало ''тихи'' нощи. През юни и юли руснаците са изстреляли общо 11 739 дрона, което е рекорд от началото на пълномащабна война. Руснаците също така са атакували Украйна с 433 крилати и балистични ракети за последните два месеца.

През юни и юли 518 цивилни бяха убити в резултат на руски въздушни удари, а над 1500 души бяха ранени. Според Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна, юни и юли са били най-смъртоносните месеци за цивилни в страната през последните три години.

"В момента за една атака се използват повече дронове, отколкото бяха използвани в един месец удари през 2024 г.“, заяви пред репортери Майкъл Кофман, старши сътрудник в фондацията ''Карнеги'' за международен мир.

Висш европейски дипломат заяви пред репортери, че руснаците ще продължат да извършват нощни атаки срещу Украйна, нанасяйки удари по различни региони на страната. Според него Русия в момента не е заинтересована от спиране на бойните действия.

Войната и въздействие върху човешкото здраве

Washington Post обръща внимание и внимание и на факта, че шумът в Украйна е надхвърлил нивото, което Световната здравна организация счита за здравословно за нощно време (около 40-45 децибела). Интензитетът на звука по време на война е хиляди пъти по-висок от всеки шум, с който хората се сблъскват в ежедневието.

Журналистите припомнят, че сирените за въздушна тревога имат сила на звука от 100 до 130 децибела. Звукът от експлозия на дрон може да достигне 120-150 децибела, а ревът на картечниците, използвани за свалянето им, достига 140-160 децибела. Според СЗО това е достатъчно, за да увреди слуха.

Томас Мюнцел, старши кардиолог, изследовател и ръководител на Европейската работна група за екологична устойчивост, предупреди, че редовните нощни атаки оставят дълбока биологична следав човешкия организъм. Той подчертава, че въздушните удари не само нарушават съня, но и дестабилизират сърдечно-съдовата система, зареждат тялото със стресови хормони и причиняват дългосрочни промени в центровете за емоционален контрол на мозъка.

Ще спре ли Русия ракетните удари по Украйна?

По-рано представителят на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната Андрей Юсов заяви, че Русия не планира да спира ударите по Украйна в близко бъдеще. Той призова украинците да реагират на заплахите.

Според Юсов август е бил относително "спокоен“ поради политическия процес. Руснаците също използваха тази пауза, за да се подготвят за следващи атаки, смята Юсов.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 46 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Другия път- с Орешник.....

    99 9 Отговор
    Хаирлия да е!

    Коментиран от #9, #68, #103, #111

    18:09 08.09.2025

  • 2 Курд Околянов

    86 5 Отговор
    И как точно разбраха тая работа ???

    18:10 08.09.2025

  • 3 хихи

    64 4 Отговор
    Хм, а какво ли ще тресне с "Орешник"?

    Сигурно някой завод за детски играчки, а детонациите ще са от украинското ПВО!?

    18:10 08.09.2025

  • 4 БОЗА

    97 5 Отговор
    Часове преди да влезе в сила заповед на зеленясълия-бивши украински дипломати да не могат да напускат украйна бившият мин.на външните работи дмитро кулеба избегА...ко стаа тука ве... ;-)))))

    Коментиран от #7

    18:11 08.09.2025

  • 5 Фокус, Мокус, Препаратус

    84 7 Отговор
    Русия още не е започнала.

    Коментиран от #29

    18:11 08.09.2025

  • 6 !!!

    94 3 Отговор
    Ако с Искандер,-щеше да няма целия етаж!

    Коментиран от #57

    18:11 08.09.2025

  • 7 хихи

    63 3 Отговор

    До коментар #4 от "БОЗА":

    Не избягал!
    Заел по-отговорна позиция на запад...

    Коментиран от #8

    18:12 08.09.2025

  • 8 БОЗА

    45 0 Отговор

    До коментар #7 от "хихи":

    Охотно вЕрвам.... ;-)))))

    18:13 08.09.2025

  • 9 Бикът от Шри Ланка

    7 44 Отговор

    До коментар #1 от "Другия път- с Орешник.....":

    Извадих го от панталоните си, хвани го здраво в ръката си и ела да си поговорим! Бързо!

    Коментиран от #13

    18:14 08.09.2025

  • 10 Атина Палада

    93 5 Отговор
    Не лъжете.. Министерският съвет на Украйна е ударен с украински дрон умишлено ..Всякаква документация да бъде заличена..Руснаците няма да хабят Искандер за тази сграда.

    Коментиран от #81

    18:14 08.09.2025

  • 11 Курд Околянов

    78 4 Отговор
    Ако имаше фрагменти от ракетата, досега да бяха заринали нета с фотоси. Даже не могат да ги фейкнат.

    18:15 08.09.2025

  • 12 тежки времана за нацисти и ятаци

    71 5 Отговор
    Там яко Руснаците ударят с Искандер и керемида няма да остане от украинската барака на властокупантите.

    Коментиран от #28

    18:16 08.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Пейчо Димитров

    38 5 Отговор
    Голяма далавера се отваря.Шийте бързо палатки за министерския съвет на Украйна .Тази която е за кенеф аз ще я шия.Без покрив и под.Само с 2 тухли

    18:17 08.09.2025

  • 15 Изкукуригал

    46 5 Отговор
    Така казвате че ви е срам да признаете че вече и дрончета не можете да прихванете та камо ли ракети

    18:19 08.09.2025

  • 16 Смешник

    62 4 Отговор
    Пак укропропаганда Сградата е ударена най вероятно от отломките на ракета на Пво системата на Украйна в противен случай при удар с Искандер щеше да бъде разрушена цялата до основи А защо им е да я бомбардират те винаги могат да я разрушат ако пожелаят

    18:20 08.09.2025

  • 17 Хохо Бохо

    53 2 Отговор
    Мисирките имат крила, Искандер не. Мисирките знаят ли какво е крилата ракете? Твърдо не, те са рядко неинтелигентни и знаят само гулю-гулю

    18:21 08.09.2025

  • 18 Ракета без заряд

    48 3 Отговор
    Само да им покажат на колко малко им виси живота на фашистите.

    18:21 08.09.2025

  • 19 Пука му на някой с кво

    44 4 Отговор
    Важното е Киев да гори и нацистите в ЕК да врякат

    18:21 08.09.2025

  • 20 батСали

    65 2 Отговор
    ПЪЛНА ЛЪЖА!
    Ако Русия удари там с Искандер, сградата ще рухне!
    Укрите си удриха сами сградата с голяма пво ракета която не е догонила целта си!
    Редовния им номер с който се оправдават за това че не могат да прихващат руските ракети!
    Когато Русия реши да удари тази сграда, от нея няма да остане нищо! За справка вижте какво правят евреите! А руснаците използват даже по-мощни оръжия. Ако целеха тая сграда, тя щеше да е в руини.
    Скоро обаче и това ще стане.

    Коментиран от #73

    18:24 08.09.2025

  • 21 Сатана Z

    30 3 Отговор
    Айде,на хаирлия да е!

    18:27 08.09.2025

  • 22 Резултат

    9 44 Отговор
    За 2 месеца рашистите са атакували Украйна с 12 хиляди дрона и 500 ракети с които са постигнали ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО...

    Коментиран от #32

    18:28 08.09.2025

  • 23 А50

    36 4 Отговор
    Поразен е от ЗРК Патриот, изстрелян по нисколетящи Герани. Но ако настояват много укрите следващия път може и Искандер

    18:29 08.09.2025

  • 24 Погром за Путин

    6 29 Отговор
    И при Северск - Донецк.....както беше при Покровск и Купянск....

    18:29 08.09.2025

  • 25 гост

    25 3 Отговор
    За жалост така ще бъде докато Жълтеницата командва Парада във Вашингтон...надеждата умира последна.

    18:29 08.09.2025

  • 26 Трябваше

    24 3 Отговор
    Да е Сармат. Нищо, следващия път.

    Коментиран от #31

    18:31 08.09.2025

  • 27 Пълномащабен троль

    28 2 Отговор
    Зеля пак си е играл с пиратки на покрива.Пълномащабни измислици.

    18:31 08.09.2025

  • 28 Путинистче идиотче

    5 25 Отговор

    До коментар #12 от "тежки времана за нацисти и ятаци":

    Опраскаха ни и при Северск....след Покровск и Купянск

    18:32 08.09.2025

  • 29 Хаха

    5 20 Отговор

    До коментар #5 от "Фокус, Мокус, Препаратус":

    Четири години ли започват тея некадърници.....

    18:32 08.09.2025

  • 30 Курд Околянов

    6 29 Отговор
    Но за всичко ще си платят пияните терористи, а бенкерното ще изгние в Хага.

    Коментиран от #75

    18:32 08.09.2025

  • 31 Я пъ тоа

    8 19 Отговор

    До коментар #26 от "Трябваше":

    Един САРМАТ не гръмна ли в ...силоза бре.

    18:33 08.09.2025

  • 32 Пълномащабен троль

    21 2 Отговор

    До коментар #22 от "Резултат":

    Що рИвете тогава като вдовица....

    18:33 08.09.2025

  • 33 Гориил

    24 2 Отговор
    Цял ден Украйна обстрелва руски обекти в Донецк масирано с безпилотни самолети. Руското външно министерство с протестна нота пред ООН -
    Официалният представител на руското външно министерство също призова международната общност да даде адекватна оценка на подобни нечовешки действия от страна на „неонацистката хунта, окопала се в Киев, която продължава да ги извършва безнаказано“ с неограничената подкрепа на Запада.

    Коментиран от #39

    18:33 08.09.2025

  • 34 А50

    6 22 Отговор
    Терористите на ботокса бомбат само цивилни чели, а на фронта квичат и бягат на където могат!

    18:34 08.09.2025

  • 35 Къв Искандер бре

    18 4 Отговор
    Някоя отломка от свален руски дрон е.....

    18:34 08.09.2025

  • 36 Гоорил

    4 23 Отговор
    Но от мен да запомните, до като не висне бункерния милиционер от башнята мир няма да има!

    Коментиран от #40

    18:35 08.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ои8уйхътгрф

    30 3 Отговор
    Бойната глава не се задействала казвате- ОК... Пожара бил от горивото на ракетата- ОК...

    А бе вие наясно ли сте, че тая ракета дори и без капка гориво (но с бойна глава) тежи повече от ДВА ТОНА??? Наясно ли сте, че минимум 3 етажа ще се срутят ако ги удари ракета 2 тона засилена с бясна скорост?

    Поражението е или от дрон, или от калпава ПВО ракета на осраинските фашисти- по-вероятно е второто

    Коментиран от #51

    18:36 08.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    20 2 Отговор

    До коментар #36 от "Гоорил":

    Ами вървете и го арестуваните бе....или не ви стиска?

    18:37 08.09.2025

  • 41 батСали

    7 28 Отговор
    4та година блатните орди тероризират мирни градовe, а на фронта напредват с по 1000км2 на година с по 500 000 чувала вата!

    18:38 08.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Атина Палада

    6 27 Отговор
    Бункерния ще изгние в Хага, това е най важнота, а Украина ще е свободна и цяла, за ужас на копейките гладни!

    Коментиран от #46

    18:39 08.09.2025

  • 44 Десислава Димитрова

    23 5 Отговор
    Русия разгроми колективния запартък

    Коментиран от #54

    18:40 08.09.2025

  • 45 Хохо Бохо

    4 26 Отговор
    За да вземат луганска репиблика на блатарите ще им трябват от 5 до 10 г и над милион чувала с леш!

    18:41 08.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Последния Софиянец

    4 22 Отговор
    Ще замине моста при крайцера в тинята тези дни, можем да се обзаложим, ще черпя пак цяла седмица в заведението!

    Коментиран от #49

    18:42 08.09.2025

  • 48 9689

    19 0 Отговор
    Пишман ви е специалиста.От дрон е.

    18:42 08.09.2025

  • 49 Атина Палада

    5 22 Отговор

    До коментар #47 от "Последния Софиянец":

    100%, ВСУ унищожи всичкото ПВО в крим, моста е обречен, кокто и гнилата матушка на която цял живот се кланят в тинята съдраните русораби!

    18:44 08.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Швейк

    4 17 Отговор

    До коментар #38 от "ои8уйхътгрф":

    То май ти не си наясно с нещата, но за вас копейките това е в кръга на нормалното.

    18:44 08.09.2025

  • 52 Да бе да

    14 2 Отговор
    Сигурно чипа на ракетата е от дефектна пералня

    18:45 08.09.2025

  • 53 Ами

    28 0 Отговор
    Не препечатвайте статии от "ФОКУС". Там е за хора с IQ като стайната температура :)
    "Шахед" е ирански дрон. Руският му аналог е "Геран". Русия ползва "Герани".
    "Искандер-К" не е крилата ракета. А е квазибалистична.
    Уцелила пък не гръмнала ... Абе ... Фокус ... мокус ... препаратус :)

    18:45 08.09.2025

  • 54 Лее се РУСКА КРЪВ

    3 16 Отговор

    До коментар #44 от "Десислава Димитрова":

    Западняците са по плажовете

    Коментиран от #66

    18:47 08.09.2025

  • 55 Шегаджии сър

    22 0 Отговор
    Това хумористична медия ли е, защото подобна глупост никой подушвал барут не би могъл да каже!

    18:48 08.09.2025

  • 56 Сатана Z

    17 2 Отговор
    Кой би повярвал на това? Хохо лите са докарали тези отломки там ден след като са ударили.

    Ако наистина е ударила ракета, половината сграда щеше да бъде взривена.

    18:48 08.09.2025

  • 57 Пак неразбрал

    15 3 Отговор

    До коментар #6 от "!!!":

    Или е украинското ПВО ,или ракетата е била с инертна бойна глава.

    Коментиран от #65

    18:50 08.09.2025

  • 58 Сатана Z

    19 2 Отговор
    Глупости за биоговеда с 78 IQ, xoxлите периодично влачат отломки под цивилни обекти, за да хленчи „вижте, детската градина беше целта“. Ако първоначално е имало отломки там, снимката щеше да изтече онлайн вчера, освен това ракетата е преминала много деликатно през прозореца и не е минала през сградата.

    18:51 08.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Само им показва Русия,

    13 2 Отговор
    че живота им виси на косъм на фашистите.

    18:52 08.09.2025

  • 61 ПРЕЗ ПРОЗОРЦА

    15 1 Отговор
    В кабинета на премиерминистъра на Бандерия. Леко предупреждение.

    18:53 08.09.2025

  • 62 Уса

    16 1 Отговор
    Зелю каза,че се надява Русия да превземе цяла Украйна иначе не било победа

    18:54 08.09.2025

  • 63 Удара е бил

    21 2 Отговор
    От летяща пералня Перла 5 ловешко производство. Изстреляна от Русе

    18:56 08.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 !!!

    3 3 Отговор

    До коментар #57 от "Пак неразбрал":

    Душа,защо трябва да даваш миллиони за ракета,коята няма да направи същественни щети?

    Коментиран от #92

    18:59 08.09.2025

  • 66 На кви плажове бре мушмул

    19 1 Отговор

    До коментар #54 от "Лее се РУСКА КРЪВ":

    Урсулата обикаля сметището на Сопот за 5 път. Търси някакъв Джипи Ес

    Коментиран от #69

    18:59 08.09.2025

  • 67 Сатана Z

    25 1 Отговор
    Хахаха.
    Xoxol също пише „пожарът е възникнал поради разлив на гориво от резервоарите“, 78 IQ дори не си е направил труда да провери фактите и да стигне до заключението, че Р-500 работи на ракетни двигатели с твърдо гориво и горивото там е твърдо, и не в резервоарите, а в горивната камера 😁

    Пълен потрес са нашите пишман пропагандатори.Ниска топка.

    19:01 08.09.2025

  • 68 Наблюдател

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "Другия път- с Орешник.....":

    Всички обвиняват Путин, че много меко пипа с украинците.
    Може би трябва да вземе пример от УСА.
    Хвърляш 2 атомни бомби и после 80 години сте първи приятели .

    19:03 08.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ХаХа

    19 1 Отговор
    То ку беше Искандер щеще да е люнен пейзаж там, едно дронче два етажа събаря

    19:05 08.09.2025

  • 71 Наблюдател

    3 19 Отговор
    А от толкова меко пипане всичко замина при крайзера, над милион вати изгниха по полята, а още по 3 са в колички и носилки, но важнато е, че всичко е по план, поне така казва!

    Коментиран от #76

    19:05 08.09.2025

  • 72 Бай той Толстой

    16 1 Отговор
    😁😁😁.Украинците се превръщат в олигавени кандидат-демократи,с разбити нерви и неспособни да се размножават!Красота.Зоопарка ги чака

    19:06 08.09.2025

  • 73 не може да бъде

    17 1 Отговор

    До коментар #20 от "батСали":

    Така се вижда колко са лоши руснаците -улучили са сградата с Искандер но тя не се е взривила -а е трябвало да се взриви!?...и даже не успяла да пробие покрива - слаба ракета...която иначе пробива доста дебел слой бетон даже и без да се взриви !? ..ами дали все пак това не се е случило заради паднали остатъци на покрива от зенитна ракета на украинското ПВО...и май това дето се обяснява повече прилича на приказки от шипковия храст !? ...не е за първи път ....!?

    19:06 08.09.2025

  • 74 Механик

    23 1 Отговор
    Само безказармена тротинетка може да повярва, че ракета тежаща над 2 тона при удар в сграда само ше събори 2-3 стенички и една тоалетна.
    Погледанете снимки от катастрофите където коли са ударили други коли и вижте пораженията. И ако приемем, че дна кола тежи 2 тона, то трябва да се съобразим, че 6000 км/ч (при ракетата) не са 120 км/ч при автомобила.
    Формулата Е=m x V (na kwadrat) / 2"", още никой не е оспорил.
    Обръщам внимание на това, че 120 на квадрат е равно на едва 14400, а 6000 на квадрат е 16 000 000.
    казано просто, импулсът ще е 2667 пъти по-голям.
    А сега си представете автомобилната катастрофа и умножете последствията по 2667!

    Коментиран от #89

    19:08 08.09.2025

  • 75 Курд Околянов

    13 3 Отговор

    До коментар #30 от "Курд Околянов":

    Путин с ядреното куфарче ли ще ходи в Хага или без ?

    Коментиран от #86

    19:08 08.09.2025

  • 76 АБЕ ВЯРНО ЛИ Е

    22 2 Отговор

    До коментар #71 от "Наблюдател":

    ЧЕ РАДАТА ЩЯЛА ДА ЗАСЕДАВА В КЕНЕ....ФА НА КИЕВСКОТО МЕТРО

    Коментиран от #88

    19:08 08.09.2025

  • 77 БИЙТЕ БРАТЯ УКРИТЕ!!!

    13 2 Отговор
    ДО ПОСЛЕДНО!

    19:10 08.09.2025

  • 78 ВЕРНО ЛИ

    15 1 Отговор
    Тагарев бил загинал на фронта в окраина?

    Коментиран от #80

    19:10 08.09.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Механик

    15 1 Отговор

    До коментар #78 от "ВЕРНО ЛИ":

    Хем си прав, хем не си. Да, др. Тагарев е загинал. Да, загинал е в любимата си Незалежная.
    Обаче не е загинал на фронта. Загинал е в хотелската стая на млад и едър афро-американски "инструктор". Давал му е як "отпор" до последно, но сфинктерчето му не издържало и лопанало.

    19:13 08.09.2025

  • 81 Неподписан

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Холандците са с опит в тези работи,и чичко Димитров...

    19:14 08.09.2025

  • 82 Пусть Всегда будет Солнцепек

    15 1 Отговор
    Сега в Киев скоро в СОПОТ Райнметал

    19:19 08.09.2025

  • 83 Никой

    10 1 Отговор
    Германец да коментира - война - може - но фашизмът в концлагерите не носи ли също стрес на организма.

    Само си прехвърлят топката - не трябва да има НАТО - това е излишно.

    19:22 08.09.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Механик

    0 7 Отговор

    До коментар #79 от "Сатана Z":

    Кои никове са твой другарю, той ползва и моите, но денгите тьота на мен ги е обещала, остави го да си пише, по добре е за теб!

    19:27 08.09.2025

  • 86 Сатана Z

    2 8 Отговор

    До коментар #75 от "Курд Околянов":

    По вероятно е и фф екалния чемодан, съдето ви събират закуската, за всяка копейка ще има поне по лъжица елексир от господаря!

    19:30 08.09.2025

  • 87 Бай той Толстой

    3 14 Отговор
    Замина втарая у нижника отдавна, ревете русораби!

    19:32 08.09.2025

  • 88 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 18 Отговор

    До коментар #76 от "АБЕ ВЯРНО ЛИ Е":

    Важното е, че грузи 200 не спира да върви с пълни вагони и камази към блатата вече 4та година, а радата да заседава където си иска‼️
    А копейките пак сти си най гладнште и съдраните на планетата‼️

    Коментиран от #90, #93, #96, #101

    19:34 08.09.2025

  • 89 бай Марин

    9 1 Отговор

    До коментар #74 от "Механик":

    Ракетата Искандер има скорост от 9000 хиляди километра, или 2,5 километра в секунда.

    20:01 08.09.2025

  • 90 ВАЖНОТО Е

    7 1 Отговор

    До коментар #88 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    В КОЙ КРНЕ....Ф ЩЕ ЗАСЕДАВА РАДАТА
    В МЪЖКИЯ ИЛИ ЖЕНСКИЯ
    🖕

    20:19 08.09.2025

  • 91 Иван рилски

    9 0 Отговор
    Толкова много писане за една глупост,продължавайте да пишете глупости хората четат и други сайтове

    20:28 08.09.2025

  • 92 Пак неразбрал

    7 0 Отговор

    До коментар #65 от "!!!":

    Например за да покажат на населението ,че няма миша дупка в която да се скрият Зеленцето co

    20:33 08.09.2025

  • 93 Пич

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    А такива като тебе да папуркат суполивия..... съ.....л скъсан. Недей слага флага ни резан .ес.

    20:56 08.09.2025

  • 94 Добре ли сте?

    10 1 Отговор
    Бойната част на Искандер-к е 480 кг. Половин тон взривно вешество!!!!!

    По сградата няма НИКАКВИ поражения. Какво са запалили укрите - не се знае.

    21:21 08.09.2025

  • 95 Само за подобна глупост

    3 1 Отговор
    Не се бяхме сетили. че шумът в Украйна е надхвърлил нивото, което Световната здравна организация счита за здравословно за нощно време (около 40-45 децибела).....ай ситир бе

    22:15 08.09.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Читател

    1 1 Отговор
    Лека нощ мисири гладни

    22:18 08.09.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Алооу

    3 0 Отговор
    Ис.,ра.,ел е разрушил 50 сгради в Г,аз, а през последните 24 часа, а тук за една опищяхте орталъка

    Коментиран от #102

    22:19 08.09.2025

  • 100 Завинаги проклета Московия

    1 3 Отговор
    Акт на отчаяние и безпомощност, защото не могат военно да сломят съпротивата на героична Украйна!
    Слава на Украйна - защитница на Европа от московската путинска напаст!

    22:20 08.09.2025

  • 101 🇧🇬 Б А Й Х @ Й 🔞🔞🔞

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    🔞 ВАЖНОТО Е ТЕБЕ НЕ.ГЪР ДА ТЕ Е-БЕ🔞
    🔞 И С ФАЛШИВИ ПАРИ ДА ТИ ПЛАТИ🔞

    22:20 08.09.2025

  • 102 Иванич

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "Алооу":

    Тя дори не е разрушена,едвам покривът е пострадал.

    22:23 08.09.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Учуден ?????

    2 1 Отговор
    Много се чудя , защо Руснаците не пуснат един орех във бункера на зеленяссалия ??????

    Коментиран от #107

    22:25 08.09.2025

  • 105 Баш Балък

    0 1 Отговор
    Биде ли Искандер нямаше да има сграда.

    22:26 08.09.2025

  • 106 Силиций

    1 1 Отговор
    Сега е ред на украинците ли?

    22:26 08.09.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Като малки деца са уркаинците

    2 0 Отговор
    Все се оплакват на големия брат но все тая.

    22:31 08.09.2025

  • 109 ян бибиян

    0 2 Отговор
    Май наградиха Герасимов, че най-сетне руски ръждавелник улучил нещо.

    22:31 08.09.2025

  • 110 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    1 0 Отговор
    Трябваше да го направят много по рано ....и да изпратят поздрав на клоуна заврян като картик във дупката му !

    22:33 08.09.2025

  • 111 ян бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Другия път- с Орешник.....":

    Малко прибързано се радваш. След удара в Уст Луга Кремъл е лесна плячка. А и украинските крилати ракети са готови.

    22:34 08.09.2025

  • 112 Не може да бъде !!!!!!!

    0 0 Отговор
    Укронацистите имат "големи" патриоти които свалят всичко което може да лети що тъй !!!!!

    22:35 08.09.2025

