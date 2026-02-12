Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Изненадващо: Камарата на представителите гласува мярка за премахване на митата на Тръмп за Канада ВИДЕО

Изненадващо: Камарата на представителите гласува мярка за премахване на митата на Тръмп за Канада ВИДЕО

12 Февруари, 2026 05:59, обновена 12 Февруари, 2026 05:05 696 0

  • камара на представителите-
  • мита-
  • тръмп-
  • канада

Това е необичаен удар срещу държавния глава и ръководството на Републиканската партия в доминирания от републиканците орган

Изненадващо: Камарата на представителите гласува мярка за премахване на митата на Тръмп за Канада ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Камарата на представителите (долната камара) на Конгреса на САЩ одобри с малко мнозинство мярка на неодобрение срещу митата, наложени от президента Доналд Тръмп върху Канада – необичаен удар срещу държавния глава и ръководството на Републиканската партия в доминираната от републиканците Камара, предаде Ройтерс.

Законодателите гласуваха с 219 срещу 211 гласа в подкрепа на резолюция за прекратяване на използването от страна на Тръмп на извънредно положение като основание за налагане на наказателни търговски мерки върху канадски стоки, като шестима републиканци се присъединиха към всички демократи с изключение на един.

Вотът има важно, макар и предимно символично значение в Камарата на представителите, където републиканците разполагат с минимално мнозинство – 218 срещу 214 места.

Резолюцията има значителен шанс да бъде одобрена и в Сената, който вече два пъти гласува за блокиране на опитите на Тръмп да наложи мита върху Канада, въпреки че там републиканците имат по-голямо мнозинство.

Въпреки това не се очаква мярката да влезе в сила, тъй като за преодоляване на очакваното президентско вето е необходимо мнозинство от две трети и в двете камари.

Повечето републиканци не са склонни да се противопоставят на политиките на Белия дом, отбелязва Ройтерс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ