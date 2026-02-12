Ферибот се преобърна в Нил в Судан, поне 15 души загинаха

Пътнически ферибот се преобърна в река Нил в Судан, при което загинаха най-малко 15 души, съобщи медицинска организация, цитирана от Асошиейтед прес.

Фериботът, на който са пътували най-малко 27 души, включително жени и деца, потъна в района Шенди в северната провинция Река Нил, съобщи Суданската лекарска мрежа – медицинска организация, която проследява продължаващата война в страната.

Според организацията са открити телата на най-малко 15 души, докато жители и спасителни екипи все още издирват най-малко шест души. Други шестима са оцелели при трагедията, допълниха медиците.

Групата призова властите да изпратят специални спасителни екипи и оборудване, за да ускорят издирвателните дейности.

Подобни трагедии с претоварени плавателни съдове не са необичайни в африканската страна, където мерките за сигурност често се пренебрегват, отбеляза АП.