Премиерът Желязков ще участва в неформална среща на европейските лидери в Белгия

Европейските лидери се събират на неформална среща в замъка Алден Бизен в Белгия, на която ще обменят мнения за укрепването на единния пазар, намаляването на икономическите зависимости и повишаването на конкурентоспособността на ЕС в новия геоикономически контекст.



От срещата не се очакват писмени заключения, каквито европейските лидери изготвят на заседанията си. Според дипломатически източник целта е да се стигне до обща диагноза на единния пазар и икономическата ситуация и да се обсъдят конкретни действия за опростяване на мерките за бизнеса и хората.



В заседанието ще участват бившият председател на Европейската централна банка и автор на доклада за конкурентоспособността Марио Драги, както и бившият премиер на Италия Енрико Лета, изготвил доклада за единния пазар. Сред темите, които те ще дебатират с лидерите, са как да се укрепи устойчивостта на европейската икономика и да се засили финансирането на малките и средни предприятия. С Драги ръководителите ще обсъдят влиянието на променящата се геополитическа среда върху конкурентоспособността на ЕС, а с Лета - краткосрочните мерки, които да се предприемат в тази насока. Те ще поставят акцент върху сферите, в които ЕС е зависим, като критични суровини и дигиталната област.



България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков.

