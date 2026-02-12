Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Премиерът Желязков ще участва в неформална среща на европейските лидери в Белгия

Премиерът Желязков ще участва в неформална среща на европейските лидери в Белгия

12 Февруари, 2026 05:29, обновена 12 Февруари, 2026 05:32 487 12

Те ще обменят мнения за укрепването на единния пазар, намаляването на икономическите зависимости и повишаването на конкурентоспособността на ЕС

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Европейските лидери се събират на неформална среща в замъка Алден Бизен в Белгия, на която ще обменят мнения за укрепването на единния пазар, намаляването на икономическите зависимости и повишаването на конкурентоспособността на ЕС в новия геоикономически контекст.

От срещата не се очакват писмени заключения, каквито европейските лидери изготвят на заседанията си. Според дипломатически източник целта е да се стигне до обща диагноза на единния пазар и икономическата ситуация и да се обсъдят конкретни действия за опростяване на мерките за бизнеса и хората.

В заседанието ще участват бившият председател на Европейската централна банка и автор на доклада за конкурентоспособността Марио Драги, както и бившият премиер на Италия Енрико Лета, изготвил доклада за единния пазар. Сред темите, които те ще дебатират с лидерите, са как да се укрепи устойчивостта на европейската икономика и да се засили финансирането на малките и средни предприятия. С Драги ръководителите ще обсъдят влиянието на променящата се геополитическа среда върху конкурентоспособността на ЕС, а с Лета - краткосрочните мерки, които да се предприемат в тази насока. Те ще поставят акцент върху сферите, в които ЕС е зависим, като критични суровини и дигиталната област.

България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Желязков

    2 10 Отговор
    е железен премиер. Най-добрият!

    Коментиран от #11

    05:37 12.02.2026

  • 2 Неформална среща???🤥

    10 0 Отговор
    Нещо, хапване, пийване, малко педофилийка в средновековният замък, ми то за какво друго да живее човек! Така си го живеят живота някои хора.

    05:38 12.02.2026

  • 3 хехе

    9 0 Отговор
    Поредната екскурзия на водопада въпроса е какво ще подпише на иначе тази неформална среща.

    05:40 12.02.2026

  • 4 Христо

    6 1 Отговор
    Спрете го тоя ка.ут вече. Стига е обикалял да подарява милиарди на Зеленото и да ни закопава, нещастника. И други предателства и простотии прави.

    Коментиран от #6

    05:51 12.02.2026

  • 5 Хаха

    5 1 Отговор
    Викат ги всички за пълнеж. Нали уж и те да "участват". Така да се предаде легитимност и "обща воля". За да се заобиколи отново демократичния процес и стадата на свободна паша да бъдат сюрпризирани с нови "правила" .

    05:52 12.02.2026

  • 6 Те го

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Христо":

    искат просто да гласува. Не че нещо "подарява" или участва. С всеки друг на негово място е било и ще бъде същото.

    05:53 12.02.2026

  • 7 Леле

    3 0 Отговор
    Хайде да не ходи, че пак ще сътвори чутовна глупост.

    05:55 12.02.2026

  • 8 Съсипаха Европа

    3 0 Отговор
    А сега се събирали уж да я спасяват! А нашия никаквец гледа да захлеби като за последно.

    06:00 12.02.2026

  • 9 123

    3 1 Отговор
    Този иска за последно да вреди на България.Гаден наглец и евробрюкселски слугинаж.

    06:01 12.02.2026

  • 10 Пак скъса синджира

    1 1 Отговор
    Екскурзианта хотелиер му е отпуснал края, подписва и обикаля като за последно.

    06:16 12.02.2026

  • 11 Жилязку

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Желязков":

    Номер едно е доленсмрадливтрол, от най-миризливите.

    06:18 12.02.2026

  • 12 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ТОЗИ ДОМАТ 🍅🍅 Е НЕЛИГИТИМЕН!

    06:28 12.02.2026

