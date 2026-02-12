Спартак Варна привлече бразилски вратар

Спартак Варна официално привлече 24-годишния вратар Педро Виктор Лопес де Оливейра Рибейро.

Роден в Рио де Жанейро, Педро е португалско-бразилски страж, притежаващ португалски паспорт, израснал в една от най-престижните футболни академии в света – тази на Фламенго. Там той е част от силно поколение таланти и печели редица отличия в юношеските формации, включително триумф в Купата на Бразилия до 17 години. В този период се отличава и на международната сцена, печелейки младежки турнири в САЩ и Китай, където има ключови изяви и решаващи намеси.

Вратарските му качества се допълват от силен характер, дисциплина и професионално отношение изградени в среда на висока конкуренция и футболна култура на високо ниво, информират от клуба.

Футболистът се присъединява към Спартак като свободен агент.