Новини
Спорт »
Бг футбол »
Спартак Варна привлече бразилски вратар

Спартак Варна привлече бразилски вратар

12 Февруари, 2026 06:21 521 3

  • педро виктор лопес де оливейра рибейро-
  • вратар-
  • спартак варна-
  • трансфер-
  • бразилски

Педро Виктор Лопес де Оливейра Рибейро е на 24 години

Спартак Варна привлече бразилски вратар - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Спартак Варна официално привлече 24-годишния вратар Педро Виктор Лопес де Оливейра Рибейро.

Роден в Рио де Жанейро, Педро е португалско-бразилски страж, притежаващ португалски паспорт, израснал в една от най-престижните футболни академии в света – тази на Фламенго. Там той е част от силно поколение таланти и печели редица отличия в юношеските формации, включително триумф в Купата на Бразилия до 17 години. В този период се отличава и на международната сцена, печелейки младежки турнири в САЩ и Китай, където има ключови изяви и решаващи намеси.

Вратарските му качества се допълват от силен характер, дисциплина и професионално отношение изградени в среда на висока конкуренция и футболна култура на високо ниво, информират от клуба.

Футболистът се присъединява към Спартак като свободен агент.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопарски

    2 1 Отговор
    Тия едно евро нямат в джоба, обаче бразилци привличат.

    06:47 12.02.2026

  • 2 Слава Богу

    1 0 Отговор
    ...поне е бял...

    07:20 12.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове