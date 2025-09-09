Financial Times: Европа няма резервен план, ако Тръмп я отреже за военната помощ за Киев, иска въздушен щит от САЩ

Европейските лидери трябва да имат резервен план, ако президентът на САЩ Доналд Тръмп ги отреже за военна помощ за Украйна, пише Гидеон Рахман, политически колумнист на британския вестник Financial Times.

Той нарече грешка, че европейските лидери са толкова заети с дипломатически тънкости, че не виждат по-важния въпрос. „Американският президент постоянно изпраща сигнали – както с думи, така и с дела – че не иска да се ангажира със защитата на Украйна“, отбелязва Рахман. Според него убеждаването на Тръмп да увеличи военния и икономическия натиск върху Русия би било невероятно постижение. „Със сигурност си струва да се опита. Но Европа се нуждае от резервен план“, се казва в колонката.

Според колумниста, така наречената коалиция на желаещите обсъжда възможността за използване на американски „въздушен щит“, който би могъл да гарантира сигурността на Украйна. Както се посочва в статията, осъзнавайки, че е малко вероятно Русия да се съгласи на прекратяване на огъня, страните, които са част от тази коалиция за подкрепа на Украйна, искат да постигнат фактическо прекратяване на военните действия по този начин.

„Въздушният щит би включвал голямо увеличение на противовъздушната отбрана, което би могло да затвори небето за руски дронове, но не и за балистични ракети“, пише колумнистът. „Европейците биха допринесли, отчасти чрез военноморска подкрепа, която би могла да помогне за защитата на украинското въздушно пространство. Дискутира се и изпращането на самолетоносачи, евентуално европейски“, се казва в статията, озаглавена „Украйна и коалицията на нежелаещите“.