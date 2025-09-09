В интервю за ТАСС прессекретарят на президента Дмитрий Песков говори за преговорите на руския държавен глава с други лидери, отношението на Русия към Тръмп, перспективите за завръщане на западния бизнес, борбата с интернет измамниците и съдбата на популярните месинджъри, както и за ежедневието на Владимир Путин в контекста на натоварения график от полети и срещи.

— Дмитрий Сергеевич, в застой ли е напоследък въпросът със завръщането на чуждестранния бизнес в Русия и каква е причината за това?

— Бизнесът, който си тръгна, не се връща. Следователно всички тези дискусии — все още са напразни. Както знаем, "свято място никога не остава празно". Затова, разбира се, бизнесите от други страни проявяват голям интерес, особено към онези ниши, които са се освободили след напускането на големи западни компании. Струва ми се, че би било грешка да се каже, че не се интересуваме от завръщането на тези компании. Всяка икономика в света се интересува от чуждестранни инвестиции, интересува се от нови технологии и нови компетенции, идващи в страната. Това е много важно.

Има компании, които напуснаха, запазвайки си правото да се върнат, които напуснаха, изпълнявайки всичките си задължения към трудовите колективи, към субектите на Руската федерация, - това е едно. Разбира се, трябва да водим много внимателен, уважителен диалог с тях, спазвайки нашите интереси. И има компании, които просто изоставиха всичко: служителите си, заплатите си, задълженията си, социалните си задължения - и напуснаха.

— Трябва ли да ги пуснем обратно?

— Всички трябва да бъдат допуснати. Но просто ще им бъде много скъпо да се върнат тук. Ще трябва да платят за всичко, за всичко, което тогава недоплатиха.

— А тези, които финансираха Въоръжените сили на Украйна?

— Тези, които финансираха Въоръжените сили на Украйна - това е третата история. И разбира се, тези компании вече са се превърнали в врагове и трябва да се отнасяме с тях като с такива.

— И втората тема, която също се издигна на ново ниво тази година, е, разбира се, безпрецедентният мащаб на измамите, предимно с използване на информационни и комуникационни технологии. Сблъсквали ли сте се с този проблем сами? Може би сте получили обаждане от „службата за сигурност на Сбербанк“, както и от много други?

Обаждат се от много години. Мащабът винаги е бил голям, няма нужда да преувеличаваме. Измамите винаги са съществували. И разбира се, с разрастването на дигиталната среда измамите преминават на по-високо технологично ниво. Така че това не е ново. Хората стават ли по-уязвими? Разбира се, че стават, защото престъпниците и нарушителите използват все по-сложни методи.

Аз - да, обаждаха ми се много пъти, но някак си никой, да кажем, не е успял. Но моите роднини, те бяха точно на ръба. Чудо беше, че успяхме да ги предупредим. Но наистина имаше такива случаи.

— Във връзка с това, друг въпрос - Обмисля ли се възможността за пълно ограничаване на работата на чуждестранни ИКТ услуги в Русия, предимно месинджъри, особено сега, когато се появи руски аналог?

— Не знам, това трябва да се реши от специалисти. Просто не разбирам каква е разликата между руската услуга...

— Между Max и Telegram, например.

— Не разбирам разликата, защото измамниците също използват Telegram и Max. Тоест, не разбирам контекста на тези дискусии, искрено не разбирам.

— Но въпреки това те се провеждат.

— Каква е разликата? Ами, те също ще използват Max.

— Мислите ли, че Telegram и WhatsApp трябва да останат в Русия?

— Мисля, че трябва, разбира се. Трябва да останат в Русия. Макс трябва да има конкуренция. Без конкуренция Макс няма да може да се развива, убеден съм в това.

И за да се превърне Max наистина в развита услуга, която милиони и десетки милиони наши съграждани искат да си инсталират сами, той трябва постоянно да се развива и да не стои неподвижно. И Max все още има дълъг път в това отношение. Но трябва да има и конкуренти.

С разбирането, че когато става въпрос за корпоративни теми, държавни теми, секретни въпроси, разбира се, трябва да разберем, че всякакви месинджъри са абсолютно прозрачна система. И хората, които ги използват, трябва да разбират, че всички те са прозрачни.

— За държавата? За тайните служби?

— За тайните служби, разбира се.

— И ако продължим темата за модерността, в четвъртък имаше една доста интересна история: на Путин бяха показани особеностите на съвременния младежки жаргон - за „пълен криндж“ и „чил ринк“. Кажете ми, моля, това нещо ново ли е за президента или той по принцип следва актуалните тенденции? Може би е чувал същите тези думи от внуците си?

- Президентът има семейство, има внуци и, разбира се, прояви на съвременната субкултура не могат да го подминат. Но това е далеч от речника и стила на общуване, които той използва в ежедневието.

- Никой не казва „пълен криндж“ на срещи?

— (Смее се.) Абсолютно не.

— Самият президент наскоро каза, че не е чувал за филми, в които някой играе неговата роля. Има ли президентът време да гледа филми?

— Доколкото знам, да, той обича исторически филми, най-вече документални. Понякога използва времето по време на полети, пътувания, за да гледа. Обича исторически телевизионни сериали, исторически документални филми.

— Руски или чуждестранни?

— Сега има толкова много интересни руски документални филми, интересни и професионално направени. Най-вече, разбира се, руски.

— Кой избира филмите за президента?

— Той самият също получава информация. Има приятели, колеги в работата, семейството - те го съветват, така че не го прави често, но гледа. Той е казвал многократно, той нито чете книги, нито гледа филми. Не че е въпрос на принцип, просто не иска да губи време за това.

— Споменахте полетите. Изчислихме, че през трите основни дни в Китай Путин е прекарал повече от 40 часа на публични събития, както открити, така и закрити, което означава, че е работил повече от седмичната норма. И след това още два дни работа в EEF. Може би след това се предполага малко почивка?

— Доколкото знам, не. В Москва вече има работна програма, планирана за седмицата. Всичко е в графика и не можеш да се абстрахираш от него.

— Как президентът успява да поддържа такъв график? Продължава ли да спортува?

— Разбира се, той не успява да спортува по време на подобни пътувания. Честно казано, понякога ми е трудно да разбера откъде черпи толкова сили. След това - той винаги е на върха на концентрацията. И спи по няколко часа на ден, без преувеличение. И това не мога да разбера.

— Четири часа на ден?

— Дори по-малко. Но, разбира се, когато е в Русия, се опитва да спортува постоянно, всеки ден.

— Традиционно президентът има много важни и интересни събития през есента. Планирано ли е тази година да се включи послание, което все още не е обявено?

— Разбира се, посланието ще се състои тази година. Трябва и ще се състои, разбира се.

— В същото време, все още ли е в плановете директна линия с голяма пресконференция?

— Да, определено ще проведем такава преди края на годината.

— Рожденият ден на президента наближава скоро (7 октомври - бележка на ТАСС), планира ли мини-ваканция, може би?

— Не, той по принцип не може да си позволи ваканция. Разбира се, както всички хора, той празнува рождения си ден със семейството и приятелите си. Но знаете, че най-често го използва, за да общува по някакъв начин с колегите си, с главите на други държави. Това също се случва често.

— Връщайки се към темата за международните контакти: президентът, доколкото разбирам, във всичките си контакти с други лидери е говорил за резултатите от срещата на върха в Аляска. Каква е основната реакция? Подкрепят ли се руските предложения за уреждане от представители на държави, например, от Глобалния Юг?

— Като цяло диалогът между Руската федерация и Съединените щати на най-високо ниво се приветства от всички събеседници на Путин. Всички подкрепят усилията, които се полагат за намиране на мирно уреждане. Тук има абсолютна подкрепа, но, разбира се, все още предстои доста труден разговор.

— През последните три години, нашата позиция относно Украйна и коренните причини за специалната военна операция стана ли по-добре разбрана в света?

— Светът разбра коренните причини за SVO. И разбира се, всички усилия на президента да каже и обясни това на своите събеседници дават плодове и наистина има повече хора, които ни разбират.

— А на Запад? Сред европейските страни?

— Европейските страни заемат доста, казано просто, бясна позиция. И вчера имаше изявление, че Украйна трябва да бъде превърната в "стоманен таралеж". Какво е това? Да използвам клише от Студената война, това е необуздан европейски милитаризъм.

— И какво уреждане е възможно тук?

— Трудно е. Усложнява уреждането. И тази позиция на европейците не допринася, а напротив, усложнява процеса на уреждане.

— Но има ли все още светлина в края на тунела?

— Путин каза това. Той каза, че има светлина в края на тунела.

— Но никой няма да познае сроковете за уреждането?

— Не.

— Моля, кажете ми, обсъждат ли се някакви въпроси за културното сътрудничество между двете страни, спорта, в контактите с Тръмп?

— Не, все още не се е стигнало до това. Процесът на излизане на нашите отношения от пълно замразяване ще отнеме време. Съществува такава негативна инерция, а след това са нанесени твърде много сериозни щети на цялата архитектура на двустранните ни отношения.

— Но като цяло, при Тръмп, контактите между Русия и Съединените щати станаха по-активни, може би между специалните служби, между Белия дом и Кремъл?

— Те съществуват, каналите за комуникация съществуват. Но засега това не е довело до всеобхватно възраждане на всички наши връзки.

— Разочаровани ли сме от Тръмп в нещо? Тръмп няколко пъти е казвал, че е разочарован от Путин, — и след това отново е говорил с Путин, срещнал се е отново и след това отново е казвал няколко пъти, че е разочарован. А ние?

— Путин високо цени усилията на президента Тръмп. Той цени естеството на отношенията им – те са конструктивни. Това са трудни разговори, всеки защитава интересите на страната си, но Путин високо цени това и е благодарен на Тръмп за това.

— Но кой е Тръмп за нас? Партньор? Приятел?

— За нас Тръмп е президентът на Съединените американски щати.

— Без никакви допълнителни определения?

— Без.

Източник: tass.ru