Израел е нанесъл удари в околностите на три сирийски града

Израел е нанесъл удари в околностите на град Хомс, в Централна Сирия, в района на крайбрежния град Латакия и в района на историческия град Палмира, съобщиха сирийските държавни медии, цитирани от Ройтерс и БТА.
Сирийското външно министерство осъди израелските въздушни удари като „явно нарушаване“ на суверенитета и регионалната стабилност и ги определи като са част от продължаваща серия от ескалации, предприети от Израел срещу сирийска територия.
Според телевизия „Ал Икбария“ един от ударите е бил насочен по казарма на сирийските военни в района на Латакия. При другия удар е била атакувана тренировъчна база и склад с боеприпаси в района на Палмира. А третият удар е бил срещу училище на сирийските сили за противовъздушна отбрана в района на Хомс.
От години Израел води кампания на въздушни бомбардировки, които унищожиха голяма част от военната инфраструктура на Сирия, а от началото на войната в Газа тази кампания се засили.
Израел и Сирия наскоро започнаха преговори, с посредничеството на САЩ, за деескалация на конфликта в Южна Сирия.
06:30 09.09.2025
Май само при укра толкова силно са се впрегнали? Защо? Палестинските, сирийските, иранските и другите деца, убити от израелската армия нищо ли не струват? А украинците са мноооого важни за западналите?
06:41 09.09.2025
06:56 09.09.2025
07:04 09.09.2025
07:47 09.09.2025
07:48 09.09.2025