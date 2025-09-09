Новини
Израел е нанесъл удари в околностите на три сирийски града

9 Септември, 2025 07:21, обновена 9 Септември, 2025 06:26 768 8

  • сирия-
  • израел-
  • удари

Сирийското външно министерство осъди израелските въздушни удари като „явно нарушаване“ на суверенитета и регионалната стабилност

Израел е нанесъл удари в околностите на три сирийски града - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Израел е нанесъл удари в околностите на град Хомс, в Централна Сирия, в района на крайбрежния град Латакия и в района на историческия град Палмира, съобщиха сирийските държавни медии, цитирани от Ройтерс и БТА.

Сирийското външно министерство осъди израелските въздушни удари като „явно нарушаване“ на суверенитета и регионалната стабилност и ги определи като са част от продължаваща серия от ескалации, предприети от Израел срещу сирийска територия.

Според телевизия „Ал Икбария“ един от ударите е бил насочен по казарма на сирийските военни в района на Латакия. При другия удар е била атакувана тренировъчна база и склад с боеприпаси в района на Палмира. А третият удар е бил срещу училище на сирийските сили за противовъздушна отбрана в района на Хомс.

От години Израел води кампания на въздушни бомбардировки, които унищожиха голяма част от военната инфраструктура на Сирия, а от началото на войната в Газа тази кампания се засили.

Израел и Сирия наскоро започнаха преговори, с посредничеството на САЩ, за деескалация на конфликта в Южна Сирия.


Сирия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 урсула фон дерЛЙАH0

    3 0 Отговор
    ПУЦАЙ КyМЕ МАЙКyим фашисто на тия у гааза

    06:30 09.09.2025

  • 4 Бе няма ден

    11 1 Отговор
    Израел да не е нападал военно съседите си. Е, къде са ЕС, Британия, САЩ и подобните да направят санкции, да помагат военно на нападнатите, да пращат оръжия и военна техника на Иран, Сирия ....?
    Май само при укра толкова силно са се впрегнали? Защо? Палестинските, сирийските, иранските и другите деца, убити от израелската армия нищо ли не струват? А украинците са мноооого важни за западналите?

    06:41 09.09.2025

  • 5 Ний ша Ва упрайм

    3 1 Отговор
    терористи! Ша горят у ада!

    06:56 09.09.2025

  • 6 онзи

    2 0 Отговор
    Нетаняху трябваше да е на мястото на Путин ...Всекиму заслуженото !

    07:04 09.09.2025

  • 7 При тия

    2 0 Отговор
    ....демократични бомби и одобрени от запад си е направо, като заря за палестинци и сирийци, иранци. Хората се радват на гърмежите и няма проблем, ако загазят 100на - 200 от тях всеки ден.

    07:47 09.09.2025

  • 8 Асмакан

    3 0 Отговор
    Западната машина е живяла винаги от кръвта на колонийте и това няма да се промени . Може да са се преобули последните 100 г, но промяна няма и няма да има. Само опаковката на робството се променя и горко и тежко му на тогова които живее в заблуда.

    07:48 09.09.2025

