Израел е нанесъл удари в околностите на три сирийски града

Израел е нанесъл удари в околностите на град Хомс, в Централна Сирия, в района на крайбрежния град Латакия и в района на историческия град Палмира, съобщиха сирийските държавни медии, цитирани от Ройтерс и БТА.

Сирийското външно министерство осъди израелските въздушни удари като „явно нарушаване“ на суверенитета и регионалната стабилност и ги определи като са част от продължаваща серия от ескалации, предприети от Израел срещу сирийска територия.

Според телевизия „Ал Икбария“ един от ударите е бил насочен по казарма на сирийските военни в района на Латакия. При другия удар е била атакувана тренировъчна база и склад с боеприпаси в района на Палмира. А третият удар е бил срещу училище на сирийските сили за противовъздушна отбрана в района на Хомс.

От години Израел води кампания на въздушни бомбардировки, които унищожиха голяма част от военната инфраструктура на Сирия, а от началото на войната в Газа тази кампания се засили.

Израел и Сирия наскоро започнаха преговори, с посредничеството на САЩ, за деескалация на конфликта в Южна Сирия.