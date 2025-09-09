Новини
Политано: Дори не помня кога беше последният ми гол за Италия!

9 Септември, 2025 10:59

Италия се изкачи на второ място в квалификационната си група за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико

Политано: Дори не помня кога беше последният ми гол за Италия! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Матео Политано призна, че дори не помни кога за последно е вкарвал за Италия, след като се разписа при зрелищната победа на "адзурите" срещу Израел с 5:4. Нападателят на Наполи вкара, за да даде преднина на „адзурите“ за първи път в Дебрецен, където се игра двубоя заради военната обстановка в Близкия Изток, като неговото попадение можеше и да се окаже без значение, след като отборът му пропиля два гола аванс.

В крайна сметка Сандро Тонали вкара в продължението и италианците стигнаха до победата в един мач, който със сигурност не може да се наблюдава всеки ден. Иначе самият Политано за последно преди този мач вкара през вече далечната 2021 г. при победата със 7:0 срещу Сан Марино.

„Дори не помня кога беше последният ми гол за Италия! Много съм щастлив от начина, по който подходихме към тези два мача. Това е правилната нагласа и трябва да продължим така. Не работим отдавна с треньора, така че имаме много работа за вършене. Допуснахме твърде много голове, но показахме характер и се борихме докрай за победата“, каза той.

Италия се изкачи на второ място в квалификационната си група за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, като по този начин "адзурите" увеличиха изключително много шансовете си да се класират на Световни футболни финали за първи път от 2014 г., когато играха на шампионата на планетата в Бразилия.


