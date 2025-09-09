Дженаро Гатузо: Това е най-лудият мач, който съм виждал!

Дженаро Гатузо признава, че победата с 5:4 над Израел е най-лудият мач, в който е участвал като треньор. Въпреки радостта от победата и възхитата от зрелището, той коментира и разочарованието си от факта, че отборът му продължава да допуска нелепи голове.

„Днес беше убийствено. Това е най-лудият мач, в който съм участвал като треньор, но това е мой проблем, а не на играчите. Ако искаме да играем по определен начин, трябва да се подобрим в това отношение. Бяхме луди да атакуваме систематично, а Израел точно това чакаше – те ни удряха на контраатака всеки път. Можехме да се защитаваме по-дълбоко, когато водехме“, коментира Гатузо след края на двубоя.

Това бе вторият мач на Италия под ръководството на новия селекционер, като в предходната среща момчетата от Ботуша спечелиха с 5:0. Гатузо успя да мотивира тима си да отбележи цели 10 гола в рамките на 180 минути.

„Те ни изненадаха малко в началото с персоналната си защита, но всеки път, когато атакувахме, им създавахме проблеми. Не бяхме много остри, което е неизбежно след втори мач за няколко дни, и трябва да работим върху това. Ние сме луд отбор, защото сме твърде крехки, допускаме нелепи голове твърде лесно. Момчетата го знаят, но това е мой проблем, не техен. Идваме от футбол, в който всичко се върти около ориентирите, но първо трябва да работим върху това да бъдем себе си“, каза още Гатузо.

Липсата на реакция при изоставане в резултата беше основната критика към предходния италиански селекционер Лучано Спалети, като към момента изглежда, че "скуадрата" е тръгнала по нов път.

„Момчетата заслужават похвала, че винаги реагираха на всеки шамар, но е неоспоримо, че не можем да допускаме голове толкова лесно, колкото днес. Това не е критика към нашите играчи, аз и моят щаб трябва да се подобрим и да работим върху това възможно най-скоро. Този отбор не може да си позволи липса на стабилност“, добави Гатузо.

Селекционерът коментира и впечатленията си от това как футболистите му изпитват затруднение с високата преса на израелците, което е и причинило риска, довел до многото голове, които паднаха в италианската врата.

„Когато топката стигнеше до вратаря, се затруднявахме, защото централните защитници следваха своите хора, така че крайните бранители трябваше да покриват дългите топки. Беше луд мач, но показахме сърце“, уточни Гатузо.

Италия все пак все изключително ценен комплект от шест точки от два мача и се изкачи на второ място в квалификационната група за Световното първенство през 2026 г. Това означава, че "адзурите" ще могат да спорят не просто за баражната втора позиция, но и за директна промоция, ако се преборят за първото място с Норвегия. Ако това стане, тогава "адзурите" ще се класират на Мондиал за първи път от форума в Бразилия през 2014 г.

„Манталитетът е най-добрата част, защото въпреки че не направихме страхотен мач, показахме сърце и желание за реакция. С малко повече опит и няколко корекции можехме да задържим преднината от 4:2 по-добре. Това бяха осем невероятни дни, благодаря на момчетата за усилията, но ако искаме да постигнем нещо важно, трябва да се подобрим. Вече го знаехме“, заключи Гатузо.