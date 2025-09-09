Джоузеф Стиглиц: Всяко споразумение с Тръмп не струва и хартията, на която е написано

Американският носител на Нобелова награда за икономика Джоузеф Стиглиц заяви, че всяко споразумение, сключено с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, е безполезно, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.
Стиглиц направи това изявление по време на форум за конкурентоспособност, проведен в централата на бизнес асоциацията Assolombarda в Милано.
„Мисля, че всяко споразумение с Тръмп не струва и хартията, на която е написано“, каза Стиглиц във връзка със сделката за тарифите между ЕС и САЩ.
„Той постигна споразумение с Канада и Мексико по време на първия си мандат, а в първия ден на втория си мандат го скъса“, припомни икономистът.
„Те бяха постигнали споразумение, но то беше само временно“, подчерта той. „Така че мисля, че споразумението с Тръмп трябва да се смята за временно примирие, което ще бъде нарушено, когато му е удобно“, смята нобеловият лауреат.
