Джоузеф Стиглиц: Всяко споразумение с Тръмп не струва и хартията, на която е написано

9 Септември, 2025 14:16 1 645 15

Той постигна споразумение с Канада и Мексико по време на първия си мандат, а в първия ден на втория си мандат го скъса, припомни икономистът

Джоузеф Стиглиц: Всяко споразумение с Тръмп не струва и хартията, на която е написано - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският носител на Нобелова награда за икономика Джоузеф Стиглиц заяви, че всяко споразумение, сключено с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, е безполезно, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

Стиглиц направи това изявление по време на форум за конкурентоспособност, проведен в централата на бизнес асоциацията Assolombarda в Милано.

„Мисля, че всяко споразумение с Тръмп не струва и хартията, на която е написано“, каза Стиглиц във връзка със сделката за тарифите между ЕС и САЩ.

„Той постигна споразумение с Канада и Мексико по време на първия си мандат, а в първия ден на втория си мандат го скъса“, припомни икономистът.

„Те бяха постигнали споразумение, но то беше само временно“, подчерта той. „Така че мисля, че споразумението с Тръмп трябва да се смята за временно примирие, което ще бъде нарушено, когато му е удобно“, смята нобеловият лауреат.


Италия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    21 7 Отговор
    Заглавието може и да е вярно..... САЩ са непредсказуеми и не може да им се вярва за нищо, особено пък на бай Дончо.... Статията разбира се няма да я чета....

    14:18 09.09.2025

  • 2 Форко

    11 5 Отговор
    Той тръмпета ного ви обипа вазе евреите дето му мътите водите

    14:24 09.09.2025

  • 3 Както казваха в казармата

    14 2 Отговор
    Всяка заповед е предпоследна
    Същото и със споразуменията

    14:24 09.09.2025

  • 4 Сатана Z

    9 6 Отговор
    Бай Дончо не харесва как Канада взима работните места на неговия електорат и вечер се прибират отатък границата.В УСА канатците взимат 40% по—високи заплати

    14:24 09.09.2025

  • 5 Дългият

    18 6 Отговор
    Прав е...ако на Тръмп му направят пълни психиатрични изследвания едва ли всичко ще е наред...

    Коментиран от #10

    14:25 09.09.2025

  • 6 ПОКЛОН пред

    14 8 Отговор
    ТОЗИ ЧЕСТЕН ЧОВЕК . Нооо .. ПУТИН е МНОГО наясно с АМЕРИКАНСКИТЕ договори и обещания , с които ПРИСПИВАХА и ОМАЙВАХА Елцин и тъпия Горбачов . За това и Тръмп само се перчи с изявления . Той е хитър и мисли за народа си , както и Путин за РУСНАЦИТЕ . ТЕ ще се РАЗБЕРАТ , да му мислят ТАГАРЕВците у нашата родина .

    Коментиран от #15

    14:29 09.09.2025

  • 7 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    8 5 Отговор
    ЛЕЛИИИ И ТОЯ Е НОБЕЛОВ ЛАУРЕАТ
    ДОБРЕ ЧЕ НЕ Е ЗА ЯДРЕНА ФИЗИКА
    ЩОТО РАЗБИРАЧИТЕ ОТ ИКОНОМИКА НИ ДОКАРАХА НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ

    ТА ВСЯКО СПОРАЗУМЕНИЕ Е ВРЕМЕННО
    САМО СЛАГАЧЕСТВОТО Е ВЕЧНО

    14:37 09.09.2025

  • 8 Хипотетично

    3 3 Отговор
    Друго си е да го каже нобелов лауреят по икономика за кандидат мераклията за нобелова слава (може и за мир)

    14:43 09.09.2025

  • 9 Хайо

    3 3 Отговор
    И този ли е путинист ?

    14:44 09.09.2025

  • 10 Всеки е нормален до

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дългият":

    Доказване на противното

    14:48 09.09.2025

  • 11 Същото го разправяме още от

    3 0 Отговор
    първия мандат на Рижавото!

    14:56 09.09.2025

  • 12 Това е

    4 0 Отговор
    казано от фон Бисмарк и се отнася за договори с русия.

    14:59 09.09.2025

  • 13 Шакел

    1 0 Отговор
    Сороска еврей.Като Дим в комина.

    15:02 09.09.2025

  • 14 Артилерист

    2 1 Отговор
    Не само на Тръмп. На никой от западняшката коалиция на желаещите не може да се вярва. Те са свикнали с хегемонията си и пет пари не дават за споразумения, международни правила и прочие подписани норми за сътрудничество. Най-пресен пример са Минските споразумения, за прилагането на които те бяха гаранти, но не сам че не ги изпълниха, ами след 8 години ослушване и въоръжаване на Украйна, обвиниха Русия в нарушаването им. Това е то техния безграничен цинизъм.

    15:06 09.09.2025

  • 15 Радио Елто

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "ПОКЛОН пред":

    Тагаревците си оплетоха
    Кошницата Господине от
    Комисионни и делавери
    Вие си стягайте Дирника

    15:10 09.09.2025

Новини по държави:
