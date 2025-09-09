Десетки бяха убити при руска въздушна атака в Източна Украйна

Повече от 20 украински граждани бяха убити при руска въздушна атака срещу село в Донецка област, съобщи украинският президент Володимир Зеленски днес като призова съюзниците на Украйна да засилят натиска си върху Москва, за да спре конфликта, предаде БТА.

"Директно върху хора, върху обикновени граждани. Точно тогава, когато са се изплащали пенсии. Светът не трябва да мълчи, светът не трябва да бездейства. Нужен е отговор от САЩ. Нужен е отговор от Европа. Нужен е отговор и от Г-20", написа украинският държавен глава в социалната мрежа "Екс", цитиран от Ройтерс.

Украинската противовъздушна отбрана неутрализира 60 от 84 изстреляни срещу страната руски дрона, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в социалната мрежа „Телеграм“ на Командването на ВВС на Въоръжените сили на Украйна.

От 22:00 часа снощи руските сили са изстреляли 84 дрона „Шахед“, „Гербер“ и други видове от района на Брянск, Курск, Милерово и Приморско-Ахтарск. Над 50 от тях са били „Шахед“.

Въздушните удари са отразени от украинските авиация, зенитно-ракетни части, екипи за радиоелектронна борба, дронове и мобилни огневи групи.

Предварителни данни към 08:30 часа тази сутрин показват, че системите за ПВО са свалили или заглушили сигнала на 60 дрона „Шахед“, „Гербер“ и друг тип в северната, южната и източната част на страната. Потвърдени са удари от 23 бойни дрона на 10 места.