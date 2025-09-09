Новини
Десетки бяха убити при руска въздушна атака в Източна Украйна
Десетки бяха убити при руска въздушна атака в Източна Украйна

9 Септември, 2025 13:43

Светът не трябва да мълчи, светът не трябва да бездейства, заяви Зеленски

Десетки бяха убити при руска въздушна атака в Източна Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Повече от 20 украински граждани бяха убити при руска въздушна атака срещу село в Донецка област, съобщи украинският президент Володимир Зеленски днес като призова съюзниците на Украйна да засилят натиска си върху Москва, за да спре конфликта, предаде БТА.

"Директно върху хора, върху обикновени граждани. Точно тогава, когато са се изплащали пенсии. Светът не трябва да мълчи, светът не трябва да бездейства. Нужен е отговор от САЩ. Нужен е отговор от Европа. Нужен е отговор и от Г-20", написа украинският държавен глава в социалната мрежа "Екс", цитиран от Ройтерс.

Украинската противовъздушна отбрана неутрализира 60 от 84 изстреляни срещу страната руски дрона, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в социалната мрежа „Телеграм“ на Командването на ВВС на Въоръжените сили на Украйна.

От 22:00 часа снощи руските сили са изстреляли 84 дрона „Шахед“, „Гербер“ и други видове от района на Брянск, Курск, Милерово и Приморско-Ахтарск. Над 50 от тях са били „Шахед“.

Въздушните удари са отразени от украинските авиация, зенитно-ракетни части, екипи за радиоелектронна борба, дронове и мобилни огневи групи.

Предварителни данни към 08:30 часа тази сутрин показват, че системите за ПВО са свалили или заглушили сигнала на 60 дрона „Шахед“, „Гербер“ и друг тип в северната, южната и източната част на страната. Потвърдени са удари от 23 бойни дрона на 10 места.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хихи

    65 8 Отговор
    абе как така диктаторските оръжия поразяват само цивилни пък ВСУ дава фира и настъпва към Киев...

    Коментиран от #5, #17, #68

    13:45 09.09.2025

  • 2 Още една статия

    64 6 Отговор
    Поредната статия, която трябва да убеди европейците, че е спешно да се дадат още пари за ПВО на Украйна. Срещата в Лондон трябва да има резултат. Когато става дума за пари, всички средства са позволени.

    Коментиран от #8

    13:47 09.09.2025

  • 3 Лука

    51 5 Отговор
    Единственото разумно решение за Азовците е утилизирането ,колкото повече по добре ,краят им се вижда вече .

    Коментиран от #11, #28, #70

    13:47 09.09.2025

  • 4 МЕЖДУ ПЕНСИОНЕРИТЕ

    38 5 Отговор
    Е ИМАЛО ВНЕДРЕНИ ВОЙНИЦИ НА НАТО.
    ЗНАЧИ, НЯМА РУСКИ ТЕРОРИЗЪМ.

    13:48 09.09.2025

  • 5 Хахаха

    50 4 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Урсула и Кавя казаха мир чрез сила. Желанията се изпълняват.

    13:48 09.09.2025

  • 6 честен ционист

    39 3 Отговор
    Буча пикчърс.

    13:48 09.09.2025

  • 7 Кукурузец баце

    45 4 Отговор
    По квиченето на наркомана и еврокоптора ще познаете колко е верна тая статия на марчето

    13:49 09.09.2025

  • 8 Руснаците ако спрат

    5 47 Отговор

    До коментар #2 от "Още една статия":

    да убиват мирни граждани, няма да дават повод да ги мрази целия свят.
    Без диктаторските режими.

    Коментиран от #12, #19

    13:49 09.09.2025

  • 9 Майстора

    39 3 Отговор
    Носът му ще се удължи доста на зелената.

    13:50 09.09.2025

  • 10 Загрижен

    38 3 Отговор
    Светът трябвало да се загрижи. Спасяването на давещите се е дело на самите давещи се. Пак драми, пак рев. Как не им омръзна да молят за помощ? Всички карти са в техните ръце.

    13:50 09.09.2025

  • 11 Ха,ха,ха

    41 4 Отговор

    До коментар #3 от "Лука":

    Азовците ги видяхме. Като мишоци излизаха от Азовстал, преоблечени с рокли и молеха за милост.🤣🤣🤣🤣

    13:51 09.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хъм...,така ли...?!

    45 1 Отговор
    А защо мълчите за предхождащото кърваво и съвсем умишлено Украинско нападение с дрон над детска площадка в Донбас...?!
    Айде сега всички Сороси в хор :
    ,,Това не е вярно!Къде го гледа-по руската тв ли...?!
    Това е фейк...и т.н...!"...!

    13:52 09.09.2025

  • 14 Сократ

    46 2 Отговор
    Как пък веднъж не написахте истината? Защо няма и думичка за ужасяващата атака на нацистите срещу Донецк вчера? Че нацистите удрят предимно по цивилни обекти. Няма да напишете, защото сте същите нацисти.

    Коментиран от #44

    13:54 09.09.2025

  • 15 Баба Абсурдана

    30 3 Отговор
    Ааако някой си получава пенсията в неделя ,това вече е Ъпсурт .

    Коментиран от #26

    13:54 09.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Европеец

    30 3 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Не си струва да коментирам зеления..... Беше перемога, беше покрайна в границата на 1991 година, после беше примирие и замразяване на границата на съприкосновени на войските, най-новото щом Путин не е окупирал цяла покрайна, значи покрайна е победила...
    . Глупака разбира ,че не може да бъде победена Русия, ама господарите и самолюбието не му разрешават да отиде в Москва и да се договаря с руския президент Путин.... А в следствие на всичко това в покрайна продължават да загиват хора.... Зеления ще си остане зелен яко в главата му няма да дойде явно..... В един момент съжалявах покрайниците, сега вече не-заслужават си съдбата....

    Коментиран от #21

    13:56 09.09.2025

  • 18 стоян георгиев

    1 31 Отговор
    При снимка на убито украинско дете и убитата му майка в руски телеграм снимката събра 64000 лайка за няколко паса.дали ви учудват при това положение коментарите на трите руски трола тук за убитите украинци?

    13:56 09.09.2025

  • 19 Кер Естетто

    28 1 Отговор

    До коментар #8 от "Руснаците ако спрат":

    Кой е този "Целият Свят "ма небинарна кукло .🛴 ?

    13:56 09.09.2025

  • 20 Само не

    25 2 Отговор
    разбрах. Тия в 22.00 часа ли раздават пенсии?

    13:57 09.09.2025

  • 21 стоян георгиев

    3 21 Отговор

    До коментар #17 от "Европеец":

    Какво би могъл да направи зеленски за да има мир? Той понеже не е умен колкото теб и незнае .дай решението!

    Коментиран от #32, #67

    13:57 09.09.2025

  • 22 Чупката

    22 4 Отговор
    Жалкари. Още когато започна СВО имахте на територията си западни войски, които се покриха.

    Коментиран от #84

    13:57 09.09.2025

  • 23 Шушу Мушу

    19 2 Отговор
    Руснаците правят масирана атака и обстрел с ракети и дронове , а има само 20 умрели !

    13:59 09.09.2025

  • 24 Петрова

    4 26 Отговор
    Руските терористи никога няма да спрат да тероризират човечеството !
    На днешния московлии наложиха своята човеконенавистна идеология в Родината нии за 45 г. превърнаха огромна част от населението в послушни и бездушни oвцe, страдащи от стокхолмски синдром.

    13:59 09.09.2025

  • 25 Най-точно то определение

    4 30 Отговор
    Мерц: "Путин е военен престъпник номер 1. Възможно най-опасният военен престъпник на нашето време."

    Коментиран от #29, #64

    13:59 09.09.2025

  • 26 Абе, вчера

    5 7 Отговор

    До коментар #15 от "Баба Абсурдана":

    неделя ли беше?
    Или някой е подпийнал повече?

    Коментиран от #34

    14:00 09.09.2025

  • 27 4-та година "Киев за 3 дня"

    2 19 Отговор
    4 години терористични атаки от безпомощност на фронта.

    14:00 09.09.2025

  • 28 Европеец

    26 2 Отговор

    До коментар #3 от "Лука":

    Абе така е ,прав си.... Понеже днес е 9-ти септември бих казал смърт на фашизма в покрайна и свобода на народа.....

    Коментиран от #35

    14:00 09.09.2025

  • 29 Какъв ти военен

    2 20 Отговор

    До коментар #25 от "Най-точно то определение":

    е Путин.
    Виж му войната. Пак се запря, а зимата идва. И сега по окопите и яко водка. И пропагандна руски успехи.

    14:01 09.09.2025

  • 30 Путин в Хага

    1 23 Отговор
    Отива баба ти и дядо ти, или майка ти и баща ти да си получат пенсията. И баммм руска ракета ги разкъсва на парчета. Що за идиот трябва да си да правиш такива неща? Що за сатана?

    Коментиран от #38, #46

    14:02 09.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Европеец

    20 0 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    Стоянчо ,Стоянчо......

    Коментиран от #55

    14:02 09.09.2025

  • 33 Путлер е слуга на Сатаната

    2 23 Отговор
    Руските тepopисти удариха с авиобомба цивилните жители на село Яровая в Донецка област, в момент когато получават пенсии. Има най-малко 20 цивилни жеpтви.😡😡

    14:03 09.09.2025

  • 34 Абе, в 22часа

    20 1 Отговор

    До коментар #26 от "Абе, вчера":

    ли раздават пенсиите в 404? Или някой ПАК се дрогирал?????

    Коментиран от #40

    14:03 09.09.2025

  • 35 С машина на времето

    1 10 Отговор

    До коментар #28 от "Европеец":

    трябва да те върнат в 1944 г. Сега си само архаичен.

    14:03 09.09.2025

  • 36 az СВО Победа80

    27 2 Отговор
    Накратко:

    1. Истерията нараства, защото парите и подкрепата за Киев са все по-малко.

    2. Добре е да се знае, че Киев не изплаща пенсии на пенсионерите в Донбас! Киев не прави и никакви други социални плащания в Донбас!

    3. Отчаянието нараства, а с него и все по-смешните и жалки опити да бъде привлечено вниманието на доскорошните донори към Киев.

    Коментиран от #58, #66

    14:04 09.09.2025

  • 37 Добри новини

    3 18 Отговор
    Украйна за пръв път от март насам си е възвърнала повече територия в района на Покровск, отколкото е загубила. Това се е случило благодарение на успешни контраатаки в района на издатината при град Доброполие, където ВСУ се опитват да пресекат руските позиции по река Казенний Торец. Ако операцията е успешна, част от руската групировка може да бъде обкръжена.

    14:04 09.09.2025

  • 38 Ние в 404

    19 1 Отговор

    До коментар #30 от "Путин в Хага":

    в 22 часа си вземане пенсиите. Куку.

    Коментиран от #42

    14:04 09.09.2025

  • 39 православна

    1 10 Отговор
    славянска,брадска любов

    14:05 09.09.2025

  • 40 Абе, 22часа

    1 12 Отговор

    До коментар #34 от "Абе, в 22часа":

    няма връзка с пенсионерите. Като четеш, опитай се да разбираш. Много е приятно.

    14:05 09.09.2025

  • 41 Нищо неочаквано

    1 20 Отговор
    От кога казвам че украинците трябва да почнат да целят по руските градове, без да се съобразяват дали е военен обект. В Русия няма нормални хора, там всички са нацисти.

    14:05 09.09.2025

  • 42 Чети № 40

    1 4 Отговор

    До коментар #38 от "Ние в 404":

    И разбирай.

    14:06 09.09.2025

  • 43 не може да бъде

    11 1 Отговор
    Поредната статия -бият Паниковски...Според мен проукраинските статии съвсем отчетливо се делят на два раздела -единия е бият Паниковски а другият -Русия ще падне....И подозирам че после ще има проиграни победи -на Ерих фон Манщайн но само като карикатурно подражание -не виждам как ще го стигнат Манщайн...!?

    14:06 09.09.2025

  • 44 Лъжльо

    6 8 Отговор

    До коментар #14 от "Сократ":

    Има кадри и е ударен завод "Топаз" работещ за военни цели, а не цивилни. Украйна не е държава терорист.

    14:07 09.09.2025

  • 45 Дина

    24 0 Отговор
    Абе г-н Зеленски,светът не трябвало да мълчи при снощната руска атака.Ама не казваш как светът мълча и при 8 годишните украински нападения и убийства на мирното население в Донбас и Луганс.Мълчаха и Турчинов и Порошенко,като последния каза как руските деца ще учат по мазета.

    14:08 09.09.2025

  • 46 Я пък тоя

    16 3 Отговор

    До коментар #30 от "Путин в Хага":

    Да не излезне като в Буча? И там ли повярвахте на Зеленски.
    Ще хабят руснаците оръжие за хиляди долари за да убият 20 пенсионера.
    Може да са пияни и глупави, но никой не може толкова да се напие или толкова да е глупав, за да го направи.
    Хайде сега, по-сериозно.

    Коментиран от #49

    14:10 09.09.2025

  • 47 Тръмп 24

    3 1 Отговор
    е виновен !

    14:11 09.09.2025

  • 48 Елементарно Уотсън!

    5 16 Отговор
    На Путлер и фашистката хунта в Кремъл изобщо не им пука за убитите и осакатени хора в тази война... Целта им е да оцелеят и останат на власт. Отдавна знаят, че Русия не може да постигне целите си и затова се опитват поне да убият достатъчно много украинци.

    Коментиран от #60, #93

    14:11 09.09.2025

  • 49 По-сериозно

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Я пък тоя":

    Третия ти абзац, до запетаята е истината.

    Коментиран от #52

    14:13 09.09.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Я пък тоя

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "По-сериозно":

    Е да де, обаче няма сила на земята дори и пияните и глупавите да направят такова нещо. Само лудите, а те луди не са.

    Коментиран от #69

    14:16 09.09.2025

  • 53 Фон Мюнхаузен

    4 0 Отговор
    От НАТО и ЕС подкрепят. Искат и те.

    14:16 09.09.2025

  • 54 Реал Мадрид

    1 4 Отговор
    Открити са десетки компоненти от САЩ в ракетите „Искандер“, ударили Министерски съвет в Киев
    Украйна е предала цялата информация на партньорите, надявайки се да бъдат засилени санкциите срещу Русия
    На 7 септември Русия удари сградата на Министерския съвет с ракета „Искандер“. В подобни ракети напоследък са открити десетки компоненти, произведени в чужбина.
    Това съобщи президентският комисар по санкционната политика Владислав Власюк, цитиран от сайта информатор. Според него, изследванията на една от тези ракети "Искандер" показват, че тя съдържа:
    около 35 компонента, произведени в Америка,
    1 - японски,
    1 - британски,
    1 - швейцарски,
    5 - Беларуски

    14:16 09.09.2025

  • 55 стоян георгиев

    3 8 Отговор

    До коментар #32 от "Европеец":

    Забелязвам че се активираш особено като бъдат убити масово украински цивилни.някакво сексуално удоволствие ли получаваш от това?

    Коментиран от #59, #61

    14:19 09.09.2025

  • 56 Я пък тоя

    1 14 Отговор
    Буча е само едно от хилядите военни престъплениянна руските фашисти, надлежно документирани и доказани по съответния ред. Не си ти факторът който ще определя кое е постановка и кое не е. Ясно ли е?

    Коментиран от #62

    14:20 09.09.2025

  • 57 Западът иска война

    11 2 Отговор
    До последния украинец. И е готов да плаща за нова. Горките украйнци не разбраха ли че не ги броят за хора. Да обръщат пушките и към Киев. Зеленски искаше да се бие, ами сега плаче. Да плаче на рамото на Борис Джонсън, но той е на плажа в Гърция.

    14:21 09.09.2025

  • 58 Тихо пърдльо

    2 10 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа80":

    Не си компетентен. Киев изплаща пенсии на пенсионерите в териториите на Донбас под негов контрол. Кьорав ли си? И в статията го пише.

    14:23 09.09.2025

  • 59 Европеец

    8 0 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    Абе стоянчо, пусни си малко порно, може и да ти олекне.....

    Коментиран от #63

    14:24 09.09.2025

  • 60 Град Козлодуй

    0 2 Отговор

    До коментар #48 от "Елементарно Уотсън!":

    Абсолютно сте прав, господине!

    14:24 09.09.2025

  • 61 Реал Мадрид

    7 0 Отговор

    До коментар #55 от "стоян георгиев":

    Еее не всички сме си избелили ан УСА като теб ,мууции .

    Коментиран от #65, #79

    14:26 09.09.2025

  • 62 Постановката беше

    14 1 Отговор

    До коментар #56 от "Я пък тоя":

    Лоша, предназначена за американския пазар. При толкова много трупове, стъклата на сградата до тях бяха цели и непокътнати. Лош театър за промити мозъци.

    14:26 09.09.2025

  • 63 стоян георгиев

    4 2 Отговор

    До коментар #59 от "Европеец":

    Имам ретро пррр ноо ,с Мария Атанасова и като съм на 12 часови дежурства му заббеувам гуаватта .

    14:27 09.09.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 стоян георгиев

    1 5 Отговор

    До коментар #61 от "Реал Мадрид":

    Тоя пак почна ...хаха от къде ги знаеш тия работи бе пе..ал?избелил си а..уса...хаха...

    14:28 09.09.2025

  • 66 стоян георгиев

    2 8 Отговор

    До коментар #36 от "az СВО Победа80":

    Ти си напълно деградирал.руснаците убиха двадесет пенсионера подобни на теб.да,същите като теб.вместо да ги порицаеш се радваш.кво да ти каже човек освен да си е.е.ш майката?

    Коментиран от #78

    14:31 09.09.2025

  • 67 Ха-ха-ха

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "стоян георгиев":

    Бялото знаме.

    14:31 09.09.2025

  • 68 Лука

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "хихи":

    Просташко е да се коментира човешки жернви с ник неим хихи!!!

    14:34 09.09.2025

  • 69 Ти преценяваш

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Я пък тоя":

    дали са пияни, глупави или луди.

    14:34 09.09.2025

  • 70 Лука ПАК КРАДЕШ

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Лука":

    Да те утилизират като деградирал наглец!

    Коментиран от #74, #80

    14:37 09.09.2025

  • 71 Мутра

    2 8 Отговор
    Да идва Данс и да излавя тукашните .руски фашета по айпитата. След това на конски вагони и в Русия

    Коментиран от #75, #76

    14:37 09.09.2025

  • 72 Варна 3

    2 7 Отговор
    Русооборсууци

    14:37 09.09.2025

  • 73 Бай онзи

    6 1 Отговор
    А вчера вие като обстрелвахте новооткритата детска площадка в Донецк беше добре,така ли????

    14:39 09.09.2025

  • 74 Лука Оригинала

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Лука ПАК КРАДЕШ":

    Шизи,пука ми на дебеуиа ..з ,какво си си мисли някъв нещастен прошляк кло шар в предпенсионна възраст .

    14:40 09.09.2025

  • 75 ТехноЛог

    4 0 Отговор

    До коментар #71 от "Мутра":

    Отивате направо на за пастет за домашни любимци направо с дрехите ,няма данс ,няма манс .

    Коментиран от #77

    14:42 09.09.2025

  • 76 АМ ЧИ ДА ИДВА

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Мутра":

    АМА НИ МОЖИ
    ША ТРЯБВА ТИ ДА СА ЗАФАНИШ
    АМА ТА И ШУБЕ
    А И СИ НЕФЕЛЕН

    14:44 09.09.2025

  • 77 НЕ Е РЕНТАБИЛНО

    2 1 Отговор

    До коментар #75 от "ТехноЛог":

    ЗА СЕГА ИМА ЕФТИНО УКРАИНСКО

    14:45 09.09.2025

  • 78 СТОЕНЧОООООО

    5 0 Отговор

    До коментар #66 от "стоян георгиев":

    АБЕ ПЕНСИИТЕ В БАНДЕРО....ЛАНД ПО НОЩИТЕ ЛИ ГИ РАЗДАВАТ
    ПЪРВО ПРОЧЕТИ ПАСКВИЛА ПОСЛЕ СЕ ИЗХОЖДАЙ

    Коментиран от #88

    14:47 09.09.2025

  • 79 ВЧЕРА ОЩЕ НЕ БЕШЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Реал Мадрид":

    ГО ИЗБЕЛИЛ
    САМ ПРОВЕРИХ

    Коментиран от #83

    14:49 09.09.2025

  • 80 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Лука ПАК КРАДЕШ":

    Чувай ,чувай Лука ,яж си на воля лука и си пррррррц кай на воля сладкокисели аромати .Полвай противогаза и очилата ,че яко люти.

    14:49 09.09.2025

  • 81 хахаха

    4 0 Отговор
    хем украина е победила русия хем сащ и европа трябва да им спрат войната

    14:50 09.09.2025

  • 82 Дългият

    0 1 Отговор
    Обелени 3-4 от ми-тата,от речпосполита и братски Хондурас.Детската градина,ток удари двама трима,че и взвод.

    14:51 09.09.2025

  • 83 Реал Мадрид

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "ВЧЕРА ОЩЕ НЕ БЕШЕ":

    Едни казват ,че стоянчо бил голям тесняк ,а други че бил попски ръкав ,не знам на кои да вярвам вече .Аз съм традиционалист и по педалопеди не си падам,просто коментирам .

    14:52 09.09.2025

  • 84 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Чупката":

    Зелените човечета ще коментираш ли? Това с покриващитесе войски сподели с рашистите обясни им как става.

    Коментиран от #90

    14:52 09.09.2025

  • 85 Ха-ха-ха

    5 0 Отговор
    На наркоман не вярвам. Още повече че по традиция реве винаги преди някоя среща на нато. Реве как руснаците убиват цивилни пък след ден-два се оказва че украинците сами са го направили. Като обстрелването на един пазар дето реваха докато не излезе снимка с вида на ракетата и посоката от където е дошла. Тогава пак имаха някакво височайшо посещение и за да покажат колко са лоши руснаците погубиха съзнателно своите. То не бяха болници дето лошите реши стреляли пък се оказа че били не руснаците а собственото им ПВО. Няма да се учудя ако наистина има поразено село укронацистите сами да са го направили, руснаците бомбандират нощем, каква опашка за пенсии. На наркоман и палячо не вярвам. Който иска да му вярва, на собствен риск

    14:55 09.09.2025

  • 86 az СВО Победа80

    4 0 Отговор
    Припомням, че в средата на август руското Министерство на отбраната предупреди за подготовка за подобна провокация!

    Тогава от руското министерство на отбраната заявиха, че Киев подготвя ракетна атака или удар с дрон по гъсто населен район в Харковска област, евентуално болница, с голям брой жертви.

    Според сценария на провокацията, представителите на медиите трябва да заснемат последствията от удара, вината за който ще бъде хвърлена върху РФ.

    Източници от руското Министерство на отбраната предупредиха тогава, че са възможни провокации и в други населени места. Целта им е да създадат негативен медиен фон и условия за нарушаване на преговорите между САЩ и Русия.

    Предупреждението на МО на РФ е от 12.08.2025г.

    Като цяло, тромава и кървава провокация в стила на удара по жп гарата в Краматорск, която припомня беше ударена от Киев с ОТРК "Точка-У".

    Съвсем ясно е защо се прави подобна провокация в навечерието на новата среща в Рамщайн - Киев ще проси нови системи за ПВО и за налагане на нови санкции срещу Москва. 🤣🤣🤣

    А жертвите пак са на сметката на режима в Киев.

    14:57 09.09.2025

  • 87 Тома

    2 0 Отговор
    В неделя вечерта бандеровци атакуват детска площадка в парк в Донецк има доста ранени включително деца.Никой нищо не писа за това а сега плачат за инструктори от нато

    15:00 09.09.2025

  • 88 az СВО Победа80

    2 0 Отговор

    До коментар #78 от "СТОЕНЧОООООО":

    Стоян Георгиев" беше "Пъстър свят" преди време. Парцалът на форума в Дир, с който всички там се гавреха. С комсомолски плам тя все връщаше Крим на Украйна, все побеждаваше руснаците, все фалираше Русия, все сваляше Путин от власт, все го погребваше....

    След 11 години денонощен позор, е сменила форума, сменила ника и сега се прави на ни лук яла, ни лук мирисала.... че даже и на мъж, в опит да скъса с миналото и срама! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #92

    15:00 09.09.2025

  • 89 БИЙТЕ БРАТЯ УКРИТЕ!!!

    2 0 Отговор
    И. ПРИ. НАС. ЕЛАТЕ!!!

    15:01 09.09.2025

  • 90 Професор Герджиков

    1 1 Отговор

    До коментар #84 от "Лука":

    Ей Луковит ,ти в речника си повече от три думи на кръст :рашисти ,путлер и ватенки ,имаш ли бе тапиррр ,не знам от кои депа за отпадъци ви събират ,че и работа ви дават даже .Аз лично бих ви направил на торррр !

    15:03 09.09.2025

  • 91 САЩ...

    1 0 Отговор
    Па йди тамка на фронту брйе тиквун ддзиленикакоф...

    15:04 09.09.2025

  • 92 Али Турчинът

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "az СВО Победа80":

    Хубавото е че Пъстър Свят е още тесняк,а Десислава Димитрова си е войнишко кепе от време оно .

    15:05 09.09.2025

  • 93 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Елементарно Уотсън!":

    Никак не е елементарно!Можете сам да намерите където черно на бяло е написано че Путин не щади нито цивилните нито войниците си и ги хвърля/жертва в "месни "атаки /като пушечно месо ?!А друга статия посветена на същата тема пише че Путин хвърля неоправдано огромни пари в т.ч . заплати осигуровки обезщетения граждански привилегии и специални социални придобивки за участниците във СВО както и компенсации на жертвите на войната и така фалира руската икономика!?Няма ли малко противоречие в двете тези -най-малкото разумният ръководител щом хвърля такива пари ще се опита да минимизира жертвите във операцията!?Но безогледното изкривяване на истината води до такива несъобразности....!?

    15:13 09.09.2025

Новини по държави:
