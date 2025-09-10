Новини
Путин заплаши Украйна с унищожение и направи изненадващо изявление
  Тема: Украйна

Путин заплаши Украйна с унищожение и направи изненадващо изявление

10 Септември, 2025 16:50 4 689 88

Путин предупреди Украйна, че ще постигне целите си с военни средства. Но след това заяви, че вижда светлина в края на тунела.

Путин заплаши Украйна с унищожение и направи изненадващо изявление - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин заплаши Украйна, след което произнесе едно изречение, което изненадва, пише Focus.de, цитирайки DPA.

Според Путин преговорите за съдбата на Украйна са възможни, но не са единственият вариант. Русия може да постигне целите си и по военен път, подчерта той. Русия продължава да иска капитулацията на Украйна.

Имайки предвид тези заплахи на Путин, е изненадващо, че след това той заяви, че вижда „светлина в края на тунела“.

Ако здравият разум надделее, може да се постигне приемлив край на украинския конфликт, посочва Путин, който похвали администрацията на Доналд Тръмп, че води диалог с Москва – за разлика от предишния президент на САЩ Джо Байдън.

Путин продължава да бъде уверен във военната победа над Украйна. В Пекин руският президент подчерта, че руските войски напредват на фронта. Путин обаче отрече, че Русия е обвързала пряко гаранциите за сигурност за своя съсед с териториални искания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мръсна ...

    64 85 Отговор
    Дребна диктаторска душица!!!

    Коментиран от #4, #76, #80

    16:52 10.09.2025

  • 2 Той не заплаши, а предупреди

    71 33 Отговор
    Какво невярно е казал, мусур.

    16:53 10.09.2025

  • 3 Да бе , да ! 😜

    64 38 Отговор
    Празни приказки на Путин . Дайте власт на Медведев ! Да видим дали ще се бави с натовските нацисти в Киев .

    Коментиран от #62, #86

    16:53 10.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Атина Палада

    68 23 Отговор
    Путин го каза това още преди седмица .
    "Обърна се към урсулините :-Или спирайте войната или ние ще я спрем с военни средства.

    16:54 10.09.2025

  • 6 Вашето Мнение

    69 25 Отговор
    Путин е повторил това, което винаги е казвал. Преговори за денацификация, демилитаризация и никакво натю в украйна. Ако няма преговори ще има кютек, кое не е вдянала авторката?

    Коментиран от #11, #54

    16:54 10.09.2025

  • 7 Цвете

    23 27 Отговор
    ВНИМАВАЙ, КАКВО СИ ПОЖЕЛАВАШ???? ЦИРЕЯТ ЩЕ ТЕ ДОВЪРШИ.СТИГА ИГРИ, НИКОЙ НЯМА НАМЕРЕНИЕ ДА " ДЕЛИ " С ТЕБ, КАКВОТО И ДА БИЛО.ЗЕМЯТА Е НА ТЕЗИ ,КОИТО СА СЕ ГРИЖИЛИ С МНОГО ЛЮБОВ И ЩЕ СИ ОСТАНЕ ТЯХНА. ПОНЯЛ.

    Коментиран от #16, #18

    16:55 10.09.2025

  • 8 минувач

    48 19 Отговор
    Че има ли някой , който да е нормален и да си представя , че укрите може да са победители ?!

    Коментиран от #29

    16:55 10.09.2025

  • 9 Георги

    44 6 Отговор
    марче, защо не публикувате цялото изказване, а тези избирателни разсъждения? Да не се окаже, че смисълът е друг.

    Коментиран от #21, #27

    16:55 10.09.2025

  • 10 извод

    27 36 Отговор
    крайно време е да се намеси Мосад и да целне изтрещелия джуджак

    Коментиран от #88

    16:56 10.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цвете

    7 21 Отговор
    ВНИМАВАЙ, КАКВО СИ ПОЖЕЛАВАШ???? ЦИРЕЯТ ЩЕ ТЕ ДОВЪРШИ.СТИГА ИГРИ, НИКОЙ НЯМА НАМЕРЕНИЕ ДА " ДЕЛИ " С ТЕБ, КАКВОТО И ДА БИЛО.ЗЕМЯТА Е НА ТЕЗИ ,КОИТО СА СЕ ГРИЖИЛИ С МНОГО ЛЮБОВ И ЩЕ СИ ОСТАНЕ ТЯХНА. ПОНЯЛ.

    16:56 10.09.2025

  • 13 Баба Ванга

    21 27 Отговор
    Тоя дедо каза на Си Дзипин, че си присаждал органи от младенци и затова се подмладявал и щял да постигне безсмъртие и да управлява вечно. Истински мъжки сукубус. Стана ясно защо целува момченца по коремчето.

    Коментиран от #37, #48

    16:56 10.09.2025

  • 14 Баце

    18 25 Отговор
    Цар плъх здраво е уплашен.
    Няма бункер къде да се скрие.

    16:56 10.09.2025

  • 15 Евро-Атлантик

    31 8 Отговор
    Аз не разбирам, човека ясно и просто си казва нещата. Защо е толкова трудно да се разберат? Никой не обича да губи, ама ако ядеш мощни тукати без шанс за победа, не знам ...

    16:56 10.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 таксиджия 🚖

    13 25 Отговор
    Само заплахи и нищо!

    16:57 10.09.2025

  • 18 Роза

    28 13 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Той не дели с никой. Той си връща неговото, туморке.

    16:57 10.09.2025

  • 19 Гробар

    22 11 Отговор
    Голям бизнес става в украина с гробищните паркове. Ударихме кьоравото!

    16:58 10.09.2025

  • 20 Джендър бендър

    17 8 Отговор
    На мен заплахите и изявлението на Урсула повече ми харесаха... По-голям го вади фрау Урсула!!!

    16:58 10.09.2025

  • 21 Четете повече - там всичко

    12 21 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    е подробно обяснено. Тук цари пропутински милитаризъм, който кефи много празни глави!

    Коментиран от #34

    16:59 10.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Кой разбрал, разбрал

    24 28 Отговор
    Путин ще ги търпи още малко и накрая ще ги срине със земята.

    Коментиран от #72

    16:59 10.09.2025

  • 24 Нищо интересно ☝️

    31 22 Отговор
    Дежурните глyпости от бункерния, дърт плъх.

    16:59 10.09.2025

  • 25 Ничево не поняло

    24 16 Отговор
    това бункерно джудже!

    16:59 10.09.2025

  • 26 Нищо интересно

    27 21 Отговор
    Просто си повтаря заплахите от началото на войната. Което показва безсилието му. Сега чакаме да се обадят и дежурните кремълски папагали.
    Старата песен на стар глас.

    16:59 10.09.2025

  • 27 АБВ

    25 4 Отговор

    До коментар #9 от "Георги":

    "марче, защо не публикувате цялото изказване, а тези избирателни разсъждения? Да не се окаже, че смисълът е друг."

    Защото това е политкоректната журналистика. Ще ти казват това, което трябва да чуеш. Онова, което не трябва да се чува, няма да го чуеш.

    16:59 10.09.2025

  • 28 голем смех

    11 4 Отговор
    Някой разбра ли нещо от така поднесената дописка?

    16:59 10.09.2025

  • 29 онзи

    9 11 Отговор

    До коментар #8 от "минувач":

    Има и такива ,,нормални ,, - ,,капейките ,, и ,,трите дня ,, ! Злобното джуджи днес нещо липсва от интериора , но той поне има умствен капацитет ...

    17:00 10.09.2025

  • 30 4-та година "Киев за 3 дня"

    12 15 Отговор
    Само да ти сменят памперса и лично ще застанеш начело на победния щурм ... 🤣🤣🤣

    17:00 10.09.2025

  • 31 Тома

    15 11 Отговор
    Путин е уверен за победата защото всеки ден руските войски вървят напред.Но феновете на бандера не признават те чакат победата на укронацистите от дивана

    17:01 10.09.2025

  • 32 Ще стане

    9 11 Отговор
    след 89 години. Толкова време му трябва с това темпо.

    17:01 10.09.2025

  • 33 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    14 13 Отговор
    Ако npocтото жуже Пусин не беше нападнал Украйна, все още целия свят щеше да си мисли, че Zлата червена орда е "вторая в мире".
    Благодарение на украинците и техния смел водач, Президент Зеленски, всички знаят, че са въздух под налягане.

    17:02 10.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Добър ден!

    0 0 Отговор
    Едно видео с диктатора което показва колко е "адекватен". Всеки сам да си прави изводите. Става дума за "референдумите" в окупираната Украйна.

    17:03 10.09.2025

  • 36 Хихи

    11 9 Отговор
    За нищо не става бункерджията. Ако можеше, досега да я е превзел.
    Майтап, ако Пригожин беше продължил към Мацква. 😂

    17:04 10.09.2025

  • 37 Саша Грей

    6 9 Отговор

    До коментар #13 от "Баба Ванга":

    Едно време разправяха за Брежнев, че му преливали кръв от бебета. Не свърши добре тая работа.

    Коментиран от #41, #44, #68

    17:05 10.09.2025

  • 38 всеки ден

    10 8 Отговор
    дЖудЖето доказва колко е проЗто и неадекватно.

    17:06 10.09.2025

  • 39 Пак

    7 7 Отговор
    ли го ядете на Путин.?

    17:07 10.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 аха,

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Саша Грей":

    започна да мляска по устата наред, когото пребара, изратенякът му, а другарите търпяха...

    17:08 10.09.2025

  • 42 Коко

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Костадинов":

    Ти за кой би умрял?

    17:08 10.09.2025

  • 43 когато не знае какво да каже

    11 3 Отговор
    комплексарят си служи със заплахи

    17:10 10.09.2025

  • 44 Пепо

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Саша Грей":

    Да имаш някаква идея как да спреш войната със собствени сили?

    17:10 10.09.2025

  • 45 Ако смешната руска армия

    8 9 Отговор
    стигне до края на Донбас, това ще е след 5 години!
    Питиновите лакърдии вече не хващат дикиш!
    Ако не е Тръмп да помага, отдавна да са клекнали!

    Коментиран от #47, #69

    17:10 10.09.2025

  • 46 Всичко е по план

    10 9 Отговор
    Украински крилати ракети поразиха завод Топаз в Донецк.

    Вече в 20 области на Русия има дефицит на бензин. Някои вериги бензиностанции вече затвориха.
    Опашките за бензин в Русия стават все по-дълги и се чака посред нощ. В окупираната Донецка област бензинът мина 200 рубли за литър.

    За 8 месеца, до края на август, Боинг е доставил 385 пътнически самолети. Само през август - 57 самолета.
    От 2022 г. до 2025 г. Русия е произвела едва 13 пътнически самолета - 12 «Сухой Суперджет» и един Ту-214.

    Унгария подписа 10 годишен договор със Shell за доставка на газ.

    Преди 10 години Захарченко обясняваше колко хубаво ще се живее след 10 години в "руския" Донецк. Е, 10 години минаха...

    Коментиран от #51

    17:11 10.09.2025

  • 47 Амиии

    7 2 Отговор

    До коментар #45 от "Ако смешната руска армия":

    Смешното е написано от теб

    Коментиран от #49

    17:11 10.09.2025

  • 48 Нострадамус

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "Баба Ванга":

    Те говориха за Сорос. Ти още ли не си прочел. Даже и тук го написаха. Хахаха

    17:13 10.09.2025

  • 49 Страдай, вата,

    9 5 Отговор

    До коментар #47 от "Амиии":

    истината боли!

    Коментиран от #53

    17:13 10.09.2025

  • 50 Мутра

    5 1 Отговор
    На конски вагони и въ Владивосток. При Георги Илиев.

    17:15 10.09.2025

  • 51 Верно ли?

    8 6 Отговор

    До коментар #46 от "Всичко е по план":

    Ами защо в България има огромна инфлация?
    Няма ресурси за Европа вече. Евтин петрол, евтина газ. Метали.
    Седнал да мисли Путин и Русия.

    Коментиран от #57

    17:15 10.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Амиии

    8 3 Отговор

    До коментар #49 от "Страдай, вата,":

    Детската ти мечта ще си остане до края на живота ти.

    17:16 10.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Чичи

    6 0 Отговор
    Какви са тези мaлoyмни статии?
    Гръмки заглавия без нищо общо ссъ съществото.
    Да не говорим,че няма нищо ново казано,а това е дъвка и 100000000000 пъти до момента.
    Жалка картинка "Факти бг"🤮🤮🤮

    17:19 10.09.2025

  • 57 Мутра

    6 4 Отговор

    До коментар #51 от "Верно ли?":

    Щото си беден. То затова си и ко.пейкаджия. богат ко.пейкаджия няма.

    Коментиран от #60

    17:19 10.09.2025

  • 58 Клоуна пусин 🤡💩

    8 4 Отговор
    Ах каква изненада ... палячото заплашва, а заплахите му будят само смях. 🤣
    Да беше си облякъл поне костюмчето на горски пазач, за да изглежда по страшен. 🤣🤣🤣🤣🤣

    17:19 10.09.2025

  • 59 стоян георгиев- стъки

    4 6 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от злоба душите черни душмански !

    17:20 10.09.2025

  • 60 Тити

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Мутра":

    Ти на кво си богат бре минн дилл ?Явно само на уай наая.

    17:21 10.09.2025

  • 61 Котка

    4 0 Отговор
    Ама много е удобно в пет без пет да публикувате изказване на Путин от преди пет дни. При това доста манипулирано. Факти, моля не подценявайте читатели си.

    17:22 10.09.2025

  • 62 Радио Ереван

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Да бе , да ! 😜":

    Белоусов е по-подходящ.

    17:22 10.09.2025

  • 63 Чичак

    4 3 Отговор
    Шансът на русия е нула

    17:22 10.09.2025

  • 64 нннн

    5 1 Отговор
    И къде в изненадата? Тези неща ги повтаря отдавна.

    17:23 10.09.2025

  • 65 Рамбо

    6 1 Отговор
    Тоя вонящ боклук докога ще го търпи света.

    Коментиран от #71

    17:23 10.09.2025

  • 66 Хан Ювиги

    4 0 Отговор
    Всичко ще бъде Украйна
    Казах

    17:24 10.09.2025

  • 67 атрактивно

    0 3 Отговор
    Това заглавие привлича внимание,но само толкова.Целта на автора е да се прочете...нещо.
    Сайта е проруски ...милен върл путинист...

    17:25 10.09.2025

  • 68 Кер Естетто

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Саша Грей":

    Заповядай да ти инжектирам мъжко муеко-елексира на вечната младост .

    17:25 10.09.2025

  • 69 Георги

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ако смешната руска армия":

    а според твота теория предишните три години кой помага на Путин? За последните 8 месеца - ясно, ама преди това какво е обяснението?

    17:25 10.09.2025

  • 70 НЯМА ПЛАШЕНЕ. СПОКОЙН,ЯСНО КАЗАНО.

    3 2 Отговор
    КРАТКО , ЯСНО И ТОЧНО , КАКТО ВИНАГИ , ПРИСЪЩО НА ЕДИН ВЕЛИК ПОЛИТИК , КОЙТО ЗНАЕ КАКВО ИСКА , МОЖЕ И ЗНАЕ КАК ДА ГО ПОСТИГНЕ ДА ПОСТИГНЕ !!! РАЗБИРА СЕ ,ЧЕ ВАРИАНТИ ИМА , И АКО НЕ Е ФАШИЗМА , ВОЙНАТА МОЖЕ ДА ПРИКЛЮЧИ ПО ДИПЛОМАТИЧЕН НАЧИН , А МОЖЕШЕ ВЪОБЩЕ ДА НЕ БЕ СЕ СЛУЧВАЛА . НО С ФАШИСКИ ИЗЧАДИЯ ,НЕ СТАВА !!!

    17:27 10.09.2025

  • 71 Рамзан ага

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Рамбо":

    Бат Рамбо ,позакърпиха ли дирр ниkka след последната среща със чеченския спецназ ?

    17:27 10.09.2025

  • 72 Не може ...

    8 0 Отговор

    До коментар #23 от "Кой разбрал, разбрал":

    Страх го е много ...

    17:27 10.09.2025

  • 73 Опса

    5 2 Отговор
    Руските пурдели още си мислят, че ко4ината е сила

    17:29 10.09.2025

  • 74 оня с коня

    2 6 Отговор
    Отиде коня у ряката заедно с каруцата ,а Осрайна безвъзвратно отече в канала .

    17:29 10.09.2025

  • 75 Мнение

    4 3 Отговор
    Разрушенията и войната са единственият път за Путин, другият вариант е подсъдимата скамейка за престъпления срещу човечеството в Хага.

    Коментиран от #77

    17:30 10.09.2025

  • 76 Ясно като бял ден

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мръсна ...":

    Е не толкова дребна като теб.

    17:31 10.09.2025

  • 77 Луд с картечница

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Мнение":

    Хага е на един Орешник разстояние и все още съществува благодарение на благия характер на НВ В.Путин .

    Коментиран от #83

    17:33 10.09.2025

  • 78 Рита

    1 4 Отговор
    Вие сериозно ли ?Путин каза това ,което винаги е казвал и е добре да го слушате .Прекалено дълго беше сговорчив.

    17:34 10.09.2025

  • 79 Чита

    3 1 Отговор
    Кое да слушаме

    Как се гаври с малки момченца ли ?

    Това ли да слушаме от Дъртия Ботокс

    Хахаха

    17:36 10.09.2025

  • 80 Ха ха

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мръсна ...":

    Най -накрая разбра какво е Зельо.

    17:38 10.09.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 гост

    2 1 Отговор
    Само да напомним на нещастните копейки тук , че афганистанските козари нямаха и една десета от военната мощ на Украйна и единствено САЩ им даваше по някой Стингер и Джавелин и СССР беше превзел даже столицата им и въпреки всичко след 10 години напъни и под 5% от сегашните жертви ми се наложи да се изнесе като бито псе и след по- малко от година се разпадна !! Представете си какво ще очаква Раша след Украйна !!

    17:38 10.09.2025

  • 83 КГБ шофьорчето

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "Луд с картечница":

    Нищо не постигна.....нито денафикация, нито, демилитаризация...

    17:39 10.09.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    Абсолютно ЛУД.
    На този и докторите не могат да му помогнат.
    Единствено - 9 грама !

    17:40 10.09.2025

  • 86 И каква власт да дадат

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да бе , да ! 😜":

    на трезвения екс-президент?!?!!

    Колко ли още ще пропадат рушляците?!?!

    17:41 10.09.2025

  • 87 И къде го прочетохте това,че...-

    1 0 Отговор
    Путин заплашил Украйна с унищожение...?!?!

    17:41 10.09.2025

  • 88 НАЛИ?!

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "извод":

    Крайно време е да посетиш Д-р Цветеслава Гълъбова...!

    17:43 10.09.2025

