Путин заплаши Украйна с унищожение и направи изненадващо изявление

Руският президент Владимир Путин заплаши Украйна, след което произнесе едно изречение, което изненадва, пише Focus.de, цитирайки DPA.
Според Путин преговорите за съдбата на Украйна са възможни, но не са единственият вариант. Русия може да постигне целите си и по военен път, подчерта той. Русия продължава да иска капитулацията на Украйна.
Имайки предвид тези заплахи на Путин, е изненадващо, че след това той заяви, че вижда „светлина в края на тунела“.
Ако здравият разум надделее, може да се постигне приемлив край на украинския конфликт, посочва Путин, който похвали администрацията на Доналд Тръмп, че води диалог с Москва – за разлика от предишния президент на САЩ Джо Байдън.
Путин продължава да бъде уверен във военната победа над Украйна. В Пекин руският президент подчерта, че руските войски напредват на фронта. Путин обаче отрече, че Русия е обвързала пряко гаранциите за сигурност за своя съсед с териториални искания.
1 Мръсна ...
Коментиран от #4, #76, #80
16:52 10.09.2025
2 Той не заплаши, а предупреди
16:53 10.09.2025
3 Да бе , да ! 😜
Коментиран от #62, #86
16:53 10.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Атина Палада
"Обърна се към урсулините :-Или спирайте войната или ние ще я спрем с военни средства.
16:54 10.09.2025
6 Вашето Мнение
Коментиран от #11, #54
16:54 10.09.2025
7 Цвете
Коментиран от #16, #18
16:55 10.09.2025
8 минувач
Коментиран от #29
16:55 10.09.2025
9 Георги
Коментиран от #21, #27
16:55 10.09.2025
10 извод
Коментиран от #88
16:56 10.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Цвете
16:56 10.09.2025
13 Баба Ванга
Коментиран от #37, #48
16:56 10.09.2025
14 Баце
Няма бункер къде да се скрие.
16:56 10.09.2025
15 Евро-Атлантик
16:56 10.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 таксиджия 🚖
16:57 10.09.2025
18 Роза
До коментар #7 от "Цвете":Той не дели с никой. Той си връща неговото, туморке.
16:57 10.09.2025
19 Гробар
16:58 10.09.2025
20 Джендър бендър
16:58 10.09.2025
21 Четете повече - там всичко
До коментар #9 от "Георги":е подробно обяснено. Тук цари пропутински милитаризъм, който кефи много празни глави!
Коментиран от #34
16:59 10.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Кой разбрал, разбрал
Коментиран от #72
16:59 10.09.2025
24 Нищо интересно ☝️
16:59 10.09.2025
25 Ничево не поняло
16:59 10.09.2025
26 Нищо интересно
Старата песен на стар глас.
16:59 10.09.2025
27 АБВ
До коментар #9 от "Георги":"марче, защо не публикувате цялото изказване, а тези избирателни разсъждения? Да не се окаже, че смисълът е друг."
Защото това е политкоректната журналистика. Ще ти казват това, което трябва да чуеш. Онова, което не трябва да се чува, няма да го чуеш.
16:59 10.09.2025
28 голем смех
16:59 10.09.2025
29 онзи
До коментар #8 от "минувач":Има и такива ,,нормални ,, - ,,капейките ,, и ,,трите дня ,, ! Злобното джуджи днес нещо липсва от интериора , но той поне има умствен капацитет ...
17:00 10.09.2025
30 4-та година "Киев за 3 дня"
17:00 10.09.2025
31 Тома
17:01 10.09.2025
32 Ще стане
17:01 10.09.2025
33 Защо ти трябваше Пусинее ?!
Благодарение на украинците и техния смел водач, Президент Зеленски, всички знаят, че са въздух под налягане.
17:02 10.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Добър ден!
17:03 10.09.2025
36 Хихи
Майтап, ако Пригожин беше продължил към Мацква. 😂
17:04 10.09.2025
37 Саша Грей
До коментар #13 от "Баба Ванга":Едно време разправяха за Брежнев, че му преливали кръв от бебета. Не свърши добре тая работа.
Коментиран от #41, #44, #68
17:05 10.09.2025
38 всеки ден
17:06 10.09.2025
39 Пак
17:07 10.09.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 аха,
До коментар #37 от "Саша Грей":започна да мляска по устата наред, когото пребара, изратенякът му, а другарите търпяха...
17:08 10.09.2025
42 Коко
До коментар #22 от "Костадинов":Ти за кой би умрял?
17:08 10.09.2025
43 когато не знае какво да каже
17:10 10.09.2025
44 Пепо
До коментар #37 от "Саша Грей":Да имаш някаква идея как да спреш войната със собствени сили?
17:10 10.09.2025
45 Ако смешната руска армия
Питиновите лакърдии вече не хващат дикиш!
Ако не е Тръмп да помага, отдавна да са клекнали!
Коментиран от #47, #69
17:10 10.09.2025
46 Всичко е по план
Вече в 20 области на Русия има дефицит на бензин. Някои вериги бензиностанции вече затвориха.
Опашките за бензин в Русия стават все по-дълги и се чака посред нощ. В окупираната Донецка област бензинът мина 200 рубли за литър.
За 8 месеца, до края на август, Боинг е доставил 385 пътнически самолети. Само през август - 57 самолета.
От 2022 г. до 2025 г. Русия е произвела едва 13 пътнически самолета - 12 «Сухой Суперджет» и един Ту-214.
Унгария подписа 10 годишен договор със Shell за доставка на газ.
Преди 10 години Захарченко обясняваше колко хубаво ще се живее след 10 години в "руския" Донецк. Е, 10 години минаха...
Коментиран от #51
17:11 10.09.2025
47 Амиии
До коментар #45 от "Ако смешната руска армия":Смешното е написано от теб
Коментиран от #49
17:11 10.09.2025
48 Нострадамус
До коментар #13 от "Баба Ванга":Те говориха за Сорос. Ти още ли не си прочел. Даже и тук го написаха. Хахаха
17:13 10.09.2025
49 Страдай, вата,
До коментар #47 от "Амиии":истината боли!
Коментиран от #53
17:13 10.09.2025
50 Мутра
17:15 10.09.2025
51 Верно ли?
До коментар #46 от "Всичко е по план":Ами защо в България има огромна инфлация?
Няма ресурси за Европа вече. Евтин петрол, евтина газ. Метали.
Седнал да мисли Путин и Русия.
Коментиран от #57
17:15 10.09.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Амиии
До коментар #49 от "Страдай, вата,":Детската ти мечта ще си остане до края на живота ти.
17:16 10.09.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Чичи
Гръмки заглавия без нищо общо ссъ съществото.
Да не говорим,че няма нищо ново казано,а това е дъвка и 100000000000 пъти до момента.
Жалка картинка "Факти бг"🤮🤮🤮
17:19 10.09.2025
57 Мутра
До коментар #51 от "Верно ли?":Щото си беден. То затова си и ко.пейкаджия. богат ко.пейкаджия няма.
Коментиран от #60
17:19 10.09.2025
58 Клоуна пусин 🤡💩
Да беше си облякъл поне костюмчето на горски пазач, за да изглежда по страшен. 🤣🤣🤣🤣🤣
17:19 10.09.2025
59 стоян георгиев- стъки
17:20 10.09.2025
60 Тити
До коментар #57 от "Мутра":Ти на кво си богат бре минн дилл ?Явно само на уай наая.
17:21 10.09.2025
61 Котка
17:22 10.09.2025
62 Радио Ереван
До коментар #3 от "Да бе , да ! 😜":Белоусов е по-подходящ.
17:22 10.09.2025
63 Чичак
17:22 10.09.2025
64 нннн
17:23 10.09.2025
65 Рамбо
Коментиран от #71
17:23 10.09.2025
66 Хан Ювиги
Казах
17:24 10.09.2025
67 атрактивно
Сайта е проруски ...милен върл путинист...
17:25 10.09.2025
68 Кер Естетто
До коментар #37 от "Саша Грей":Заповядай да ти инжектирам мъжко муеко-елексира на вечната младост .
17:25 10.09.2025
69 Георги
До коментар #45 от "Ако смешната руска армия":а според твота теория предишните три години кой помага на Путин? За последните 8 месеца - ясно, ама преди това какво е обяснението?
17:25 10.09.2025
70 НЯМА ПЛАШЕНЕ. СПОКОЙН,ЯСНО КАЗАНО.
17:27 10.09.2025
71 Рамзан ага
До коментар #65 от "Рамбо":Бат Рамбо ,позакърпиха ли дирр ниkka след последната среща със чеченския спецназ ?
17:27 10.09.2025
72 Не може ...
До коментар #23 от "Кой разбрал, разбрал":Страх го е много ...
17:27 10.09.2025
73 Опса
17:29 10.09.2025
74 оня с коня
17:29 10.09.2025
75 Мнение
Коментиран от #77
17:30 10.09.2025
76 Ясно като бял ден
До коментар #1 от "Мръсна ...":Е не толкова дребна като теб.
17:31 10.09.2025
77 Луд с картечница
До коментар #75 от "Мнение":Хага е на един Орешник разстояние и все още съществува благодарение на благия характер на НВ В.Путин .
Коментиран от #83
17:33 10.09.2025
78 Рита
17:34 10.09.2025
79 Чита
Как се гаври с малки момченца ли ?
Това ли да слушаме от Дъртия Ботокс
Хахаха
17:36 10.09.2025
80 Ха ха
До коментар #1 от "Мръсна ...":Най -накрая разбра какво е Зельо.
17:38 10.09.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 гост
17:38 10.09.2025
83 КГБ шофьорчето
До коментар #77 от "Луд с картечница":Нищо не постигна.....нито денафикация, нито, демилитаризация...
17:39 10.09.2025
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 АГАТ а Кристи
На този и докторите не могат да му помогнат.
Единствено - 9 грама !
17:40 10.09.2025
86 И каква власт да дадат
До коментар #3 от "Да бе , да ! 😜":на трезвения екс-президент?!?!!
Колко ли още ще пропадат рушляците?!?!
17:41 10.09.2025
87 И къде го прочетохте това,че...-
17:41 10.09.2025
88 НАЛИ?!
До коментар #10 от "извод":Крайно време е да посетиш Д-р Цветеслава Гълъбова...!
17:43 10.09.2025