Путин заплаши Украйна с унищожение и направи изненадващо изявление

Руският президент Владимир Путин заплаши Украйна, след което произнесе едно изречение, което изненадва, пише Focus.de, цитирайки DPA.

Според Путин преговорите за съдбата на Украйна са възможни, но не са единственият вариант. Русия може да постигне целите си и по военен път, подчерта той. Русия продължава да иска капитулацията на Украйна.

Имайки предвид тези заплахи на Путин, е изненадващо, че след това той заяви, че вижда „светлина в края на тунела“.

Ако здравият разум надделее, може да се постигне приемлив край на украинския конфликт, посочва Путин, който похвали администрацията на Доналд Тръмп, че води диалог с Москва – за разлика от предишния президент на САЩ Джо Байдън.

Путин продължава да бъде уверен във военната победа над Украйна. В Пекин руският президент подчерта, че руските войски напредват на фронта. Путин обаче отрече, че Русия е обвързала пряко гаранциите за сигурност за своя съсед с териториални искания.