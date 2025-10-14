Новини
Свят »
Индия »
Невидима криза: сексуалното насилие срещу момчета в Индия

Невидима криза: сексуалното насилие срещу момчета в Индия

14 Октомври, 2025 09:11 533 6

  • сексуално насилие-
  • момчета-
  • индия-
  • педофили-
  • педофилия

Според различни проучвания половината от момчетата в Индия са ставали жертва на някакъв вид сексуално насилие

Невидима криза: сексуалното насилие срещу момчета в Индия - 1
Илюстративна снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В южния индийски щат Керала 16-годишно момче е било сексуално малтретирано в продължение на повече от две години - от 14 мъже, които е срещнало чрез приложение за запознанства, популярно сред ЛГБТИ-общността. Полицията е започнала разследване срещу 14-те мъже, от които поне девет са били арестувани.

Този случай насочи вниманието към темата за сексуалното насилие над момчетата в страна, която иначе често провокира внимание заради агресията и нападенията срещу жени. Но експерти и засегнати са категорични, че темата си остава табу - много рядко някой в Индия говори за това.

Срам, мълчание, стигма

ДВ разговаря с 24-годишен мъж, преживял сексуално насилие. При условие да остане анонимен той разказа на ДВ личната си история - как още като момче е бил "експлоатиран" от свои роднини, хора, на които "е вярвал, които е уважавал и смятал за свои защитници". Това, че дълго време е мълчал, че е бил насилван, се дължи на огромния обществен натиск мъжете да бъдат силни и да не се оплакват. "Представата на обществото за мъжественост е, че ако се оплакваш, не си истински мъж", казва той.

Социоложката Виджайлакшми Брара добавя още един аргумент: нежеланието да се приемат мъжете като жертви произтича от традиционно вкоренените представи за мъжественост, според които мъжете се възприемат като доминиращи, а не като жертви: "Традиционното понятие за "мъжественост" представя мъжете като силни и превъзхождащи, което прави трудно да се приеме, че мъжете също могат да бъдат уязвими или някой с тях да злоупотребява", каза Брара.

Според нея в общоприетото мислене мъжката жертва често се отхвърля, като патриархалните общества не са способни или не желаят да приемат или дори да си представят, че мъжете и момчетата също могат да бъдат жертви на такива престъпления.

"Убеждението, че само жените са жертви, е дълбоко вкоренено в индийското общество. А това прави такива преживявания на мъже до голяма степен невидими", казва Брара.

Същото казва и потърпевшият млад мъж, с когото ДВ разговаря: "Никой не си представя, че момче може да бъде малтретирано. Когато момче реши да разкрие, че е жертва на сексуално посегателство, често му се подиграват", казва той.

Национално проучване, проведено от индийското Министерство за развитие на жените и децата през 2007 г., установи, че повече от половината от момчетата са били жертви на сексуално насилие, като при близо една четвърт от тях става въпрос за тежка форма на сексуално насилие. Макар допитването да не е представително, то все пак показва, че проблемът е широко разпространен в Индия.

Табутата трябва да бъдат преборени

Мъжете, преживели сексуално насилие, се сблъскват със сериозни психологически предизвикателства - включително дълбок срам и изолация, подхранвани от общо недоверие в техните разкази, казва за ДВ Нандини Бхатачаря. Активистката помага на мъже, жертва на такова насилие. Тя също потвърждава, че от мъжете се очаква да издържат близките си и да бъдат техни защитници, докато жените се възприемат като слаби и крехки, обяснява тя.

"Такива мъже или момчета изпитват силно чувство на вина, самообвиняват се и се тревожат, освен че не успяват да изразяват емоции и интимност. А това често резултира в тяхното мълчание и нежелание да потърсят помощ или да съобщят за насилието", казва Бхатачаря.

Тази култура на мълчанието означава, че момчетата често биват пренебрегвани в дискусиите за насилието, посочва на свой ред индийската писателка Яшодхара Рей Чаудури. "Противно на общоприетото мнение, момчетата страдат от насилие в степен, сравнима с тази на момичетата, като в някои случаи насилниците са и жени", казва тя.

Много мъже разкриват тази свои травматични преживявания едва години по-късно в частни разговори. "Това показва колко голяма е необходимостта да се противопоставим на социалните табута и да разширим разбирането за насилието отвъд представите за това, обуславяни от пола", посочва още Чаудири.

Има нужда също и от затягане на законодателството за защита на децата от сексуално насилие - независимо от пола им. "Всяка форма на насилие или физическо малтретиране над човешко тяло трябва да бъде еднакво осъдителна, независимо от ситуацията или пола", казва още за ДВ Яшодхара Чаудури.

Автор: Хриди Кунду


Индия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    1 1 Отговор
    а що за момчетата е невидима,
    а за момичета видима ?

    щото вторите пищят по силно ?
    или щото не знаят ко искат ?

    09:16 14.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Жалка англосаксонска измет

    0 1 Отговор
    Вън дв от България

    Коментиран от #6

    09:21 14.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 pyzcлямче

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Жалка англосаксонска измет":

    оше ли та були тупиту?

    09:23 14.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания