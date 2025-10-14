Невидима криза: сексуалното насилие срещу момчета в Индия

В южния индийски щат Керала 16-годишно момче е било сексуално малтретирано в продължение на повече от две години - от 14 мъже, които е срещнало чрез приложение за запознанства, популярно сред ЛГБТИ-общността. Полицията е започнала разследване срещу 14-те мъже, от които поне девет са били арестувани.

Този случай насочи вниманието към темата за сексуалното насилие над момчетата в страна, която иначе често провокира внимание заради агресията и нападенията срещу жени. Но експерти и засегнати са категорични, че темата си остава табу - много рядко някой в Индия говори за това.

Срам, мълчание, стигма

ДВ разговаря с 24-годишен мъж, преживял сексуално насилие. При условие да остане анонимен той разказа на ДВ личната си история - как още като момче е бил "експлоатиран" от свои роднини, хора, на които "е вярвал, които е уважавал и смятал за свои защитници". Това, че дълго време е мълчал, че е бил насилван, се дължи на огромния обществен натиск мъжете да бъдат силни и да не се оплакват. "Представата на обществото за мъжественост е, че ако се оплакваш, не си истински мъж", казва той.

Социоложката Виджайлакшми Брара добавя още един аргумент: нежеланието да се приемат мъжете като жертви произтича от традиционно вкоренените представи за мъжественост, според които мъжете се възприемат като доминиращи, а не като жертви: "Традиционното понятие за "мъжественост" представя мъжете като силни и превъзхождащи, което прави трудно да се приеме, че мъжете също могат да бъдат уязвими или някой с тях да злоупотребява", каза Брара.

Според нея в общоприетото мислене мъжката жертва често се отхвърля, като патриархалните общества не са способни или не желаят да приемат или дори да си представят, че мъжете и момчетата също могат да бъдат жертви на такива престъпления.

"Убеждението, че само жените са жертви, е дълбоко вкоренено в индийското общество. А това прави такива преживявания на мъже до голяма степен невидими", казва Брара.

Същото казва и потърпевшият млад мъж, с когото ДВ разговаря: "Никой не си представя, че момче може да бъде малтретирано. Когато момче реши да разкрие, че е жертва на сексуално посегателство, често му се подиграват", казва той.

Национално проучване, проведено от индийското Министерство за развитие на жените и децата през 2007 г., установи, че повече от половината от момчетата са били жертви на сексуално насилие, като при близо една четвърт от тях става въпрос за тежка форма на сексуално насилие. Макар допитването да не е представително, то все пак показва, че проблемът е широко разпространен в Индия.

Табутата трябва да бъдат преборени

Мъжете, преживели сексуално насилие, се сблъскват със сериозни психологически предизвикателства - включително дълбок срам и изолация, подхранвани от общо недоверие в техните разкази, казва за ДВ Нандини Бхатачаря. Активистката помага на мъже, жертва на такова насилие. Тя също потвърждава, че от мъжете се очаква да издържат близките си и да бъдат техни защитници, докато жените се възприемат като слаби и крехки, обяснява тя.

"Такива мъже или момчета изпитват силно чувство на вина, самообвиняват се и се тревожат, освен че не успяват да изразяват емоции и интимност. А това често резултира в тяхното мълчание и нежелание да потърсят помощ или да съобщят за насилието", казва Бхатачаря.

Тази култура на мълчанието означава, че момчетата често биват пренебрегвани в дискусиите за насилието, посочва на свой ред индийската писателка Яшодхара Рей Чаудури. "Противно на общоприетото мнение, момчетата страдат от насилие в степен, сравнима с тази на момичетата, като в някои случаи насилниците са и жени", казва тя.

Много мъже разкриват тази свои травматични преживявания едва години по-късно в частни разговори. "Това показва колко голяма е необходимостта да се противопоставим на социалните табута и да разширим разбирането за насилието отвъд представите за това, обуславяни от пола", посочва още Чаудири.

Има нужда също и от затягане на законодателството за защита на децата от сексуално насилие - независимо от пола им. "Всяка форма на насилие или физическо малтретиране над човешко тяло трябва да бъде еднакво осъдителна, независимо от ситуацията или пола", казва още за ДВ Яшодхара Чаудури.

Автор: Хриди Кунду