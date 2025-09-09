Калас: Хуманитарната криза в Газа изпитва решимостта на Европа

Хуманитарната катастрофа в Газа, за разлика от Украйна, поставя на изпитание решимостта на Европа, защото не сме единни, заяви днес в Страсбург ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, предава БТА.

„Европа не стои със скръстени ръце. Европа е най-активният участник в света по отношение на Газа. Ние сме най-големият дарител на хуманитарна помощ и постоянен поддръжник на Палестинската автономна власт и решението за две държави“, каза тя на пленарната сесия на Европейския парламент.

По думите на върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността, от март до юли нито един камион не е влязъл в ивицата Газа. След постигането на хуманитарно споразумение с Израел обаче има някои положителни развития – от 10 юли до 1 септември са влезли 2904 камиона, отворени са повече гранични пунктове, отворени са отново маршрутите през Йордания и Египет, увеличава се количеството гориво, влизащо в Газа.

Калас изрази безпокойство заради съобщенията за масов глад в северната част на Газа. „Има сериозни опасения за безопасността и сигурността на международния хуманитарен персонал, което затруднява усилията за разпределяне на помощта. Камионите се разграбват и помощта не се разпределя правилно. Войната продължава, включително и в град Газа“, заяви европейската върховна представителка.

Държавите членки не са единодушни как да накарат израелското правителство да промени курса си, отбеляза тя и добави, че затова няколко държави членки вече са предприели национални мерки в отговор на действията на израелското правителство.

„Вчерашното нападение в Йерусалим подчертава невероятните опасности, пред които са изправени както палестинците, така и израелците. Агресията поражда още агресия и радикализация. Ако имаше военно решение, войната в Газа отдавна щеше да е приключила. Сега трябва да мобилизираме политическата воля, за да се споразумеем за европейски път напред, и призовавам Европейския парламент да подкрепи това начинание“, каза в заключение Калас.