Новини
Свят »
Израел »
Калас: Хуманитарната криза в Газа изпитва решимостта на Европа

Калас: Хуманитарната криза в Газа изпитва решимостта на Европа

9 Септември, 2025 13:38 692 21

  • хуманитарна криза-
  • европа-
  • решимост-
  • газа-
  • кая калас

ЕС е най-големият дарител на помощ, но разногласията между държавите членки затрудняват координацията

Калас: Хуманитарната криза в Газа изпитва решимостта на Европа - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Хуманитарната катастрофа в Газа, за разлика от Украйна, поставя на изпитание решимостта на Европа, защото не сме единни, заяви днес в Страсбург ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, предава БТА.

„Европа не стои със скръстени ръце. Европа е най-активният участник в света по отношение на Газа. Ние сме най-големият дарител на хуманитарна помощ и постоянен поддръжник на Палестинската автономна власт и решението за две държави“, каза тя на пленарната сесия на Европейския парламент.

По думите на върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността, от март до юли нито един камион не е влязъл в ивицата Газа. След постигането на хуманитарно споразумение с Израел обаче има някои положителни развития – от 10 юли до 1 септември са влезли 2904 камиона, отворени са повече гранични пунктове, отворени са отново маршрутите през Йордания и Египет, увеличава се количеството гориво, влизащо в Газа.

Калас изрази безпокойство заради съобщенията за масов глад в северната част на Газа. „Има сериозни опасения за безопасността и сигурността на международния хуманитарен персонал, което затруднява усилията за разпределяне на помощта. Камионите се разграбват и помощта не се разпределя правилно. Войната продължава, включително и в град Газа“, заяви европейската върховна представителка.

Държавите членки не са единодушни как да накарат израелското правителство да промени курса си, отбеляза тя и добави, че затова няколко държави членки вече са предприели национални мерки в отговор на действията на израелското правителство.

„Вчерашното нападение в Йерусалим подчертава невероятните опасности, пред които са изправени както палестинците, така и израелците. Агресията поражда още агресия и радикализация. Ако имаше военно решение, войната в Газа отдавна щеше да е приключила. Сега трябва да мобилизираме политическата воля, за да се споразумеем за европейски път напред, и призовавам Европейския парламент да подкрепи това начинание“, каза в заключение Калас.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    12 2 Отговор
    Естонците са загиващ народ. Кая може да им направи услуга и докара 2млн палестинци у Естония да борят руското присъствие.

    Коментиран от #14

    13:39 09.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Руски болшевизъм и фашизъм":

    С Гугъл транслейт ли ви превеждат пасквилите от английски?

    13:41 09.09.2025

  • 5 Цървул

    11 0 Отговор
    Какво изпитание . Ще издържите там , като едното нищо . Те , изпитанията не са при вас . Все още .

    13:42 09.09.2025

  • 6 Флигоп

    21 1 Отговор
    Па що не дадете 25 милиарда и за Газа? И оръжие купено от Щатите да им изпратите, а?
    Нещо като двойни стандарти или страх от разни случки имате?

    13:44 09.09.2025

  • 7 Папуц

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Руски болшевизъм и фашизъм":

    Това да не е втора серия, на видеото от Буча?
    Че там май, нещата не са много ОК , за Зеленски!
    Но пък , виж - върху плажуващи хора ,да пуснеш бомби - това многхо го умее зеленият просяк!
    Или на някой пазар, пълен с пазюаруващи - абе , друго си е!

    13:47 09.09.2025

  • 8 Умников

    14 1 Отговор
    лелелеее, и тези ни "управляват" ???
    представяте ли си , колко неграмотна е тази женица, която в едно и също изречение казва, че в Украйна е война , а Палестина - хуманитарна криза!!!

    няма такива завършени идиотио, като урсулите!!!

    13:50 09.09.2025

  • 9 българина

    10 1 Отговор
    абе вие не сте единни и за Русия ама пак пращате обши пари на крайна! просто симулирате състрадание за Газа, но не правите нищо нарочно, защото юдеите са ви господари, не европейския избирател. Нишо, продължавайте, той Бог ще ви оправи целия скапан ес и ценностите ви

    13:57 09.09.2025

  • 10 Перо

    7 1 Отговор
    Най-мижавата, бивша съветска република със съветски манталитет има най-отговорните постове в ЕС!

    14:03 09.09.2025

  • 11 Флюбен

    3 0 Отговор
    Сам бе, аве ми се от нея! Където и да я нахакам ще стои ухилена без да мърда...

    Коментиран от #17

    14:04 09.09.2025

  • 12 Решимост

    3 0 Отговор
    нулева. Израел ви се смее в очите докато разчиства палестинците. И с право

    14:06 09.09.2025

  • 13 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Тая се изживява като майка тереза

    14:13 09.09.2025

  • 14 Защо

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Да откара палестинци на които пра пра дедите им са населявали тези земи . Трябва да върнат обратно тези които закараха там с кораби през втората световна война и тези, които в последствие им бе платено да се преселят в откраднатите и окупирани земи .

    14:16 09.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 000

    5 0 Отговор
    Хуманитарна криза? Това е фашистки геноцид.

    14:21 09.09.2025

  • 17 Верно ли

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Флюбен":

    Най-добре в устата, та да не я отваря!

    Коментиран от #19

    14:36 09.09.2025

  • 18 Фон дер Миндер

    2 0 Отговор
    Гугутка! Много проста гугутка!

    14:41 09.09.2025

  • 19 Да , ама

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Верно ли":

    Отвреме на време трябва да я коригирам за да беде без задни мисли...

    14:50 09.09.2025

  • 20 Всъщност

    1 0 Отговор
    Европа освен никаква решителност за Гааза, демонстрира сюреалистично желание “да смачка” Русия. Каква недалновидност.

    14:57 09.09.2025

  • 21 Пчеличката Мая

    0 0 Отговор
    Война е когато воюват поне две страни, но нищо чудно ... евродругарката на геноцид вика хуманитарна криза.

    15:10 09.09.2025