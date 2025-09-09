Новини
"Нашествие от млади мъже": как Фараж печели британците
  Тема: Кризата с бежанците

"Нашествие от млади мъже": как Фараж печели британците

9 Септември, 2025 18:48

Човек може да си помисли, че Найджъл Фараж вече е станал министър-председател

"Нашествие от млади мъже": как Фараж печели британците - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Въпреки недостъпните жилища, лошото здравеопазване и остарялата инфраструктура във Великобритания, Найджъл Фараж накара доста британци да повярват, че миграцията е най-големият проблем. Партията му води в проучванията.

Човек може да си помисли, че Найджъл Фараж вече е станал министър-председател. Докато кабинетът на лейбъристите и парламентът бездействаха по време на лятната ваканция, лидерът на "Реформирай Обединеното кралство" провеждаше ежеседмични пресконференции, на които представяше миграционната си политика. Там той говореше за "нашествие от млади мъже", които влизали незаконно в страната и представлявали "бич за съвременна Великобритания".

С тези популистки твърдения Фараж явно засяга един чувствителен нерв на сънародниците си, коментира германската обществена медия АРД. Проучване на Института за изследване на общественото мнение YouGov показва, че въпреки недостъпните жилища под наем, лошото здравеопазване и остарялата инфраструктура - от ВИК-тръбите до ж.п.-линиите - много британци очевидно смятат, че никой друг въпрос не е толкова важен за страната, колкото политиката в областта на миграцията и убежището.

Фалшиви пропорции

Проучванията показват също, че избирателите надценяват цифрите: 47% от анкетираните смятат, че в Обединеното кралство има повече нелегални мигранти (хора с просрочени визи или оставащи в страната след отхвърлена молба за убежище), отколкото легално пребиваващи. Според различни официални преценки нелегалните са между 120 000 и 1,3 милиона. Същевременно във Великобритания живеят около 11 милиона мигранти с официално разрешение. Броят на молбите за убежище също е по-нисък, отколкото в съседните европейски държави.

"Реформирай Обединеното кралство" обаче пренебрегва тези факти. Съпартиецът на Фараж - Зия Юсеф - дори сравни имиграцията с военна операция. "През последните осем години на британските брегове са пристигнали нелегално повече хора, отколкото са щурмували бреговете на Нормандия по време на Втората световна война", казва Юсеф, цитиран от АРД.

Медиите формират мнение

Тим Бейл, политолог от Лондонския университет "Куин Мери", обвинява британските медии за изкривяването на картината: "Електронните медии се ориентират по печатните издания. Но вестниците в тази страна са преобладаващо десни и антимигрантски настроени до степен, която може би е трудно да си представим в други страни."

Това означава, че тъмната страна на бягството и миграцията - любимата тема на "Реформирай Обединеното кралство" - се отразява по всички канали. Никой друг политик не доминира в заглавията това лято така, както Найджъл Фараж - например с призиви за протести пред бежанските центрове или за сключване на споразумение с талибаните в Афганистан за репатриране на бежанци.

И тази кампания дава резултат: с близо 30 процента подкрепа десните популисти вече водят в нагласите, изпреварвайки с около 10 процентни пункта лейбъристите. За Найджъл Фараж и неговата партия лятото не би могло да бъде по-добро, коментира по-нататък АРД.

Лейбъристите и торите губят гласове

Партията обаче дължи възхода си и на упадъка на двете основни традиционни партии - лейбъристите и торите. "Исторически безпрецедентната комбинация от ново, твърде непопулярно правителство и една не по-малко непопулярна опозиция, наскоро изгубила изборите, даде на "Реформирай Обединеното кралство" чудесна възможност да се превърне в най-важния изразител на недоволството", казва политологът Робърт Форд от Манчестърския университет.

Според него само сложната британска избирателна система е попречила на тази партия да стане трета сила в парламента след последните избори. Гласовете щяха да ѝ стигнат за това, тъй като недоволството от 14-годишната консервативна политика на строги икономии и скандали беше огромно, добавя наблюдателят. 42% от гласувалите за "Реформирай Обединеното кралство" са бивши гласоподаватели на Консервативната партия, а 33% доскоро изобщо не са гласували на избори. Казано по друг начин: популистите вече са изместили най-старата и дълго време най-успешна партия в Обединеното кралство като официална опозиция.

На местните избори през май "Реформирай Обединеното кралство" спечели 677 места в регионалните съвети и представителства, включително в традиционни крепости на лейбъристите. И ако лейбъристите искат да ги настигнат, ще трябва да се опитат да привлекат левоцентристките избиратели. Изследване показа, че те са загубили най-много гласове в посока към зелените и либералдемократите, както и в полза на колебаещите се. Вместо това обаче социалдемократите се лутат или се стремят да привлекат десните избиратели с бързи решения, свързани с реда и законността, например със спиране на събирането на семействата - въпреки че статистически тези избиратели преминават предимно към "Реформирай Обединеното кралство".

Простички рецепти

Решенията на десните популисти за нелегалната миграция също звучат примамливо прости: масови депортации, по пет полета на ден за екстрадиране на мигранти, огромни центрове за подлежащи на депортиране чужденци, свързване на всички регистри с цел проследяване на хората, живеещи незаконно в Обединеното кралство.

Това може и да противоречи на принципите на правовата държава, но популистите имат отговор и на този въпрос: Обединеното кралство просто трябва да се оттегли от Европейската конвенция за правата на човека и Конвенцията на ООН за бежанците. Експертите са съгласни, че това е възможно, но е изключително сложно и отнема много време, пише АРД.

Нестабилна ситуация

За да се превърне от обикновена протестна партия в успешна управляваща партия, "Реформирай Обединеното кралство" ще трябва да разработи надеждна програма, казва Робърт Форд. "Тази от миналата година беше напълно неправдоподобна, числата не отговаряха на действителността, а идеите бяха до голяма степен неосъществими. Дори Фараж се дистанцира от тази програмата, признавайки, че представлява по-скоро набор от пожелания.

През следващите години могат да се случат много неща - толкова е нестабилна британската политика в момента. Възможно е консерваторите да намерят изход от сегашната си безнадеждна ситуация - например с подходящ нов партиен лидер. Нищо чудно, ако и "Реформирай Обединеното кралство" се провали заради основните си донори от чужбина, за които някои медии твърдят, че са свързани с данъчни оазиси. А може и Левицата стратегически да подкрепи лейбъристите.

Така че все още всичко е възможно, посочва в заключение АРД.


Великобритания
  • 1 Модерен мъж

    5 11 Отговор
    А бащата на някаква Саяна подсили слуховете за него и господин Диана Русинова пътен експерт с очи различни.

    18:53 09.09.2025

  • 2 Ха ха ха

    3 24 Отговор
    Фараж е руска подлога

    Коментиран от #32

    18:54 09.09.2025

  • 3 Пич

    15 3 Отговор
    Колкото повече време загубят , толкова по кървави ще бъдат предстоящите сблъсъци !!!

    18:54 09.09.2025

  • 4 Ами

    24 2 Отговор
    Не е излъгал. Има нашествие на "скакалци".
    Скоро се върнах от там и се ужасих на каква к04ина са си превърнали държавата.

    18:55 09.09.2025

  • 5 Mими Кучева🐕‍🦺

    16 3 Отговор
    Младите мъже с големи ли са?💋🥳🤣👍

    Коментиран от #7

    18:55 09.09.2025

  • 6 Коста

    8 4 Отговор
    Вън всички НЕбританци от Англия,!

    18:56 09.09.2025

  • 7 Мдаа

    12 4 Отговор

    До коментар #5 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    и с черни.🤣🤣🤣🤣🤣 Британците такива обичат ❤️

    18:57 09.09.2025

  • 8 си дзън

    4 20 Отговор
    Ще повярвам на Фараж, ако изгони руснаците от Великобритания

    Коментиран от #14

    18:57 09.09.2025

  • 9 Ха,ха

    20 4 Отговор
    Ооо, горката малобритания, винаги е кой ми .... в гащите

    18:58 09.09.2025

  • 10 Индо

    3 15 Отговор
    Английска копейка !!

    19:01 09.09.2025

  • 11 Този

    7 2 Отговор
    да не е брадчед от Максуда ?

    19:03 09.09.2025

  • 12 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Откровено глупава и лъжлива статия писана от някой си Юсуф без да се споменава фамилията му.

    19:07 09.09.2025

  • 13 Механик

    9 4 Отговор
    "Въпреки недостъпните жилища, лошото здравеопазване и остарялата инфраструктура във Великобритания,"
    Ма верно ли бе??? Великобритания, дето претендира да управлява света и да е на първо място по демокрация, просперитет и пр??????????????

    Коментиран от #28

    19:07 09.09.2025

  • 14 Глупак

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Ще изгони циганоидите с български паспорти ,които като се върнат в бг ще ти плащат да им работиш.То само с платени коментари не се живее ,особено в еврозоната.

    19:09 09.09.2025

  • 15 Скакалец

    4 2 Отговор
    марокански младежи !

    19:13 09.09.2025

  • 16 DW- връх на журналистиката

    7 5 Отговор
    "Въпреки недостъпните жилища, лошото здравеопазване и остарялата инфраструктура във Великобритания, Найджъл Фараж накара доста британци да повярват, че миграцията е най-големият проблем"

    Това безумие може само хора с дълбоки психични проблеми да го сътворят. И вместо да бъдат настанени и лекувани в подходящи заведения, са настанени в държавна медия да дават акъл!

    Фараж всъщност е посочил ясно, каква е причината(според него) за недостъпните жилища, лошото здравеопазване и остарялата инфраструктура във Великобритания. И британския народ явно е съгласен с него, че неконролираната имиграция една от основните причинат. Пропуснал е само редовното пълнене куфарите на Зеленски. Или не е написано.

    Докога ще ни пробутвате тази медия?

    Коментиран от #19, #33

    19:18 09.09.2025

  • 17 Славейче

    4 4 Отговор
    Не беше ли Фарадж, който се плашеше от българския наплив към Обединеното кралство? Не беше ли същият, който агитираше за Брекзит? Сега негов съпартиец с турско име подклажда страховете. Но и на лудия Борис Джонсън семката му бе някъде из Турция. Каквото сам си направиш - никой не ти е крив.

    Коментиран от #24

    19:18 09.09.2025

  • 18 Този фураж

    1 0 Отговор
    и за пръч не става....

    19:21 09.09.2025

  • 19 Стармър

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "DW- връх на журналистиката":

    Какво им е лошото на младите мъже?

    Коментиран от #27

    19:21 09.09.2025

  • 20 Ами

    5 1 Отговор
    Чудесно развитие. Фараж беше политикът, който отвори очите на обикновените британци за фашизоидния ЕС. Голяма заплаха за нагласения консенсус на глобалистка мафия.

    19:22 09.09.2025

  • 21 Аткинсън

    1 0 Отговор
    Да беше се удавил с лодката в Ламанша !

    19:24 09.09.2025

  • 22 Разбира се

    5 1 Отговор
    Найджъл Фараж е бъдещето за Великобритания. Британците не са глупаци и ясно виждат на къде ги бута корумпираното статукво, разделено условно в две партии, между които няма никаква разлика.
    Но иначе си върнаха суверенитета. Евала. Пак благодарение на същия този Найджъл.

    19:27 09.09.2025

  • 23 Фараж

    5 1 Отговор
    е най-мразеният политик в ЕС катуна. Това е достатъчно добра атестация за този мъж.
    Дано успее.

    19:29 09.09.2025

  • 24 Косе Босе

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Славейче":

    И какво не ти харесва в споменатото от Фараж? Че не иска ромите ни превърнали в катуни цели квартали? Или че не си пада по урсулски ЕС?

    Грешката му бе че отказа да става премиер след победата на Брексит и остави Брексит да бъде опорочен.

    19:32 09.09.2025

  • 25 Точен

    7 0 Отговор
    Тази пропагандна статия е препълнена с противоречия. Значи има проблеми с инфраструктурата, жилищата и социални сблъсъци... Ами парите за жилища и инфраструктура не стигат, защото се харчат за социални разходи за имигрантите. Които не са високопроизводителен бранд...

    Коментиран от #30

    19:32 09.09.2025

  • 26 Льо Фараж

    0 3 Отговор
    от къде се спонсорира ?

    Коментиран от #31

    19:34 09.09.2025

  • 27 Стармър

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Стармър":

    Аз обичам млади мъже. Вярно имах проблеми с двама от тях, но който обича мед, трябва да търпи и жилото понякога.

    19:39 09.09.2025

  • 28 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Механик":

    В Великобритания е хубаво в богат квартал и да си милионер, живота е много по скъп там и заради кралското семейство обгрижват и него чрез данъци .И с мигрантите ,с помощ за Украйна не им завиждам .В по голямата част е грозно и разбита инфраструктура няма пари за държавите вътре и за хората тръгнахме с украински проблеми колко държави 4 години и нищо .А проблема с мигрантите на лягане и на ставане" поздравявам "Меркел тази жена е за затвор ,просто трябва се сложи край на това.

    19:39 09.09.2025

  • 29 Бай вую

    1 0 Отговор
    Само огъня може да пречисти този несправедлив свят, и ще го пречисти.

    19:41 09.09.2025

  • 30 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "Точен":

    Къде е противоречието ?Казва го от далеко ,ако каже директно да затворим граница и да ги изгоним ще излезе расист като Марин и баща и ,Земур те директно го казват и са неудобни.Мигранта само ражда деца като за рекордите на Гинес, чака но социални ,прави бели ,дилъри....файда няма от тях.Статията е точна не е лъжа .

    19:45 09.09.2025

  • 31 Защо

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Льо Фараж":

    питаш?
    Да не намекваш че Путин плаща на британския народ. А те за копейки се навиват да си развалят рахатлъка който им предлага Стармър? Или мислиш че в Британия и Европа няма достатъчно медийна пропаганда срещу Фараж?
    Защо не питаш и за другите партии и политици?

    19:52 09.09.2025

  • 32 всеки който

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха":

    мисли трезво ли е руска подлога??? за вас джендърите всичко нормално е проблем!

    19:52 09.09.2025

  • 33 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "DW- връх на журналистиката":

    Ма то в малобритания нямало изобщо корупция

    19:53 09.09.2025

  • 34 Здрасти

    1 0 Отговор
    недостъпните жилища под наем, лошото здравеопазване и остарялата инфраструктура - от ВИК-тръбите до ж.п.-линиите са точно защото от десетилетия парите им отиват за нашествието от млади мъже

    20:02 09.09.2025

  • 35 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Фарадж ще получи най-много гласове на изборите, но поради мажоритарната система, няма да има най-много места в парламента. Сега води в проучването с 28 процента. Израз на недоволството със сегашното положение стана развяването на британския или английския флаг. Може да ги видиш по улиците, по превозни средства, по къщите. С това не можеш да обвиниш народа, че са расисти. Народът казва Enough /достатъчно/

    20:05 09.09.2025

  • 36 Мустафа

    0 0 Отговор
    Льош човек

    20:10 09.09.2025

