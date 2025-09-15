Новини
Политически трансфери! За първи път британски депутат от консерваторите се прехвърли в партията на Найджъл Фараж

15 Септември, 2025 16:05 390 2

Дани Крюгер - депутатът от Източен Уилтшир, който беше избран за първи път през 2019 г., ще ръководи отдела на партията, който се подготвя за управление

Политически трансфери! За първи път британски депутат от консерваторите се прехвърли в партията на Найджъл Фараж - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Дани Крюгер стана първият действащ депутат от Консервативната партия в британския парламент, който премина към дясната партия "Реформирай Обединеното кралство" на Найджъл Фараж, съобщава "Политико".

Крюгер - депутатът от Източен Уилтшир, който беше избран за първи път през 2019 г., ще ръководи отдела на партията, който се подготвя за управление. "Реформирай Обединеното кралство" води в проучванията на общественото мнение относно националното намерение за гласуване от пролетта на тази година.

"Консервативната партия е свършена. Свършена е като национална партия", заяви Крюгер в речта си за предстоящото преместване.

Преди това - от юли до декември 2019 г., Крюгер е работил като политически секретар на Борис Джонсън и като писател на речи на бившия лидер на консерваторите Дейвид Камерън - известен с написването на противоречива реч, преди Камерън да стане министър-председател през 2010 г.

На пресконференция днес той посочи: "Пламъкът на консерватизма преминава от един факел на друг", и добави, че " факелът е различен, но пламъкът е същият".

Той предположи, че реформата въплъщава идеята, че "новият факел вече е запален, вече е по-ярък от този, който замества, държан високо в твърди и уверени ръце".

Той разкритикува 14-те години на власт на консерваторите, като посочи: "Правителството на нашето време на власт беше провал. По-голямо правителство, социален упадък, ниски заплати, високи данъци и по-малко от това, което обикновените хора всъщност искаха".

Бившият министър на труда и пенсиите в сянка е първият действащ депутат от Консервативната партия, който дезертира след общите избори през юли миналата година, след като редица бивши депутати от Консервативната партия се присъединиха към партията.

Крюгер твърди, че след поражението на консерваторите на общите избори миналата година "имахме година на застой и отклонение и фалшивото единство, което идва от това, че не правим нищо смело, трудно или противоречиво".

Лидерът на торите Кеми Бейдънок е подложена на многократни критики, откакто стана лидер на торите, тъй като нейната партия продължава да изостава в социологическите проучвания.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Щерките на путин, медведев и коня

    1 0 Отговор
    си пият кафето в Лондон!
    И още хиляди наташки и руски шпиони!

    16:10 15.09.2025

  • 2 Тръмп да нашока канчето на Тиквата

    1 0 Отговор
    Тиквата пуска газ на Маджария от турската тръба!

    16:11 15.09.2025

