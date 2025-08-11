Новини
Свят »
Великобритания »
Депортация сега, обжалване после! Лондон включи България в системата

Депортация сега, обжалване после! Лондон включи България в системата

11 Август, 2025 18:18 1 827 21

  • великобритания-
  • престъпници-
  • депортация-
  • киър стармър-
  • лейбъристка партия

Съгласно схемата депортираните впоследствие могат да бъдат изслушвани по обжалванията си чрез видеовръзка

Депортация сега, обжалване после! Лондон включи България в системата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Великобритания ще депортира криминално проявени българи без право да обжалват решението преди изгонването, съобщава БНР.

България е една от 15-те страни, добавени в система, наречена "депортация сега, обжалване после".

Тя беше въведена от предишното консервативно британско правителство, а понастоящем е разширена от управляващите лейбъристите с мотива, че голям брой престъпници могат да прекарат допълнителни месеци и дори години в Обединеното кралство, докато чакат решение по обжалване на депортацията.

Съгласно схемата депортираните впоследствие могат да бъдат изслушвани по обжалванията си чрез видеовръзка.

Сред добавените страни повечето са в Африка и Югоизточна Азия. Включени са също Канада, Индия и Австралия, а в Европа добавените са България и Латвия.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 5 Отговор
    ДА СПОМЕНАВАМ ЛИ
    ЧЕ БАЙ ДОНЬО ПИНГВИНА
    Е ОСЪДЕН КРИМИНАЛЕН ПРЕСТЪПНИК
    ....
    И ИМА ВЪПРЕКИ ТОВА ГОЛФ ИГРИЩЕ В ШОТЛАНДИЯ
    .....
    ПАК ГАДНО БРИТАНСКИ СТАНДАРТИ:))

    18:19 11.08.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 минаващ

    22 1 Отговор
    Да се прибират нашите ,,палестинци ,, кой откъде е ...

    18:21 11.08.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 25 Отговор
    по прицип в Англия бягат престъпни копеи..там ги хващат като шпиони и ги окаушват-Англия не е длъжна да хрантути изметта ни , по затворите

    Коментиран от #8, #10, #14

    18:21 11.08.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    13 6 Отговор
    Луди англосаксонци, алчни и крадливи нечовешки същества, диви капиталисти и обратно неолиберали!

    18:23 11.08.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРИЯТЕЛ

    5 3 Отговор
    ЕДИН ДЪРТ ПИЧ. ПОМАГА НА БЕЙЗБОЛНИЯ ОТБОР
    НА УНИВЕРСИТЕТ КОИТО СА МНОГО ДОБРИ ОБАЧЕ НЯМАТ ИГРИЩЕ
    ..... И АЗ ИЗЛЯЗОХ С ИДЕЯ ОТ " ЧЕРНАТА УСОЙНИЦА"
    ...
    " ДА СЕ НАПРАВИ КОМБИНИРАНИ ИГРИЩЕ ХЕМ ЗА БЕЙЗБОЛ И ХЕМ ЗА КРИКЕТ......
    ... ВСИЧКИ ПАКИСТАНЦИ ИНДИЙЦИ И БАНГЛАДЕШЦИ СПОНСОРИРАХА :)) И ИМАТ ВЕЧЕ ИГРИЩЕ

    18:23 11.08.2025

  • 7 Бързо

    11 0 Отговор
    Гроздан да сезира дом съвета

    18:24 11.08.2025

  • 8 Не,бе,

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    М.А.Ц.Е. и такива като тебе има много ! В заведения с червени фенери...

    18:26 11.08.2025

  • 9 Асан

    12 1 Отговор
    Кой ще ви бере боровинката кат ни изгоните бря ?

    18:31 11.08.2025

  • 10 гайтанджиева

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кракът ми няма да стъпи в Англия!!!

    Коментиран от #11

    18:32 11.08.2025

  • 11 Писе

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "гайтанджиева":

    Стой си в Максуда.

    18:33 11.08.2025

  • 12 Логично

    11 1 Отговор
    Боклукът го влече при своите във Великобрания .

    18:35 11.08.2025

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 2 Отговор
    А ИЗВЕСТНА РУСКА АРТИСТКА ОПОЗИЦИОНЕРКА
    СЕ УРЕДИ КАТО ШОФЬОР НА ТАКСИ В ПАРИЖ :))
    .....
    САМА ПИСА В ИНСТАГРАМ ЧЕ Е " МНОГО СТРАННО"

    18:35 11.08.2025

  • 14 съсел ,

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ,,по прицип в Англия бягат престъпни копеи.,, - забравил си проскубаните котаци като теб , дето освен да мишкуват , друго си не могат.

    18:36 11.08.2025

  • 15 Гостоприемният

    4 0 Отговор
    Ганьо ще ги посрещне с българска погача !

    18:39 11.08.2025

  • 16 Какво става?!

    15 1 Отговор
    Нещо не ни щат в"клуба на богатите"?! Що така ве,управляващи?!

    18:40 11.08.2025

  • 17 Защото

    3 1 Отговор
    англета ги тресе яко шпиономанията !

    18:44 11.08.2025

  • 18 БГ-юнаци

    9 2 Отговор
    Видяхте ли, докъде ни докараха? Сред африканските народи.

    Коментиран от #20

    18:45 11.08.2025

  • 19 Анонимен

    2 1 Отговор
    Любопитно ми е колко ще ги обезщетяват, ако после ги обявят за невинни. Да не се окаже доходоносен бизнес...

    18:54 11.08.2025

  • 20 еее,

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "БГ-юнаци":

    кой е виновен за това?

    18:55 11.08.2025

  • 21 Възмутен

    3 1 Отговор
    Ето това са ни новите "братушки"...

    18:59 11.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания