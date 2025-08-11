Депортация сега, обжалване после! Лондон включи България в системата

Великобритания ще депортира криминално проявени българи без право да обжалват решението преди изгонването, съобщава БНР.
България е една от 15-те страни, добавени в система, наречена "депортация сега, обжалване после".
Тя беше въведена от предишното консервативно британско правителство, а понастоящем е разширена от управляващите лейбъристите с мотива, че голям брой престъпници могат да прекарат допълнителни месеци и дори години в Обединеното кралство, докато чакат решение по обжалване на депортацията.
Съгласно схемата депортираните впоследствие могат да бъдат изслушвани по обжалванията си чрез видеовръзка.
Сред добавените страни повечето са в Африка и Югоизточна Азия. Включени са също Канада, Индия и Австралия, а в Европа добавените са България и Латвия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЧЕ БАЙ ДОНЬО ПИНГВИНА
Е ОСЪДЕН КРИМИНАЛЕН ПРЕСТЪПНИК
....
И ИМА ВЪПРЕКИ ТОВА ГОЛФ ИГРИЩЕ В ШОТЛАНДИЯ
.....
ПАК ГАДНО БРИТАНСКИ СТАНДАРТИ:))
18:19 11.08.2025
3 минаващ
18:21 11.08.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #8, #10, #14
18:21 11.08.2025
5 БОЛШЕВИК
18:23 11.08.2025
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРИЯТЕЛ
НА УНИВЕРСИТЕТ КОИТО СА МНОГО ДОБРИ ОБАЧЕ НЯМАТ ИГРИЩЕ
..... И АЗ ИЗЛЯЗОХ С ИДЕЯ ОТ " ЧЕРНАТА УСОЙНИЦА"
...
" ДА СЕ НАПРАВИ КОМБИНИРАНИ ИГРИЩЕ ХЕМ ЗА БЕЙЗБОЛ И ХЕМ ЗА КРИКЕТ......
... ВСИЧКИ ПАКИСТАНЦИ ИНДИЙЦИ И БАНГЛАДЕШЦИ СПОНСОРИРАХА :)) И ИМАТ ВЕЧЕ ИГРИЩЕ
18:23 11.08.2025
7 Бързо
18:24 11.08.2025
8 Не,бе,
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":М.А.Ц.Е. и такива като тебе има много ! В заведения с червени фенери...
18:26 11.08.2025
9 Асан
18:31 11.08.2025
10 гайтанджиева
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кракът ми няма да стъпи в Англия!!!
Коментиран от #11
18:32 11.08.2025
11 Писе
До коментар #10 от "гайтанджиева":Стой си в Максуда.
18:33 11.08.2025
12 Логично
18:35 11.08.2025
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЕ УРЕДИ КАТО ШОФЬОР НА ТАКСИ В ПАРИЖ :))
.....
САМА ПИСА В ИНСТАГРАМ ЧЕ Е " МНОГО СТРАННО"
18:35 11.08.2025
14 съсел ,
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":,,по прицип в Англия бягат престъпни копеи.,, - забравил си проскубаните котаци като теб , дето освен да мишкуват , друго си не могат.
18:36 11.08.2025
15 Гостоприемният
18:39 11.08.2025
16 Какво става?!
18:40 11.08.2025
17 Защото
18:44 11.08.2025
18 БГ-юнаци
Коментиран от #20
18:45 11.08.2025
19 Анонимен
18:54 11.08.2025
20 еее,
До коментар #18 от "БГ-юнаци":кой е виновен за това?
18:55 11.08.2025
21 Възмутен
18:59 11.08.2025