ISW: Намаляващ процент руски жертви на завзет квадратен километър в Украйна

Главнокомандващият на украинската армия генерал Олександър Сирски съобщи на 9 септември, че руските сили са понесли 299 210 жертви от януари 2025 г. насам. Това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
По оценки на ISW, руските сили са превзели общо 1 910,39 кв. км територия в Украйна през май–август 2025 г., докато данните на украинския Генерален щаб показват 130 160 руски жертви за същия период - средно 68 жертви на квадратен километър. Разпределението по месеци е следното:
-
май: 499,28 кв. км и 35 370 жертви (≈70 на кв. км)
-
юни: 465,8 кв. км и 32 680 жертви (≈70 на кв. км)
-
юли: 445,88 кв. км и 33 230 жертви (≈75 на кв. км)
-
август: 499,43 кв. км и 28 880 жертви (≈68 на кв. км)
През януари–април 2025 г. показателят е бил значително по-висок - средно 99 жертви на квадратен километър.
Забавянето на руското настъпление в първите месеци на годината се обяснява с постоянния висок брой жертви и по-тежките боеве около ключови градове като Купянск, Часив Яр, Торецк и Покровск. В същото време, през март 2025 г. настъплението временно се засилва, съвпадайки с прекратяването на обмена на американска разузнавателна информация с Украйна.
Обществено мнение в Русия
Въпреки нарастващите загуби и бавния напредък, подкрепата за войната сред руското население остава висока. Според социологическата агенция „Левада Център“, 78% от анкетираните през август 2025 г. подкрепят действията на руската армия - резултати, близки до тези между януари и юли (74–80%).
Проучването показва, че 66% от руснаците смятат, че страната трябва да започне мирни преговори, докато 27% настояват за продължаване на бойните действия. В същото време 39% очакват войната да продължи повече от година, а 20% - до една година.
Според „Левада“, 58% от анкетираните заявяват, че войната е повлияла на живота им или на живота на семействата им. От тях 30% посочват смърт на близък човек, а 28% - участие на роднина или приятел във военните действия.
Въпреки това подкрепата за войната остава стабилна от януари 2025 г., когато президентът на САЩ Доналд Тръмп встъпва в длъжност и започва усилия за прекратяването ѝ. Кремъл активно изолира населението в по-големите и заможни градове като Москва и Санкт Петербург от директните последици на войната.
Удари по руска инфраструктура
Украйна продължава атаки срещу руска енергийна инфраструктура. Командирът на украинските сили за безпилотни системи (УСБ) майор Роберт „Магяр“ Бровди съобщи, че на 7 септември УСБ са ударили и повредили нефтопроводната станция „Второво“ на „Транснефт“ във Владимирска област. Сателитни изображения от 9 септември потвърждават щети на поне два резервоара.
Според украинското военно разузнаване (ГУР), експлозии в Пенза на 8–9 септември са засегнали две тръби на голям нефтопровод с капацитет от два милиона барела дневно.
Заплахи срещу Финландия
Руски депутати отправиха заплахи към Финландия. Председателят на комисията по отбрана в Държавната дума Андрей Картаполов заяви на 9 септември, че страната се превръща в „огнище на фашизъм“ и че „нищо не може да се изключи“, включително военни действия. Алексей Чепа от комисията по международни отношения също обвини финландските власти за напрежението по границата и предупреди, че членството на Финландия в НАТО представлява заплаха за Русия.
Изявленията следват подобни предупреждения на Дмитрий Медведев от 8 септември, повтарящи официалната пропаганда на Кремъл за оправдаване на инвазията в Украйна.
Удар по цивилни в Донецка област
На 9 септември украинските власти съобщиха, че руски сили са ударили мобилен пункт за разпределение на пенсии в селището Ярова, Донецка област. Загинали са 24 цивилни, а 19 са ранени. Повечето жертви са възрастни хора.
Украйна обвини Русия в грубо нарушение на международното право, тъй като ударът не прави разлика между цивилни и военни цели.
1 град КОЗЛОДУЙ
Господин Путин е Смел и Силен Човек. Правдив. Той Ще Победи
Коментиран от #60
07:19 10.09.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #77
07:20 10.09.2025
3 Вашето Мнение
Коментиран от #11
07:20 10.09.2025
4 стоян георгиев- стъки
07:22 10.09.2025
5 САМО ПУТИН
07:23 10.09.2025
7 Абе
07:24 10.09.2025
8 Руснакът Сирски
Обаче как не се усещат, че ги пращат в окопите под снарядите и не бьгат - още не разбирам. Дано никога не ни слагат такива управляващи, каквито сложиха на Украйна.
07:25 10.09.2025
11 Виктория Нюланд
До коментар #3 от "Вашето Мнение":Какви учени? Вижте чий съпруг сържи фирмата с това име ISW. Просто фирма грантоедка за “Елементарна пропаганда” много под нивото на немската преди 85г. Но няма хора вече в Америка. Само негри и роднини. Това ми напомня на България, но нашите негри са Цигулари.
07:28 10.09.2025
13 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
Коментиран от #73
07:28 10.09.2025
15 Има разлика...
Коментиран от #55
07:30 10.09.2025
16 Руската трагедия
07:33 10.09.2025
17 Нищо не разбрах
Коментиран от #21
07:36 10.09.2025
18 Жоро
Коментиран от #44
07:36 10.09.2025
19 Кривоверен алкаш
Коментиран от #24, #32
07:37 10.09.2025
20 Ваксимилиан Ковидис
И ако се чудите защо НАТО още не е победила Русия, върреки обявлението за това още преди 3 години - ами щото няма хора.
Коментиран от #63
07:39 10.09.2025
21 ВСУ
До коментар #17 от "Нищо не разбрах":Жертва на руснаците са украинциге. Значи са убити украинци. Затова ги съобщава украинец.
07:39 10.09.2025
22 минувач
07:40 10.09.2025
23 Картошенко
07:41 10.09.2025
24 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #19 от "Кривоверен алкаш":ЧЛЕН 5-ТИ, Е ГОЛЯМ ЧЛEH
🤣
3A BCИЧKИ КОИТО ГО ПOЖEЛAXA
😝
07:42 10.09.2025
25 Факт
Така Русия се превърна в слаб, зависим васал, вързан към системите на азиатския си „приятел“. Съюзник, който решава кога пациентът да живее и кога да умре. Путин нарече това стратегия, а всъщност подари богатствата на страната си и я превърна в безсилен придатък. С такива приятели врагове вече не са нужни.
07:42 10.09.2025
26 Дългополци
07:43 10.09.2025
27 Земеделец
07:44 10.09.2025
28 Заградин
07:45 10.09.2025
30 Витанич
07:46 10.09.2025
31 Гръч
07:46 10.09.2025
32 Руснаков
До коментар #19 от "Кривоверен алкаш":Явно имаш слабост към Член 5ти и по принцип към членове ...
07:47 10.09.2025
33 Факт
Според официалното определение, това е хибридна тоталитарна идеология, която съчетава руски шовинизъм, империализъм и практиките на комунизма и нацизма.
Коментиран от #51
07:47 10.09.2025
34 Копейките малко ще им олекне
Коментиран от #40, #52
07:47 10.09.2025
35 Фен
Коментиран от #67
07:48 10.09.2025
36 ВЕРНО ЛИ
Коментиран от #38
07:48 10.09.2025
37 Кривоверен алкаш
07:48 10.09.2025
38 Ружа Игнатова
До коментар #36 от "ВЕРНО ЛИ":Дано се оправи човека ,а оня Гъби Гъбев нещо не се чува напоследък .
07:49 10.09.2025
39 Сирски
Коментиран от #45
07:49 10.09.2025
40 Отец Дионисий
До коментар #34 от "Копейките малко ще им олекне":Ти четеш библията ,както дявола я чете .
Коментиран от #47
07:51 10.09.2025
41 оня с коня
07:52 10.09.2025
43 Учуден
И как генерал Олександър Сирски разбра колко са руските жертви. Някое от нашите умствено осакатени козячета може ли ми каза. Например удрят руско БМП с дрон - как разбират колко човека е имало вътре - то може да е пълно с войници но може и само шофьорът да е там.
"докато данните на украинския Генерален щаб показват 130 160 руски жертви за същия период"
Толкова се оплитат в лъжи укрите че данните на Генералния щаб и главнокомандващия се различават два пъти и половина. Все едно различни армии командват.
07:55 10.09.2025
44 Васил
До коментар #18 от "Жоро":Бензин има ако си платиш муци,авантата свърши ,ама на теб с тази 🛴,бензин не ти трябва .
07:55 10.09.2025
45 Дзъндзин
До коментар #39 от "Сирски":От поръчките за чували от Китай !
07:56 10.09.2025
46 Факт
На 5 септември в Киив, на брега на река Днипро, с българско хоро и кукерски ритуали започна Международният фестивал на етнографското кино „ОКО“. Тази година фестивалът събира участници и публика в три града: Киив, Болград и София.
🔹 Откриването в Киив съчета символиката на обредната българска и украинска традиция – с участие на кукерската група „Бесарабия“ (Болград), ансамбъл „Извор“ от с. Городне и украински колективи
🔹 Представен бе и стенописът „Филмова лента на живота“ – посветен на 6-годишната история на фестивала
🔹 На място имаше специален кът с традиционни български ястия от Бесарабия – каварма, сирене, вино, карначета и др.
📸 В програмата влязоха:
– снимки на българския фотограф Иван Шишиев (публикуван в National Geographic, Vogue, Le Monde)
– визуални истории от платформата Ukraїner
– картини на Силвия Атипова (проект „Изкуство в помощ на героите“)
– работи на Леся Бабляк, посветени на болката и надеждата по време на войната
🎬 Вечерната част започна с премиерата на филма „Мъртва китка“ – личен разказ за Бесарабия на режисьорката и директорка на фестивала Тетяна Станева.
🎭 Събитието включваше обредни изпълнения на „Кукери“ и „Маланка“, концерт на украинските групи LUIKU и ГуляйГород, както и благотворителен търг.
📌 На сцената се изказаха организатори, артисти и официални гости – от представители на украинските държавни институции до българ
Коментиран от #49
07:57 10.09.2025
47 Да, разликата е,
До коментар #40 от "Отец Дионисий":Че чета, а ти вярваш и без да четеш,зли човече. Клиширал си се бетонно
07:58 10.09.2025
49 Десислава Димитрова
До коментар #46 от "Факт":Дано с тези кукерски ритуали изгонят фа шистите -сатта нисти управляващи в Киев !
08:01 10.09.2025
50 Пенчо
08:02 10.09.2025
51 Фейкнюз с ИИ
До коментар #33 от "Факт":Терминът "тъпизъм" е най-точно то определение за задълбочените и дълбокомислени гейополитически анализи които тролваш, а главата ти е безполезен придатък към задника. Факт!
08:03 10.09.2025
52 Антитрол
До коментар #34 от "Копейките малко ще им олекне":"А катастрофата,че умират въобще хора за кефа на един психопат не ги впечатлява"
Що бе в Ирак, Либия, Сирия, Афганистан, Югославия а сега и в Палестина не умират ли хора. Или в канчето на господарите не позволяват да се гледа. Когато умираха хора в Донбас нещо не ревяхте срещу киевската хунта. Когато неонацистите палеха живи протестиращи в Одеса пак не ревяхте - сега рев ама само срещу руснаците. Срещу евреите ви е страх даже да споменете за зверствата им - последно са ударили сграда в Катар където ужким имало представители на Хамас. Какъв рев ще е ако руснаците ударят сграда в Полша например където се крият бандеровци.
08:05 10.09.2025
53 Абе не знам кой повече, кой помалко ама
Е да де ама пушечното месо на х0х0лите где е??!! ....
7 мобилизации направиха укрите, прибраха старци, младежи... сега мобилизират и жени и затворници, а и в момента казват, че са им нужни нови 500,000... Наемници от 72 държави служат в армията на Украйна в момента.
къде отиде тоя народ????
Никъде не прочетох и не чух, както правят рашките ... родолюбци укри да се събират доброволно в Бг и Европа в клетата чужбина, а и в самата Укрия и да отиват на фронта ей така за идеята да защитават родину...
На всякъде се пише, че масово бягат от държавата, а и от фронта, по и над 10,000 еврака на каналджии броят... по границата ги стрелят кат зайци.... донаборници се събират насила по улици, гари, пазари, гори и паланки и се пращат на фронта от където пък бягат при руснаците или при такива опити са убити от спец отряди на Азов....
08:10 10.09.2025
54 оня с коня
Коментиран от #57
08:13 10.09.2025
55 Изкукуригал
До коментар #15 от "Има разлика...":Родината им вече е е на Блек рок украинците се борят за чужди корпорации и милиардите на зеленски
Коментиран от #58
08:14 10.09.2025
56 Баничарска аритметика
Няма лошо, давай Путин, Ким и Си ще ти пратят още руснаци и с Африка сметката ще излезе.
08:16 10.09.2025
57 оня с х.я
До коментар #54 от "оня с коня":Ломски нали вече си знаеш ,да не се повтаряме .А оня моя е просто класи над вас .
08:18 10.09.2025
58 Руска
До коментар #55 от "Изкукуригал":Руските корпорации родни ли са? Щото по-добре за Блекрок и да ти плащат заплата по 2000 долара, отколкото за родна да ти плаща по 200 долара.
08:18 10.09.2025
60 Град Козлодуй
До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":Ти си фалшивия Град Козлодуй.
Коментиран от #64
08:19 10.09.2025
61 руски клозет
Коментиран от #69
08:20 10.09.2025
62 Я пък тоя
Как пък преброиха руските или на всеки 5 часа спират стрелбата и от двете страни тръгва група да брои. После пак стрелба.
Руснаците дават 10 жертви на час, украинците 10,5 на час. А докажете, че не съм прав!
Коментиран от #65
08:21 10.09.2025
63 Силя непобедима е Руция
До коментар #20 от "Ваксимилиан Ковидис":А защо Русия не е победила НАТО с Орешниците, Арматите, Посейдоните, Сарматите, Солнцепеците? Вторая в мире по икономика и армия след Китай. Потер нет! За четири години при Сталин стигнаха от Москва до Берлин, а при Кутзов до Париж. А сега четвърта година на границата на Суми се бият.
08:22 10.09.2025
64 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #60 от "Град Козлодуй":Тихоо!Тихо бе фалшименто !
08:24 10.09.2025
66 Факт
Болград изпрати в последния му път своя славен син - роденият в града, възпитаник на Болградската гимназия „Георги С. Раковски“ - войник Олександър Фазли, който отдаде живота си за свободата на Украйна. След опелото траурното шествие се отправи към Болградското гробище, преминавайки през жив коридор, образуван от жителите, които паднаха на колене пред героя. Героят бе погребан с военни почести до гроба на неговата майка.
Представителят на Болградския ТЦК и СП Виталий Невечеря предаде на бащата на Олександър държавния флаг, за който синът му се е борил, и напомни, че именно благодарение на такива смели войни имаме надежда за мирно бъдеще.
„Олександър е пример за смелост, сила на духа и преданост към родната земя. Той отиде на фронта, осъзнавайки всички рискове, но съзнателно направи своя избор - да защитава Отечеството, да защитава всеки от нас. Никога няма да забравим неговия подвиг. От името на цялата община Болград прекланям глава в скръб и изказвам най-искрени съболезнования на семейството, приятелите и бойните другари. Нека светлата памет за Олександър винаги живее в сърцата ни“, обърна се към общността първият заместник-кмет на Болград Андрей Гарвалов.
Напомняме, че на 26 август 2025 г., изпълнявайки бойна задача в Запорожкото направление, Олександър Фазли получи тежки наранявания и загина. Той завинаги остана на 50 години.
Вечна слава и почит на Героя!
Коментиран от #82
08:24 10.09.2025
67 миролюбеца путин :)))
До коментар #35 от "Фен":Логика на копейки..русия напада всяка съседна държава, а Европа не трябва да се въоръжава?!?!?!?
08:24 10.09.2025
68 Факт
08:24 10.09.2025
69 Селянин
До коментар #61 от "руски клозет":Ти не се обаждай от външния си нуж ниkkk!
08:25 10.09.2025
70 ХаХа
08:25 10.09.2025
71 ахахахахахах
18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои.
6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои.
11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои.
16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои.
19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела, не получават свои.
17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои.
и т.н.
Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите.
08:26 10.09.2025
72 Баш Балък
Коментиран от #81
08:27 10.09.2025
73 не за успехите
До коментар #13 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":а колко предстои да открадне зелю и да си делнат с крадливата урсула
08:29 10.09.2025
74 ФАКТИ, ФАКТИ...
Убити и безследно-изчезнали по години:
2022 г. - 118.5 хил.
2023 г. - 405.4 хил.
2024 г. - 595 хил.
2025 г. - 621 хил.
Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от KillNet, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.
Украинците дори не отрекоха това, но пък почнаха да бълват още поусилено фейкове за свои победи и загубите на противника. Да, Украйна побеждава - ама само в техните медии и болното въобръжение на будалите дето им вярват.
08:30 10.09.2025
75 И все пак 1:10
Според полковник Дъглас Макгрегър днес има над 600 хил. убити украинци и близо един милион жертви, когато казва “жертви”, това са не толкова цивилни, защото има много малко убити украински цивилни, а всички войници, които са ранени на фронта от руснаците и не са в състояние да се върнат на него. Тоест 600 хил. убити украинци, 1 млн. тежко пострадали, а от руска страна, пак според Дъглас Макгрегър, са десет пъти по-малко, включително сред сепаратистките милиции на Донецк и Луганск и дори чеченците на Кадиров. Тоест около 65 хил. убити руснаци - той не говозри за ранени, а за 65 хиляди убити руснаци. Следователно 1:10, това е ужасяващо...
08:33 10.09.2025
76 Анонимен
Както беше казал в ефир Арестович (тогава съветник на Зеленски) - Украйна се крепи на ЛЪЖИ!
08:34 10.09.2025
77 дядо Дръм-пи
До коментар #2 от "Последния Софиянец":най много се лъже на война и лов .....а ти лично броиш ,нали....вярна е единктвенно статистикатах,която се прави на база формула ,математическа.Брой на дни , по 3,8 за този ,който напада и 1,7 за този ,който брани. в тези числа влизат и оборудване и дрехи и най паче кой напада и кой защищава.Не играят никаква роля с какви оръжия се бият ,защото се предполага ,че са приблизително равни.в Случая с украйна трябва да сложите и превъзходство на всу в бойните действия с дронове!Това прибавя до 10% към крайните чила!Сега го сметни и виж истината!
08:37 10.09.2025
79 Тома
08:38 10.09.2025
80 Личи си кой не е
До коментар #65 от "Офицер Майоров":повиписвал казарма. Задачата на ген щаба е да подобрява тактиките на водене на военните действия, а не да брои квото и да е. Кат си цървул съдран и неграмотен по-добре не се изказвай да се излагаш.
08:41 10.09.2025
81 колко дни се води"Операцията"1296
До коментар #72 от "Баш Балък":Просиянците дадоха огромен брой жертви още н началото на войната !Тогава крематориумите бълваха нон-стоп.Сега войната е позиционна и се дават нищожно брой жертви и от двете страни.само такива като теб мислят ,че просия е завладяла украйна, но това го бъбриш още от преди войната .нали беше блиц,после рапид, а сега какво е ще разбереш...........скоро!
08:44 10.09.2025
82 Ей, неграмотник,
До коментар #66 от "Факт":като е българин не се казва Олександър а Александър, защото ние такова българско име нямаме. Цървул скъсан uкrопски. Такива "българи" имаше и дето палиха в Одеса и други нормални българи и тъпкаха българското знаме, такива и поругаваха и скнерняха българските паметници там и гробове, но за това върчите цървули съдрани.
08:45 10.09.2025
84 Знае
08:51 10.09.2025