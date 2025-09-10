Новини
Свят »
Русия »
ISW: Намаляващ процент руски жертви на завзет квадратен километър в Украйна

ISW: Намаляващ процент руски жертви на завзет квадратен километър в Украйна

10 Септември, 2025 07:17 2 041 84

  • украйна-
  • русия-
  • олександър сирски-
  • финландия-
  • донецка област

Руските сили отчитат по-нисък процент жертви на завзет квадратен километър.

ISW: Намаляващ процент руски жертви на завзет квадратен километър в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Главнокомандващият на украинската армия генерал Олександър Сирски съобщи на 9 септември, че руските сили са понесли 299 210 жертви от януари 2025 г. насам. Това съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

По оценки на ISW, руските сили са превзели общо 1 910,39 кв. км територия в Украйна през май–август 2025 г., докато данните на украинския Генерален щаб показват 130 160 руски жертви за същия период - средно 68 жертви на квадратен километър. Разпределението по месеци е следното:

  • май: 499,28 кв. км и 35 370 жертви (≈70 на кв. км)

  • юни: 465,8 кв. км и 32 680 жертви (≈70 на кв. км)

  • юли: 445,88 кв. км и 33 230 жертви (≈75 на кв. км)

  • август: 499,43 кв. км и 28 880 жертви (≈68 на кв. км)

През януари–април 2025 г. показателят е бил значително по-висок - средно 99 жертви на квадратен километър.

Забавянето на руското настъпление в първите месеци на годината се обяснява с постоянния висок брой жертви и по-тежките боеве около ключови градове като Купянск, Часив Яр, Торецк и Покровск. В същото време, през март 2025 г. настъплението временно се засилва, съвпадайки с прекратяването на обмена на американска разузнавателна информация с Украйна.

Обществено мнение в Русия

Въпреки нарастващите загуби и бавния напредък, подкрепата за войната сред руското население остава висока. Според социологическата агенция „Левада Център“, 78% от анкетираните през август 2025 г. подкрепят действията на руската армия - резултати, близки до тези между януари и юли (74–80%).

Проучването показва, че 66% от руснаците смятат, че страната трябва да започне мирни преговори, докато 27% настояват за продължаване на бойните действия. В същото време 39% очакват войната да продължи повече от година, а 20% - до една година.

Според „Левада“, 58% от анкетираните заявяват, че войната е повлияла на живота им или на живота на семействата им. От тях 30% посочват смърт на близък човек, а 28% - участие на роднина или приятел във военните действия.

Въпреки това подкрепата за войната остава стабилна от януари 2025 г., когато президентът на САЩ Доналд Тръмп встъпва в длъжност и започва усилия за прекратяването ѝ. Кремъл активно изолира населението в по-големите и заможни градове като Москва и Санкт Петербург от директните последици на войната.

Удари по руска инфраструктура

Украйна продължава атаки срещу руска енергийна инфраструктура. Командирът на украинските сили за безпилотни системи (УСБ) майор Роберт „Магяр“ Бровди съобщи, че на 7 септември УСБ са ударили и повредили нефтопроводната станция „Второво“ на „Транснефт“ във Владимирска област. Сателитни изображения от 9 септември потвърждават щети на поне два резервоара.

Според украинското военно разузнаване (ГУР), експлозии в Пенза на 8–9 септември са засегнали две тръби на голям нефтопровод с капацитет от два милиона барела дневно.

Заплахи срещу Финландия

Руски депутати отправиха заплахи към Финландия. Председателят на комисията по отбрана в Държавната дума Андрей Картаполов заяви на 9 септември, че страната се превръща в „огнище на фашизъм“ и че „нищо не може да се изключи“, включително военни действия. Алексей Чепа от комисията по международни отношения също обвини финландските власти за напрежението по границата и предупреди, че членството на Финландия в НАТО представлява заплаха за Русия.

Изявленията следват подобни предупреждения на Дмитрий Медведев от 8 септември, повтарящи официалната пропаганда на Кремъл за оправдаване на инвазията в Украйна.

Удар по цивилни в Донецка област

На 9 септември украинските власти съобщиха, че руски сили са ударили мобилен пункт за разпределение на пенсии в селището Ярова, Донецка област. Загинали са 24 цивилни, а 19 са ранени. Повечето жертви са възрастни хора.

Украйна обвини Русия в грубо нарушение на международното право, тъй като ударът не прави разлика между цивилни и военни цели.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    32 16 Отговор
    Да Живее Господин Путин
    Господин Путин е Смел и Силен Човек. Правдив. Той Ще Победи

    Коментиран от #60

    07:19 10.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    54 10 Отговор
    Върнаха 1000 убити украинци срещу 19 руснаци .

    Коментиран от #77

    07:20 10.09.2025

  • 3 Вашето Мнение

    39 4 Отговор
    А перемогата, а Крим, а Курск, ученните в тоя институт предвиждаха превземането им.

    Коментиран от #11

    07:20 10.09.2025

  • 4 стоян георгиев- стъки

    37 5 Отговор
    МиСирски може да казва каквото си поиска ,кой ли им вярва на хохохолските лъжливи овчарчета .

    07:22 10.09.2025

  • 5 САМО ПУТИН

    31 8 Отговор
    Може да усмири евреите, дето тласкат света към война от 10 години.

    07:23 10.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе

    32 3 Отговор
    Щом е по данни на Украйна им вярваме бе...

    07:24 10.09.2025

  • 8 Руснакът Сирски

    24 10 Отговор
    Този ужким украински генерал, който се окара чистокръвен руснак, ще излезе агент на Путин, който измисля бързи начини за изтребление на украинската армия. Накрая ще подпише капитулацията след 2 милиона денацифицирани кандидат-натовци. Ще получи почести в Москва.

    Обаче как не се усещат, че ги пращат в окопите под снарядите и не бьгат - още не разбирам. Дано никога не ни слагат такива управляващи, каквито сложиха на Украйна.

    07:25 10.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Виктория Нюланд

    19 13 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето Мнение":

    Какви учени? Вижте чий съпруг сържи фирмата с това име ISW. Просто фирма грантоедка за “Елементарна пропаганда” много под нивото на немската преди 85г. Но няма хора вече в Америка. Само негри и роднини. Това ми напомня на България, но нашите негри са Цигулари.

    07:28 10.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    25 6 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    Коментиран от #73

    07:28 10.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Има разлика...

    26 23 Отговор
    Рашистите мрат за рубли и за фюрера си, а украинците за родината и свободата си.

    Коментиран от #55

    07:30 10.09.2025

  • 16 Руската трагедия

    17 16 Отговор
    ПРОДЪЛЖАВА

    07:33 10.09.2025

  • 17 Нищо не разбрах

    8 1 Отговор
    Нищо не разбрах, какви са тези жертви, това са убити украинци или руснаци?

    Коментиран от #21

    07:36 10.09.2025

  • 18 Жоро

    6 10 Отговор
    Има ли бензин?

    Коментиран от #44

    07:36 10.09.2025

  • 19 Кривоверен алкаш

    6 11 Отговор
    Да изчакаме да нападнат Финландия и да видим как действа или въобще е само на хартия член 5ти на НАТО...

    Коментиран от #24, #32

    07:37 10.09.2025

  • 20 Ваксимилиан Ковидис

    18 5 Отговор
    Намерете в какво съотношение обменят труповете и ще ви настръхне розовата козина. Вижте и броя на военопленниците. Един път се наложи украинците да изпращат обикновени украинци в замяна на свои пленници, защото нямат хора.

    И ако се чудите защо НАТО още не е победила Русия, върреки обявлението за това още преди 3 години - ами щото няма хора.

    Коментиран от #63

    07:39 10.09.2025

  • 21 ВСУ

    9 3 Отговор

    До коментар #17 от "Нищо не разбрах":

    Жертва на руснаците са украинциге. Значи са убити украинци. Затова ги съобщава украинец.

    07:39 10.09.2025

  • 22 минувач

    4 1 Отговор
    Бла-бла !

    07:40 10.09.2025

  • 23 Картошенко

    8 2 Отговор
    Като статистика за колорадски бръмбари в земеделието !

    07:41 10.09.2025

  • 24 АМАH OT ИДИOTИ

    11 2 Отговор

    До коментар #19 от "Кривоверен алкаш":

    ЧЛЕН 5-ТИ, Е ГОЛЯМ ЧЛEH
    🤣
    3A BCИЧKИ КОИТО ГО ПOЖEЛAXA
    😝

    07:42 10.09.2025

  • 25 Факт

    5 13 Отговор
    Гениалният план на Путин се превърна в смъртоносен капан за самата Русия. Вместо да се възползва от богатия западен пазар, той я хвърли в прегръдките на Китай – студени, пресметливи и задушаващи. Днес Пекин държи Москва на изкуствено дишане, изсмуквайки нефт, газ и ресурси за жълти стотинки. Но това не е помощ, а бавна евтаназия – Китай внимава Русия да не победи, защото истинският му партньор е Европа, а руснаците са само разменна монета.
    Така Русия се превърна в слаб, зависим васал, вързан към системите на азиатския си „приятел“. Съюзник, който решава кога пациентът да живее и кога да умре. Путин нарече това стратегия, а всъщност подари богатствата на страната си и я превърна в безсилен придатък. С такива приятели врагове вече не са нужни.

    07:42 10.09.2025

  • 26 Дългополци

    8 4 Отговор
    Това ISW един път не успя да познае едно нещо. Особено за успехите на украинската армия.

    07:43 10.09.2025

  • 27 Земеделец

    2 2 Отговор
    За вредители,гадинки се пръска превантивно !

    07:44 10.09.2025

  • 28 Заградин

    5 2 Отговор
    Повечето са застреляни в гръб !

    07:45 10.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Витанич

    1 0 Отговор
    Процентно от оживелите,колко са ?

    07:46 10.09.2025

  • 31 Гръч

    8 3 Отговор
    Между Сирски и Желязков няма разлика,каквото и да кажат не е вярно

    07:46 10.09.2025

  • 32 Руснаков

    6 1 Отговор

    До коментар #19 от "Кривоверен алкаш":

    Явно имаш слабост към Член 5ти и по принцип към членове ...

    07:47 10.09.2025

  • 33 Факт

    6 5 Отговор
    Володимир Зеленски подписа закон, който за първи път на държавно ниво утвърждава термина „рашизъм".

    Според официалното определение, това е хибридна тоталитарна идеология, която съчетава руски шовинизъм, империализъм и практиките на комунизма и нацизма.

    Коментиран от #51

    07:47 10.09.2025

  • 34 Копейките малко ще им олекне

    7 10 Отговор
    Зер по-малко руснаци гинели. А катастрофата,че умират въобще хора за кефа на един психопат не ги впечатлява. Пред очите ни силе разиграва поредна шизофренна руска история,фбезмислена и зла. Умира хора. Пълзи разруха,дедемократизира се руското общество, а ние теглим на килограм животи. Отвратително дело, за което всички зад това антихристиянско дело ще си платят кармично

    Коментиран от #40, #52

    07:47 10.09.2025

  • 35 Фен

    11 4 Отговор
    Най-големите военолюбци - Макрон, Стармър и Мерц, са с рекордни неодобрения в страните си. За Урсула и Кая, да не говорим. Зеленски вече няма избор, освен да мобилизира куцо, кьораво и сакато. САЩ, и да искат, вече нямат оръжие, което да дадат. Е, какво очаквате да стане?

    Коментиран от #67

    07:48 10.09.2025

  • 36 ВЕРНО ЛИ

    12 3 Отговор
    Тагарев бил загинал на фронта в окраина?

    Коментиран от #38

    07:48 10.09.2025

  • 37 Кривоверен алкаш

    7 2 Отговор
    Абе аз профилактично да си питам ,чей Курск ...?

    07:48 10.09.2025

  • 38 Ружа Игнатова

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "ВЕРНО ЛИ":

    Дано се оправи човека ,а оня Гъби Гъбев нещо не се чува напоследък .

    07:49 10.09.2025

  • 39 Сирски

    9 5 Отговор
    От къде знае,колко са руските жертви?Сигурно ги брои докато отстъпва а той постоянно отстъпва.Как може някой да брой жертвите на противника докато бяга в отстъпление

    Коментиран от #45

    07:49 10.09.2025

  • 40 Отец Дионисий

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "Копейките малко ще им олекне":

    Ти четеш библията ,както дявола я чете .

    Коментиран от #47

    07:51 10.09.2025

  • 41 оня с коня

    4 3 Отговор
    Глад мори добитъка и галкините корморани отрано са ги пуснали на паша .

    07:52 10.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Учуден

    9 2 Отговор
    "генерал Олександър Сирски съобщи на 9 септември, че руските сили са понесли 299 210 жертви от януари 2025 г. насам"

    И как генерал Олександър Сирски разбра колко са руските жертви. Някое от нашите умствено осакатени козячета може ли ми каза. Например удрят руско БМП с дрон - как разбират колко човека е имало вътре - то може да е пълно с войници но може и само шофьорът да е там.

    "докато данните на украинския Генерален щаб показват 130 160 руски жертви за същия период"

    Толкова се оплитат в лъжи укрите че данните на Генералния щаб и главнокомандващия се различават два пъти и половина. Все едно различни армии командват.

    07:55 10.09.2025

  • 44 Васил

    7 1 Отговор

    До коментар #18 от "Жоро":

    Бензин има ако си платиш муци,авантата свърши ,ама на теб с тази 🛴,бензин не ти трябва .

    07:55 10.09.2025

  • 45 Дзъндзин

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "Сирски":

    От поръчките за чували от Китай !

    07:56 10.09.2025

  • 46 Факт

    4 5 Отговор
    📽️ Международният фестивал на етнографското кино „ОКО“ започна в Киив с българско хоро край Днипро
    На 5 септември в Киив, на брега на река Днипро, с българско хоро и кукерски ритуали започна Международният фестивал на етнографското кино „ОКО“. Тази година фестивалът събира участници и публика в три града: Киив, Болград и София.
    🔹 Откриването в Киив съчета символиката на обредната българска и украинска традиция – с участие на кукерската група „Бесарабия“ (Болград), ансамбъл „Извор“ от с. Городне и украински колективи
    🔹 Представен бе и стенописът „Филмова лента на живота“ – посветен на 6-годишната история на фестивала
    🔹 На място имаше специален кът с традиционни български ястия от Бесарабия – каварма, сирене, вино, карначета и др.
    📸 В програмата влязоха:
    – снимки на българския фотограф Иван Шишиев (публикуван в National Geographic, Vogue, Le Monde)
    – визуални истории от платформата Ukraїner
    – картини на Силвия Атипова (проект „Изкуство в помощ на героите“)
    – работи на Леся Бабляк, посветени на болката и надеждата по време на войната
    🎬 Вечерната част започна с премиерата на филма „Мъртва китка“ – личен разказ за Бесарабия на режисьорката и директорка на фестивала Тетяна Станева.
    🎭 Събитието включваше обредни изпълнения на „Кукери“ и „Маланка“, концерт на украинските групи LUIKU и ГуляйГород, както и благотворителен търг.
    📌 На сцената се изказаха организатори, артисти и официални гости – от представители на украинските държавни институции до българ

    Коментиран от #49

    07:57 10.09.2025

  • 47 Да, разликата е,

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Отец Дионисий":

    Че чета, а ти вярваш и без да четеш,зли човече. Клиширал си се бетонно

    07:58 10.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Десислава Димитрова

    7 2 Отговор

    До коментар #46 от "Факт":

    Дано с тези кукерски ритуали изгонят фа шистите -сатта нисти управляващи в Киев !

    08:01 10.09.2025

  • 50 Пенчо

    3 0 Отговор
    ели, ели акъла са ти взели!

    08:02 10.09.2025

  • 51 Фейкнюз с ИИ

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Факт":

    Терминът "тъпизъм" е най-точно то определение за задълбочените и дълбокомислени гейополитически анализи които тролваш, а главата ти е безполезен придатък към задника. Факт!

    08:03 10.09.2025

  • 52 Антитрол

    11 1 Отговор

    До коментар #34 от "Копейките малко ще им олекне":

    "А катастрофата,че умират въобще хора за кефа на един психопат не ги впечатлява"

    Що бе в Ирак, Либия, Сирия, Афганистан, Югославия а сега и в Палестина не умират ли хора. Или в канчето на господарите не позволяват да се гледа. Когато умираха хора в Донбас нещо не ревяхте срещу киевската хунта. Когато неонацистите палеха живи протестиращи в Одеса пак не ревяхте - сега рев ама само срещу руснаците. Срещу евреите ви е страх даже да споменете за зверствата им - последно са ударили сграда в Катар където ужким имало представители на Хамас. Какъв рев ще е ако руснаците ударят сграда в Полша например където се крият бандеровци.

    08:05 10.09.2025

  • 53 Абе не знам кой повече, кой помалко ама

    8 1 Отговор
    Рашките са повече от 90% доброволци редовна войска не участва и чака други противници... Без мобилизации и продължават с такива и са оператори на кирки и лопати с чипове и платки от крадени перални, а сега и магарета, пръчове и т.н.... с това воюват срещу въоръжените до зъби от половината свят и са завладели 30% за сега от Укрия.
    Е да де ама пушечното месо на х0х0лите где е??!! ....
    7 мобилизации направиха укрите, прибраха старци, младежи... сега мобилизират и жени и затворници, а и в момента казват, че са им нужни нови 500,000... Наемници от 72 държави служат в армията на Украйна в момента.
    къде отиде тоя народ????
    Никъде не прочетох и не чух, както правят рашките ... родолюбци укри да се събират доброволно в Бг и Европа в клетата чужбина, а и в самата Укрия и да отиват на фронта ей така за идеята да защитават родину...
    На всякъде се пише, че масово бягат от държавата, а и от фронта, по и над 10,000 еврака на каналджии броят... по границата ги стрелят кат зайци.... донаборници се събират насила по улици, гари, пазари, гори и паланки и се пращат на фронта от където пък бягат при руснаците или при такива опити са убити от спец отряди на Азов....

    08:10 10.09.2025

  • 54 оня с коня

    0 4 Отговор
    След като Процентът на Поддръжниците на Войната сред Руското население е толкова висок,ЛОГИЧНО И НОРМАЛНО Е тия хора Силно да мразят всички които помагат на Украйна,включително и Българите.За какви "Братушки" тогава можем да говорим,след като ако наистина дядо Иван стигне до Дунава първата му работа няма да е да вкуси от погачите,а да ИЗКОЛИ всички Българи включително и русофилите,за да не пропусне случайно някой Евроатлантик!

    Коментиран от #57

    08:13 10.09.2025

  • 55 Изкукуригал

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Има разлика...":

    Родината им вече е е на Блек рок украинците се борят за чужди корпорации и милиардите на зеленски

    Коментиран от #58

    08:14 10.09.2025

  • 56 Баничарска аритметика

    3 4 Отговор
    70 руснака на квадратен километър. Европа е 10 милиона квадратни километра, значи на Русия ще й трябват 700 милиона руснака, за да освободи Европа, а само за остатъка от Украйна още 42 милиона руснака.

    Няма лошо, давай Путин, Ким и Си ще ти пратят още руснаци и с Африка сметката ще излезе.

    08:16 10.09.2025

  • 57 оня с х.я

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "оня с коня":

    Ломски нали вече си знаеш ,да не се повтаряме .А оня моя е просто класи над вас .

    08:18 10.09.2025

  • 58 Руска

    1 5 Отговор

    До коментар #55 от "Изкукуригал":

    Руските корпорации родни ли са? Щото по-добре за Блекрок и да ти плащат заплата по 2000 долара, отколкото за родна да ти плаща по 200 долара.

    08:18 10.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Град Козлодуй

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Ти си фалшивия Град Козлодуй.

    Коментиран от #64

    08:19 10.09.2025

  • 61 руски клозет

    1 5 Отговор
    в руския клозет продължава социалистическата статистика! :))))

    Коментиран от #69

    08:20 10.09.2025

  • 62 Я пък тоя

    5 1 Отговор
    Генералният щаб на Украйна, да си брои нейните жертви!
    Как пък преброиха руските или на всеки 5 часа спират стрелбата и от двете страни тръгва група да брои. После пак стрелба.
    Руснаците дават 10 жертви на час, украинците 10,5 на час. А докажете, че не съм прав!

    Коментиран от #65

    08:21 10.09.2025

  • 63 Силя непобедима е Руция

    3 4 Отговор

    До коментар #20 от "Ваксимилиан Ковидис":

    А защо Русия не е победила НАТО с Орешниците, Арматите, Посейдоните, Сарматите, Солнцепеците? Вторая в мире по икономика и армия след Китай. Потер нет! За четири години при Сталин стигнаха от Москва до Берлин, а при Кутзов до Париж. А сега четвърта година на границата на Суми се бият.

    08:22 10.09.2025

  • 64 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #60 от "Град Козлодуй":

    Тихоо!Тихо бе фалшименто !

    08:24 10.09.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Факт

    1 5 Отговор
    🇧🇬🇺🇦 БОЛГРАД СЕ ПРОСТИ С БЪЛГАРИНА ГЕРОЙ - ОТДАЛ СВОЯ ЖИВОТ ЗА УКРАЙНА - ОЛЕКСАНДЪР ФАЗЛИ
    Болград изпрати в последния му път своя славен син - роденият в града, възпитаник на Болградската гимназия „Георги С. Раковски“ - войник Олександър Фазли, който отдаде живота си за свободата на Украйна. След опелото траурното шествие се отправи към Болградското гробище, преминавайки през жив коридор, образуван от жителите, които паднаха на колене пред героя. Героят бе погребан с военни почести до гроба на неговата майка.
    Представителят на Болградския ТЦК и СП Виталий Невечеря предаде на бащата на Олександър държавния флаг, за който синът му се е борил, и напомни, че именно благодарение на такива смели войни имаме надежда за мирно бъдеще.
    „Олександър е пример за смелост, сила на духа и преданост към родната земя. Той отиде на фронта, осъзнавайки всички рискове, но съзнателно направи своя избор - да защитава Отечеството, да защитава всеки от нас. Никога няма да забравим неговия подвиг. От името на цялата община Болград прекланям глава в скръб и изказвам най-искрени съболезнования на семейството, приятелите и бойните другари. Нека светлата памет за Олександър винаги живее в сърцата ни“, обърна се към общността първият заместник-кмет на Болград Андрей Гарвалов.
    Напомняме, че на 26 август 2025 г., изпълнявайки бойна задача в Запорожкото направление, Олександър Фазли получи тежки наранявания и загина. Той завинаги остана на 50 години.
    Вечна слава и почит на Героя!

    Коментиран от #82

    08:24 10.09.2025

  • 67 миролюбеца путин :)))

    2 6 Отговор

    До коментар #35 от "Фен":

    Логика на копейки..русия напада всяка съседна държава, а Европа не трябва да се въоръжава?!?!?!?

    08:24 10.09.2025

  • 68 Факт

    2 4 Отговор
    Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на НАТО над Полша и самолети се опитват да ги свалят. Всеки иuoт, който е казвал "това не е наша война", сега мълчи. Това ще се влоши.

    08:24 10.09.2025

  • 69 Селянин

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "руски клозет":

    Ти не се обаждай от външния си нуж ниkkk!

    08:25 10.09.2025

  • 70 ХаХа

    4 0 Отговор
    За сметка на туй зелювите тройни и четворни, пък вий му пълнете джоба

    08:25 10.09.2025

  • 71 ахахахахахах

    7 0 Отговор
    Тая измислена стъкмистика нали знаете къде да си я заврете? видя се МНОГОКРАТНО посоката, в която се движат хладилните камиони с трупове. Видя се и съотношението. По данни (включително и от координационния щаб на Украйна) за последно състоялите се размени на убити войници:

    18 април, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 41 свои.
    6 май, 2025 г. - руснаците предават на украинците 909 тела, получават 34 свои.
    11 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1212 тела, получават 27 свои.
    16 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1245 тела, получават 51 свои.
    19 юни, 2025 г. - руснаците предават на украинците още 3000 тела, не получават свои.
    17 юли, 2025 г. - руснаците предават на украинците 1000 тела, получават 19 свои.

    и т.н.

    Видя се и кой не иска да приема труповете на войниците си за да не изплаща компенсации на семействата на загиналите.

    08:26 10.09.2025

  • 72 Баш Балък

    1 0 Отговор
    Щом са толкова много, що не ги връщат на Руснаците че роднините да им правят могили?!? Нали се бяха разбрали нещо в Истанбул?!?

    Коментиран от #81

    08:27 10.09.2025

  • 73 не за успехите

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ":

    а колко предстои да открадне зелю и да си делнат с крадливата урсула

    08:29 10.09.2025

  • 74 ФАКТИ, ФАКТИ...

    6 1 Отговор
    След като беше хакната базата данни на генералния щаб на Украйна, стана ясна цифрата на убитите и безследно изчезналите украински военни - 1.7 милиона. Представител на хакерската групировка KillNet съобщи, че данните били съхранявани в OneDrive (облачна услуга на Microsoft). Хакерската групировка получила достъп до пълния списък с убити и безследно изчезнали по години, с имена, лични данни, телефонни номера, имена на роднини, снимки на паспорти, снимки на военни билети, военни жетони, смъртни актове и др. документи. Данните вече са предоставени на някои медии.

    Убити и безследно-изчезнали по години:

    2022 г. - 118.5 хил.
    2023 г. - 405.4 хил.
    2024 г. - 595 хил.
    2025 г. - 621 хил.

    Хакването на базата данни на Генералния щаб на ВСУ с информация за загубите на украинските военни е извършено посредством работния компютър на ръководителя на логистичния отдел на ВСУ. След неговото отстраняване, както се твърди от KillNet, задълженията на началника временно се изпълняват от неговия заместник Дмитро Чайка.

    Украинците дори не отрекоха това, но пък почнаха да бълват още поусилено фейкове за свои победи и загубите на противника. Да, Украйна побеждава - ама само в техните медии и болното въобръжение на будалите дето им вярват.

    08:30 10.09.2025

  • 75 И все пак 1:10

    5 1 Отговор
    1:10 ....

    Според полковник Дъглас Макгрегър днес има над 600 хил. убити украинци и близо един милион жертви, когато казва “жертви”, това са не толкова цивилни, защото има много малко убити украински цивилни, а всички войници, които са ранени на фронта от руснаците и не са в състояние да се върнат на него. Тоест 600 хил. убити украинци, 1 млн. тежко пострадали, а от руска страна, пак според Дъглас Макгрегър, са десет пъти по-малко, включително сред сепаратистките милиции на Донецк и Луганск и дори чеченците на Кадиров. Тоест около 65 хил. убити руснаци - той не говозри за ранени, а за 65 хиляди убити руснаци. Следователно 1:10, това е ужасяващо...

    08:33 10.09.2025

  • 76 Анонимен

    3 0 Отговор
    Украинците традциционно ЛЪЖАТ - и не в пъти, а в десетки пъти! За вчера руснаците им бяха пуснали 800 дрона по различни цели в страната - украинците написали че свалили 780 от тях, а по украинските Телеграм канали видеа и снимки от поразцени обекти из цялата страна. И всеки път е едно и също - ЛЪЖИ, ЛЪЖИ, ЛЪЖИ...

    Както беше казал в ефир Арестович (тогава съветник на Зеленски) - Украйна се крепи на ЛЪЖИ!

    08:34 10.09.2025

  • 77 дядо Дръм-пи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    най много се лъже на война и лов .....а ти лично броиш ,нали....вярна е единктвенно статистикатах,която се прави на база формула ,математическа.Брой на дни , по 3,8 за този ,който напада и 1,7 за този ,който брани. в тези числа влизат и оборудване и дрехи и най паче кой напада и кой защищава.Не играят никаква роля с какви оръжия се бият ,защото се предполага ,че са приблизително равни.в Случая с украйна трябва да сложите и превъзходство на всу в бойните действия с дронове!Това прибавя до 10% към крайните чила!Сега го сметни и виж истината!

    08:37 10.09.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Тома

    3 0 Отговор
    Как ги изчислиха загубите на руснаците след като сирски е винаги скрит в бункера.Сигурно по хидрофора ги смятат

    08:38 10.09.2025

  • 80 Личи си кой не е

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Офицер Майоров":

    повиписвал казарма. Задачата на ген щаба е да подобрява тактиките на водене на военните действия, а не да брои квото и да е. Кат си цървул съдран и неграмотен по-добре не се изказвай да се излагаш.

    08:41 10.09.2025

  • 81 колко дни се води"Операцията"1296

    0 1 Отговор

    До коментар #72 от "Баш Балък":

    Просиянците дадоха огромен брой жертви още н началото на войната !Тогава крематориумите бълваха нон-стоп.Сега войната е позиционна и се дават нищожно брой жертви и от двете страни.само такива като теб мислят ,че просия е завладяла украйна, но това го бъбриш още от преди войната .нали беше блиц,после рапид, а сега какво е ще разбереш...........скоро!

    08:44 10.09.2025

  • 82 Ей, неграмотник,

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Факт":

    като е българин не се казва Олександър а Александър, защото ние такова българско име нямаме. Цървул скъсан uкrопски. Такива "българи" имаше и дето палиха в Одеса и други нормални българи и тъпкаха българското знаме, такива и поругаваха и скнерняха българските паметници там и гробове, но за това върчите цървули съдрани.

    08:45 10.09.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Знае

    1 0 Отговор
    ISW е спонсорирана от ЦРУ частна медийка собственост на семейството на Витория Нюланд в която работят само няколко техни роднини и приятели. Тази медийка публикува дезинформации и манипулации подавани и от ЦРУ , които след това се разпространяват от соросоидните медии по света. Това е същата тази Витория Нюланд която раздаваше курабийки на противоконституцаонният Майдан през 2014 година и се хвалеше пред журналисти, че САЩ са платили 5 милиарда долара за организирането и провеждането му.

    08:51 10.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания