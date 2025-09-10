Новини
Протестиращи нарекоха Тръмп „Хитлер на нашето време“

10 Септември, 2025 08:50 1 033 25

Демонстранти го освиркаха, докато президентът похвали мерките си за сигурност

Протестиращи нарекоха Тръмп „Хитлер на нашето време“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се сблъска с протести, докато вечеряше в ресторант близо до Белия дом, съобщава CNN, цитирана от News.bg.

Когато Тръмп влезе в заведението, малка група демонстранти започна да скандира „Свобода за Вашингтон“ и „Свобода за Палестина“, наричайки го „Хитлер на нашето време“. Част от посетителите в ресторанта освиркаха протестиращите.

Тръмп отвърна: „Имаме безопасен град, така че това е добре. Приятно прекарване. Няма да ви ограбят, когато се прибирате у дома.“ Впоследствие демонстрантите бяха ескортирани извън заведението.

Президентът бе придружен от държавния секретар Марко Рубио, вицепрезидента Джей Ди Ванс и министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Преди вечерята Тръмп заяви, че неотдавнашните мерки срещу престъпността на администрацията му са направили Вашингтон по-безопасен и намекна, че скоро ще бъдат приложени и в друг град.

„Ще обявим друг град, в който ще отидем много скоро, обмисляме го“, уточни той. По думите му, преди месеци не би рискувал да вечеря във Вашингтон: „Това беше един от най-небезопасните градове в страната. Сега е толкова безопасно, колкото е възможно в цялата страна.“

Изявлението идва месец след като администрацията разшири федералния контрол върху полицията във Вашингтон чрез разполагане на правоохранителни органи и войски в столицата.


САЩ
