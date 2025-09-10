Протестиращи нарекоха Тръмп „Хитлер на нашето време“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се сблъска с протести, докато вечеряше в ресторант близо до Белия дом, съобщава CNN, цитирана от News.bg.
Когато Тръмп влезе в заведението, малка група демонстранти започна да скандира „Свобода за Вашингтон“ и „Свобода за Палестина“, наричайки го „Хитлер на нашето време“. Част от посетителите в ресторанта освиркаха протестиращите.
Тръмп отвърна: „Имаме безопасен град, така че това е добре. Приятно прекарване. Няма да ви ограбят, когато се прибирате у дома.“ Впоследствие демонстрантите бяха ескортирани извън заведението.
Президентът бе придружен от държавния секретар Марко Рубио, вицепрезидента Джей Ди Ванс и министъра на отбраната Пийт Хегсет.
Преди вечерята Тръмп заяви, че неотдавнашните мерки срещу престъпността на администрацията му са направили Вашингтон по-безопасен и намекна, че скоро ще бъдат приложени и в друг град.
„Ще обявим друг град, в който ще отидем много скоро, обмисляме го“, уточни той. По думите му, преди месеци не би рискувал да вечеря във Вашингтон: „Това беше един от най-небезопасните градове в страната. Сега е толкова безопасно, колкото е възможно в цялата страна.“
Изявлението идва месец след като администрацията разшири федералния контрол върху полицията във Вашингтон чрез разполагане на правоохранителни органи и войски в столицата.
2 Пич
08:52 10.09.2025
3 Фрау фон SS – Урсуланка
без да ме наричат протестиращите така.
08:54 10.09.2025
4 ЕлДжиБиТиКюто
08:55 10.09.2025
5 Според мен🤔
08:55 10.09.2025
6 Хахахаха
Коментиран от #7, #10, #12, #15, #18
08:56 10.09.2025
8 Не е само Тръмп
Коментиран от #9
08:58 10.09.2025
9 Детската градина
До коментар #8 от "Не е само Тръмп":Почнаха с колажчетата 😁
Коментиран от #17
09:01 10.09.2025
13 Сандо
09:05 10.09.2025
15 Ами
До коментар #6 от "Хахахаха":То и аз казах на родителката ти че няма да я атакувам но тя се оказа умна жена и реши проблема като ме нападна...
Коментиран от #21
09:09 10.09.2025
16 Неразбрал
09:10 10.09.2025
17 Завиждаш ли?
До коментар #9 от "Детската градина":Явно и колаж не можеш да направиш?
09:15 10.09.2025
18 Фокс
До коментар #6 от "Хахахаха":Абеее джендърче а дано да си прав и Путин стигне до Брюксел и въведе ред че Европа прилича вече на арабски контингент . Дай да си прав а дано
Коментиран от #19
09:22 10.09.2025
19 Хахахаха
До коментар #18 от "Фокс":Аз от кога чакам, на копейките такъв ред да ви въведе, та да забравите путинофилията за хиляда години напред. От кога чакам да ви направи втори Донбас. Да разберете тогава, кон боб яде ли.
09:26 10.09.2025
20 гошо
09:27 10.09.2025
21 Хахахаха
До коментар #15 от "Ами":Ама как копейки? Ама нали вие писахте, че путлера никога не мислил да напада Европа? Нали ви казаха, че може да нападне Европа, но вие отричате? А когато се случи, само се оправдавате и търсите опорки? Нали писахте, даже и гласуване имаше тук на въпрос, дали путлера щял да напада Европа? Нали гласувахте, че всъщност никога не мислил да напада Европа? А когато това се случи, какво пишете?
Коментиран от #24
09:34 10.09.2025
22 Преценката ми
Коментиран от #23
09:35 10.09.2025
23 Коментиращ
До коментар #22 от "Преценката ми":Путлер многократно използва стила и демагогията на Хитлер в някои свои интервюта.
09:41 10.09.2025
24 Така
До коментар #21 от "Хахахаха":Излъгах и родителката ти , че ще бъда нежен ! А всъщност така брутално я бича и с такава скорост че когато бликне материала го разбивам на мехурчета ! Тя ме нарича животно...
Коментиран от #25
09:52 10.09.2025
25 Хахахаха
До коментар #24 от "Така":Офффф простотията не ходи по гората, простотията ходи по русофилнята!
10:27 10.09.2025