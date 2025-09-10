Първият дипломат на ЕС: Нарушаването на полското въздушно пространство изглежда умишлено

Снощният случай на нарушаване на полското въздушно пространство от страна на Русия е най-сериозното от началото на войната и има признаци, че е умишлено, а не случайно. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в социалната мрежа "Екс", пише БТА.

Калас съобщава, че е в контакт с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с полския вицепремиер Радослав Шикорски. ЕС е съпричастен с Полша. Войната на Русия се усилва, а не приключва. Трябва да повишим цената за Москва, да увеличим подкрепата за Украйна и да инвестираме в европейската отбрана, призовава тя. Калас изразява подкрепа за развитието на отбранителна линия по източните европейски граници.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща написа в същата социална мрежа, че снощните събития ясно напомнят, че сигурността на един е свързана със сигурността на останалите. Той определя нарушаването на полското въздушно пространство като неприемливо. Коща заявява, че Русия безотговорно нарушава въздушното пространство на страните от ЕС и създава пряка заплаха за всички европейци и за европейската ключова инфраструктура. Полша е в правото си да предприеме необходимите стъпки за защита на своя суверенитет, мирът и сигурността на Европа не може да се възприемат като даденост, допълва той.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа, че нарушаването на полското въздушно пространство е безотговорно и е било извършено от над 10 руски дрона "Шахед".