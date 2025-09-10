Новини
Първият дипломат на ЕС: Нарушаването на полското въздушно пространство изглежда умишлено

10 Септември, 2025 11:20

Калас съобщава, че е в контакт с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с полския вицепремиер Радослав Шикорски

Първият дипломат на ЕС: Нарушаването на полското въздушно пространство изглежда умишлено - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Снощният случай на нарушаване на полското въздушно пространство от страна на Русия е най-сериозното от началото на войната и има признаци, че е умишлено, а не случайно. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в социалната мрежа "Екс", пише БТА.

Калас съобщава, че е в контакт с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с полския вицепремиер Радослав Шикорски. ЕС е съпричастен с Полша. Войната на Русия се усилва, а не приключва. Трябва да повишим цената за Москва, да увеличим подкрепата за Украйна и да инвестираме в европейската отбрана, призовава тя. Калас изразява подкрепа за развитието на отбранителна линия по източните европейски граници.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща написа в същата социална мрежа, че снощните събития ясно напомнят, че сигурността на един е свързана със сигурността на останалите. Той определя нарушаването на полското въздушно пространство като неприемливо. Коща заявява, че Русия безотговорно нарушава въздушното пространство на страните от ЕС и създава пряка заплаха за всички европейци и за европейската ключова инфраструктура. Полша е в правото си да предприеме необходимите стъпки за защита на своя суверенитет, мирът и сигурността на Европа не може да се възприемат като даденост, допълва той.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа, че нарушаването на полското въздушно пространство е безотговорно и е било извършено от над 10 руски дрона "Шахед".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гнусно

    62 4 Отговор
    Женицата си иска войната и това е. Добре, а мъжът ѝ готов ли е или и тук ще събираме хората от улицата?

    11:22 10.09.2025

  • 2 брюксел не иска мир

    33 3 Отговор
    не честити 09.09.1944г на РФ . Не намира диалог .

    Коментиран от #36

    11:22 10.09.2025

  • 3 Роден в НРБ

    46 4 Отговор
    И какво ще направиш, рукво проста? Ще пръднеш на чората на Путин ли?

    11:23 10.09.2025

  • 4 свиквайте,послесдствия от делата ви

    41 6 Отговор
    Като искате война с Русия така ще ви летят ракети над кратуните.

    11:23 10.09.2025

  • 5 az СВО Победа80

    45 6 Отговор
    И какво ще направят????

    Сега ще видите цялото безсилие на ЕС и НАТО! 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #11

    11:23 10.09.2025

  • 6 дончичо

    29 4 Отговор
    На някой тук му липсваши Киа Касиус

    11:26 10.09.2025

  • 7 Хмм

    34 1 Отговор
    щом е умишлено, чл. 5 и Естония да праща войски в помощ на Полша

    Коментиран от #45

    11:27 10.09.2025

  • 8 Анонимен

    34 4 Отговор
    А, тази я знаем. Кучето я хапе отдавна. Все нещо й се привижда.

    11:27 10.09.2025

  • 9 Някой

    43 5 Отговор
    Да не се окаже, обаче, че дроновете не са руски? А украински, примерно...

    Но давайте още санкции срщу Русия. Да видим, колко може да издържи още европееца, преди да рухне.

    11:27 10.09.2025

  • 10 Наблюдател

    49 5 Отговор
    Ако Израел беше на мястото на Русия, щеше да унищожи всички бази в Европа в които се обучават украински войници и всички складове с оръжия на европейска територия предназначени за отправка в Украйна.
    Отделно щеше да потопи всички кораби превозващи оръжие и свали всеки един самолет с военна техника предназначена за бандеровските фашисти.

    Коментиран от #17

    11:28 10.09.2025

  • 11 На чужд гръб 100 тояги

    6 19 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа80":

    Ти ако видиш някъв луд да размахва ножове и да врещи на улицата веднага скачаш да се разправяш с него ли?

    Коментиран от #25

    11:28 10.09.2025

  • 12 Ахах

    23 1 Отговор
    А пък натото им вика "не е нападение" и няма проблем. Що така не можете да се разберете??

    11:30 10.09.2025

  • 13 Хмм

    11 3 Отговор
    на снимката е до знамето на Палестина

    11:30 10.09.2025

  • 14 Силиций

    29 2 Отговор
    "Калас съобщава, че е в контакт с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с полския вицепремиер Радослав Шикорски. "
    А кой евросъюзен смелчага е в контакт с руските отговорни представители,за поне привидно изясняване на случката? или няма такъв контакт.... ?

    11:30 10.09.2025

  • 15 Всъщност

    27 2 Отговор
    Каята да бъде благодарна , че братушките само са наблюдавали депото за прехвърляне на западни оръжия за украинската хунта . И да не забравя , че по договори , достъпът на Русия до Калининград трябва да е неограничен .

    Коментиран от #22

    11:31 10.09.2025

  • 16 мьрсуль

    22 2 Отговор
    учете руски
    ще ви трябва

    Коментиран от #31

    11:31 10.09.2025

  • 17 Виждащ

    28 1 Отговор

    До коментар #10 от "Наблюдател":

    Ако Израел беше на мястото на Русия и България предоставяше една трета от оръжието, военни заводи отдавна нямаше да имаме, щяха да бъдат унищожени, барабар с работещите вътре за грешни пари.

    11:31 10.09.2025

  • 18 Хи хи

    18 4 Отговор
    Тез прости женуря дето са начело на ЕС най много ще реват като дойде Русия, както казват от нато !

    11:32 10.09.2025

  • 19 Факт

    13 3 Отговор
    Добра аранжировка, добре подбран тоалет, добър коафьор, добър пиар. Нищо повече!

    Коментиран от #29

    11:33 10.09.2025

  • 20 Я пък тоя

    19 2 Отговор
    Всички запяха в хор. Тон за песен даде Зеленски.
    Колко са предвидими в същото време безпомощни.
    За смях станаха и щях много да се смея, ако не беше жалко.

    11:34 10.09.2025

  • 21 Копейка

    12 4 Отговор
    Ми сваляйте ве, нали имате патриоти, а?

    11:34 10.09.2025

  • 22 Тоо

    7 7 Отговор

    До коментар #15 от "Всъщност":

    Имаше и един Будапещенски договор ,ама май не се спазва

    Коментиран от #35

    11:35 10.09.2025

  • 23 Всички

    2 16 Отговор
    Са виновни не дадоха модерни оръжия ,и разрешение да се стреля по руската пом.Яма ,ами изчакаха руснаците да минат на военни релси и сега олеле

    Коментиран от #37

    11:37 10.09.2025

  • 24 Копейкин

    3 13 Отговор
    И днеска цял ден ще лиж.ете мириз.ливия руск.и боту.ш.

    Коментиран от #33, #38

    11:37 10.09.2025

  • 25 Страх те гони

    17 3 Отговор

    До коментар #11 от "На чужд гръб 100 тояги":

    По-луди от ЕС и НАТО има ли? Европа потъва в безработица и скоро в мизерия. Само за чиновниците има заплати от заеми на наш гръб.

    11:39 10.09.2025

  • 26 Копейкин

    3 12 Отговор
    Първи българин вече е избягал от кочината Ес в свободна и богата Русия. Какво още чакате, другари ?

    Коментиран от #40

    11:40 10.09.2025

  • 27 Тома

    13 2 Отговор
    Грешката на Путин е че не ги думна тези в Брюксел само с кьор фишек сега щяха да му седят на колене

    11:40 10.09.2025

  • 28 Тази женичка

    14 2 Отговор
    Е БОЛНА. Помогнете и! Излагацията в ЕВРОГЕЙСКИЯ Е ПЪЛНА!

    11:40 10.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ПоказА ли се, стервоооо!

    7 2 Отговор
    Не може да не си дадеш tпото мнение.

    11:42 10.09.2025

  • 31 Силиций

    0 10 Отговор

    До коментар #16 от "мьрсуль":

    Да му мислят "поколение х,у,z..." Поколението "ь" няма проблем с руския.
    Обаче,най-смешното е ,че младите руснаци нямат проблем и с английския...,за разлика от балканските тротинетки

    11:44 10.09.2025

  • 32 хихи

    11 2 Отговор
    Да аа лично Путин наруши въздушното пространство на Полша качен на летяща лопата с последния чип от украинска пералня..

    11:44 10.09.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #24 от "Копейкин":

    А утре цял ден ще ЛЪЖАТ кой и как "удари"
    Близнаците и Пентагона❗

    11:45 10.09.2025

  • 34 Знаещ

    4 2 Отговор
    Нарушаването на руското въздушно пространство от натовски ракети управлявани от натовски специалисти с натовски разузнавателни данни и свързочни технологии също е противозаконно . Русия отдавна трябваше да отговори на агресорите от НАТО . Но не го прави . За информация на матряла . Старите Герани (мушката)2 носеха 50 килограма взрив . Новите носят по 90 килограма взрив . Вие представяте ли си , какво би останало от тази двуетажна полска къща , ако върху нейният покрив се бяха взриви и не 90 , а 10 килограма взрив ?

    11:52 10.09.2025

  • 35 Помни

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Тоо":

    Будапещенският договор беше за абсолютен неутралитет на Украйна. Подкокоросвана от наглосаксоюдеите брутално го наруши искайки да влезе в ЕС и НАТО.

    11:57 10.09.2025

  • 36 Какво да честити

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "брюксел не иска мир":

    9.09.44 та ? Кво общо има Брюксел с преврат в България?

    Коментиран от #43

    11:57 10.09.2025

  • 37 Питам

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Всички":

    А ти не се ли сещаш , че тогава и Русия щеше да отговори с модерните си оръжия и сега САЩ и Европа , че даже и Израел щяха да са радиоактивни пустини ? За това ли са крали и грабили юдеюнаглосаксите , че хлебарките да се ползват от иманетата им ? За особенно неосведомените козяшки центаджии припомняме, че след тербоядрена война ще оцелеят само издържащите на радиация хлебарки.

    Коментиран от #39

    12:03 10.09.2025

  • 38 Рогач

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Копейкин":

    Дружко си е да лижеш за центаци козяшки немити сфинксери...

    12:06 10.09.2025

  • 39 Русия

    1 6 Отговор

    До коментар #37 от "Питам":

    и модерни оръжия ? Ти си шегаджия . Армата ли или т55 , или ирански дронове ?
    И какво точно е тербоядрена война . Я ми обесни . Къде ви намират бе

    12:08 10.09.2025

  • 40 Знае

    2 2 Отговор

    До коментар #26 от "Копейкин":

    Чакаме руснаците да дойдат , както ни обещават от НАТО .

    12:08 10.09.2025

  • 41 батСали

    3 0 Отговор
    Удряй, Вова!
    докато омекнат

    12:14 10.09.2025

  • 42 Реалист

    3 0 Отговор
    А последния дипломат какво казва?

    12:14 10.09.2025

  • 43 Помни

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Какво да честити":

    Превратът на 9.9.1994 година бе проведен от Кимон Георгиев и група офицери , за да спасят кожата си , след като СССР обяви война на монарпофашистка България, която преди това бе обявила война на САЩ и Великобритания. И гледайте майтап . Зетят на Камион Георгиев , евреинът Гиньо Ганев като президент на Великото Народно Събрание узакони преврата срещу Тодор Живков на 10.10.1989 година и превърна България от социалистическа в капиталистическа държава.

    12:16 10.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Да ама се видя

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хмм":

    Про-висналия член на на натю-то. И да знаете, той внаги ще виси безполезен, никога няма да се активира под предлог да не се стига до ВСВ3, а като се стигне, той пак ще си виси, щото веще ще е безполезен.

    12:20 10.09.2025

  • 46 Зейфод Бийблброкс

    1 1 Отговор
    За момент реших, че говори за Катарското въздушно пространство... Трудно се разбира тази жена какво точно се опитва да каже, но проблема трябва да е в мен, все пак тя е Кая Калас - върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността.

    12:21 10.09.2025

  • 47 Фтория дипломат

    1 0 Отговор
    Трябва да се свиква с тия работи,Ес върви натам...

    12:21 10.09.2025

  • 48 Зейфод Бийблброкс

    0 0 Отговор
    Компетентна и самоуверена, истински лидер на ЕС

    12:26 10.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 123456

    1 0 Отговор
    Кайче, Кайче и ти си недо клатено

    12:28 10.09.2025

  • 51 дядо поп

    1 0 Отговор
    То според теб и скъсания кабел на Wireless между Дания и Естония също беше руска работа според теб , заради което все още се смеят по цял свят.

    12:30 10.09.2025

  • 52 Хаха

    0 0 Отговор
    Смешните карикатури наречени европейски политици и най вече кая, която е известна с умствената си недостатъчност ще опитат всякакви провокации да вкарат Европа във война!
    Гледайте към Калининград там ще направят поредната провокация в която ще се каже че Русия е виновна
    Дали сме толкова тъпи Кая?

    12:31 10.09.2025