Руски дронове в небето над Полша: какво трябва да знаем

Няколко руски дрона бяха свалени от полските въоръжени сили, след като нахлуха във въздушното пространство на страната. Доналд Туск говори за “мащабна провокация”.
Дронове са навлизали в полското въздушно пространство и друг път в миналото. Сега обаче за пръв път се налага Полша да свали руски дронове. Премиерът Доналд Туск го нарече "мащабна провокация”.
Какво точно е станало
По време на нападение срещу Украйна няколко руски дрона са навлезли в полското въздушно пространство многократно. Армията съобщава, че става дума за повече от дузина дронове. Някои от тях са свалени. Премиерът на Полша Туск потвърди, че става дума за руски дронове и заяви, че Варшава е готова да възпира подобни провокации. Свикана беше и среща на съвета за сигурност на Полша. "Това е акт на агресия, който създаде истинска опасност за сигурността на гражданите”, написаха от армията в Х.
Ръководството на НАТО е било информирано, обяви министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Военните части за вътрешна сигурност са получили указания да претърсят терена за останки от свалените дронове. Според полицията първият дрон е бил открит в село Чосновка в източна Полша. Косиняк-Камиш призова гражданите да не се доближават до останките и да информират полицията, ако ги открият. Жителите на регионите Подляске, Мазовия и Люблин бяха призовани да останат в домовете си.
Полската телевизия Polsat News съобщи, позовавайки се на полицията, че дрон е ударил жилищна сграда в източната част на страната - в град Вирики в региона на Люблин. Няма пострадали, съобщи местната медия.
Умишлена провокация?
Върховната представителка по външната политика и сигурността на ЕС - Кая Калас, обвини Русия в умишлено нарушаване на полското въздушно пространство.
"ЕС изразява пълна солидарност с Полша", добави тя. "Войната на Русия ескалира, а не приключва. Трябва да увеличим цената за Москва, да засилим подкрепата за Украйна и да инвестираме в отбраната на Европа.”
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че най-малко осем дрона са атакували Полша по време на последната вълна от нощни атаки на Русия, в която срещу Украйна са изпратени около 415 дрона и над 40 ракети. Според Зеленски фактът, че не в полското въздушно пространство са навлезли най-малко осем дрона, е ясен знак, че не може да се говори за случайност или грешка. По думите на украинския президент това е "особено опасен прецедент за Европа”.
Според украинския външен министър Андрий Сибиха "слаба реакция сега ще провокира Русия още повече – и тогава руските ракети и дронове ще летят още по-далеч в Европа”.
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди пълната си подкрепа на общността за Полша и настоя за нови санкции срещу Русия.
Ситуацията "изглежда вече е под контрол"
Тази сутрин полският министър-председател Доналд Туск заяви, че ситуацията в небето над страната му "изглежда вече е под контрол”. Туск каза, че няма нужда от ограничения, които биха затруднили живота на полските граждани, и че няма място за паника. Летищата във Варшава и Жешов възобновиха дейност по-рано, след като тя беше спряна за известно време след навлизането на дроновете в полското въздушно пространство.
Предстои НАТО да обсъди навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство и президентът на Полша Карол Навроцки да председателства брифинг по въпросите на националната сигурност, след като е бил информиран от полските въоръжени сили.
