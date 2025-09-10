Новини
  Тема: Украйна

Руски дронове в небето над Полша: какво трябва да знаем

10 Септември, 2025 17:17 598 25

Премиерът на Полша Туск потвърди, че става дума за руски дронове и заяви, че Варшава е готова да възпира подобни провокации

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Няколко руски дрона бяха свалени от полските въоръжени сили, след като нахлуха във въздушното пространство на страната. Доналд Туск говори за “мащабна провокация”.

Дронове са навлизали в полското въздушно пространство и друг път в миналото. Сега обаче за пръв път се налага Полша да свали руски дронове. Премиерът Доналд Туск го нарече "мащабна провокация”.

Какво точно е станало

По време на нападение срещу Украйна няколко руски дрона са навлезли в полското въздушно пространство многократно. Армията съобщава, че става дума за повече от дузина дронове. Някои от тях са свалени. Премиерът на Полша Туск потвърди, че става дума за руски дронове и заяви, че Варшава е готова да възпира подобни провокации. Свикана беше и среща на съвета за сигурност на Полша. "Това е акт на агресия, който създаде истинска опасност за сигурността на гражданите”, написаха от армията в Х.

Ръководството на НАТО е било информирано, обяви министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Военните части за вътрешна сигурност са получили указания да претърсят терена за останки от свалените дронове. Според полицията първият дрон е бил открит в село Чосновка в източна Полша. Косиняк-Камиш призова гражданите да не се доближават до останките и да информират полицията, ако ги открият. Жителите на регионите Подляске, Мазовия и Люблин бяха призовани да останат в домовете си.

Полската телевизия Polsat News съобщи, позовавайки се на полицията, че дрон е ударил жилищна сграда в източната част на страната - в град Вирики в региона на Люблин. Няма пострадали, съобщи местната медия.

Умишлена провокация?

Върховната представителка по външната политика и сигурността на ЕС - Кая Калас, обвини Русия в умишлено нарушаване на полското въздушно пространство.

"ЕС изразява пълна солидарност с Полша", добави тя. "Войната на Русия ескалира, а не приключва. Трябва да увеличим цената за Москва, да засилим подкрепата за Украйна и да инвестираме в отбраната на Европа.”

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че най-малко осем дрона са атакували Полша по време на последната вълна от нощни атаки на Русия, в която срещу Украйна са изпратени около 415 дрона и над 40 ракети. Според Зеленски фактът, че не в полското въздушно пространство са навлезли най-малко осем дрона, е ясен знак, че не може да се говори за случайност или грешка. По думите на украинския президент това е "особено опасен прецедент за Европа”.

Според украинския външен министър Андрий Сибиха "слаба реакция сега ще провокира Русия още повече – и тогава руските ракети и дронове ще летят още по-далеч в Европа”.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди пълната си подкрепа на общността за Полша и настоя за нови санкции срещу Русия.

Ситуацията "изглежда вече е под контрол"

Тази сутрин полският министър-председател Доналд Туск заяви, че ситуацията в небето над страната му "изглежда вече е под контрол”. Туск каза, че няма нужда от ограничения, които биха затруднили живота на полските граждани, и че няма място за паника. Летищата във Варшава и Жешов възобновиха дейност по-рано, след като тя беше спряна за известно време след навлизането на дроновете в полското въздушно пространство.

Предстои НАТО да обсъди навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство и президентът на Полша Карол Навроцки да председателства брифинг по въпросите на националната сигурност, след като е бил информиран от полските въоръжени сили.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    11 1 Отговор
    Споко бе, ако ви нападат няма да е с дрончета

    Коментиран от #18

    17:22 10.09.2025

  • 2 Енжинер

    10 2 Отговор
    Такива фтички всеки може да ги пусне. Паниката е тотална, обаче. Член 5-ти, член 6-ти...Едно куче кога лае често, с много камъни са го били. Така съм чувал аз.

    17:23 10.09.2025

  • 3 какво трябва да знаем ли

    11 2 Отговор
    че ни губите времето с пълнежи

    ще поджафкат и ще продължат псетата да ръмжат приглушено гледайки как постепенно урк губи територии
    и клякане на зелките според условията на Русия

    17:23 10.09.2025

  • 4 Иван

    9 2 Отговор
    А GPSа заглушен ли е ?? Щом са успели да ги свалят значи става дума за детски играчки , ако въобще е имало такива

    17:23 10.09.2025

  • 5 Мирослав Иванов

    9 2 Отговор
    На евродиванетата с тлъстите еврозаплати и на разни министри и евродепутати, също с тлъсти заплати, които са си надмогнали на масрафите и са си изплатили чисто новите апартаменти, вили и коли, и въртят по няколко любовници, ако не са гейове, ако им е омръзнал и доскучал уредения живот, на нас обикновните хора не ни е. Айде да не се занимават с простотии и да не насосват ситуацията за война, че нали те няма да се бият! Пак ще пращат обикновени мъже и жени на заколение след голямото говорене. И ще оставят деца сираци. Еййй, не си седнаха на трите букви тия бе!

    17:23 10.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Трябва да знаем,

    9 2 Отговор
    Че дроновете са украински.

    17:24 10.09.2025

  • 8 мьрсуль

    9 3 Отговор
    учете руски
    имате до края на 2025

    17:24 10.09.2025

  • 9 Трябва да знаем, че сте

    7 1 Отговор
    Ненормалници.

    17:25 10.09.2025

  • 10 Като гледам

    10 2 Отговор
    Какви системи са се задействали имам чувството, че НАТО го тресе голям страх. То не са самолети от Нидерландия, то не са системи Пейтриът, то не са самолети с радари. И всичко това за няколко дрона, излетяли незнайно откъде. Хората само плашат
    народите си за да отклонят вниманието от
    влошаващата се икономическа ситуация.

    Коментиран от #13

    17:27 10.09.2025

  • 11 Исторически факт !

    5 8 Отговор
    Малък урок по история, който би било добре да си припомни Полша, след като през изминалата нощ руски дронове навлязоха на поне 50 км в полското въздушно пространство.
    На 24 ноември 2015 г. руски Су-24, нанасящ удари по сирийските бунтовници в планините на провинция Латакия, при извършване на маневра неволно навлезе на 2 км. във въздушното пространство на Турция и беше незабавно свален от турски изтребител, като пилотът загина.
    Реакцията на Руската федерация (по възходящ ред):
    1. За един месец се забрани вносът на турски домати.
    2. В правителствените медии се публикуваха лъжи, че Ердоган се е извинил.
    3. Последва превръщането на Турция в главен чуждестранен хъб на Газпром.
    4. След това Турция стана една от основните страни за трансфер на руски пари.
    5. Големи части от Сирия се превърнаха в турската зона на влияние.
    6. Последва същото в Южен Кавказ.

    17:27 10.09.2025

  • 12 Руски миг 29 на въоръжение в

    2 0 Отговор
    Полските ВВС

    17:29 10.09.2025

  • 13 Даа...

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Като гледам":

    Имат, задействат.
    Москва като си няма, украинските дронове преминават с 200 км/ч по 1200 км. необезпокоявани, като на разходка.

    17:29 10.09.2025

  • 14 Георги

    4 1 Отговор
    дв имат ли статия за това, че Израел бомбардира преговарящият екип за мир в столицата на трета държава, защото очевидно там работата е по-сериозна?

    17:31 10.09.2025

  • 15 Сталин

    5 0 Отговор
    Това което трябва да знаете е да стягате мешките ,войната в Европа започва ,Ротшилд си иска парите обратно,като нямате пари ще плащате с кръв

    17:33 10.09.2025

  • 16 Някой

    4 2 Отговор
    Какво трябва да знаем? Да не се информираме от статии на DW. Това на първо място.

    Коментиран от #19

    17:33 10.09.2025

  • 17 Жица

    3 1 Отговор
    Що не пишете за протестите във Франция или фалитите в Германия. Или не е политкоректно.

    17:34 10.09.2025

  • 18 ЪЪЪ

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    И за колко дена путлеристите ще освободят поляците от |гнета на запада?!?!?!

    17:35 10.09.2025

  • 19 Гадно

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Жалко че не мога да чета новостите на ТАСС!

    17:36 10.09.2025

  • 20 ЛОКУМИ

    1 1 Отговор
    Аз искам да знам кога нашите евроатлантици ще започнат да събират нужните 60 милиарда за отбраната на бандеристан и ЕССР, и кога ще спрат само да се заканват на ушанките или да дават акъл как някой друг трябва да ги бомби и мачка, и ще отидат най-накрая те да покажат нагледно как се мачкат ушанки!

    17:37 10.09.2025

  • 21 Котка

    2 1 Отговор
    Някои от дузината са свалени. А другите къде са и кво правят питам се

    17:38 10.09.2025

  • 22 Респект

    1 1 Отговор
    Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи да се използват замразени руски резерви, за да се даде на Украйна „репарационен заем“. ЕС би могъл за първи път да използва самите активи, за да подкрепи финансово Киев, дори и без да ги конфискува директно. Досега са използвани само приходите от тях.
    „Украйна ще изплати заема едва след като Русия плати репарации. Тези пари ще помогнат на Украйна днес“, каза фон дер Лайен . „Заемът ще бъде изключително важен и за сигурността на Украйна в средносрочен и дългосрочен план. Например, за финансиране на силни украински въоръжени сили като първа линия на гаранции за сигурност.“

    17:39 10.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 НЕКА ЛЛАЙНОМЕТИТЕ ДА ЗАПОЧНАТ СЕГА!!

    1 0 Отговор
    АХ ,КАКВА ВЕЛИКОЛЕПНА ЧАКАНА НОВИНА ЗА ЗЕЛЕНИЯ. КОЛКО ОТДАВНА ТОЙ МЕЧТАЕ ДА СЕ СЛУЧИ ТАКА ,ДА ИМА ПОВОД ДА ЗАПОЧНАТ ДИРЕКТНА ВОЙНА СЪС СТРАНИ ОТ НАТО С/У РУСИЯ. А СЕГА ПОЧНАХА ЛЛЛАЙНОМЕТИТЕ ОТ НАТЮТО . ГГЛУПАЦИТЕ УПРАВНИЦИ В ТУЙ НАТЮ , КАТО НИЩО МОГАТ ДА УЙДИСЪТ НА ХИТРЯ ЗЕЛЬО И ДА СВЪРШАТ НЯКОЙ ГЛУПОСТ , ТЕ НЕ СА МНОГО С АКЪЛА СИ , ДОРИ И ЗЕЛЬО ГИ ПРЕЦЕНИ ЗА ДА ГИ РАБОТИ КАКТО СИ ИСКА !!

    17:42 10.09.2025

