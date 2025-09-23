Въздушно напрежение: НАТО разясни как ще постъпва с нови провокации от руски самолети

НАТО осъди нарушаването на естонското въздушно пространство от руски военни самолети на 19 септември, но подчерта, че реакциите на Алианса ще бъдат съобразени със степента на заплахата. След консултациите, поискани от Естония, генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че свалянето на враждебни самолети не е автоматично действие, пише Фокус.

"Решенията ще се вземат в реално време на базата на наличната информация за създаваната от самолета заплаха", каза Рюте. Той уточни, че в конкретния случай с Естония "непосредствена заплаха не е имало".

Инцидентът, при който три руски МиГ-31 прекараха 12 минути във въздушното пространство на Естония, бе определен от НАТО като част от "тенденция на все по-безотговорно поведение на Русия". Алиансът потвърди, че остава твърдо ангажиран със защитата на всички съюзници и със силата на член 5 от Договора.

Случаят бе обсъден и в Съвета за сигурност на ООН, където британският външен министър Ивет Купър предупреди, че действията на Москва "крият риск от пряка конфронтация между Русия и НАТО".