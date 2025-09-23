Новини
Въздушно напрежение: НАТО разясни как ще постъпва с нови провокации от руски самолети

23 Септември, 2025 21:55

Решенията ще се вземат в реално време на базата на наличната информация за създаваната от самолета заплаха, каза Марк Рюте

Въздушно напрежение: НАТО разясни как ще постъпва с нови провокации от руски самолети - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

НАТО осъди нарушаването на естонското въздушно пространство от руски военни самолети на 19 септември, но подчерта, че реакциите на Алианса ще бъдат съобразени със степента на заплахата. След консултациите, поискани от Естония, генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че свалянето на враждебни самолети не е автоматично действие, пише Фокус.

"Решенията ще се вземат в реално време на базата на наличната информация за създаваната от самолета заплаха", каза Рюте. Той уточни, че в конкретния случай с Естония "непосредствена заплаха не е имало".

Инцидентът, при който три руски МиГ-31 прекараха 12 минути във въздушното пространство на Естония, бе определен от НАТО като част от "тенденция на все по-безотговорно поведение на Русия". Алиансът потвърди, че остава твърдо ангажиран със защитата на всички съюзници и със силата на член 5 от Договора.

Случаят бе обсъден и в Съвета за сигурност на ООН, където британският външен министър Ивет Купър предупреди, че действията на Москва "крият риск от пряка конфронтация между Русия и НАТО".


Белгия
Оценка 2.8 от 32 гласа.
Оценка 2.8 от 32 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    23 6 Отговор
    Росен Желязков обеща милиарди на Израел за експериментални лазерни оръдия срещу дронове.

    21:59 23.09.2025

  • 2 мошЕто

    40 9 Отговор
    Видяхме колко реагираха в Полша и Дания . Смешници и неможачи ! Рютета - мютета и пютета само лаят , а реално нищо не могат да направят срещу руснаците !

    Коментиран от #38, #41

    21:59 23.09.2025

  • 3 Шопо

    18 1 Отговор
    На този самолет има нещо което му е излишно, къде ли ще падне ?

    22:00 23.09.2025

  • 4 Фрау фон SS – Урсуланка

    25 6 Отговор
    До 1972-ра на ръководни постове
    в НАТЮ-то са били бивши офицери
    от SS и Luftwaffe ❗

    22:01 23.09.2025

  • 5 Онзи

    12 2 Отговор
    Явно баницата е много глуста щом САЩ единия край Европа друг край, Китай трети край, Русия четвърти край абе май ул НАТО са заедно ама май всеки за себе си.
    Има нещо което не могат да поделят,но не казват. Европа кой толкоз е контролира при условие че САЩ искат да се изнесат от Европа и да им отпаднат ангажименти.

    Коментиран от #9

    22:02 23.09.2025

  • 6 Смешник

    23 6 Отговор
    Тия смешници сън не ги хваща от сянката на Путин

    22:04 23.09.2025

  • 7 АБВ

    18 3 Отговор
    "Решенията ще се вземат в реално време на базата на наличната информация за създаваната от самолета заплаха", каза Рюте. Той уточни, че в конкретния случай с Естония "непосредствена заплаха не е имало".

    Разбира се, че заплаха не е имало, но шубето си е голям страх. Затова е и този лай на страхливи помияри.

    Коментиран от #18

    22:07 23.09.2025

  • 8 Бай Иван

    19 3 Отговор
    Рютето им обяснил на балтийските пудели, че лаенето по Русия не е като хапането! Тези малоумни пинчери от Балтика така яко лаят, че се задъхват от русофобия и лигите им чак потичат! Те не знаят българската поговорка, която гласи: Когато атовете се ритат, го отнасят магаретата!

    Коментиран от #12

    22:07 23.09.2025

  • 9 Костадин Костадинов

    4 8 Отговор

    До коментар #5 от "Онзи":

    Вярваш че САЩ ще излязат от Европа? Чесну ли мислш тъй?

    Коментиран от #27, #47

    22:08 23.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ха-хаааа

    14 3 Отговор
    Като са толкова ербап рютковците , защо не свалиха в Естония дроновете , или толкова си могат ?! В Дания същият резил - не могли да разберат откъде идват дроновете и чии са . Тъпунгери .

    Коментиран от #24

    22:10 23.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Спецназ

    11 2 Отговор
    Какво неудобство точно са изпитали естонците?

    Поне са видели какво е боен самолет.
    натовците в тоя окръг естония с размерите на Кюстендилски окръг там не

    полазват за да няма МЯУ ако некой заходи на изток с по- дълъг завой. :)))

    22:10 23.09.2025

  • 14 Хипотетично

    10 1 Отговор
    Че то и за Украйна няма непосредствена заплаха, само се изтласкват (денацифицират) военни формирования в "ограничена военна операция" и не е обявена война. За Естония заплаха няма, а само се ползва въздушното пространство. Някога заплаха за Турция (по тяхна преценка) е имало и руски самолет е бил свален. Въпрос на преценка на собствените сили.

    Коментиран от #21

    22:10 23.09.2025

  • 15 Ердоган

    3 5 Отговор
    Сваляй!

    22:11 23.09.2025

  • 16 Анонимен

    7 0 Отговор
    Заден ход!

    22:11 23.09.2025

  • 17 Направо ме е гнус

    11 3 Отговор
    от тези нещастници НАТО, лъжите им и подлогите им! За жалост и моята страна я набутаха продажници в отбора на отпадъка занимаващ се с лъжи и пропаганда срещу Русия и поддържащи война в Украйна да загиват хиляди.

    22:11 23.09.2025

  • 18 Костадин Костадинов

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "АБВ":

    Подобно на,,ако има нахлуване в Русия отговора ште е ЯО"...нямаши такоа4

    Коментиран от #26

    22:12 23.09.2025

  • 19 оли ,

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "Костадин Костадинов":

    Научи се да пишеш , после се излагай по сайтовете ! Ще ти се смеят в селото и малките деца !

    Коментиран от #23

    22:12 23.09.2025

  • 20 Нещастници

    5 1 Отговор
    пРюте ще взема решенията и какво, ще пуцнат веднъж, а после кой ще прави мобилизация, комплектация и сбор?

    22:13 23.09.2025

  • 21 Костадин Костадинов

    2 7 Отговор

    До коментар #14 от "Хипотетично":

    ,,денацифицират" ф случая е завоевателна война

    22:13 23.09.2025

  • 22 Това

    3 3 Отговор
    Боже Мой. Хелп. Рпутин и РФ ще с тръ
    гне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха
    ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма,
    Помпощ,опаЙЙност.
    Сетете се защо пиша с гршки. Рпутин е под кревата Ви или в Мазето.
    Проверявайте редовно

    22:14 23.09.2025

  • 23 Костадин Костадинов

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "оли ,":

    Чесну ли ве

    22:14 23.09.2025

  • 24 Само питам

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "ха-хаааа":

    Орките разбраха ли чии бяха дроновете на покрива на Кремъл а?

    22:15 23.09.2025

  • 25 Коко

    4 8 Отговор
    Небето вече е арена — и НАТО действа не с думи, а с решителност. Всяка нова провокация среща бърз, координиран и безпощаден отговор, защото алиансът е готов да възпира — не с празни закани, а с капацитет и воля. За тези, които смятат, че могат да си играят с огъня: цената на опита за ескалация ще е непоносима и пагубна. Няма повече безнаказаност — има сигурност, поддържана с решителна мощ.

    Коментиран от #31

    22:16 23.09.2025

  • 26 медведь

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Костадин Костадинов":

    С братската помощ на Сев Корея се възстанови територията.

    22:16 23.09.2025

  • 27 Онзи

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Костадин Костадинов":

    Това е лично мое мнение съдейки по поведението на САЩ. Аз лично очаквам,че до 4г САЩ ще намалят на минимум присъствието си. И все повече ще избягват да се обвързват с ангажименти.
    Лично мое мнение си е това

    Коментиран от #32

    22:16 23.09.2025

  • 28 Атина Палада

    6 1 Отговор
    Снощи Тръмпи каза НАТО незабавно да савалят руски самолети.

    Коментиран от #29, #34

    22:17 23.09.2025

  • 29 Ердо

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Аз знам как стават нещата.

    22:19 23.09.2025

  • 30 Ахахх

    1 3 Отговор
    Сикорски пред ООН-"Ако още една ракета или всеки военен самолет на Русия, навлезе във въздушното пространство на Полша, умишлено, по погрешка, ние ви гарантираме, че те ще бъдат унищожени и обломките им паднат на територията на НАТО, дарогие русияни, не прихадите вот сюда на заседание ООН жалуется--

    22:20 23.09.2025

  • 31 провинциалист

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Коко":

    "не с празни закани, а с капацитет" - направо с кондензатор!

    22:20 23.09.2025

  • 32 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Онзи":

    Добре.

    22:20 23.09.2025

  • 33 Горски

    8 2 Отговор
    Първо лаят - после почват да дават заден щото явно сами осъзнават колко са слаби. А стига локуми...освен да ги разпъвате друго можете ли. Има ли железни доказателства че е виновна Русия, присъда на момента, а ако няма такива стига с тези събирания...Царете на безполезните приказки. В гнусния сатанински хазарски нацистки коварен ционист Бенямин Нетаняху няма нито една капка еврейска кръв. Това изявление показва ясно, че Рюте е сигурен, че дроновете не са руски. Лъжите ви и пропагандата срещу Русия я знаем. Няма такива цигани като запада и НАТО.

    Коментиран от #35

    22:20 23.09.2025

  • 34 Определено

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    На изявленията на Тръмп не може да разчита.

    Коментиран от #42

    22:22 23.09.2025

  • 35 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #33 от "Горски":

    Ако нямаш сили ас мога а са обадя на психиатара ти

    Коментиран от #40

    22:23 23.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 АМЕЙЗИНГ

    1 0 Отговор
    S u l t a n 24
    Ту бата
    По пилява долбоебите
    Хахахаха

    22:26 23.09.2025

  • 38 Костадин Костадинов

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "мошЕто":

    По-скоро руснаците моат Лида напрят нешту срешту тях , штот кат гледам тъй Русия тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна

    22:27 23.09.2025

  • 39 така, така

    4 2 Отговор
    тия вдигаха пара до небесата, та ха дано чичо Дончо се ангажира с тях.
    Сега, като удариха на камък, свиха крилата и се кротнаха. Няма да се учудя, ако всички бъдещи инциденти се неглижират. Не им стиска да свалят руски самолет, защото знаят какво ще последва. Проблемът им е, че чичо Дончо няма да ги подкрепя, ако Русия отговори. Той много дипломатично им обясни, че е готов да им продава и въоръжение, и енергийни ресурси, но никой да не очаква, че САЩ ще влязат в някаква война с Русия.
    Аз такова унижение на ЕС досега не бях виждал. Да се чудиш, да плачеш ли, да се смееш ли. Горките ние, пак избрахме да сме от страната на булката.

    Коментиран от #44

    22:28 23.09.2025

  • 40 Горски

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Костадин Костадинов":

    Мога да те заведа при д-р Цветеслава Гълъбова, или при твоя любимец Володимир Зеленски да ти даде някоя дозичка.

    Коментиран от #46

    22:28 23.09.2025

  • 41 Дядо ви

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "мошЕто":

    Заю Баю спестявал дълго и най-накрая си купил мечтаното кожено яке. Изкъпал се, гелосал се, натъкмил се с новата придобивка и излязал по горското "гизме" да се пофука. За беда обаче пръв го видял Вълчо и му вика: - Ейй, Зайо, страшно рокерско яке изкара! Заека ще се пръсне от гордост и му отговаря: - Оригинално, от Турция :) Вълчо му връща: - Я сега бърже да го сваляш, че много ми хареса! Заека отначало си глътнал граматиката но после отвърнал: - Вълчо, я по-добре си върви по пътя и не ме закачай, че ще стане като миналата година! Насъбралите се животни били втрещени, ейй тоя Заю, да не му се надяваш... Ежко се приближил до Заю изотзад и тихо го попитал: - Зайо, какво стана миналата година? Заю небрежно се обърнал и му рекъл: - А, нищо, миналата година Вълчо ми взе предното яке и не ми го върна.

    22:28 23.09.2025

  • 42 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Определено":

    Путин и Тръмп са мъже, истинските мъже!

    Коментиран от #45, #54

    22:29 23.09.2025

  • 43 Пепи Волгата

    3 1 Отговор
    Важното е, че аз избрах еврото!

    Коментиран от #55, #62

    22:29 23.09.2025

  • 44 Шарли Ебдо

    1 2 Отговор

    До коментар #39 от "така, така":

    Турците нали свалиха руски самолет и какво...?

    Коментиран от #48

    22:30 23.09.2025

  • 45 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Костадин Костадинов":

    Аз ще остана в бункера при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    Коментиран от #53

    22:31 23.09.2025

  • 46 Костадин Костадинов

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Горски":

    Ходях ама слаби дози ми ги дава. Дай по-добро предложение . Ти ко земаш, върши ли работа?

    22:31 23.09.2025

  • 47 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Костадин Костадинов":

    Ще припомня случая със сваления руски самолет от турция.
    72 часа след случката, в Инждерлик останаха само американците.
    Всички останали се изнесоха. САЩ се изнесоха малко по-късно. По обясними причини.
    Вярваш ли, че САЩ ще заложат живота на над 300 милиона американци заради някакви си европейци?
    САЩ не са в Европа за да пазят европейците, а са за да пазят интересите си.
    А Европа вече не е от особен интерес за САЩ. Те просто ще вземат каквото могат и ще си отидат.
    Така както си отидоха и от други места.

    Коментиран от #51

    22:31 23.09.2025

  • 48 така, така

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Шарли Ебдо":

    Турците се извиняваха 20 пъти. Дори няма да коментирам финансовите компенсации, които платиха на семействата на пилотите.
    В създалите се обстоятелства покрай цялото истерично поведение на ЕС, хич не ми се вярва, че някой ще приема извинения.

    22:34 23.09.2025

  • 49 Бай Ганьо

    3 2 Отговор
    За нас важното е,в този труден момент, нашите копейки пак да хванат средния!

    22:34 23.09.2025

  • 50 жалко за евролъжите и празните надежди

    2 3 Отговор
    В момента руския народ пролива кръвта си за защита на Русия от натовските укропроксита. И ако НАТО иска война, на руските граници, ще я получи. Врагът пред портите на Русия ще бъде посрешнат отново доблестно. ЕС официално се готви за война с Русия .Защо не е ясно. Но щом Германия иска и този път да разпали война, може да опита отново!

    Коментиран от #52

    22:36 23.09.2025

  • 51 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ами":

    ,,Ще припомня случая със сваления руски самолет от турция.
    72 часа след случката, в Инждерлик останаха само американците.
    Всички останали се изнесоха. САЩ се изнесоха малко по-късно" - естествено,това не е вярно.
    САЩ и техните интереси преминават и се свързват с Европа.

    Коментиран от #61

    22:36 23.09.2025

  • 52 Костадин Костадинов

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "жалко за евролъжите и празните надежди":

    Ай по-полека штот се пак Русия нападна Украйна

    22:37 23.09.2025

  • 53 Костадин Костадинов

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    Избура е твой

    22:38 23.09.2025

  • 54 Определено

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Костадин Костадинов":

    Тръмп е настоял бременните да не вземат парацетамол, за да избегнат раждането на аутисти. Вероятно има собствени изследвания по въпроса. Като няма нобелова за мир, то поне нобелова за медицина да получи. Още повече че има и призив да се пие белина срещу ковид вируса.

    Коментиран от #69

    22:40 23.09.2025

  • 55 Пиночет

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Пепи Волгата":

    Кога товарим копейките?

    22:40 23.09.2025

  • 56 Хлкннмм

    1 2 Отговор
    Нато е страхливо вярно е. Но Нато е и пълно със съвременна модерна военна техника и ако стане конфликт и го осъзнае( което е неизбежно в 1 момент) Русия ще си изпати здраво от това. Вярно е че Русия не са Иран или Хизбула, но все пак видяхте какво прави техниката на Израел там и каква разлика прави технологията. За ядрена война пък трябва да си плюем в пазвите да не стане, че тогава я оцелеят 100 човека я не. И ще измрат в бункери.

    22:42 23.09.2025

  • 57 Монголоиден ботоксов педофил с токчета

    2 3 Отговор
    Не мърдам от бункера

    22:42 23.09.2025

  • 58 Тошо Сводката

    2 1 Отговор
    Нема бензин!

    Коментиран от #60

    22:44 23.09.2025

  • 59 В В.П.

    0 0 Отговор
    Тия дни,и Путин ще ви разясни..

    Коментиран от #63

    22:46 23.09.2025

  • 60 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Тошо Сводката":

    Колко ток плашташ за август месец

    22:46 23.09.2025

  • 61 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Костадин Костадинов":

    Оная с курабийките го каза ясно, какво мисли за Европа и за европейците.
    И не го мисли само тя.

    Коментиран от #64

    22:47 23.09.2025

  • 62 Коцето Копейкин

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Пепи Волгата":

    И на мен всичко ми е в евро,пък ако дойде Путин,ще се завъртим и пак минаваме на рубли!

    Коментиран от #65

    22:47 23.09.2025

  • 63 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "В В.П.":

    Колко вода плати предниа месец

    22:47 23.09.2025

  • 64 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Ами":

    Кой той

    22:48 23.09.2025

  • 65 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Коцето Копейкин":

    Ас пък изобшто пари няам

    22:49 23.09.2025

  • 66 Бивш пилот

    0 0 Отговор
    Според мен ще се случи инфекция с руски самолет 🤔

    22:49 23.09.2025

  • 67 В В.П.

    0 0 Отговор
    Самолетите си летят за Калининград.Това е интрига за пред рогачите ..Да оправдаят харча на милярди..Много политици забогатяха .На гърба на Окропистан .

    22:49 23.09.2025

  • 68 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    0 0 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧччччч

    22:49 23.09.2025

  • 69 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Определено":

    Ас същшто пия белина за обеспаразитявани

    22:50 23.09.2025

  • 70 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    1 0 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    22:50 23.09.2025

  • 71 Тия няма да спрат

    1 0 Отговор
    да се занимават с лъжи и интриги докато не вкарат още някоя държава с глупав народ във война с Русия.

    22:52 23.09.2025

