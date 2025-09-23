Въздушно напрежение: НАТО разясни как ще постъпва с нови провокации от руски самолети

НАТО осъди нарушаването на естонското въздушно пространство от руски военни самолети на 19 септември, но подчерта, че реакциите на Алианса ще бъдат съобразени със степента на заплахата. След консултациите, поискани от Естония, генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че свалянето на враждебни самолети не е автоматично действие, пише Фокус.
"Решенията ще се вземат в реално време на базата на наличната информация за създаваната от самолета заплаха", каза Рюте. Той уточни, че в конкретния случай с Естония "непосредствена заплаха не е имало".
Инцидентът, при който три руски МиГ-31 прекараха 12 минути във въздушното пространство на Естония, бе определен от НАТО като част от "тенденция на все по-безотговорно поведение на Русия". Алиансът потвърди, че остава твърдо ангажиран със защитата на всички съюзници и със силата на член 5 от Договора.
Случаят бе обсъден и в Съвета за сигурност на ООН, където британският външен министър Ивет Купър предупреди, че действията на Москва "крият риск от пряка конфронтация между Русия и НАТО".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:59 23.09.2025
2 мошЕто
Коментиран от #38, #41
21:59 23.09.2025
3 Шопо
22:00 23.09.2025
4 Фрау фон SS – Урсуланка
в НАТЮ-то са били бивши офицери
от SS и Luftwaffe ❗
22:01 23.09.2025
5 Онзи
Има нещо което не могат да поделят,но не казват. Европа кой толкоз е контролира при условие че САЩ искат да се изнесат от Европа и да им отпаднат ангажименти.
Коментиран от #9
22:02 23.09.2025
6 Смешник
22:04 23.09.2025
7 АБВ
Разбира се, че заплаха не е имало, но шубето си е голям страх. Затова е и този лай на страхливи помияри.
Коментиран от #18
22:07 23.09.2025
8 Бай Иван
Коментиран от #12
22:07 23.09.2025
9 Костадин Костадинов
До коментар #5 от "Онзи":Вярваш че САЩ ще излязат от Европа? Чесну ли мислш тъй?
Коментиран от #27, #47
22:08 23.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ха-хаааа
Коментиран от #24
22:10 23.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Спецназ
Поне са видели какво е боен самолет.
натовците в тоя окръг естония с размерите на Кюстендилски окръг там не
полазват за да няма МЯУ ако некой заходи на изток с по- дълъг завой. :)))
22:10 23.09.2025
14 Хипотетично
Коментиран от #21
22:10 23.09.2025
15 Ердоган
22:11 23.09.2025
16 Анонимен
22:11 23.09.2025
17 Направо ме е гнус
22:11 23.09.2025
18 Костадин Костадинов
До коментар #7 от "АБВ":Подобно на,,ако има нахлуване в Русия отговора ште е ЯО"...нямаши такоа4
Коментиран от #26
22:12 23.09.2025
19 оли ,
До коментар #12 от "Костадин Костадинов":Научи се да пишеш , после се излагай по сайтовете ! Ще ти се смеят в селото и малките деца !
Коментиран от #23
22:12 23.09.2025
20 Нещастници
22:13 23.09.2025
21 Костадин Костадинов
До коментар #14 от "Хипотетично":,,денацифицират" ф случая е завоевателна война
22:13 23.09.2025
22 Това
гне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха
ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма,
Помпощ,опаЙЙност.
Сетете се защо пиша с гршки. Рпутин е под кревата Ви или в Мазето.
Проверявайте редовно
22:14 23.09.2025
23 Костадин Костадинов
До коментар #19 от "оли ,":Чесну ли ве
22:14 23.09.2025
24 Само питам
До коментар #11 от "ха-хаааа":Орките разбраха ли чии бяха дроновете на покрива на Кремъл а?
22:15 23.09.2025
25 Коко
Коментиран от #31
22:16 23.09.2025
26 медведь
До коментар #18 от "Костадин Костадинов":С братската помощ на Сев Корея се възстанови територията.
22:16 23.09.2025
27 Онзи
До коментар #9 от "Костадин Костадинов":Това е лично мое мнение съдейки по поведението на САЩ. Аз лично очаквам,че до 4г САЩ ще намалят на минимум присъствието си. И все повече ще избягват да се обвързват с ангажименти.
Лично мое мнение си е това
Коментиран от #32
22:16 23.09.2025
28 Атина Палада
Коментиран от #29, #34
22:17 23.09.2025
29 Ердо
До коментар #28 от "Атина Палада":Аз знам как стават нещата.
22:19 23.09.2025
30 Ахахх
22:20 23.09.2025
31 провинциалист
До коментар #25 от "Коко":"не с празни закани, а с капацитет" - направо с кондензатор!
22:20 23.09.2025
32 Костадин Костадинов
До коментар #27 от "Онзи":Добре.
22:20 23.09.2025
33 Горски
Коментиран от #35
22:20 23.09.2025
34 Определено
До коментар #28 от "Атина Палада":На изявленията на Тръмп не може да разчита.
Коментиран от #42
22:22 23.09.2025
35 Костадин Костадинов
До коментар #33 от "Горски":Ако нямаш сили ас мога а са обадя на психиатара ти
Коментиран от #40
22:23 23.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 АМЕЙЗИНГ
Ту бата
По пилява долбоебите
Хахахаха
22:26 23.09.2025
38 Костадин Костадинов
До коментар #2 от "мошЕто":По-скоро руснаците моат Лида напрят нешту срешту тях , штот кат гледам тъй Русия тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна
22:27 23.09.2025
39 така, така
Сега, като удариха на камък, свиха крилата и се кротнаха. Няма да се учудя, ако всички бъдещи инциденти се неглижират. Не им стиска да свалят руски самолет, защото знаят какво ще последва. Проблемът им е, че чичо Дончо няма да ги подкрепя, ако Русия отговори. Той много дипломатично им обясни, че е готов да им продава и въоръжение, и енергийни ресурси, но никой да не очаква, че САЩ ще влязат в някаква война с Русия.
Аз такова унижение на ЕС досега не бях виждал. Да се чудиш, да плачеш ли, да се смееш ли. Горките ние, пак избрахме да сме от страната на булката.
Коментиран от #44
22:28 23.09.2025
40 Горски
До коментар #35 от "Костадин Костадинов":Мога да те заведа при д-р Цветеслава Гълъбова, или при твоя любимец Володимир Зеленски да ти даде някоя дозичка.
Коментиран от #46
22:28 23.09.2025
41 Дядо ви
До коментар #2 от "мошЕто":Заю Баю спестявал дълго и най-накрая си купил мечтаното кожено яке. Изкъпал се, гелосал се, натъкмил се с новата придобивка и излязал по горското "гизме" да се пофука. За беда обаче пръв го видял Вълчо и му вика: - Ейй, Зайо, страшно рокерско яке изкара! Заека ще се пръсне от гордост и му отговаря: - Оригинално, от Турция :) Вълчо му връща: - Я сега бърже да го сваляш, че много ми хареса! Заека отначало си глътнал граматиката но после отвърнал: - Вълчо, я по-добре си върви по пътя и не ме закачай, че ще стане като миналата година! Насъбралите се животни били втрещени, ейй тоя Заю, да не му се надяваш... Ежко се приближил до Заю изотзад и тихо го попитал: - Зайо, какво стана миналата година? Заю небрежно се обърнал и му рекъл: - А, нищо, миналата година Вълчо ми взе предното яке и не ми го върна.
22:28 23.09.2025
42 Костадин Костадинов
До коментар #34 от "Определено":Путин и Тръмп са мъже, истинските мъже!
Коментиран от #45, #54
22:29 23.09.2025
43 Пепи Волгата
Коментиран от #55, #62
22:29 23.09.2025
44 Шарли Ебдо
До коментар #39 от "така, така":Турците нали свалиха руски самолет и какво...?
Коментиран от #48
22:30 23.09.2025
45 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #42 от "Костадин Костадинов":Аз ще остана в бункера при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!
Коментиран от #53
22:31 23.09.2025
46 Костадин Костадинов
До коментар #40 от "Горски":Ходях ама слаби дози ми ги дава. Дай по-добро предложение . Ти ко земаш, върши ли работа?
22:31 23.09.2025
47 Ами
До коментар #9 от "Костадин Костадинов":Ще припомня случая със сваления руски самолет от турция.
72 часа след случката, в Инждерлик останаха само американците.
Всички останали се изнесоха. САЩ се изнесоха малко по-късно. По обясними причини.
Вярваш ли, че САЩ ще заложат живота на над 300 милиона американци заради някакви си европейци?
САЩ не са в Европа за да пазят европейците, а са за да пазят интересите си.
А Европа вече не е от особен интерес за САЩ. Те просто ще вземат каквото могат и ще си отидат.
Така както си отидоха и от други места.
Коментиран от #51
22:31 23.09.2025
48 така, така
До коментар #44 от "Шарли Ебдо":Турците се извиняваха 20 пъти. Дори няма да коментирам финансовите компенсации, които платиха на семействата на пилотите.
В създалите се обстоятелства покрай цялото истерично поведение на ЕС, хич не ми се вярва, че някой ще приема извинения.
22:34 23.09.2025
49 Бай Ганьо
22:34 23.09.2025
50 жалко за евролъжите и празните надежди
Коментиран от #52
22:36 23.09.2025
51 Костадин Костадинов
До коментар #47 от "Ами":,,Ще припомня случая със сваления руски самолет от турция.
72 часа след случката, в Инждерлик останаха само американците.
Всички останали се изнесоха. САЩ се изнесоха малко по-късно" - естествено,това не е вярно.
САЩ и техните интереси преминават и се свързват с Европа.
Коментиран от #61
22:36 23.09.2025
52 Костадин Костадинов
До коментар #50 от "жалко за евролъжите и празните надежди":Ай по-полека штот се пак Русия нападна Украйна
22:37 23.09.2025
53 Костадин Костадинов
До коментар #45 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":Избура е твой
22:38 23.09.2025
54 Определено
До коментар #42 от "Костадин Костадинов":Тръмп е настоял бременните да не вземат парацетамол, за да избегнат раждането на аутисти. Вероятно има собствени изследвания по въпроса. Като няма нобелова за мир, то поне нобелова за медицина да получи. Още повече че има и призив да се пие белина срещу ковид вируса.
Коментиран от #69
22:40 23.09.2025
55 Пиночет
До коментар #43 от "Пепи Волгата":Кога товарим копейките?
22:40 23.09.2025
56 Хлкннмм
22:42 23.09.2025
57 Монголоиден ботоксов педофил с токчета
22:42 23.09.2025
58 Тошо Сводката
Коментиран от #60
22:44 23.09.2025
59 В В.П.
Коментиран от #63
22:46 23.09.2025
60 Костадин Костадинов
До коментар #58 от "Тошо Сводката":Колко ток плашташ за август месец
22:46 23.09.2025
61 Ами
До коментар #51 от "Костадин Костадинов":Оная с курабийките го каза ясно, какво мисли за Европа и за европейците.
И не го мисли само тя.
Коментиран от #64
22:47 23.09.2025
62 Коцето Копейкин
До коментар #43 от "Пепи Волгата":И на мен всичко ми е в евро,пък ако дойде Путин,ще се завъртим и пак минаваме на рубли!
Коментиран от #65
22:47 23.09.2025
63 Костадин Костадинов
До коментар #59 от "В В.П.":Колко вода плати предниа месец
22:47 23.09.2025
64 Костадин Костадинов
До коментар #61 от "Ами":Кой той
22:48 23.09.2025
65 Костадин Костадинов
До коментар #62 от "Коцето Копейкин":Ас пък изобшто пари няам
22:49 23.09.2025
66 Бивш пилот
22:49 23.09.2025
67 В В.П.
22:49 23.09.2025
68 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽
22:49 23.09.2025
69 Костадин Костадинов
До коментар #54 от "Определено":Ас същшто пия белина за обеспаразитявани
22:50 23.09.2025
70 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
22:50 23.09.2025
71 Тия няма да спрат
22:52 23.09.2025