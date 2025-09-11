Канцлерът Мерц: Германия се нуждае от по-силно разузнаване

Германия трябва да издигне своята външна разузнавателна служба BND на ниво, съответстващо на размера и икономическата тежест на страната, за да се справи с хибридните атаки от все по-агресивни противници. Това заяви канцлерът Фридрих Мерц при официалното встъпване в длъжност на новия ръководител на BND Мартин Йегер, предава "Ройтерс".

"От Втората световна война насам рядко сигурността в Германия е била толкова застрашена", каза Мерц. Той предупреди, че страната ежедневно отблъсква хибридни атаки срещу критична инфраструктура - саботажи, шпионаж и кампании за дезинформация. "Отново имаме системни съперници и противници - и те стават все по-агресивни", допълни канцлерът, без да назовава конкретни държави.

Йегер, 61-годишен дипломат и бивш посланик в Украйна, поема поста от дългогодишния ръководител Бруно Кал. Назначението му идва в момент, когато Германия се превърна във втория по големина доставчик на оръжие за Киев след началото на руската инвазия през 2022 г.

Европейски служби за сигурност, включително германските, предупреждават за нарастващ риск от хибридни атаки, свързвани с Русия, която обичайно отрича обвиненията.

"Предвид отговорността, която носим в Европа, целта ни е BND да работи на най-високо ниво в областта на гражданското, военното и техническото разузнаване", подчерта Мерц.