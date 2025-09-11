Канцлерът Мерц: Германия се нуждае от по-силно разузнаване

Германия трябва да издигне своята външна разузнавателна служба BND на ниво, съответстващо на размера и икономическата тежест на страната, за да се справи с хибридните атаки от все по-агресивни противници. Това заяви канцлерът Фридрих Мерц при официалното встъпване в длъжност на новия ръководител на BND Мартин Йегер, предава "Ройтерс".
"От Втората световна война насам рядко сигурността в Германия е била толкова застрашена", каза Мерц. Той предупреди, че страната ежедневно отблъсква хибридни атаки срещу критична инфраструктура - саботажи, шпионаж и кампании за дезинформация. "Отново имаме системни съперници и противници - и те стават все по-агресивни", допълни канцлерът, без да назовава конкретни държави.
Йегер, 61-годишен дипломат и бивш посланик в Украйна, поема поста от дългогодишния ръководител Бруно Кал. Назначението му идва в момент, когато Германия се превърна във втория по големина доставчик на оръжие за Киев след началото на руската инвазия през 2022 г.
Европейски служби за сигурност, включително германските, предупреждават за нарастващ риск от хибридни атаки, свързвани с Русия, която обичайно отрича обвиненията.
"Предвид отговорността, която носим в Европа, целта ни е BND да работи на най-високо ниво в областта на гражданското, военното и техническото разузнаване", подчерта Мерц.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мерц обича Хитлер!
Коментиран от #7
16:15 11.09.2025
2 мдам
16:16 11.09.2025
3 Пацо
16:17 11.09.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
След неуспеха на операцията докладвани на Мерц:
"Завардихме всички изходи, но той се измъкна през Парадния ВХОД🤔"
🤣🤣🤣
Коментиран от #5
16:18 11.09.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Снимката явно е след доклада🤣
16:20 11.09.2025
6 Мерц пак си
16:20 11.09.2025
7 Сега!
До коментар #1 от "Мерц обича Хитлер!":Не само Мерц но и ЕС го обича и го възражда!
16:21 11.09.2025
8 И с какво
16:22 11.09.2025
9 ФЕЙК
16:22 11.09.2025
10 И този подчинен на зеленски
Явявайки се в белия дом положението е същото..... в Китай също.
А ние европейските граждани снасяме парите които трябва да отидат за Украйна по нареждане на фюрера баш шеф защото той ни пазел от нещо си.
Но смешникът като отиде в белия дом и му дърпаха ушенцата и му биха шамари. И баткото каза стига толкова оправяйте се всички розавинкави сами след като нямате умствен капацитет и не разбирате от съвет.
16:24 11.09.2025
11 Германия се нуждае от ИНДУСТРИЯ
16:24 11.09.2025
12 От силна психиатрична помощ
16:25 11.09.2025
13 Ронда
16:26 11.09.2025
14 Германия ли?
В документ на изследователската служба на Бундестага (парламентарния) от 2 януари 2003 г. също се заключава, че нападението срещу Ирак не е легитимно от международното право. Въпреки това Фридрих Мерц подкрепя нападението през 2003 г., както и тогавашният председател на ХДС и по-късно канцлер Ангела Меркел....В своя X акаунт, Ел-Барадей отговори директно на външния министър Вадефул малко след нападението на Израел срещу Иран: Някой казвал ли ви е, че „целенасочените удари срещу ядрени съоръжения“ са забранени съгласно член 56 от Допълнителния протокол към Женевските конвенции, по който Германия е страна, и че употребата на сила в международните отношения е като цяло забранена съгласно член 2(4) от Устава на ООН, с изключение на правото на самозащита в случай на въоръжено нападение или с разрешение от Съвета за сигурност в случай на мерки за колективна сигурност? Може би трябва да се запознаете с
16:31 11.09.2025
15 Винаги нацисти са били !
16:36 11.09.2025
16 Един
16:39 11.09.2025
17 За Русия не знам
16:40 11.09.2025
18 Шопо
16:48 11.09.2025