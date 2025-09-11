Новини
Свят »
Германия »
Канцлерът Мерц: Германия се нуждае от по-силно разузнаване

11 Септември, 2025 16:13 532 18

  • фридрих мерц-
  • германия-
  • хибридна война-
  • русия-
  • украйна

Европейски служби за сигурност, включително германските, предупреждават за нарастващ риск от хибридни атаки, свързвани с Русия, която обичайно отрича обвиненията

Канцлерът Мерц: Германия се нуждае от по-силно разузнаване - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Германия трябва да издигне своята външна разузнавателна служба BND на ниво, съответстващо на размера и икономическата тежест на страната, за да се справи с хибридните атаки от все по-агресивни противници. Това заяви канцлерът Фридрих Мерц при официалното встъпване в длъжност на новия ръководител на BND Мартин Йегер, предава "Ройтерс".

"От Втората световна война насам рядко сигурността в Германия е била толкова застрашена", каза Мерц. Той предупреди, че страната ежедневно отблъсква хибридни атаки срещу критична инфраструктура - саботажи, шпионаж и кампании за дезинформация. "Отново имаме системни съперници и противници - и те стават все по-агресивни", допълни канцлерът, без да назовава конкретни държави.

Йегер, 61-годишен дипломат и бивш посланик в Украйна, поема поста от дългогодишния ръководител Бруно Кал. Назначението му идва в момент, когато Германия се превърна във втория по големина доставчик на оръжие за Киев след началото на руската инвазия през 2022 г.

Европейски служби за сигурност, включително германските, предупреждават за нарастващ риск от хибридни атаки, свързвани с Русия, която обичайно отрича обвиненията.

"Предвид отговорността, която носим в Европа, целта ни е BND да работи на най-високо ниво в областта на гражданското, военното и техническото разузнаване", подчерта Мерц.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мерц обича Хитлер!

    15 2 Отговор
    Разузнавачи от Авганистан,Сирия, Ирак, Либия и т.н. - меркелчета!

    Коментиран от #7

    16:15 11.09.2025

  • 2 мдам

    13 2 Отговор
    е не вкараха ли достатъчно вече??

    16:16 11.09.2025

  • 3 Пацо

    13 3 Отговор
    От това са болни наследствените нацисти .... на изток им е проблема!!!

    16:17 11.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 3 Отговор
    На едно тайно събиране немското разузнаване завардило всички изходи, за да залови руски шпионин, но той някак си се измъкнал❗
    След неуспеха на операцията докладвани на Мерц:
    "Завардихме всички изходи, но той се измъкна през Парадния ВХОД🤔"
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #5

    16:18 11.09.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Снимката явно е след доклада🤣

    16:20 11.09.2025

  • 6 Мерц пак си

    10 2 Отговор
    Придава важности. Нещо съвсем не е у час

    16:20 11.09.2025

  • 7 Сега!

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мерц обича Хитлер!":

    Не само Мерц но и ЕС го обича и го възражда!

    16:21 11.09.2025

  • 8 И с какво

    6 2 Отговор
    сигурността в Германия е била толкова застрашена? А?

    16:22 11.09.2025

  • 9 ФЕЙК

    7 2 Отговор
    Мерц -Шперц ще възкресява АБВЕРА! В София отново ще се открива бюрото на д-р Делиус! Може да се опита и Лазар да възкреси след поредната доза БЕЛО мислейки се за Исус!

    16:22 11.09.2025

  • 10 И този подчинен на зеленски

    6 2 Отговор
    е вече в кадър на европейската общественост. Каквото му нареди шефа с двете бели линии и Урсула той и макарона козируват и изпълняват.
    Явявайки се в белия дом положението е същото..... в Китай също.
    А ние европейските граждани снасяме парите които трябва да отидат за Украйна по нареждане на фюрера баш шеф защото той ни пазел от нещо си.
    Но смешникът като отиде в белия дом и му дърпаха ушенцата и му биха шамари. И баткото каза стига толкова оправяйте се всички розавинкави сами след като нямате умствен капацитет и не разбирате от съвет.

    16:24 11.09.2025

  • 11 Германия се нуждае от ИНДУСТРИЯ

    8 2 Отговор
    Какво разузнаванете те гони? Излезте от рецесията и спрете с тези желания за реванш, нацисти пoбъpкани.

    16:24 11.09.2025

  • 12 От силна психиатрична помощ

    8 2 Отговор
    се нуждае Германия.

    16:25 11.09.2025

  • 13 Ронда

    6 2 Отговор
    За ес няма надежда, явно избират нещата да се случат по трудния начин, жалко за обикновените , но жертви на пассивноста си, граждани

    16:26 11.09.2025

  • 14 Германия ли?

    2 2 Отговор
    Точно преди 20 години, Федералният административен съд на Германия обясни  във връзка с войната на САЩ срещу Ирак, че съгласно чл. 2(4) от Устава на ООН „всяка“ заплаха или употреба на военна сила срещу друга държава е акт на агресия, в нарушение на международното право. Той заяви, че има само две изключения: официално решение на Съвета за сигурност на ООН и случай на самозащита. Нито едно от двете не е приложимо в случая с Ирак. Това важи и в случаите на липса на сътрудничество с инспектори на ООН, като например тогавашния ръководител на МААЕ Мохамед Ел-Барадей.
    В документ на изследователската служба на Бундестага (парламентарния) от 2 януари 2003 г. също се заключава, че нападението срещу Ирак не е легитимно от международното право. Въпреки това Фридрих Мерц подкрепя нападението през 2003 г., както и тогавашният председател на ХДС и по-късно канцлер Ангела Меркел....В своя X акаунт, Ел-Барадей отговори директно на външния министър Вадефул малко след нападението на Израел срещу Иран: Някой казвал ли ви е, че „целенасочените удари срещу ядрени съоръжения“ са забранени съгласно член 56 от Допълнителния протокол към Женевските конвенции, по който Германия е страна, и че употребата на сила в международните отношения е като цяло забранена съгласно член 2(4) от Устава на ООН, с изключение на правото на самозащита в случай на въоръжено нападение или с разрешение от Съвета за сигурност в случай на мерки за колективна сигурност? Може би трябва да се запознаете с

    16:31 11.09.2025

  • 15 Винаги нацисти са били !

    3 0 Отговор
     „До началото на 1960-те години в Германия между 1100 и 1200 известни съдии и прокурори от времето на националсоциализма продължаваха да практикуват", Две трети от служителите във вътрешното министерство на Западна Германия са били членове на Националсоциалистическата работническа партия /NSDAP/. Същото се отнася до 14% от служителите във вътрешното министерство на бившата ГДР. За това свидетелстват резултатите от научно изследване, извършено от мюнхенския институт IfZ и Центъра за изследване на съвременната история в Потсдам. Русия многократно е подчертавала, че не смята Европа за противник, а само за икономически партньор. Кремъл обаче също така подчерта, че Западът активно разпространява мита за руската заплаха, за да оправдае разходите за въоръжаване на Украйна. В същото време Москва ще бъде готова да защити интересите си в случай на западна агресия.

    16:36 11.09.2025

  • 16 Един

    2 1 Отговор
    Германия приключи! Икономиката им умря - вече и залози не се правят за възстановяването!

    16:39 11.09.2025

  • 17 За Русия не знам

    3 0 Отговор
    Но САЩ и Китай превърнаха от Европа икономическо джудже. Без суровини, без пазари и без икономика

    16:40 11.09.2025

  • 18 Шопо

    2 0 Отговор
    Германия да мобилизира всички годни да носят оръжие и да нападне Русия, само така ще постигне мир в Украйна.

    16:48 11.09.2025

