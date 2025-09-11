Новини
Свят »
ЕС се придържа към крайния си срок! Без руски петрол и газ от 2028 година
  Тема: Украйна

ЕС се придържа към крайния си срок! Без руски петрол и газ от 2028 година

11 Септември, 2025 21:48 888 66

  • русия-
  • украйна-
  • санкции-
  • урсула фон дер лaйен-
  • газ-
  • петрол

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вчера посочи, че ЕС обмисля по-бързо премахване на руските изкопаеми горива като част от новите санкции срещу Москва

ЕС се придържа към крайния си срок! Без руски петрол и газ от 2028 година - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Европейският съюз се придържа към крайния си срок за постепенно премахване на вноса на руски петрол и газ до 2028 г. Това заяви еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен след среща с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, съобщава "Ройтерс".

ЕС води преговори по правни предложения за пълно премахване на вноса на руски петрол и газ до 1 януари 2028 г., като забраната за краткосрочни договори ще влезе в сила от следващата година. Съюзът обаче е изправен и пред натиск от Съединените щати да прекрати вноса на руска енергия по-рано.

Още новини от Украйна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вчера посочи, че ЕС обмисля по-бързо премахване на руските изкопаеми горива като част от новите санкции срещу Москва.

Представители на ЕС бяха във Вашингтон по-рано тази седмица, за да обсъдят санкциите. Йоргенсен обаче уточни, че санкциите не са били обсъждани по време на срещата му с Райт в Брюксел.

Фокусът на Йоргенсен беше да се увери, че страните от ЕС и законодателите ще одобрят постепенното премахване до 2028 г. - което е отделно от всякакви санкции на ЕС - възможно най-скоро.

"Това е много, много амбициозен план", изтъкна той.

"Ако има други неща, които можем да направим едновременно с това, които също ще окажат натиск върху Русия, разбира се, аз съм много щастлив да го направя", допълни еврокомисарят.

В опит да сложи край на войната в Украйна, миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя европейските лидери да спрат да купуват петрол от Русия.

Йоргенсен отказа да коментира дали Райт е поискал от ЕС да се откаже по-бързо от руския газ и петрол.

"Нашата цел е да разположим американския енергиен износ за нашите съюзници по целия свят. Мисля, че този момент е особено важен за Европа, където почти 50% от вноса на природен газ идва от Русия", отбеляза на свой ред Райт след срещата в Брюксел.

"Стремим се да го сведем до нула и най-големият запълващ тази дупка е износът на енергия от Съединените щати. Искаме да продължим да правим това и да прекратим целия руски енергиен внос в ЕС", подчерта той.

Йоргенсен заяви, че са се обединили около мнението, че Европа трябва да действа възможно най-бързо, за да го направи, и са обсъдили няколко начина, по които може да стане това.

Предложеното от ЕС постепенно премахване до 2028 г. е замислено "да се случи по начин, който не води до повишаване на цените и бъдещи проблеми с доставките", поясни Йоргенсен и добави, че това ще изисква от Европа да купува повече втечнен природен газ от САЩ.


Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 6 Отговор
    Ексклузивно! Полша разполага 40 000 армия и 1100 танка по границата с Русия.Стягайте мешките за Източният фронт!

    Коментиран от #11, #52, #65

    21:50 11.09.2025

  • 2 🇺🇦🇧🇬

    6 37 Отговор
    Рашизмът си отива,спете спокойно деца!

    Коментиран от #4

    21:51 11.09.2025

  • 3 Не от 28ма

    7 3 Отговор
    А от 26та

    21:51 11.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    22 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦🇧🇬":

    Стягай мешката за Източният фронт.Почва се!

    Коментиран от #17

    21:52 11.09.2025

  • 5 Наблюдател

    31 1 Отговор
    Ще си запалят къщата за да изгори пердето на
    комшията.
    Пее раска му работа.

    21:53 11.09.2025

  • 6 Пен

    29 1 Отговор
    ЕС се придържа към срока за собственото си унищожение!

    Коментиран от #53

    21:53 11.09.2025

  • 7 Помак

    10 0 Отговор
    Доста далеко е ..;)

    21:56 11.09.2025

  • 8 Само не разбрах...

    28 1 Отговор
    Тва 2028 сигурно е годината за разпускане на Еврейската кочина...
    Както са тръгнали - Германия в рецесия...
    Франция тоже...
    Може и да не доживеят до 2028

    21:56 11.09.2025

  • 9 Буха ха

    21 0 Отговор
    И аз се придържам към крайния си срок. От 2050 натам няма да ям руска салата

    Коментиран от #45, #47

    21:57 11.09.2025

  • 10 ами

    30 0 Отговор
    европа ще стане обсолютно независима от русия и ще зависи само от сащ, които ще й продават каквото решат и за колкото им е изгодно

    21:57 11.09.2025

  • 11 Пази се

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Теа работи не се коментират❤️

    21:57 11.09.2025

  • 12 Възрожденец

    19 0 Отговор
    Време е за Възраждане!

    21:57 11.09.2025

  • 13 Перо

    31 0 Отговор
    ЕС дждндърията не разбраха ли, че Русия е прекратила всякакви контакти и не ги интересува никакви санкционни пакети! Всички чужди, военни елементи са мишена на руска или украинска територия. Икономическите щети от Украйна са за сметка на ЕС!

    Коментиран от #43

    21:57 11.09.2025

  • 14 Капиталист

    13 0 Отговор
    Всеки долар, всяко евро от руския газ и нефт, всеки ваш работен ден и вашият безсмислен живот ни карат с овръщение да се кефим

    21:58 11.09.2025

  • 15 Тома

    24 0 Отговор
    А ЕС през 2028 ще съществува ли

    21:58 11.09.2025

  • 16 Шопо

    24 1 Отговор
    Без ЕС след 2028 година.

    21:59 11.09.2025

  • 17 Правилно

    17 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Жълтопаветната тиня на фронта .......на първа линия
    ..йанари !!!

    22:00 11.09.2025

  • 18 Копейка

    4 7 Отговор
    А на нас каква ни е далаверата?

    Коментиран от #24, #29

    22:02 11.09.2025

  • 19 Боруна Лом

    12 1 Отговор
    ЗАЩО ЧАК ТОГАВА...СЕГА 11.09.2025

    Коментиран от #20

    22:02 11.09.2025

  • 20 Боруна Лом

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Боруна Лом":

    АМА НЕ ИМ СТИСКА!

    22:03 11.09.2025

  • 21 Копейки,

    1 12 Отговор
    Отивайте да пълните барут!

    22:03 11.09.2025

  • 22 Лицемери

    10 0 Отговор
    страхливи...

    22:03 11.09.2025

  • 23 Ахааа, значи

    18 1 Отговор
    Се връщаме към твърдото гориво, към печките на въглища и парните локомотиви! Ей, че зелена сделка!

    22:04 11.09.2025

  • 24 Смуч....

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Копейка":

    каш
    моя

    22:04 11.09.2025

  • 25 2028

    14 0 Отговор
    Няма да има ЕС !

    Коментиран от #27

    22:04 11.09.2025

  • 26 Само питам

    2 7 Отговор
    Верно ли са гръмнали някаква американска копейка?

    Коментиран от #31, #41

    22:05 11.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Гражданин на ЕС

    10 1 Отговор
    Ама защо чак през 2028, можете и още от утре,, какво чакате.
    Ама го.
    Няма да ве търпя до 2028.
    Като не можете да взимате решения да ни няма от утре.
    Отивате всички Урсулици на самотен остров и там до край , кой колкото изкара до живот

    22:06 11.09.2025

  • 29 доцент Дърдорий Насирийски

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Копейка":

    Викай за Еврото.

    22:06 11.09.2025

  • 30 Медведь

    10 1 Отговор
    А,няма проблем!Можем и сега да ви спрем кранчето!Отворковци!

    Коментиран от #37

    22:07 11.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Неутрален

    2 5 Отговор
    Дотогава русийката няма на имат капка бензин.

    22:09 11.09.2025

  • 33 Луд

    12 1 Отговор
    Кои ще плаща разликата в цената.На чужд гръб и сто тояги са малко.Преди да стане голяма воина ще има размирици демонстрации на протести палежи и тотално рухване на икономиката .Народа нас Европа не взима 35,000евро на месец за да му е все едно колко струват горивата.Заплатата на Урсула е около 100,000 на месец.

    Коментиран от #34

    22:10 11.09.2025

  • 34 Копейки,

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Луд":

    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    22:11 11.09.2025

  • 35 Замислен

    5 1 Отговор
    Не съм по темата, ама в момента гледам телевизионен театър. "Чичовци" от Иван Вазов. Все едно съм в чата на "Факти".

    22:12 11.09.2025

  • 36 НИЕ.

    2 2 Отговор
    С Путин в период!!!

    22:12 11.09.2025

  • 37 Медведо

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Медведь":

    Само Фицо и Орбан дишат руски газ !

    22:13 11.09.2025

  • 38 Омбре

    9 0 Отговор
    Не знам,вчера четох статия за масови фалити на фирми в Германия, вкл. и такива с 500 г. история. Ама щом са решили да купуват пак руски , на на завишена цена, който ще се маскира като американски,еврпейците да му мислят, понеже руснака дали ше го дава на ес или на сащ, той си взима неговото.9678

    22:13 11.09.2025

  • 39 Мда

    7 1 Отговор
    "това ще изисква от Европа да купува повече втечнен природен газ от САЩ"
    Браво! Урсула договори нулеви мита от САЩ и 15% мита към САЩ. Повече от ясно е, а ние да му мислим с инфлацията.

    22:13 11.09.2025

  • 40 Вашта..

    4 0 Отговор
    макя откачена....

    22:14 11.09.2025

  • 41 Град Козлодуй

    0 4 Отговор

    До коментар #26 от "Само питам":

    Точен сте господине 👌.От Америка започнаха да разчистват ватенките.

    22:14 11.09.2025

  • 42 Хаха

    6 0 Отговор
    Ако бяха искрени в своите намерения щяха веднага да се откажет,но тези соросоиди нямат чест и достойнство.От 3 години смучат газ и нефт и всяко отказване е предпоследно.За капак са супер нагли и заплашват Рисия,която го храни с война

    22:15 11.09.2025

  • 43 Джендэра

    2 4 Отговор

    До коментар #13 от "Перо":

    Защо тогава ревете, че санкциите нямат ефект? Като е толкова добре, защо Путин настоява да се махнат санкциите? Живейте се със санкции е нека Запада страда, нали това искате на Запада да му е лошо, но от коментарите ви, това не е така.

    22:16 11.09.2025

  • 44 Проф.Христов

    3 1 Отговор
    80% дишат руски газ !

    22:17 11.09.2025

  • 45 Джендэра

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Буха ха":

    Защо тогава ревете, че санкциите нямат ефект? Като е толкова добре, защо Путин настоява да се махнат санкциите? Живейте се със санкции е нека Запада страда, нали това искате на Запада да му е лошо, но от коментарите ви, това не е така.

    22:19 11.09.2025

  • 46 Ами

    4 0 Отговор
    Все още има и такива които си мислят, че към 1 януари 2028г. ще съществува ЕС :)

    Коментиран от #48

    22:20 11.09.2025

  • 47 ХА ХА ХА ХА

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Буха ха":

    Руската салата не руска, а френска!

    Коментиран от #49

    22:20 11.09.2025

  • 48 Ваксо

    0 4 Отговор

    До коментар #46 от "Ами":

    Вие така говорихте за ваксата. Трябваше ваксаните от три години да са умряли, но един ваксан не познавам, който да умря, но няколко неваксани познати умряха оттогава до сега.

    22:24 11.09.2025

  • 49 555

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "ХА ХА ХА ХА":

    Хубавото на руската салата (освен, че е вкусна, аз Нова година без руска салата не карам) е, че каквото ядеш, такова повръщаш.

    22:27 11.09.2025

  • 50 !!!

    4 0 Отговор
    А Газпром знае за Това?
    Май плановые са му други,-от 2026 газ само на изток!

    22:28 11.09.2025

  • 51 Атина Палада

    3 0 Отговор
    ЕС не може да се придържа към нищо.
    Министърът на енергетиката в САЩ ясно каза :- "Ще купуват от нас втечнен газ и петрол..Никаква Индия "!
    .Защото сега ЕС купува руският петрол през Индия.Затова Тръмп наскоро се разгневи на Индия,защо купувала от Русия петрол и го препродава на ЕС за да печели от това..
    Тръмп поне си казва нещата направо..

    22:35 11.09.2025

  • 52 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ама не може да има спец. Статия че полша разполага 40 хил. Армия по границата с Беларус и Русия БЕЦ Гриф "Ексклузивно", а ти да преписваш Инфото и на Гьотере да го квалифицираш като такова?Искаш да стягаме мешките ...Ами ти ОТКЪДЕ имаш Мешка за разлика от тебе -Кой ти я е дал или е крадена и какво си сложил в нея?А нали Вчера каза че при една Война си "ПАС" което ИЗКЛЮЧВА да имаш Мешка,и се ограничаваш само в даване на НАСТАВЛЕНИЯ И ПРАКТИЧНИ СЪВЕТИ?И последно,от съвсем чисто любопитство:Ако някакси дядо Иван влезе в БГ ти ще воюваш ли с него,или ще го посрещнеш с току що опечена Погача?

    22:37 11.09.2025

  • 53 Коментиращ

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пен":

    По-скоро, ЕС го придържат към траектория на самоунищожение, понеже фащ има едни близо 40 трилиона долара, напечатани от въздуха и изхарчени кинти, които НЕ желае (пък и не може) да върне по нормалния ред, та жертва слугите си!

    Не случайно:
    "Без руски петрол и газ от 2028г...",
    означава:
    "Без директени и евтини руски ресурси, а закупуването им от посредници с огромна надценка"!

    Това е новата "демокрация":
    Лъжем те в очите, но определяме въпросната лъжа като демократична?!

    22:40 11.09.2025

  • 54 Гражданин

    4 0 Отговор
    Ами страхотна новина! Сега може всички българи-тъпите и умните да се готвим за фалит през 2028. Защото всички ще потънем колективно тогава, за да се научим как да си пазим националните интереси при бъдещи кризи. Ако България изобщо оцелее след бедите, които ни докара ЕССР. Вече знаем кога ще фалираме и може да спим спокойно, че ще ползваме дрипавото евро, което ще струва все по-малко на международните пазари. Честито на всички почитатели на ЕССР и на другите, които трябва да ги търпим. Ще има да чакаме на зелената политика, кога ще имаме това, което го имахме през 90-те за даденост в уж бедната България.

    Коментиран от #60

    22:41 11.09.2025

  • 55 Име

    0 1 Отговор
    А на каква цена?!

    Коментиран от #58, #61

    22:56 11.09.2025

  • 56 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор
    До това ни докараха СССР и верните другари от БКП. Ас за туй предложах да сме в борд ама към долар, штот съм патриод

    22:58 11.09.2025

  • 57 Първан

    0 0 Отговор
    В събота заредих мускала в Унгария с руски газ !Засекоха ме камерите за средна скорост!

    22:59 11.09.2025

  • 58 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Име":

    Ти нали си легна се психчо. Ами на таквас квато се продава. И ти ко викаш - по-изгодно е вуйна да прудължааа не 3ри дни-а 4ри гудини

    23:00 11.09.2025

  • 59 Р.Овч

    0 3 Отговор
    Опорката за евтиния руски газ,отдавна не е актуална !

    23:01 11.09.2025

  • 60 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Гражданин":

    До това ни докараха СССР и верните другари от БКП. Ас за туй предложах да сме в борд ама към долар, штот съм патриод

    23:01 11.09.2025

  • 61 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Име":

    Тя цената отдавна е двойна - още от 2023г. Този ценови коридор е изгоден за американските компании и за вносителите на втечнен газ. А овцете вече свикнаха с новите цени.

    23:05 11.09.2025

  • 62 Петролен гааз

    1 0 Отговор
    Последната война,ще е за вода !

    23:07 11.09.2025

  • 63 Дон Дони

    2 1 Отговор
    Що ще чакате до 2028? Спирайте ги о раз да видим последиците! Още две години ще спонсорирате Путин! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Жалки сте ЕС! Нямате алтернатива нито сега нито след две години, тези приказки ги слушаме вече три години!

    23:08 11.09.2025

  • 64 Само

    0 0 Отговор
    Москвича на Орбан е на руски газ !

    23:09 11.09.2025

  • 65 Дон Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Полша все още няма обща граница с Русия, все още! Ако имаш предвид украинската това е друго! Най много да започнат трета световна тя и втората е тръгнала с нападението над Полша!

    23:14 11.09.2025

  • 66 Общият

    0 0 Отговор
    износ на руски газ и петрол е около 200 милиарда долара годишно - около 10% от номиналния БВП на Руската федерация. Данъчните постъпления от този износ са около 20 милиарда при общи бюджетни постъпления от малко над 700 милиарда долара. Информацията е публична.

    23:17 11.09.2025