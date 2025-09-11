ЕС се придържа към крайния си срок! Без руски петрол и газ от 2028 година

Европейският съюз се придържа към крайния си срок за постепенно премахване на вноса на руски петрол и газ до 2028 г. Това заяви еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен след среща с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, съобщава "Ройтерс".
ЕС води преговори по правни предложения за пълно премахване на вноса на руски петрол и газ до 1 януари 2028 г., като забраната за краткосрочни договори ще влезе в сила от следващата година. Съюзът обаче е изправен и пред натиск от Съединените щати да прекрати вноса на руска енергия по-рано.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен вчера посочи, че ЕС обмисля по-бързо премахване на руските изкопаеми горива като част от новите санкции срещу Москва.
Представители на ЕС бяха във Вашингтон по-рано тази седмица, за да обсъдят санкциите. Йоргенсен обаче уточни, че санкциите не са били обсъждани по време на срещата му с Райт в Брюксел.
Фокусът на Йоргенсен беше да се увери, че страните от ЕС и законодателите ще одобрят постепенното премахване до 2028 г. - което е отделно от всякакви санкции на ЕС - възможно най-скоро.
"Това е много, много амбициозен план", изтъкна той.
"Ако има други неща, които можем да направим едновременно с това, които също ще окажат натиск върху Русия, разбира се, аз съм много щастлив да го направя", допълни еврокомисарят.
В опит да сложи край на войната в Украйна, миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп настоя европейските лидери да спрат да купуват петрол от Русия.
Йоргенсен отказа да коментира дали Райт е поискал от ЕС да се откаже по-бързо от руския газ и петрол.
"Нашата цел е да разположим американския енергиен износ за нашите съюзници по целия свят. Мисля, че този момент е особено важен за Европа, където почти 50% от вноса на природен газ идва от Русия", отбеляза на свой ред Райт след срещата в Брюксел.
"Стремим се да го сведем до нула и най-големият запълващ тази дупка е износът на енергия от Съединените щати. Искаме да продължим да правим това и да прекратим целия руски енергиен внос в ЕС", подчерта той.
Йоргенсен заяви, че са се обединили около мнението, че Европа трябва да действа възможно най-бързо, за да го направи, и са обсъдили няколко начина, по които може да стане това.
Предложеното от ЕС постепенно премахване до 2028 г. е замислено "да се случи по начин, който не води до повишаване на цените и бъдещи проблеми с доставките", поясни Йоргенсен и добави, че това ще изисква от Европа да купува повече втечнен природен газ от САЩ.
