Новини
Свят »
Франция »
Урсула фон дер Лайен: Кадрите от Аляска бяха тежки за гледане
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен: Кадрите от Аляска бяха тежки за гледане

10 Септември, 2025 18:10 2 447 55

  • украйна-
  • урсула фон дер лайен-
  • русия-
  • война-
  • ес-
  • аляска

До момента са предоставени близо 170 милиарда евро под формата на военна и финансова помощ, каза Урсула фон дер Лайен

Урсула фон дер Лайен: Кадрите от Аляска бяха тежки за гледане - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази война трябва да приключи със справедлив и траен мир за Украйна. Тъй като свободата на Украйна е свободата на Европа. Кадрите от Аляска бяха тежки за гледане. Това заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на съюза.

На 15 август американският президент Доналд Тръмп се срещна с Владимир Путин в Аляска. Тръмп бе разкритикуван, че е посрещнал Путин с червен килим и е легитимирал военните му престъпления в Украйна.

Още новини от Украйна

"Само няколко дни по-късно обаче европейските лидери пристигнаха във Вашингтон, за да подкрепят президента Зеленски и да поемат ангажименти за предоставяне на помощ. Оттогава насам бе постигнат реален напредък. Само миналата седмица 26 държави, участващи в Коалицията на желаещите, заявиха, че са готови да участват в сили за сигурност в Украйна или с финансов принос — в контекста на прекратяване на огъня", каза още тя.

Ето част от изявлението й:

Ще продължим да подкрепяме всички дипломатически усилия за прекратяване на тази война. Но всички видяхме какво разбира Русия под думата „дипломация“. Путин отказва да се срещне с президента Зеленски.

Миналата седмица Русия използва най-големия брой дронове и балистични ракети в рамките на едно-единствено нападение. Вчера беше извършено нападение с ракети срещу село в Донецк, насочено срещу хора, чакащи да вземат пенсиите си. Бяха убити над 20 души. Посланието е ясно.

Отговорът ни също трябва да бъде ясен. Трябва да бъде упражнен по-голям натиск върху Русия да седне на масата за преговори. Нужни са повече санкции. Вече работим по 19-ия пакет в координация с партньорите. Вниманието ни е насочено по-специално към по-бързото премахване на нуждата от руски изкопаеми горива, към сенчестия флот и към третите държави.

В същото време се нуждаем от допълнителна подкрепа за Украйна. Никой не е допринесъл толкова, колкото Европа. До момента са предоставени близо 170 милиарда евро под формата на военна и финансова помощ.

Ще е нужно повече. И не е редно само европейските данъкоплатци да поемат това бреме. Това е война на Русия. И Русия е тази, която трябва да плати.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 41 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вярно

    71 2 Отговор
    Но то и ти не си много за гледане.

    Коментиран от #7, #46

    18:11 10.09.2025

  • 2 ФЕЙК

    59 3 Отговор
    Кривокрака кака Европейския съюз прецака.
    Черен мавър го довърши, с риба каЯ хептен свърши!

    18:12 10.09.2025

  • 3 Сатана Z

    62 2 Отговор
    Кадрите от Сибир ще са по приятни,УрSSуло!

    Коментиран от #38

    18:13 10.09.2025

  • 4 Хахаха

    64 1 Отговор
    Кадрите от Белия дом бяха трудни за гледане. Всички пудели на малко столчета чакаха пред вратата на господаря.

    Коментиран от #16

    18:13 10.09.2025

  • 5 Стига бе

    58 1 Отговор
    А кадрите от Газа не са ли тежки за гледане? Там няма ли да приключи със справедлив и траен мир за Газа?

    18:14 10.09.2025

  • 6 шизoфpeния до шия

    56 1 Отговор
    Хем споменава колко стотин милиарда са потънали в продънената каца бандеристан, хем продължава да плещи същите глупости за справедлив мир, преговори от позицията на силата и т.н. Кое е това психическо състояние, при което правиш едно и също с години на ред (още преди началото на денацификацията), обаче очакваш различен резултата всеки път?!

    Коментиран от #28

    18:14 10.09.2025

  • 7 Ердо.

    53 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вярно":

    Трудно за гледане беше как за Мурдула нямаше миндер в Турция.🤟

    18:15 10.09.2025

  • 8 име

    48 0 Отговор
    "беше извършено нападение с ракети срещу село в Донецк.."

    Когато киевската хунта с президент потрошенко, бомбеше хора в Донецк, що мълча, ма?!

    Коментиран от #24

    18:16 10.09.2025

  • 9 Пък кадрите

    41 0 Отговор
    кога ДИ изгони вещицата да си ходи от Китай ..с граждански полет, не дипломатически...бяха много смешни за гледане.

    18:17 10.09.2025

  • 10 Само питам

    37 0 Отговор
    Урсула фон дер ... и така нататък 😜 , кога ще върне европейските МилиарДи , които заграби , за да си направи далаверите с Пфайзен Груп за ваксините ?!

    18:17 10.09.2025

  • 11 Атина Палада

    28 1 Отговор
    Тази съсипа ЕС,но Господ съсипа децата й..
    Имала 6,7 деца и всички били наркомани с мозъци на пихтия ..

    Коментиран от #26

    18:18 10.09.2025

  • 12 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Урсула каза че ще осигури пари за въоръжаване на страните от Източният фронт между които и България.

    18:18 10.09.2025

  • 13 Съдията

    33 0 Отговор
    И още по-тежко ще ти става. САЩ и Русия се разбраха, а вие ако продължавате да се опъвате, ще разберете по трудния начин, че Западна(ла) Европа е все по-незначителна икономически и политически, а Украйна ще е все по-незначителна териториално.😂

    18:18 10.09.2025

  • 14 Магаренко

    26 1 Отговор
    Пък най готино беше Мърсулата като се нас....ра над България.

    18:19 10.09.2025

  • 15 мими я

    30 0 Отговор
    украйна няма нищо общо с ЕС... това е война, която внуците на загубилите Втората Световна водят чрез прокситата си в украйната. А Урсула се изживява като ръководител на 4тия Райх

    18:19 10.09.2025

  • 16 гост

    8 10 Отговор

    До коментар #4 от "Хахаха":

    Кефиш се на отношението на Клоуна към европейските лидери и лакейски мълчиш когато същият този Клоун,подпира здраво Нетаняху...объркани ценности..

    Коментиран от #20

    18:19 10.09.2025

  • 17 Смешник

    27 0 Отговор
    Не само кадрите от Аляска но и живота ще ви се стъжни ако продължавате с всички средства да поддържате фашисткия режим в Киев

    18:19 10.09.2025

  • 18 Да,бе

    23 1 Отговор
    От стратегическо поражение работата отиде на справедлив и траен мир...Накрая поредната капитулация ще сложи край не само на Украйна.

    18:20 10.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ГОСТ

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Кой мълчи.? Ти ли? Обърка адресата, т.п.

    Коментиран от #23

    18:21 10.09.2025

  • 21 Кривоверен алкаш

    3 18 Отговор
    Явно ще раздава премии Митрофанова...наплив от проруски мусор....

    18:21 10.09.2025

  • 22 Трумп

    27 1 Отговор
    И Урсулана е много тежка за гледане, много тежка, това сбръчкано бабче съсипа Европа

    18:22 10.09.2025

  • 23 Сбърканяк

    3 6 Отговор

    До коментар #20 от "ГОСТ":

    пак ли изпълзя от нужника..

    Коментиран от #29

    18:22 10.09.2025

  • 24 Смешник

    23 1 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    Ами то и вчера беше ударена детска площадка в Донецк от украинските терористи но евро бюрократите запазила пълно мълчание

    18:22 10.09.2025

  • 25 Хи хи

    26 1 Отговор
    урсулската вещица иска да ни вкара във война със Русия !

    18:23 10.09.2025

  • 26 гост

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Атина Палада":

    Тази подробност твоят психолог ли ти я каза...или другата Атина Палада..

    Коментиран от #31

    18:25 10.09.2025

  • 27 Метресата от Барселона

    21 0 Отговор
    Състоянието на съюза е катастрофално. Урсула фон дер Лайен търси вината във "външния враг", за да отклонява вниманието от тежката икономическа и политическа криза, която е обхванала цяла Европа и препълва чашата на търпението на гражданите й. А машинистът нехае, че влакът върви право към пропастта!

    18:25 10.09.2025

  • 28 Остап Бендер

    1 25 Отговор

    До коментар #6 от "шизoфpeния до шия":

    Отново заблудени българи. След 9-ти 1944 г. Руските войски окупират бедната ни Родина и в продължение на доста години измъкват българските продукти безвъзмездно. Има доказателства, че и златото ни са го отмъкнали. Не предавайте България!

    18:26 10.09.2025

  • 29 Мара отварачката

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сбърканяк":

    Ти още ли си с нужник у вас?

    18:27 10.09.2025

  • 30 Защо

    12 0 Отговор
    така освиркаха осула?

    18:27 10.09.2025

  • 31 Атина Палада

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "гост":

    Бивши колеги германци ми я казаха...Там било всеизвестно това....

    Коментиран от #35

    18:27 10.09.2025

  • 32 19 пакет

    13 0 Отговор
    Може ли някой внятно да ми обясни какво дава основание на Урсула и подобните й, че след като 18-те пакети санкции не са проработили, 19-я ще проработи? При това 19-я директно заличава европейските икономики, а Русия има достатъчно големи пазари, за които да изнася горивата си. Що за лудост е това да се прострелваш краката и да мислиш, че после можеш да отидеш на световно по бягане? Франция е пред фалит и гражданска война. Германия е в рецесия, всички държави в еврозоната са много зле икономически и финансово, ЕС е на път да се сгромоляса зрелищно, но Урсула замисля 19 пакет.

    Коментиран от #37

    18:30 10.09.2025

  • 33 кой е завладял европа ма рептил

    12 0 Отговор
    тя е свободна и пълна с талибани всичките ракетни инженери

    18:31 10.09.2025

  • 34 Доктор

    9 0 Отговор
    Корумпирано нищожество.

    18:31 10.09.2025

  • 35 С такава "майка"

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    какво да очаква човек.

    18:32 10.09.2025

  • 36 Файърфлай

    7 0 Отговор
    Аз,европееца,дето се казваше в един БГ филм,"Сага за Форсайтови" не четях на времето с такъв интерес,както сега всяко изказване на нашата Ръководителка ! С нея лягам с нея ставам...

    18:33 10.09.2025

  • 37 Защото може да си го позволи засега

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "19 пакет":

    Кат се събудят западноевропейците ще е друга бира.

    18:36 10.09.2025

  • 38 Кадрите от капитулацията на зелкофците

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    ще са по приятни за гледане на
    стреснатите бръмбари и калинки

    18:36 10.09.2025

  • 39 Сталин

    10 0 Отговор
    А още по-тежко е да гледаме тая вещица Мурсула Фондерлайно всеки ден

    Коментиран от #41, #42

    18:37 10.09.2025

  • 40 Цензура

    11 0 Отговор
    Хахаха, наистина ли слабоyмната дъpта си въобразява, че Русия ще плаща за войната, която западът разпали, да не говорим и че побеждава? Кога ПОБЕДИТЕЛ Е ПЛАЩАЛ РЕПАРАЦИИ ??? Не, ще е чудо, ако не се наложи накрая НИЕ да плащаме, за всеки руски войник, убит от западно оръжие....

    А на тая като се и били тежки за гледане кадрите от Аляска, що не се озъби, за да освобиде света от отврaтителното си присъствие?

    18:39 10.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Вълци срещу Мечка

    0 4 Отговор

    До коментар #39 от "Сталин":

    Гледай тогава как ще прецакат Путин, няма безплатен обяд.

    18:50 10.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Хихи

    5 0 Отговор
    а фонлайнар като стоеше край стената ,да пак Тръмп да я приеме и пътува в автобус в Пекин,по леко ли беше за гледане?!

    18:55 10.09.2025

  • 45 виктория

    5 0 Отговор
    фасула е най простия зеленчук!!!пардон ,урсула!!!

    18:55 10.09.2025

  • 46 Ясно като бял ден

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вярно":

    А тая бабичка пък въобще не е за гледане, ама кой ни пита нас с гайдите. Двама президенти се срещнали в Аляска с цел да не допуснат трета световна война, А тая военнолюбка е било тежко да гледа. Въобще не мога да я нарека друго освен с женското име на побесняло куче.

    19:03 10.09.2025

  • 47 Ха,ха

    4 0 Отговор
    малобритания и Долна саксония скрити зад уж неква Европа, разбирай зад масите

    19:04 10.09.2025

  • 48 Абе бегай бе

    4 0 Отговор
    малобритания верно ли щели да те съдят за робството?

    19:06 10.09.2025

  • 49 Дърта чанта

    2 0 Отговор
    Мястото ти е в затвора

    19:08 10.09.2025

  • 50 УУУУУУУУУУУУУ ОТВРАТ ППРОСТАК!!

    4 0 Отговор
    ФФАШКИЙО, ФФАШКИЙО , СПРАВЕДЛИВ МИР ЛИ ?? КАКВО Е ТОВА СПРАВЕДЛИВ МИР , ЗНАЕШ ЛИ МАААА , ЧЕ ГО ВЪРТИШ ИЗ УСТАТА СИ!? ПЛЯМПАШ БЕЗ ДА РАЗБИРАШ ПОНЯТИЕТО МИР!! НЯМА СПРАВЕДЛИВ МИР ! ИМА МИР ПРИ КОЙТО ПОБЕДИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯ УСЛОВИЯТА , А ПОБЕДЕНИЯ ГИ ПРИЕМА !!!!!!!!!!!!!! АКО НЕ ГИ ПРИЕМА - НЯМА МИР ,СВИРКОООО ТТЪПА!!!!

    19:09 10.09.2025

  • 51 НАЦИЗЪМ+ЮДЕИЗЪМ

    2 0 Отговор
    ОПАСНА КОМБИНАЦИЯ

    19:12 10.09.2025

  • 52 Ясно Видец

    3 1 Отговор
    Този, много бебета е изродила с двете си ръце. Много повече човешки животи ще погуби с мозъка в черепната си кутия!!! Очаквам да и проникнат хитлеристки мустачки.

    19:12 10.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Европейски данъкоплатец

    1 0 Отговор
    Още трябва,а!? 170 милиарда са ви малко ?!?

    19:18 10.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания