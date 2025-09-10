Урсула фон дер Лайен: Кадрите от Аляска бяха тежки за гледане

Тази война трябва да приключи със справедлив и траен мир за Украйна. Тъй като свободата на Украйна е свободата на Европа. Кадрите от Аляска бяха тежки за гледане. Това заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на съюза.
На 15 август американският президент Доналд Тръмп се срещна с Владимир Путин в Аляска. Тръмп бе разкритикуван, че е посрещнал Путин с червен килим и е легитимирал военните му престъпления в Украйна.
"Само няколко дни по-късно обаче европейските лидери пристигнаха във Вашингтон, за да подкрепят президента Зеленски и да поемат ангажименти за предоставяне на помощ. Оттогава насам бе постигнат реален напредък. Само миналата седмица 26 държави, участващи в Коалицията на желаещите, заявиха, че са готови да участват в сили за сигурност в Украйна или с финансов принос — в контекста на прекратяване на огъня", каза още тя.
Ето част от изявлението й:
Ще продължим да подкрепяме всички дипломатически усилия за прекратяване на тази война. Но всички видяхме какво разбира Русия под думата „дипломация“. Путин отказва да се срещне с президента Зеленски.
Миналата седмица Русия използва най-големия брой дронове и балистични ракети в рамките на едно-единствено нападение. Вчера беше извършено нападение с ракети срещу село в Донецк, насочено срещу хора, чакащи да вземат пенсиите си. Бяха убити над 20 души. Посланието е ясно.
Отговорът ни също трябва да бъде ясен. Трябва да бъде упражнен по-голям натиск върху Русия да седне на масата за преговори. Нужни са повече санкции. Вече работим по 19-ия пакет в координация с партньорите. Вниманието ни е насочено по-специално към по-бързото премахване на нуждата от руски изкопаеми горива, към сенчестия флот и към третите държави.
В същото време се нуждаем от допълнителна подкрепа за Украйна. Никой не е допринесъл толкова, колкото Европа. До момента са предоставени близо 170 милиарда евро под формата на военна и финансова помощ.
Ще е нужно повече. И не е редно само европейските данъкоплатци да поемат това бреме. Това е война на Русия. И Русия е тази, която трябва да плати.
