Путин атакува НАТО, Тръмп е само пасивен наблюдател

Руският президент Владимир Путин атакува НАТО с дронове, а американският лидер Доналд Тръмп е единствено пасивен наблюдател, пише The New York Times.
Ръководителят на Белия дом не направи никакви остри изявления спрямо Москва след инцидента, който според Полша и други натовски държави не е инцидент, а умишлена провокация и тестване способностите на алианса.
Тръмп дори заяви, че нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка. Това е пример за това как Тръмп, който досега убеждаваше всички, че само той може да постигне мир в Украйна и Близкия изток, този път се е ограничил до ролята на наблюдател.
Американският президент открито иска Нобелова награда за мир за намесите си в шест - понякога казва седем или повече - конфликта по света. В същото време той гледа безучастно отстрани, посочва NYT.
Относно нахлуването на руски дронове в Полша реакцията на Тръмп беше странна. Той вдигна рамене и сякаш каза „какво може да се направи?“ А САЩ през всичките тези години на пълномащабна агресия срещу Украйна заявява, че ще защити всеки сантиметър територия на НАТО.
Владимир Путин има всички основания да премине „червените линии“, защото нищо от обещаното от Тръмп след срещата в Аляска, включително директните преговори между президентите на Украйна и Русия и новините за санкции срещу Руската федерация, не се случи.
Според европейски дипломат Путин е по-притеснен от реакцията на ядрената суперсила САЩ, отколкото на Европа. А такава на практика няма. Последните сигнали от САЩ са, че европейците са все по-отговорни за собствената си отбрана.
Руснаците вероятно са интерпретирали това като пореден знак, че американците оставят защитата на Европа на европейците и че е време да изпробват тази защита.
