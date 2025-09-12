Новини
Путин атакува НАТО, Тръмп е само пасивен наблюдател
  Тема: Украйна

12 Септември, 2025 09:36

Американският президент не направи нищо. Тръмп дори заяви, че нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка.

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Руският президент Владимир Путин атакува НАТО с дронове, а американският лидер Доналд Тръмп е единствено пасивен наблюдател, пише The New York Times.

Ръководителят на Белия дом не направи никакви остри изявления спрямо Москва след инцидента, който според Полша и други натовски държави не е инцидент, а умишлена провокация и тестване способностите на алианса.

Още новини от Украйна

Тръмп дори заяви, че нахлуването на руски дронове в Полша може да е било грешка. Това е пример за това как Тръмп, който досега убеждаваше всички, че само той може да постигне мир в Украйна и Близкия изток, този път се е ограничил до ролята на наблюдател.

Американският президент открито иска Нобелова награда за мир за намесите си в шест - понякога казва седем или повече - конфликта по света. В същото време той гледа безучастно отстрани, посочва NYT.

Относно нахлуването на руски дронове в Полша реакцията на Тръмп беше странна. Той вдигна рамене и сякаш каза „какво може да се направи?“ А САЩ през всичките тези години на пълномащабна агресия срещу Украйна заявява, че ще защити всеки сантиметър територия на НАТО.

Владимир Путин има всички основания да премине „червените линии“, защото нищо от обещаното от Тръмп след срещата в Аляска, включително директните преговори между президентите на Украйна и Русия и новините за санкции срещу Руската федерация, не се случи.

Според европейски дипломат Путин е по-притеснен от реакцията на ядрената суперсила САЩ, отколкото на Европа. А такава на практика няма. Последните сигнали от САЩ са, че европейците са все по-отговорни за собствената си отбрана.

Руснаците вероятно са интерпретирали това като пореден знак, че американците оставят защитата на Европа на европейците и че е време да изпробват тази защита.


САЩ
Оценка 2.2 от 22 гласа.
Оценка 2.2 от 22 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Хубаво, аре у лево

    21 1 Отговор
    Путин атакува НАТО с дронове...

    09:39 12.09.2025

  • 3 честен ционист

    25 10 Отговор
    Нато е изпята песен. Не може да сваля разузнавателни дронове, какво остава за нападателни.

    Коментиран от #25

    09:39 12.09.2025

  • 4 ЕвроАтлантик

    8 4 Отговор
    стиснали са му топките на това мекотело ...........

    09:39 12.09.2025

  • 5 Пич

    31 6 Отговор
    Новите реалности - двамата големи директно казаха на Урсулианците да си Е.М.!!! И паниката е голяма...

    09:39 12.09.2025

  • 6 Марче

    22 3 Отговор
    Слушай кво ти казва Тръмпа и се учи, да не мислиш, че си по умна от него ?

    Коментиран от #36

    09:39 12.09.2025

  • 7 Кайма

    7 23 Отговор
    Време е Москва да бъде Бомбардирана по Американски

    Коментиран от #15, #18

    09:40 12.09.2025

  • 8 Нашето

    21 5 Отговор
    Маре нощес пак е сънувало руснаци скрити под леглото готови да нападнат и превземат НАТО.

    09:40 12.09.2025

  • 9 Шопо

    22 1 Отговор
    Когато Путин атакува НАТО ни Българите първи ще разберем.
    Нали се натискаме да сме в коалицията ха ха !

    09:40 12.09.2025

  • 10 бай Бай

    24 2 Отговор
    Колко км им е обхвата на тези хвърчила?
    Май не са изстреляни от Русия, а?
    Някой даже са били просто дрон примамка, без бойна част.
    Страшно чак!
    Ей така от играчка става плачка.

    Коментиран от #17

    09:40 12.09.2025

  • 11 Кво иска сега НАТО

    14 1 Отговор
    само не разбрах? Някой разбра ли?

    Коментиран от #32

    09:40 12.09.2025

  • 12 Явно

    13 0 Отговор
    Мисирството е широко разпространено аз си мислех че е бг феномет
    Затова тв и вестници загиват
    Инфото е едностранчиво тенденциозно и угодническо за силните на деня
    Вече почти никой не вярва и търси информация по друг начин

    09:41 12.09.2025

  • 13 Али

    3 8 Отговор
    Привет путяги стеснигъзяги. Слава!

    09:42 12.09.2025

  • 14 Обаче памперсите

    9 2 Отговор
    В Полша свършиха другари

    09:42 12.09.2025

  • 15 Град Козлодуй

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Кайма":

    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.

    09:42 12.09.2025

  • 16 гост

    11 8 Отговор
    Ню Йорк таймс налива бензин в огъня и го разпалва до такава степен, че ясно личи желанието САЩ да бъдат въвлечени пряко! Пак да попитаме: в чий интерес е И КОЛКО Е ПЛАТИЛ НА АМЕРИКАНСКИТЕ МИСИРИ ДА РЪЧКАТ ОГЪНЯ!

    Коментиран от #43

    09:43 12.09.2025

  • 17 Мдааа...

    4 9 Отговор

    До коментар #10 от "бай Бай":

    Не са изстреляни от русия, от Беларус са изстреляни. И са имали допълнителни резервоари, ръеш?

    Коментиран от #20

    09:43 12.09.2025

  • 18 Фидан

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Кайма":

    Само прах и пепел
    Хахахаха

    09:43 12.09.2025

  • 19 Рублевка

    9 6 Отговор
    Тръмп много добре знае, че руснаците не нападат, защото са два пъти по-малко по численост, а отбраняват рускоезичното население от укро геноцида.

    09:43 12.09.2025

  • 20 бай Бай

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мдааа...":

    Тогава значи Беларус ще да е нападнала Полшата.
    Ръеш???

    09:44 12.09.2025

  • 21 БАРС

    8 1 Отговор
    НЕЩО МИРИШЕ ,ЧЕ ТИЯ ДРОНОВЕ СА УКРАИНСКИ ,ПРОВОЦИРАТ НАТО ЗАДА ГО В ВАВЛЕКЪТ СРЕЩУ РАША.НЕЩО КСИЛЕНО ПОЧНА ДА СЕ ГОВОРИ И ТО ОТ НОРМАЛНИ ПОЛЯЦИ ПО ИНТЕРНЕТА.

    09:46 12.09.2025

  • 22 Кво вряцат сега?

    8 2 Отговор
    НАТО постоянно атакува Русия нали? Сателитната навигация сигурно не е от НАТО нали? Или пък и самите боеприпаси...

    09:48 12.09.2025

  • 23 ООрана държава

    9 0 Отговор
    Споко наср@няци,никой не ви атакува. Аконима атака няма да е с дрончета а ще е с онези големите фойерверки от парада

    09:48 12.09.2025

  • 24 1234

    5 1 Отговор
    Тръмп, който досега убеждаваше всички, че само той може да постигне мир в Украйна и Близкия изток, този път се е ограничил до ролята на наблюдател.-КАК ДА СПРЕ ВОЙНАТА КАТО ЕВРОПЕЙЦИТЕ НЕ ДАВАТ

    Коментиран от #38

    09:49 12.09.2025

  • 25 Герп боклуци

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    По интересното е ,че го смятат за голям успех 3 свалени дрона от общо 19....толкова са заблудени и надъхани НАТювците

    09:50 12.09.2025

  • 26 Путин е добряк

    9 1 Отговор
    атакува НАТО, ама без бомби и без да го атакува.

    Коментиран от #50

    09:50 12.09.2025

  • 28 Ако братушките бяха

    6 2 Отговор
    Овъглили Киев още в началото, много проблеми щяха да бъдат избегнати

    Коментиран от #31

    09:53 12.09.2025

  • 29 Така де

    2 1 Отговор
    Смее ли Тръмп да каже нещо за дроновете!
    Нали после трябва да дава обяснения на килимчето пред Путин!

    Коментиран от #34

    09:53 12.09.2025

  • 30 Някой

    3 1 Отговор
    Ako Путин е искал да атакува НАТо, нямаше да използва дронове примамки. Те не се взривяват, а само изразходват ПВО-то на противника.
    Иначе, щеше да използва балистични ракети.

    09:55 12.09.2025

  • 31 По точно

    0 5 Отговор

    До коментар #28 от "Ако братушките бяха":

    Засега обаче Путин много добре се справя с разрухата на Русия.

    09:55 12.09.2025

  • 32 То е ясно какво искат

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Кво иска сега НАТО":

    Каквото обикновено. Консултации и прайдче и да са снимат

    09:56 12.09.2025

  • 33 Рублевка

    3 1 Отговор
    Укра получи огромни парични вливания от Запада. Стотици милиарди! Получи западно оръжие и боеприпаси. Има двойно числено превъзходството, но не може нищо повече, освен да тероризира мирното население. По логиката на войната, с такива сили, укра трябваше вече да е в Москва!

    09:56 12.09.2025

  • 34 Краснов

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Така де":

    Двамата са колеги по служба.

    09:57 12.09.2025

  • 35 Слава Росии

    5 1 Отговор
    Великият Путин натири натовските джендъри там де солнце не огрява! Чакаме ви братя руси с лен и сол да ни освободите за пореден път!

    09:57 12.09.2025

  • 36 Иво

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Марче":

    Котката ми е по умна от Тръмп! Като я нападат, хапе и драска а този само ломоти глупости!

    Коментиран от #45

    09:58 12.09.2025

  • 37 кораф

    2 0 Отговор
    Фатална грешка! Да сложат на тоя пост един неадекватен човек...

    09:59 12.09.2025

  • 38 Агентев

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "1234":

    Той си има задължения,служебни задължения! Още от 1987г., когато е бил в Москва.

    09:59 12.09.2025

  • 39 Моряка

    3 2 Отговор
    Как така Русия нападна НАТО,а пък нито един дрон не гръмна?Кацнаха си хвърчилата кротко по поляните.Че ние си правехме същите хвърчила в кръжока по авиомоделизъм преди 65 години.Като ги пускахме по поляните,да не сме атакували НАТО?

    10:00 12.09.2025

  • 40 Дедо

    3 0 Отговор
    Тръмп ще реагира , ще сложи нови мита на държавите от НАТО ,защото са провокирали с пасивността си миролюбивата Русия .

    10:00 12.09.2025

  • 42 Тервел

    2 1 Отговор
    Най могъщият човек на света се оказа импотентен и нерешителен голфър.

    10:02 12.09.2025

  • 43 Силиций

    5 0 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Ами ще наливат САЩ бензин,помагат,така да се каже.Отскоро по руските бензиностанции има грозни бележки
    "Отпуск топлива по талонам!"
    Напомня ми едно "светло бъдеще" в България дето таман го бяхме стигнали.

    10:02 12.09.2025

  • 44 Елементарно Уотсън !

    5 1 Отговор
    Отдавна е ясно ,че Тръмп е силен само на приказките... Въздухар...
    Друг на неговото място вече щеше да е решил проблема с мира в Украйна ...

    10:03 12.09.2025

  • 45 Куков

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Иво":

    На всичко отгоре, е и твърде слабо интелигентен.Борави с прости понятия-добър-лош, велико-ужасно, "ще видим какво ще стане". Като прибавим и старостта-на 79 години е,сенилност, старешка деменция....

    10:03 12.09.2025

  • 46 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Разбрали те украинци от оръжие си изцапаха гащите с едни дронове ,и се мислят за велики.Ако не беше простата Европа и алчната Америка да им дава оръжие и пари вече щяха са затрити от картата на света.Русия трябва се размърда, няма смисъл ги жали украинците щом още не са изгонили наркомана, търсят си го с масивна атака за една вечер и да се свършва.

    10:03 12.09.2025

  • 47 мьрсуль

    1 0 Отговор
    учете руски

    10:04 12.09.2025

  • 48 мьрсуль

    1 0 Отговор
    учете руски

    10:04 12.09.2025

  • 49 Тръм бил "пасивен"

    0 0 Отговор
    Ама пък Путин е активен. Това разбрах от статията. И се обичали ...

    10:05 12.09.2025

  • 50 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Путин е добряк":

    Чудесен хумор.Само дето е истина.

    10:06 12.09.2025