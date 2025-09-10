Ивайло Вълчев: България трябва да бъде призната за пряко засегната страна от конфликта в Украйна

България трябва да бъде призната за пряко засегната от конфликта между Русия и Украйна, за да получи средства по кохезионните механизми на Европейския съюз. Това заяви българският евродепутат Ивайло Вълчев от групата на Европейските консерватори и реформисти на брифинг за българските медии в Страсбург днес, предаде БТА.
По думите му средствата са предвидени за държавите, които са близо до конфликта и България трябва да бъде призната за една от тях.
„Нашата цел е да получим признанието, че България е такава страна, защото фактът, че Черно море ни отделя от Русия, не прави положението ни по-малко опасно. България е от основните производители на боеприпаси, което означава, че трябва да инвестираме в сигурността си“, посочи Вълчев в отговор на въпрос за механизмите за финансиране на ЕС за страните, засегнати от конфликта в Украйна.
Той подчерта, че страната ни вече е доказала, че е надежден партньор и инвеститор в общата сигурност на ЕС.
„Ако България е инвеститор, който е доказал, че може да се разчита на него, трябва да може да се ползва от всички ползи. Трябва да инвестираме в сигурност, а това струва пари, изисква средства, инфраструктура, хора и България трябва да получи от ЕС тази възможност“, добави евродепутатът.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Факт
21:39 10.09.2025
3 Дупничанин
21:39 10.09.2025
4 Гошо
Коментиран от #28
21:40 10.09.2025
5 604
21:40 10.09.2025
6 Не ми се слуша
21:41 10.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЛГБТ
21:42 10.09.2025
9 Наблюдател
21:42 10.09.2025
10 Боко тиквоча
21:42 10.09.2025
11 Крум
21:44 10.09.2025
12 минувач
21:44 10.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Майна
Каква загуба
Плача
21:45 10.09.2025
15 Българин 🇧🇬
21:46 10.09.2025
16 онзи
21:47 10.09.2025
17 Майна
Благодарение на мозъчни гиганти като теб , Европа ще се завърне към живота на предците на човечеството.
21:48 10.09.2025
18 Лост
21:48 10.09.2025
19 Никой
България - кога си видял България - кога си бил част от нас.
21:49 10.09.2025
20 12340
21:51 10.09.2025
21 този
21:54 10.09.2025
22 az СВО Победа80
И всичко накрая, както винаги досега, ще ни излезе през носа!
21:58 10.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Анонимен
21:59 10.09.2025
25 Затова е прав Вълчев
Нашата цел е да получим признанието, че България е такава страна, защото фактът, че Черно море ни отделя от Русия, не прави положението ни по-малко опасно. България е от основните производители на боеприпаси, което означава, че трябва да инвестираме в сигурността си“, посочи Вълчев
Коментиран от #26
22:01 10.09.2025
26 тоя
До коментар #25 от "Затова е прав Вълчев":А кой ни бие по главата да изпращаме оръжия на укрите ? Каквото сам си направиш , и ОНЯ отгоре не може да ти помогне ! Да пращят на фронта синовете на разните там български дебили , дето са за войната и държат страната на урките !
Коментиран от #27
22:05 10.09.2025
27 604
До коментар #26 от "тоя":тия първи , че се укрият ве мой, а след края на историята ще са първите борци в зависимост кой кого!!!!! Дедко ми разправяше как след 9-ти 44-та бая са се пребоядисали тихичкуууу първи партизани....даммммм
22:16 10.09.2025
28 Хахахаха
До коментар #4 от "Гошо":Засегнато ти е на тебе онова кухото дето търчи над рамене ти .
22:17 10.09.2025
29 България
22:23 10.09.2025