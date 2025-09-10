Ивайло Вълчев: България трябва да бъде призната за пряко засегната страна от конфликта в Украйна

България трябва да бъде призната за пряко засегната от конфликта между Русия и Украйна, за да получи средства по кохезионните механизми на Европейския съюз. Това заяви българският евродепутат Ивайло Вълчев от групата на Европейските консерватори и реформисти на брифинг за българските медии в Страсбург днес, предаде БТА.

По думите му средствата са предвидени за държавите, които са близо до конфликта и България трябва да бъде призната за една от тях.

Още новини от Украйна

„Нашата цел е да получим признанието, че България е такава страна, защото фактът, че Черно море ни отделя от Русия, не прави положението ни по-малко опасно. България е от основните производители на боеприпаси, което означава, че трябва да инвестираме в сигурността си“, посочи Вълчев в отговор на въпрос за механизмите за финансиране на ЕС за страните, засегнати от конфликта в Украйна.

Той подчерта, че страната ни вече е доказала, че е надежден партньор и инвеститор в общата сигурност на ЕС.

„Ако България е инвеститор, който е доказал, че може да се разчита на него, трябва да може да се ползва от всички ползи. Трябва да инвестираме в сигурност, а това струва пари, изисква средства, инфраструктура, хора и България трябва да получи от ЕС тази възможност“, добави евродепутатът.