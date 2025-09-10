Новини
Свят »
Франция »
Ивайло Вълчев: България трябва да бъде призната за пряко засегната страна от конфликта в Украйна
  Тема: Украйна

Ивайло Вълчев: България трябва да бъде призната за пряко засегната страна от конфликта в Украйна

10 Септември, 2025 21:36 871 29

  • украйна-
  • ивайло вълчев-
  • ес-
  • война-
  • итн

По думите му средствата са предвидени за държавите, които са близо до конфликта и България трябва да бъде призната за една от тях

Ивайло Вълчев: България трябва да бъде призната за пряко засегната страна от конфликта в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България трябва да бъде призната за пряко засегната от конфликта между Русия и Украйна, за да получи средства по кохезионните механизми на Европейския съюз. Това заяви българският евродепутат Ивайло Вълчев от групата на Европейските консерватори и реформисти на брифинг за българските медии в Страсбург днес, предаде БТА.

По думите му средствата са предвидени за държавите, които са близо до конфликта и България трябва да бъде призната за една от тях.

Още новини от Украйна

„Нашата цел е да получим признанието, че България е такава страна, защото фактът, че Черно море ни отделя от Русия, не прави положението ни по-малко опасно. България е от основните производители на боеприпаси, което означава, че трябва да инвестираме в сигурността си“, посочи Вълчев в отговор на въпрос за механизмите за финансиране на ЕС за страните, засегнати от конфликта в Украйна.

Той подчерта, че страната ни вече е доказала, че е надежден партньор и инвеститор в общата сигурност на ЕС.

„Ако България е инвеститор, който е доказал, че може да се разчита на него, трябва да може да се ползва от всички ползи. Трябва да инвестираме в сигурност, а това струва пари, изисква средства, инфраструктура, хора и България трябва да получи от ЕС тази възможност“, добави евродепутатът.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    27 3 Отговор
    Пряко засегнатите пращат военен персонал!

    21:39 10.09.2025

  • 3 Дупничанин

    33 3 Отговор
    Бе ти не си у ред. Ние сме в ЕС, за да ДАВАМЕ, не да ПОЛУЧАВАМЕ. Как не го знаеш тоя елементарен факт?!

    21:39 10.09.2025

  • 4 Гошо

    6 30 Отговор
    Браво Ивайло евродепутат от ИТН. България е с цивилизования свят и сме засегнати от путиновата агресия. Точен сте

    Коментиран от #28

    21:40 10.09.2025

  • 5 604

    27 4 Отговор
    тия урси и метъли, що не направят завод за ПВО за нас ми правят заводи за барути....И ТО НЕЗАЩИТЕни с нищо!!!!!! Нима някой си мисли че казанлък го пази ПВО?!!!!!

    21:40 10.09.2025

  • 6 Не ми се слуша

    37 4 Отговор
    Този оял се гений не беше ли от ИТН? Ами хайде, изпроси някое евро, чалгарю. Белкем ни оправиш икономиката. Няма да ни дадат, защото ЕС го закъсва яко.

    21:41 10.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЛГБТ

    22 2 Отговор
    Абе ти нали трябваше да носиш балоните тази вечер…

    21:42 10.09.2025

  • 9 Наблюдател

    20 4 Отговор
    Време е за Възраждане!

    21:42 10.09.2025

  • 10 Боко тиквоча

    23 2 Отговор
    Няма да стане тая работа Вълчев .....вие сте богати европейци .....аз ви направих такива и няма да просим ТРОХИ от европа ....но затова пък ще ровите в кошовете за боклук да се нахраните !!!!

    21:42 10.09.2025

  • 11 Крум

    22 3 Отговор
    Като те гледам доста си се оял бе Ивайло, добре ти понася Европата. Бързо забравяте и страната си. Сега гласуваш за въоръжаване, ама войник не си ходил нали?. Защо разбихте армията и всичко свързано с нея, нали искахте мир??. Сега искате компенсации, ами нали трябва да се краде бе Ивчо. Да не мислиш, че ще ти дадат пари, трай коньо на зелена трева. Да ви имам евро депутатите!!.

    21:44 10.09.2025

  • 12 минувач

    16 2 Отговор
    Тоя охлюв да взима чемодана , да хваща вакзала и право при зеля ! И той тръгнал да оправя света ...

    21:44 10.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Майна

    11 2 Отговор
    Изтрийте ми " ласкавото" определение за сценариста на Дългия
    Каква загуба
    Плача

    21:45 10.09.2025

  • 15 Българин 🇧🇬

    13 2 Отговор
    Заради загубата на Южен поток България губи по 1 Милион на Ден , източени ни от турците , заради Украйна ! Германия (която уж е най-потърпевша ) губи по един милион долара на ден . НО пък предвид , че България е много по-малка , загубите ни са несравнимо по-големи ❗ Отделно украинската пшеница загроби българското селско стопанство ❗

    21:46 10.09.2025

  • 16 онзи

    12 2 Отговор
    Народът е казал - наяде ли се въшката , излиза на челото . Те такива ми ти му работи ис нашиЮт евро депутатин .

    21:47 10.09.2025

  • 17 Майна

    7 4 Отговор
    Браво, Ивайло! Браво, Вълчев!
    Благодарение на мозъчни гиганти като теб , Европа ще се завърне към живота на предците на човечеството.

    21:48 10.09.2025

  • 18 Лост

    8 1 Отговор
    Ех, Вълчев, Вълчев баща ти почетен гражданин на Бургас,а ти си някакво черно петно.Ама той и кмета ☀️ на Бургас е първа дружка с почетния консул на Украйна -Караненов който е черния кардинал в Бургас.

    21:48 10.09.2025

  • 19 Никой

    5 2 Отговор
    Пич - подхвани жена - тя ще те научи за приоритети. Като няма в хладилника нищо. Гледай- колко научни работници - то нещо спешно явно.

    България - кога си видял България - кога си бил част от нас.

    21:49 10.09.2025

  • 20 12340

    5 2 Отговор
    И тоя като елена йончева и Андрей Слабаков--отидат в Брюксел и загубят образ и подобие човешко!

    21:51 10.09.2025

  • 21 този

    7 1 Отговор
    Тоя е един комплексар , дето освен да мъдри някакви тъпи стихове и още по-тъпи сценарии на Дългия , за друго - не става !И той тръгнал да оправя България.

    21:54 10.09.2025

  • 22 az СВО Победа80

    5 1 Отговор
    Как "преко засегната", че тя е на едната страна във войната.... при това на губещата страна!

    И всичко накрая, както винаги досега, ще ни излезе през носа!

    21:58 10.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Анонимен

    5 3 Отговор
    Има увреждане на мозъка!

    21:59 10.09.2025

  • 25 Затова е прав Вълчев

    1 5 Отговор
    България трябва да инвестира в своята сигурност защото от Русия може да ни дели черно море но това не прави заплахата от тях по малка -

    Нашата цел е да получим признанието, че България е такава страна, защото фактът, че Черно море ни отделя от Русия, не прави положението ни по-малко опасно. България е от основните производители на боеприпаси, което означава, че трябва да инвестираме в сигурността си“, посочи Вълчев

    Коментиран от #26

    22:01 10.09.2025

  • 26 тоя

    6 0 Отговор

    До коментар #25 от "Затова е прав Вълчев":

    А кой ни бие по главата да изпращаме оръжия на укрите ? Каквото сам си направиш , и ОНЯ отгоре не може да ти помогне ! Да пращят на фронта синовете на разните там български дебили , дето са за войната и държат страната на урките !

    Коментиран от #27

    22:05 10.09.2025

  • 27 604

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "тоя":

    тия първи , че се укрият ве мой, а след края на историята ще са първите борци в зависимост кой кого!!!!! Дедко ми разправяше как след 9-ти 44-та бая са се пребоядисали тихичкуууу първи партизани....даммммм

    22:16 10.09.2025

  • 28 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    Засегнато ти е на тебе онова кухото дето търчи над рамене ти .

    22:17 10.09.2025

  • 29 България

    0 0 Отговор
    " трябва да се ползва от всички ползи" , ни поучава Вълчев , известен" литератор" и сценарист от ИТН.

    22:23 10.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания