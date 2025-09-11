Новини
Тръмп разговаря с Навроцки и Макрон след свалянето на руските дронове над Полша

Тръмп разговаря с Навроцки и Макрон след свалянето на руските дронове над Полша

11 Септември, 2025 05:32, обновена 11 Септември, 2025 05:38 502 4

Американският и френският президент са обсъдили и ситуацията в Близкия изток след израелските удари срещу Катар

Тръмп разговаря с Навроцки и Макрон след свалянето на руските дронове над Полша - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял с полския си колега Карол Навроцки, след като миналата нощ Полша свали дронове, нарушили въздушното ѝ пространство, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Миналата седмица Тръмп се срещна с Навроцки в Белия дом, припомня агенцията.

„Този разговор е част от серията консултации, които провеждам с нашите съюзници", написа полският президент Карол Навроцки в социалната мрежа Екс. „Днешните разговори потвърдиха нашето единство“, допълни той.

Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия". Варшава поиска свикването на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО. Член 4 предвижда организиране на консултации, ако страна членка на алианса смята, че има заплаха за нейната териториална цялост, независимост или сигурност.

Руският шарже д'афер във Варшава Андрей Ордаш беше извикан вчера следобед в полското външно министерство, където му бе връчена протестна нота. Представителят на Русия отхвърли дроновете да са били руски.

Полша получи предложения за подкрепа за своята противовъздушна отбрана от европейските си съюзници, съобщи вчера полският премиер Доналд Туск след разговори с лидерите на Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерландия, Украйна и НАТО.

Президентът на Франция Еманюел Макрон е обсъдил по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп ситуацията в Близкия изток след израелските удари срещу Катар, предаде агенция Ройтерс, като цитира публикация в социалната платформа Екс на френския държавен глава.

Макрон и Тръмп са говорили и за войната на Русия срещу Украйна и в частност за нахлуването на руски дронове в Полша, посочи Макрон в Екс.

„Тясното сътрудничество между европейците и американците е от ключово значение на всеки от тези фронтове“, посочи френският президент.


Полша
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 4 Отговор
    В спешен телефонен разговор с Ким-Чен-Ун ,Путин е поискал нова помощ в жива сила този път от 70 хиляди войници!

    Майкъл Наки, руски опозиционен журналист-

    Руските войници масово бягат от армията

    Руските войници масово бягат от армията. През последните месеци броят на дезертьорите се е увеличил двойно, а на някои направления – тройно. Това показва изследване на екипа Front Intelligence Inside, публикувано от известния аналитик Taterigami. Такива мащаби на дезертьорство в руската армия не е имало. Нещо явно се случва. Колкото по-висок става този показател, толкова по-добре, защото за изтощаване на руските попълнения подхожда всеки сценарий: недостиг на хора при вербуване, убийства на бойното поле и дезертьорство. Математиката е проста: колкото по-малко войници имат руснаците за хвърляне като пушечно месо, толкова по-бързо ще свърши войната.

    Коментиран от #4

    05:50 11.09.2025

  • 2 кой ли ги пуска ?

    4 0 Отговор
    В Полша вече са открити 12 дрона - и всички без експлозиви.

    05:51 11.09.2025

  • 3 Факт

    2 1 Отговор
    Провокацията се очакваше по време на консултациите БРИКС. Тя трябва да послужи като основание за глобални мита от 100%.

    05:54 11.09.2025

  • 4 бягат и все в посока запад :)

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Руските войски продължават офанзивата си в Днепропетровска област. Според съобщенията от фронта още едно населено място в региона е преминало под контрола на руските въоръжени сили. Това е село Сосновка, което се намира на брега на река Вороная.

    05:55 11.09.2025

Новини по държави:
