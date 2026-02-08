Украйна губи средно по 1280 военнослужещи на ден

Украинските въоръжени сили (УВС) са губили приблизително 1280 убити и ранени военнослужещи дневно в зоната на военни действия през януари.
Според ежедневни и седмични доклади на руското Министерство на отбраната, загубите на украинските въоръжени сили са възлизали на почти 40 000 военнослужещи през първия месец на 2026 г. Освен това, от началото на годината руските войски са унищожили един самолет, три зенитно-ракетни системи, 19 реактивни системи за залпов огън и приблизително 620 танка и други бронирани бойни машини.
По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че украинските войски са изправени пред все по-голяма разлика между броя на подразделенията, изпратени в бой, и загубите, които понасят.
2 САКС КАНИБАЛ
12:17 08.02.2026
3 хаха🤣
12:18 08.02.2026
5 Ужас
12:20 08.02.2026
6 Смех с ватенки
😂😅😂😅😂😅🤣😅😂😅😂
12:20 08.02.2026
7 татунчо 🍌
12:20 08.02.2026
8 НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН
До коментар #3 от "хаха🤣":Да се отървем от теб е господарите ти да те сготвят за вечеря.
12:20 08.02.2026
9 Зеленски
12:21 08.02.2026
10 БОЛШЕВИК
12:21 08.02.2026
11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "хаха🤣":Нет, по данни на снимки и видеа от фронта. Реални загуби. За военните загинали при руски удари с Герани видеа и снимки обаче нема. Сиреч - + те
12:22 08.02.2026
12 минувачът 🌟
12:23 08.02.2026
13 Ауу, срам, какъв срам, аууу...
12:23 08.02.2026
14 и адин мармон
12:23 08.02.2026
15 Лука
12:23 08.02.2026
17 Лука
До коментар #2 от "САКС КАНИБАЛ":Вие ли ги консумирате ?
12:25 08.02.2026
19 Според Руското
12:26 08.02.2026
21 койдазнай
12:27 08.02.2026
22 Квартал 95
12:27 08.02.2026
23 Ватенки ама
12:27 08.02.2026
24 БОРИС ДЖОНСЪН
12:28 08.02.2026
25 И Киев е Руски
12:29 08.02.2026
26 Али Турчинът
12:29 08.02.2026
27 Плешива първопричина
Пропагандистките рашистки факти този път се оляха.
12:30 08.02.2026
28 Написано е в
До коментар #3 от "хаха🤣":статията, източник "руското Министерство на отбраната", онзи Конашенков, който руските Z-канали и блогъри направо му казаха, че знаят, че ги лъже :)))
12:30 08.02.2026
29 А ДАНО
До коментар #23 от "Ватенки ама":Господарите ти сготвят внучето ти за някоя от техните вечери.
12:30 08.02.2026
31 жалко за хората станали за курбан
да ги заместят на фронта
вместо да цъкат безмислици и хейт
12:33 08.02.2026
32 Манфред
12:33 08.02.2026
33 Факт
До коментар #23 от "Ватенки ама":Ватенката довечера ще я мачкаш под юргана.Голяма и топла.Ако можеш,де.
12:33 08.02.2026
34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #27 от "Плешива първопричина":1000/25 последната размяна.
"по уравнениям Ланчестера-Осипова потери сторон обратно пропорциональны квадрату их ОГНЕВОЙ МОЩИ."
Учи.
12:34 08.02.2026
36 Един
12:35 08.02.2026
37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Ватенки ама":1000/25 последната размяна
12:35 08.02.2026
38 аз вярвам
12:35 08.02.2026
39 az СВО Победа 80
12:36 08.02.2026
40 Исторически парк
До коментар #5 от "Ужас":Украинското мо съобщава за 1000 на ден
12:36 08.02.2026
41 Урсуляк фон дер Бандер
12:36 08.02.2026
42 Зевзек
12:37 08.02.2026
44 Ивелин Михайлов
До коментар #5 от "Ужас":Доларка, ако бяха 3000 в Русия вече нямаше да е останал нито един мъж
12:37 08.02.2026
46 Истината
12:39 08.02.2026
47 Даскал аритметик
12:39 08.02.2026
48 Николов
12:39 08.02.2026
49 az СВО Победа 80
1. За четити дни СВО украинците клекнаха.
2. Руснаците бяха в Киев само няколко часа след началото на СВО.
3. После, срещу РФ беше задействана коалиция от 52 държави, вкл.цялото НАТО, което измени хода на бойните действия от СВО във война на тази коалиция срещу РФ.
4. В хода на тази битка, прерастнала от СВО в пълномащабна война със запада, руснаците побеждават не просто Киев, а глобалния запад и неговите васали.
12:39 08.02.2026
50 Николов
12:40 08.02.2026
53 Руснак без крак
12:42 08.02.2026
57 бат Фейко
12:42 08.02.2026
58 Е, според зеленияпор
До коментар #6 от "Смех с ватенки":тия са за цялата 2025г.
Но има неотчетени, както самият той признава.
12:42 08.02.2026
59 Това е размяна
До коментар #38 от "аз вярвам":на убити, а не за брой убити.
12:43 08.02.2026
60 Пундю
12:44 08.02.2026
61 Николов
12:44 08.02.2026
Коментиран от #63, #109
12:44 08.02.2026
До коментар #62 от "Xaxaxaxa, лъжа":Така е 5 руснака срещу 1 украинец!
12:45 08.02.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Кривоверен алкаш
12:48 08.02.2026
До коментар #21 от "койдазнай":Даже и повече.Сметни колко е била Украйна преди войната и сега.Няма значение убити,изчезнали ,бежанци .Ужасяващо число хора .По голямата част от бежанците няма да се върнат.И когато свърши войната и Зеленски падне от власт всичко което се случи с Украйна и в Украйна ще бъде хвърлено върху него.
12:49 08.02.2026
67 Путин
12:50 08.02.2026
68 ЛЕЛЕ ЛЕЛЕЕЕЕ
12:51 08.02.2026
69 Куку
Коментиран от #73, #74
12:51 08.02.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Морския
12:51 08.02.2026
72 Али Турчинът
До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Виж сега, тука не си прав. Не че да защитавам украинците. Самата логика показва следното. Значи руснаците нападат, и при нападение и вземане на територията жертвите остават в тяхната територия. Знаем че,руснака не оставя побратимия. Не гледай като 1000/25.Може и руснаците да имат големи потери.И е така.
Коментиран от #89
12:52 08.02.2026
73 Али Турчинът
До коментар #69 от "Куку":Тай ли? Ама за декомунизацията помагат руснаците, нали?
12:53 08.02.2026
74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #69 от "Куку":Кажи на Наполеон да те следи да си пиеш апчетата
Коментиран от #114
12:53 08.02.2026
75 Ацтека
Коментиран от #82, #103
12:54 08.02.2026
77 Факт
Друго няма смисъл да коментирам.
12:56 08.02.2026
78 стоян георгиев
Както съм казал хиляди пъти осрайна не е държава, а диагноза!
12:57 08.02.2026
79 Софиянец
До коментар #77 от "Факт":Кажи го на безкрайните укро гробища!
12:57 08.02.2026
80 Хаха
12:57 08.02.2026
81 Я пък тоя
Питайте Зеленски!
12:58 08.02.2026
82 Али Турчинът
До коментар #75 от "Ацтека":Може, всичко може. Преди помня, за танк Леопард не знам колко си,за Абрамс още повече и т.н.
Абе трябва да се вразуми ЕС. Мир чрез сила, срещу Русия са глупости, от недъг в акъла им.Сякаш имат забит пирон в главата.
12:59 08.02.2026
83 Стойко
Ама нали живеем в непрестанна пропаганда и цензура, тези доклади се заглушват постоянно!
12:59 08.02.2026
85 Хихихи
13:00 08.02.2026
86 Зеля
13:01 08.02.2026
87 По-интересното е,
До коментар #36 от "Един":руснаците като губят 5 пъти повече хора от украинците, защо Путин продължава геноцида над руското население. Да не говорим за фалита на Русия, от който ще трябва да се възстановяват поне 3 десетилетия.
Тази война е най-вредна за самата Русия.
13:01 08.02.2026
88 големсмях
13:02 08.02.2026
89 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #72 от "Али Турчинът":Всички украински позиции преди штурм се обработват яко с огнева мощ. По закона на Ланкастер - Осипов, загубите са обратно пропорционални на квадрата на огневата мощ.
И, в Купянск нали укрите настъпва значи трябва да има кадри на хиляди руски трупове. Ама няма
13:02 08.02.2026
90 Руската пропаганда
До коментар #78 от "стоян георгиев":винаги уцелва глупаците... Това е проблема на русофилите.
13:04 08.02.2026
91 Я пък тоя
До коментар #87 от "По-интересното е,":Да, руснаците загубиха 2 милиона убити, 5 милиона ранени, 3 милиона дезертирали, 8 милиона безследно изчезнали, 10 хиляди генерала и се бият с лопати.
Само тревата пречи на украинците да стигнат Москва.
13:06 08.02.2026
92 Руската пропаганда
До коментар #49 от "az СВО Победа 80":Има за цел глупака.
13:06 08.02.2026
94 Али Турчинът
До коментар #87 от "По-интересното е,":Аз от 23.12.2025 г.до 03.01.2026 бях в Русия. Всичко се е променило. Модерни сгради и пътища, повече метро станции, особенно връзките към МКАД са на ниво. Няма вече пробки като преди в Рязанское шосе, Шосе Ентусиастов, Волгоградский Проспект, Проспект Мира и т.н.Който иска може да провери от Яндекс картата.
13:12 08.02.2026
95 Кога Украйна
До коментар #91 от "Я пък тоя":е твърдяла, че иска да ходи в Москва ? Нещо си съвсем объркан в цялата ситуация и събития.
13:16 08.02.2026
96 Жълтопаветник
Слава хероям!
Хайл Зеленски! 🙋
13:17 08.02.2026
97 ТехноЛог
13:19 08.02.2026
98 Помак
До коментар #94 от "Али Турчинът":Машалла аби ,ашшколсун ,аферим !
13:20 08.02.2026
99 да питам
13:20 08.02.2026
100 Живанши
13:22 08.02.2026
101 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
13:22 08.02.2026
102 Q -Ресс Tиaа
До коментар #87 от "По-интересното е,":По интересно ми е по надарени падаш ли си котенце 🐱,гърбът му е като на малко котенце широк ,а главата му е като черна ряпа от тези по дребните ... 😂😂😂
13:23 08.02.2026
103 Нищо не им
До коментар #75 от "Ацтека":плащат, парите свършиха. Информацията от руските министерства е предназначена преди всичко за вътрешна употреба за пред руското население. По света, разбира се никой не вярва на руските глупости. И Ким Чен всеки ден казва на северно корейците, че Северна Корея процъфтява, но истината и реалността са много тъжни.
13:25 08.02.2026
104 Али Турчинът
До коментар #98 от "Помак":Аз затова пиша тъй уверено, че не могат да победят Русия. Тя си е държава колкото континент. Работят си хората, работят обменните пунткове за валута. Конфти е само с банковските карти. Трябва да имаш налички.
13:28 08.02.2026
105 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #103 от "Нищо не им":Свършили парите, казваш? Аз чух за едни $4000 милиарда руски активи, $2000 милиарда от които Русия обещава да инвестира в съвместен проект със САЩ?
13:28 08.02.2026
106 Първанов
13:29 08.02.2026
107 Хм...
До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":Не съобщават и загубите при удари по военната инфраструктура и бази в тила.
Отделно имам неприятното чувство, че руснаците умишлено занижават загубите на 4о4, при това с много.
13:30 08.02.2026
108 Урсулите:
Нареждам ви - Война до последната Укра.
13:31 08.02.2026
109 А къде са труповете
До коментар #62 от "Xaxaxaxa, лъжа":Русия връща редовно по 1000 трупа на Украйна. В обратна посока 20- 30. ТОВА Е!!!
13:31 08.02.2026
110 Дедо Еньо
13:34 08.02.2026
111 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
13:35 08.02.2026
112 Али Турчинът
До коментар #106 от "Първанов":Ама тя и не съществува. 4 ггдини Путин ги чака да се вразумят. Ама те,не, и педя не дават..Сега ще им вземат и Николаев и Одеса. Белким им дойде акъла заедно с Коалицията на желаещите.
13:36 08.02.2026
113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
13:37 08.02.2026
114 Хахаха
До коментар #74 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А ти ходи да питаш Николай II какво стана.
13:39 08.02.2026
115 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #112 от "Али Турчинът":Чувам, че от Николаев и Одеса наци батальоните бягат с 200 към Киев. Оставят само териториалната отбрана.
Руснаците настъпват внимателно, за да няма много жертви.
13:40 08.02.2026
116 Айде бе
13:41 08.02.2026
117 ами
13:42 08.02.2026
118 Републиканец
13:43 08.02.2026
119 оня с πитоня
До коментар #106 от "Първанов":Първанов ,Гоше ,лапуркай бе трррбарр ,знам че много едни такива дълги завоалирани обичаш да ги редиш !
13:43 08.02.2026
120 ами
До коментар #109 от "А къде са труповете":не ги събират защото няма къде да ги дъжат до връщането, местата са заети от украинци
13:43 08.02.2026
121 Пипайсехобо
13:45 08.02.2026
122 Али Турчинът
До коментар #115 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":То беше ясно за всеки нормален човек. Украинците ще бият кораби в Черно море, и това море са изкопали те. Те са създателите на Черно море, така пише в книгите им по история за 8-ми клас.А руснака ще ги гледа как се гаврят. Аз на 100% съм сигурен, че Украйна иска да продължи войната. Не знам какво ядат и пият, но са анормални във всичко.
13:47 08.02.2026
123 Путин
13:47 08.02.2026
126 !!!?
До коментар #105 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Руската икономика е в процес на свободно падане. При положение, че българската има ръст 3%, а руската 0,6 % (фалшив ръст, защото са на военни релси )за 2025, коментарите са излишни.
13:49 08.02.2026
130 Републиканец
13:51 08.02.2026
131 Вчера
13:52 08.02.2026
135 Войната
13:53 08.02.2026
136 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #126 от "!!!?":Българската икономика прави ръст от много ниска база, отежнен от заеми, ако ти е ясно какво означава това. Ръст от 72 място в рейтинга. Пред нас е Гана, след нас Гватемала. Русия има ръст от 4 място по ППС.
13:56 08.02.2026
137 !!!?
До коментар #111 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Русия никога не е била четвърта сила. Ето ги силите за 2025
1.САЩ-$30,62 2.Китай-$19,40 3.Германия -$5,01 4.Япония-$4,28 5.Индия -$4,13 6.Великобритания -$3,96 7.Франция - $3,21.
Русия винаги е имала непреодолими проблеми в икономиката си (проблемно управление), но сега положението е наистина зле.
13:56 08.02.2026
138 Абе
До коментар #134 от "Сервилатов":ЛПуркай бе дрррррттт трррбар небинарен ,че малко остана и щее копаме после 😂😂😂 .
13:56 08.02.2026
139 Абе
До коментар #134 от "Сервилатов":Ходи ексхумирай твойта мумия и ти боцкай бре дррррта мека пииии рууугоо 😂😂😂
13:59 08.02.2026
140 !!!?
До коментар #136 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Явно живеете с данни от времето на СССР. БВП на България отдавна е по-висок от този на Русия. Ето го за 2025
Bulgaria GDP (2025)
3.0% $20,426
Russia GDP (2025)
0.6% $17,446
Ползвайте интернет и данни, лесно е, има много информация.
14:00 08.02.2026
141 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #137 от "!!!?":Това са данни по БВП? Фалшив критерий. Важно е какво може да купи страната с доходите си. Покупателната способност или ППС. Русия е на четвърто място след Индия и преди Япония. Първи са Китай, втори САЩ, ние сме след Гана на 72 място.
Нас ни излъгаха, че като приемем еврото ще забогатеем! Ха-ха-ха!
14:02 08.02.2026
142 ами
До коментар #117 от "ами":то Путин ги убива тези 50 000 руснаци, не ги убива Европа
14:03 08.02.2026
143 Читател
До коментар #137 от "!!!?":Русия е на 52 място в света по покупателна способност на човек! Най богатата на природни ресурси страна!
Коментиран от #147, #148
14:03 08.02.2026
144 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
14:05 08.02.2026
145 Читател
До коментар #141 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":Ти някакви руски комикси си чел! Това което цитираш не е ППС! И си прав! ППС е най важното!
14:06 08.02.2026
146 !!!?
До коментар #141 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":БВП е единствения и най-важен критериий за икономиката на една държава. Явно сте много бос по темата.
ППС не е изчисляван от 2017 и той всъщност е недостоверен критерий. А може ли да се говори за ППС за икономика, която е на военни релси ?
14:08 08.02.2026
147 Али Турчинът
До коментар #143 от "Читател":Ами аз като ти кажа ,че е четвърта на света. Ще ми повярваш ли? По напред е от Германия. Стига да четеш правилните източници на информация. Това не са украинската,руската или западната преса. Доклади на МВФ.
14:09 08.02.2026
149 Али Турчинът
До коментар #145 от "Читател":Да допълня само, че забравих. Вожда на МВФ е българка, г-жа Георгиева. Може да питаш нея, която преди 20 дена призова украинците да реват като лъви, когато са без ток. Щото са герои, хемде истински.
14:12 08.02.2026
150 Читател
До коментар #147 от "Али Турчинът":Трябва да уточняваш по какво е четвърта! Тя дори е първа по пpостотия на глава от населението! Държавите с най голям БВП са назад в класацията по покупателна способност на населението!
14:14 08.02.2026
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Али Турчинът
До коментар #150 от "Читател":Ами отговорих ти на написанато. Четвърта е по покупателната стойност. По напред е от Германия. Не можеш да четеш ли?
14:18 08.02.2026
153 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #150 от "Читател":По ППС, (паритет на покупателната способност) който е най точния критерий.
БВП е фалшив критерий, който не отчита покупателна способност на населението. Интересно, защо на английски език Русия е на четвърто място, а на български език не е. Има нещо гнило в българската статистика!
Това, че сме в някакъв клуб на богатите не ни прави автоматично богати.
14:20 08.02.2026
154 Али Турчинът
До коментар #150 от "Читател":Ако не вярваш питай вожда на МВФ. Госпожата с много евро-атлантически ценности.
14:20 08.02.2026
155 Читател
До коментар #152 от "Али Турчинът":Мога да чета, не не черпя информация от твоите коментари! Русия е на четвърто място по брутен вътрешен продукт, а по покупателна способност на населението е на 52 място! Точка!
14:21 08.02.2026
156 Видовден
14:21 08.02.2026
158 Никой
14:24 08.02.2026
159 Икономист
До коментар #146 от "!!!?":Тихоо! Тихо пррррр ∆ льооо не си компетентен изобщо и ти се отнема думата и микрофоня 🎤 ,ако слушкаш ,ще ти бъде подаден отново .През лятото на 2000 аз като новобранец карах такси на летището в 5 тия по големина град в Сащ и с 5дни работа си покривах всичките скромни разходи за месец отт-доо,а с един надник на ден, изкаран с много труд можех теоретично да си купя 400л бензин .Ето това са реални неща ,а не твоите буллл 6иттти ,но вече всичко приключи отдавна и отиде в историята .
14:27 08.02.2026
160 Али Турчинът
До коментар #155 от "Читател":Ами тъй да е.Твойто магаре да е мъжко. Но лъжеш. По покупателната способност е на четвърто място,пред Германия. Има си причини да е така. Няма да ги изброя. За да ти е акъл в главата.
14:27 08.02.2026
162 Историк
До коментар #158 от "Никой":Най хубавото е ,че Хайнрих Химлер го гепнаха, укриващ се в женски дрехи и след процеса 1 го обесиха публично и вися една седмица за назидание !
14:30 08.02.2026
163 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #158 от "Никой":Неподходящ цитат. Германските ВАРВАРИ унищожиха над 70 хиляди съветски села и градове, заедно с населението. Нечувана ЖИВОТИНСКА жестокост! Заедно с бандеровците убиха всеки четвърти белорусец! Милиони евреи изгориха в крематориумите на лагерите на смъртта, където палачи и надзиратели бяха бандеровци.
14:30 08.02.2026
164 Али Турчинът
До коментар #161 от "Читател":Ти не можеш да кажеш истината. Сега ще ти задам въпрос и ще млъкнеш на всегда.
Крим чий е?
14:32 08.02.2026
165 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #160 от "Али Турчинът":Пред Япония. Германия е на шесто място по ППС, въпреки високия БВП. Високия БВП на Германия се образува от скъпи стоки и услуги, които малко хора могат да си позволят в Германия. Ипотеки, наеми, голям външен дълг и т.н..
14:36 08.02.2026
167 АМ ЧИ ДЕ ДА ЗНАМ
До коментар #164 от "Али Турчинът":ЧИИ Е КРИМ
ЗНАМ ЧИИ Е КРАСНОАРМЕЙСК
АМ ЧИ РУСКИ Е
14:39 08.02.2026
168 Никой
14:41 08.02.2026
169 Кирил Петков
До коментар #166 от "Глобалния интернет":Ти кой беше ,анонимен Цар Вулл ,че нещо не моа сее сетя ?
14:42 08.02.2026
170 тея пак
14:48 08.02.2026
171 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #168 от "Никой":Откъде я вадите тая фалшива информация? От Архипелаг ГУЛАГ? Имало е гражданска война и след нея борба за власт, в която са били убити почти един милион души. Най-много се е отличил в разстрелите украинецът Хрущов.
Това е много! Много убити! Но не милиони и не толкова много както от Робеспиер, например. За репресиите във Франция и гилотината скромно се премълчава. Сега дори се опитват да умаловажат ХОЛОКОСТА и лагерите на смъртта. Срам, господа демократи! Срам!
14:50 08.02.2026
172 Калашник на Свободата
Не вярвам това да е шестият такъв. Всички го знаем това. Дори тези които биха писали донос до Москва срещу Ботев, ако само имаха един такъв шанс в живота си.
14:52 08.02.2026
173 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬
До коментар #170 от "тея пак":Дроновете с 60 килограма особено мощен ТГА взрив като ударят танка, направо го разглобяват! Хвърчи на парчета! Русия произвежда по ударни 1000 дрона дневно.
14:56 08.02.2026
174 Чудо
14:59 08.02.2026