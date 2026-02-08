Украинските въоръжени сили (УВС) са губили приблизително 1280 убити и ранени военнослужещи дневно в зоната на военни действия през януари.

Според ежедневни и седмични доклади на руското Министерство на отбраната, загубите на украинските въоръжени сили са възлизали на почти 40 000 военнослужещи през първия месец на 2026 г. Освен това, от началото на годината руските войски са унищожили един самолет, три зенитно-ракетни системи, 19 реактивни системи за залпов огън и приблизително 620 танка и други бронирани бойни машини.

По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че украинските войски са изправени пред все по-голяма разлика между броя на подразделенията, изпратени в бой, и загубите, които понасят.