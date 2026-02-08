Новини
Свят »
Украйна »
Украйна губи средно по 1280 военнослужещи на ден
  Тема: Украйна

Украйна губи средно по 1280 военнослужещи на ден

8 Февруари, 2026 12:11 3 191 174

  • украйна-
  • военни-
  • войници-
  • загуба

Близо 40 000 военнослужещи са загинали през януари 2026 година

Украйна губи средно по 1280 военнослужещи на ден - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили (УВС) са губили приблизително 1280 убити и ранени военнослужещи дневно в зоната на военни действия през януари.

Според ежедневни и седмични доклади на руското Министерство на отбраната, загубите на украинските въоръжени сили са възлизали на почти 40 000 военнослужещи през първия месец на 2026 г. Освен това, от началото на годината руските войски са унищожили един самолет, три зенитно-ракетни системи, 19 реактивни системи за залпов огън и приблизително 620 танка и други бронирани бойни машини.

По-рано руският президент Владимир Путин заяви, че украинските войски са изправени пред все по-голяма разлика между броя на подразделенията, изпратени в бой, и загубите, които понасят.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 108 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 САКС КАНИБАЛ

    68 23 Отговор
    Важно е Зеленски редовно да доставя окраински дечица за вечерите ни.

    Коментиран от #17

    12:17 08.02.2026

  • 3 хаха🤣

    36 80 Отговор
    тавариши, това по данните на ТАСС ли🤣

    Коментиран от #8, #11, #28

    12:18 08.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ужас

    28 85 Отговор
    Какво да кажат руснаците по 3000 на ден

    Коментиран от #40, #44

    12:20 08.02.2026

  • 6 Смех с ватенки

    32 68 Отговор
    "Според руското министерство на отбраната..."
    😂😅😂😅😂😅🤣😅😂😅😂

    Коментиран от #45, #58

    12:20 08.02.2026

  • 7 татунчо 🍌

    68 12 Отговор
    Крайно време е центовете да се научат да смятат ! Има сметала по книжарниците , не е проблем да си припомнят математиката от поне 3-ти клас тия , които са изкласили поне до него ...

    12:20 08.02.2026

  • 8 НАЙ-ДОБРИЯ НАЧИН

    39 8 Отговор

    До коментар #3 от "хаха🤣":

    Да се отървем от теб е господарите ти да те сготвят за вечеря.

    12:20 08.02.2026

  • 9 Зеленски

    52 9 Отговор
    Не губи а изчезват безследно.

    12:21 08.02.2026

  • 10 БОЛШЕВИК

    63 15 Отговор
    В тия цифри не се съобщават чуждите наемници, а те са между 350 и 500 които дават фира всяка седмица!

    Коментиран от #107

    12:21 08.02.2026

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    38 13 Отговор

    До коментар #3 от "хаха🤣":

    Нет, по данни на снимки и видеа от фронта. Реални загуби. За военните загинали при руски удари с Герани видеа и снимки обаче нема. Сиреч - + те

    12:22 08.02.2026

  • 12 минувачът 🌟

    63 13 Отговор
    Щяха да са повече , ако не бяха се разбягали като пилци урките накъдето им видят очите . Всеки ден в Джъмбо и Кауфланд с пълните кошници пазаруват като за световно и със самочувствие , че са си у тях ....А селяните да мрат в окопите ...

    12:23 08.02.2026

  • 13 Ауу, срам, какъв срам, аууу...

    48 9 Отговор
    Не, да не чуваме такива новини...кой ги допусна?

    12:23 08.02.2026

  • 14 и адин мармон

    12 23 Отговор
    свиваше ганжа

    12:23 08.02.2026

  • 15 Лука

    18 54 Отговор
    Не вярвам на рашистка информация ! Русия отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети !

    12:23 08.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Лука

    4 11 Отговор

    До коментар #2 от "САКС КАНИБАЛ":

    Вие ли ги консумирате ?

    12:25 08.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Според Руското

    21 39 Отговор
    Лъжливо разузнаване.Смех.

    12:26 08.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 койдазнай

    10 18 Отговор
    С една дума, по заповед на Путин за последните 4 години, е унищожено към 10% от населението на Украйна.

    Коментиран от #66

    12:27 08.02.2026

  • 22 Квартал 95

    41 4 Отговор
    Абе 55000 са от началото на войната. 55008 са вече, защото това ми беше информация от преди 3 дни. Зеленото съм. А, руснаците са загубили милиони, милиони, милиарди...

    12:27 08.02.2026

  • 23 Ватенки ама

    15 32 Отговор
    Кой ви вярва бе.3 те дни минаха,крайцера Мацква потъна отдавна.Вие превзехте Киев и 1 милион и 200 хил ватенки не са при Кобзон.

    Коментиран от #29, #33, #37

    12:27 08.02.2026

  • 24 БОРИС ДЖОНСЪН

    26 10 Отговор
    Тази война я направихме, за да има достатъчно човешко месо за сатанинските ни вечери.

    12:28 08.02.2026

  • 25 И Киев е Руски

    22 9 Отговор
    Малко са

    12:29 08.02.2026

  • 26 Али Турчинът

    26 7 Отговор
    Абе ще си изплют камъчето от устата. Видно е от бусификацията в Украйна.

    12:29 08.02.2026

  • 27 Плешива първопричина

    9 23 Отговор
    Хахахах
    Пропагандистките рашистки факти този път се оляха.

    Коментиран от #34

    12:30 08.02.2026

  • 28 Написано е в

    13 16 Отговор

    До коментар #3 от "хаха🤣":

    статията, източник "руското Министерство на отбраната", онзи Конашенков, който руските Z-канали и блогъри направо му казаха, че знаят, че ги лъже :)))

    12:30 08.02.2026

  • 29 А ДАНО

    13 4 Отговор

    До коментар #23 от "Ватенки ама":

    Господарите ти сготвят внучето ти за някоя от техните вечери.

    12:30 08.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 жалко за хората станали за курбан

    8 6 Отговор
    цъкачите на копейки и русофоборците
    да ги заместят на фронта
    вместо да цъкат безмислици и хейт

    12:33 08.02.2026

  • 32 Манфред

    13 4 Отговор
    Скоро и урсулианците ще се включат.

    12:33 08.02.2026

  • 33 Факт

    2 5 Отговор

    До коментар #23 от "Ватенки ама":

    Ватенката довечера ще я мачкаш под юргана.Голяма и топла.Ако можеш,де.

    12:33 08.02.2026

  • 34 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 4 Отговор

    До коментар #27 от "Плешива първопричина":

    1000/25 последната размяна.
    "по уравнениям Ланчестера-Осипова потери сторон обратно пропорциональны квадрату их ОГНЕВОЙ МОЩИ."
    Учи.

    Коментиран от #72

    12:34 08.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Един

    23 5 Отговор
    Като губят и има толкова загинали защо Земенски не седне да преговаря а ходи като цветарка от държава в държава.Никой няма да помогне,ако той сам не помогне на народа си.Загиват млади хора,други в Украйна стават богати от войната.Зеленски трябва да застане твърдо и да преговаря стига е слушал какво му казват от страни.

    Коментиран от #87

    12:35 08.02.2026

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 4 Отговор

    До коментар #23 от "Ватенки ама":

    1000/25 последната размяна

    12:35 08.02.2026

  • 38 аз вярвам

    22 3 Отговор
    на документираното, преди дни руснаците върнаха на украинците 1000+ украински трупа, а получиха насреща само 38 руски!

    Коментиран от #59

    12:35 08.02.2026

  • 39 az СВО Победа 80

    19 3 Отговор
    Появиха се кадри на Су-57 в небето на Алжир. Припомням Алжир стана първата държава закупила Су-57.

    12:36 08.02.2026

  • 40 Исторически парк

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ужас":

    Украинското мо съобщава за 1000 на ден

    12:36 08.02.2026

  • 41 Урсуляк фон дер Бандер

    10 4 Отговор
    Възпалих се!!!

    12:36 08.02.2026

  • 42 Зевзек

    7 16 Отговор
    При положение, че Крим, Донецк и Луганск са под руски контрол от 2014г, за какво умряха на фронта тези 2 милиона руснаци, а Русия пак контролира същите 3 области ?

    12:37 08.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ивелин Михайлов

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ужас":

    Доларка, ако бяха 3000 в Русия вече нямаше да е останал нито един мъж

    12:37 08.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Истината

    8 15 Отговор
    Нали беше занулена украинската армия още при Бахмут!

    12:39 08.02.2026

  • 47 Даскал аритметик

    6 15 Отговор
    Ако са точни тея 40 хил./месец, лесно ще попълним уравнението за руските загуби, 40 хил. Х 7 =280 хил./ месец вaтянки!

    12:39 08.02.2026

  • 48 Николов

    7 13 Отговор
    ТЕЗИ ДАННИ СА ОБРАТНИ, КАТО РУСИЯ ИМА ТАКИВА ЗАГУБИ!? ЕДИН ПРИМЕРЕ,ЧЕ УКРАЙНА НИКОГА НЕ Е ИМАЛА 620 ТАНКА!?

    12:39 08.02.2026

  • 49 az СВО Победа 80

    26 9 Отговор
    Накратко фактите:

    1. За четити дни СВО украинците клекнаха.
    2. Руснаците бяха в Киев само няколко часа след началото на СВО.
    3. После, срещу РФ беше задействана коалиция от 52 държави, вкл.цялото НАТО, което измени хода на бойните действия от СВО във война на тази коалиция срещу РФ.
    4. В хода на тази битка, прерастнала от СВО в пълномащабна война със запада, руснаците побеждават не просто Киев, а глобалния запад и неговите васали.

    Коментиран от #92

    12:39 08.02.2026

  • 50 Николов

    4 11 Отговор
    ТЕЗИ ДАННИ СА ОБРАТНИ, КАТО РУСИЯ ИМА ТАКИВА ЗАГУБИ!? ЕДИН ПРИМЕРЕ,ЧЕ УКРАЙНА НИКОГА НЕ Е ИМАЛА 620 ТАНКА!?

    12:40 08.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Руснак без крак

    7 14 Отговор
    Кога ще превземаме Покровск пак?

    12:42 08.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 бат Фейко

    2 7 Отговор
    То били зайци, товаришката говорила руски.

    12:42 08.02.2026

  • 58 Е, според зеленияпор

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "Смех с ватенки":

    тия са за цялата 2025г.
    Но има неотчетени, както самият той признава.

    12:42 08.02.2026

  • 59 Това е размяна

    6 5 Отговор

    До коментар #38 от "аз вярвам":

    на убити, а не за брой убити.

    12:43 08.02.2026

  • 60 Пундю

    7 7 Отговор
    Тези цифри са изкопчени със бой от Медведев!

    12:44 08.02.2026

  • 61 Николов

    5 8 Отговор
    ТЕЗИ ДАННИ СА ОБРАТНИ, КАТО РУСИЯ ИМА ТАКИВА ЗАГУБИ!? ЕДИН ПРИМЕР Е,ЧЕ УКРАЙНА НИКОГА НЕ Е ИМАЛА 620 ТАНКА!?

    12:44 08.02.2026

  • 62 Xaxaxaxa, лъжа

    9 15 Отговор
    И децата знаят, че съотнощението в между нападатели и отбраняващи е пет към 1.

    Коментиран от #63, #109

    12:44 08.02.2026

  • 63 Първанов

    9 9 Отговор

    До коментар #62 от "Xaxaxaxa, лъжа":

    Така е 5 руснака срещу 1 украинец!

    12:45 08.02.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Кривоверен алкаш

    7 16 Отговор
    Четвърта година военни действия...620 танка...18 системи за залпов огън...големи фантазии имат крепостните...

    12:48 08.02.2026

  • 66 Дивуй

    11 4 Отговор

    До коментар #21 от "койдазнай":

    Даже и повече.Сметни колко е била Украйна преди войната и сега.Няма значение убити,изчезнали ,бежанци .Ужасяващо число хора .По голямата част от бежанците няма да се върнат.И когато свърши войната и Зеленски падне от власт всичко което се случи с Украйна и в Украйна ще бъде хвърлено върху него.

    12:49 08.02.2026

  • 67 Путин

    8 9 Отговор
    Мунициите свършват! Грабвайте телата!

    12:50 08.02.2026

  • 68 ЛЕЛЕ ЛЕЛЕЕЕЕ

    9 1 Отговор
    КАК МОЖЕ ДА ПИШЕТЕ ТАКИВА НЕЩА, МА ТОВА Е МНОГО ..........ПОЛИТИЧЕСКИ НЕ КОРЕКТНО

    12:51 08.02.2026

  • 69 Куку

    6 12 Отговор
    Истината е,че за 4 години монголите превзеха три села и 2 ТКЗС-та!Никой не може да победи Украйна!

    Коментиран от #73, #74

    12:51 08.02.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Морския

    8 11 Отговор
    Само като зърнах "доклади на руското Министерство на отбраната" и спрях да чета нататък.

    12:51 08.02.2026

  • 72 Али Турчинът

    6 6 Отговор

    До коментар #34 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Виж сега, тука не си прав. Не че да защитавам украинците. Самата логика показва следното. Значи руснаците нападат, и при нападение и вземане на територията жертвите остават в тяхната територия. Знаем че,руснака не оставя побратимия. Не гледай като 1000/25.Може и руснаците да имат големи потери.И е така.

    Коментиран от #89

    12:52 08.02.2026

  • 73 Али Турчинът

    6 1 Отговор

    До коментар #69 от "Куку":

    Тай ли? Ама за декомунизацията помагат руснаците, нали?

    12:53 08.02.2026

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 12 Отговор

    До коментар #69 от "Куку":

    Кажи на Наполеон да те следи да си пиеш апчетата

    Коментиран от #114

    12:53 08.02.2026

  • 75 Ацтека

    3 8 Отговор
    Може би на руснаците им плащат на парче, и затова се изxвърлят!

    Коментиран от #82, #103

    12:54 08.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Факт

    16 7 Отговор
    Рашистките и русофилските лъжи са еднакво нелепи и абсурдни.
    Друго няма смисъл да коментирам.

    Коментиран от #79

    12:56 08.02.2026

  • 78 стоян георгиев

    10 9 Отговор
    Разкош! Какво дебили само, да умираш като зомби заради западно лицемерие и корпмпирани безродници!

    Както съм казал хиляди пъти осрайна не е държава, а диагноза!

    Коментиран от #90

    12:57 08.02.2026

  • 79 Софиянец

    8 3 Отговор

    До коментар #77 от "Факт":

    Кажи го на безкрайните укро гробища!

    12:57 08.02.2026

  • 80 Хаха

    7 8 Отговор
    Руски фейк от министерството на отбраната.

    12:57 08.02.2026

  • 81 Я пък тоя

    7 4 Отговор
    Да бе, да, от началото на войната са дали 10 000 убити и 15 000 ранени.
    Питайте Зеленски!

    12:58 08.02.2026

  • 82 Али Турчинът

    8 5 Отговор

    До коментар #75 от "Ацтека":

    Може, всичко може. Преди помня, за танк Леопард не знам колко си,за Абрамс още повече и т.н.
    Абе трябва да се вразуми ЕС. Мир чрез сила, срещу Русия са глупости, от недъг в акъла им.Сякаш имат забит пирон в главата.

    12:59 08.02.2026

  • 83 Стойко

    6 2 Отговор
    Тези числа са потвърждавани много пъти и от исраелските агенции!
    Ама нали живеем в непрестанна пропаганда и цензура, тези доклади се заглушват постоянно!

    12:59 08.02.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Хихихи

    8 1 Отговор
    Тояа и Зеля си го призна преди седмица, ама в последния момент изклинчи, че 55 хил били загинали не за 2026та, а от началото на войната 😂

    13:00 08.02.2026

  • 86 Зеля

    6 1 Отговор
    И кво ми пука?!

    13:01 08.02.2026

  • 87 По-интересното е,

    9 10 Отговор

    До коментар #36 от "Един":

    руснаците като губят 5 пъти повече хора от украинците, защо Путин продължава геноцида над руското население. Да не говорим за фалита на Русия, от който ще трябва да се възстановяват поне 3 десетилетия.
    Тази война е най-вредна за самата Русия.

    Коментиран от #91, #94, #102

    13:01 08.02.2026

  • 88 големсмях

    3 9 Отговор
    да бе ....а един мармот завива шоколад в станиьол...там в руските окопи ....За 4 години.....1 км... напредък ...и 1 000 000 солдати на концерт Кабзона ...аххахахахах

    13:02 08.02.2026

  • 89 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 6 Отговор

    До коментар #72 от "Али Турчинът":

    Всички украински позиции преди штурм се обработват яко с огнева мощ. По закона на Ланкастер - Осипов, загубите са обратно пропорционални на квадрата на огневата мощ.
    И, в Купянск нали укрите настъпва значи трябва да има кадри на хиляди руски трупове. Ама няма

    13:02 08.02.2026

  • 90 Руската пропаганда

    9 8 Отговор

    До коментар #78 от "стоян георгиев":

    винаги уцелва глупаците... Това е проблема на русофилите.

    13:04 08.02.2026

  • 91 Я пък тоя

    15 3 Отговор

    До коментар #87 от "По-интересното е,":

    Да, руснаците загубиха 2 милиона убити, 5 милиона ранени, 3 милиона дезертирали, 8 милиона безследно изчезнали, 10 хиляди генерала и се бият с лопати.
    Само тревата пречи на украинците да стигнат Москва.

    Коментиран от #95

    13:06 08.02.2026

  • 92 Руската пропаганда

    6 9 Отговор

    До коментар #49 от "az СВО Победа 80":

    Има за цел глупака.

    13:06 08.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Али Турчинът

    10 4 Отговор

    До коментар #87 от "По-интересното е,":

    Аз от 23.12.2025 г.до 03.01.2026 бях в Русия. Всичко се е променило. Модерни сгради и пътища, повече метро станции, особенно връзките към МКАД са на ниво. Няма вече пробки като преди в Рязанское шосе, Шосе Ентусиастов, Волгоградский Проспект, Проспект Мира и т.н.Който иска може да провери от Яндекс картата.

    Коментиран от #98

    13:12 08.02.2026

  • 95 Кога Украйна

    9 8 Отговор

    До коментар #91 от "Я пък тоя":

    е твърдяла, че иска да ходи в Москва ? Нещо си съвсем объркан в цялата ситуация и събития.

    13:16 08.02.2026

  • 96 Жълтопаветник

    8 2 Отговор
    Докато руснаците не минат Дунава, ще отричам всичко!
    Слава хероям!
    Хайл Зеленски! 🙋

    13:17 08.02.2026

  • 97 ТехноЛог

    9 3 Отговор
    И въпреки позитивният тон и приповдигнатият дух и днес за пореден ден поне 2000 хохохола ще излетят с 200 през комините на германските мобилни крематориуми Rauch Max -Pro разположени нагъсто по цялата фронтова линия и ще се възвисят .Не се колебайте ,заложете на истинското Германско качество без нито една рекламация в сферата и със славни традиции от далечната 1943 г.!!!

    13:19 08.02.2026

  • 98 Помак

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Али Турчинът":

    Машалла аби ,ашшколсун ,аферим !

    Коментиран от #104

    13:20 08.02.2026

  • 99 да питам

    6 7 Отговор
    верно ли като потънала руската подводница Курск, Русия казала на хората, че 200 руснаци екипаж били оцелели ?

    13:20 08.02.2026

  • 100 Живанши

    8 1 Отговор
    Фашистовите трудно ще преживеят загубата. Все пак са представители на великите англо-сакси! Как може, те, жалките булгаристански самозванци да губят!

    13:22 08.02.2026

  • 101 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    7 1 Отговор
    60 хиляди ловци на глави шетат с европейски бусове из Украйна. Ще наловят още жертви за понеделник.

    13:22 08.02.2026

  • 102 Q -Ресс Tиaа

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "По-интересното е,":

    По интересно ми е по надарени падаш ли си котенце 🐱,гърбът му е като на малко котенце широк ,а главата му е като черна ряпа от тези по дребните ... 😂😂😂

    13:23 08.02.2026

  • 103 Нищо не им

    7 8 Отговор

    До коментар #75 от "Ацтека":

    плащат, парите свършиха. Информацията от руските министерства е предназначена преди всичко за вътрешна употреба за пред руското население. По света, разбира се никой не вярва на руските глупости. И Ким Чен всеки ден казва на северно корейците, че Северна Корея процъфтява, но истината и реалността са много тъжни.

    Коментиран от #105

    13:25 08.02.2026

  • 104 Али Турчинът

    7 1 Отговор

    До коментар #98 от "Помак":

    Аз затова пиша тъй уверено, че не могат да победят Русия. Тя си е държава колкото континент. Работят си хората, работят обменните пунткове за валута. Конфти е само с банковските карти. Трябва да имаш налички.

    13:28 08.02.2026

  • 105 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    5 3 Отговор

    До коментар #103 от "Нищо не им":

    Свършили парите, казваш? Аз чух за едни $4000 милиарда руски активи, $2000 милиарда от които Русия обещава да инвестира в съвместен проект със САЩ?

    Коментиран от #126

    13:28 08.02.2026

  • 106 Първанов

    3 9 Отговор
    По сметките на кремъл Украйна вече не трябва да съществува като население. Излиза че за 4 години са загинали 2 милиона и 200 хиляди украинци щом гинат по 46 хиляди на месец. Сами преценете! Аз си знам от едно време, че на комунист, а вече и фашист еле па руснак не се вярва

    Коментиран от #112, #119

    13:29 08.02.2026

  • 107 Хм...

    8 2 Отговор

    До коментар #10 от "БОЛШЕВИК":

    Не съобщават и загубите при удари по военната инфраструктура и бази в тила.
    Отделно имам неприятното чувство, че руснаците умишлено занижават загубите на 4о4, при това с много.

    13:30 08.02.2026

  • 108 Урсулите:

    8 1 Отговор
    Укриа не ви позволявам Никакъв Мир с Русия.
    Нареждам ви - Война до последната Укра.

    13:31 08.02.2026

  • 109 А къде са труповете

    9 1 Отговор

    До коментар #62 от "Xaxaxaxa, лъжа":

    Русия връща редовно по 1000 трупа на Украйна. В обратна посока 20- 30. ТОВА Е!!!

    Коментиран от #120

    13:31 08.02.2026

  • 110 Дедо Еньо

    5 0 Отговор
    Постоянно мa убъркват! Защо мaмуносaбаките не седнат с украинците на масата, да уточнят и да уеднаквят цифрите, да има повеке яснотъ!

    13:34 08.02.2026

  • 111 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Тук развиват смешната теза, че четвъртата икономическа сила в света, подкрепяна от първите три щяла да фалира, щото имало инфлация. Тия приказки ги слушам от 50 години. Още от DW на къси вълни.

    Коментиран от #137

    13:35 08.02.2026

  • 112 Али Турчинът

    4 2 Отговор

    До коментар #106 от "Първанов":

    Ама тя и не съществува. 4 ггдини Путин ги чака да се вразумят. Ама те,не, и педя не дават..Сега ще им вземат и Николаев и Одеса. Белким им дойде акъла заедно с Коалицията на желаещите.

    Коментиран от #115

    13:36 08.02.2026

  • 113 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор
    Система мобильной связи на Украине начала сыпаться, операторам нужно готовится к временам, когда электричества не будет вообще. Об этом заявил нардеп от партии «Слуга народа» и глава подкомитета по вопросам кибербезопасности и правительственной связи Верховной рады Александр Федиенко.

    13:37 08.02.2026

  • 114 Хахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А ти ходи да питаш Николай II какво стана.

    13:39 08.02.2026

  • 115 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    4 2 Отговор

    До коментар #112 от "Али Турчинът":

    Чувам, че от Николаев и Одеса наци батальоните бягат с 200 към Киев. Оставят само териториалната отбрана.
    Руснаците настъпват внимателно, за да няма много жертви.

    Коментиран от #122, #125

    13:40 08.02.2026

  • 116 Айде бе

    1 0 Отговор
    Да не клонират хора?

    13:41 08.02.2026

  • 117 ами

    4 1 Отговор
    ха ха ха - споко - убивайте по 50 000 руснака на месец и ще спечелите войната

    Коментиран от #142

    13:42 08.02.2026

  • 118 Републиканец

    5 0 Отговор
    Алооо! Заблудените! Как ще фалират Китай, САЩ, Индия и РФ? Заедно или поотделно?

    13:43 08.02.2026

  • 119 оня с πитоня

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Първанов":

    Първанов ,Гоше ,лапуркай бе трррбарр ,знам че много едни такива дълги завоалирани обичаш да ги редиш !

    13:43 08.02.2026

  • 120 ами

    2 2 Отговор

    До коментар #109 от "А къде са труповете":

    не ги събират защото няма къде да ги дъжат до връщането, местата са заети от украинци

    13:43 08.02.2026

  • 121 Пипайсехобо

    3 2 Отговор
    Хахахаха,даже и про,пагандата им е жалка на ват.ниците. като държавата им.

    Коментиран от #124

    13:45 08.02.2026

  • 122 Али Турчинът

    3 2 Отговор

    До коментар #115 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    То беше ясно за всеки нормален човек. Украинците ще бият кораби в Черно море, и това море са изкопали те. Те са създателите на Черно море, така пише в книгите им по история за 8-ми клас.А руснака ще ги гледа как се гаврят. Аз на 100% съм сигурен, че Украйна иска да продължи войната. Не знам какво ядат и пият, но са анормални във всичко.

    13:47 08.02.2026

  • 123 Путин

    4 1 Отговор
    затова ли пълзи пред Тръмп?

    13:47 08.02.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 !!!?

    7 2 Отговор

    До коментар #105 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Руската икономика е в процес на свободно падане. При положение, че българската има ръст 3%, а руската 0,6 % (фалшив ръст, защото са на военни релси )за 2025, коментарите са излишни.

    Коментиран от #136

    13:49 08.02.2026

  • 127 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Републиканец

    2 3 Отговор
    Как само ги трича Тръмп европейците с митата! Отмени митата на Индия. С Китай се разбраха. С Русия съвместен проект за $2000 милиарда, а шорошчетата повтарят в захласт, че Русия ще фалира, защото ЕС няма да купува газ. И аз не си купих нова Тойота RAV4, но Тойота не фалира, а продава на други.

    13:51 08.02.2026

  • 131 Вчера

    0 0 Отговор
    са били 1279...

    13:52 08.02.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Войната

    1 1 Отговор
    свършва,Тръмп като удари иранските заводи за кинжали!

    13:53 08.02.2026

  • 136 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "!!!?":

    Българската икономика прави ръст от много ниска база, отежнен от заеми, ако ти е ясно какво означава това. Ръст от 72 място в рейтинга. Пред нас е Гана, след нас Гватемала. Русия има ръст от 4 място по ППС.

    Коментиран от #140

    13:56 08.02.2026

  • 137 !!!?

    6 1 Отговор

    До коментар #111 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Русия никога не е била четвърта сила. Ето ги силите за 2025

    1.САЩ-$30,62 2.Китай-$19,40 3.Германия -$5,01 4.Япония-$4,28 5.Индия -$4,13 6.Великобритания -$3,96 7.Франция - $3,21.

    Русия винаги е имала непреодолими проблеми в икономиката си (проблемно управление), но сега положението е наистина зле.

    Коментиран от #141, #143

    13:56 08.02.2026

  • 138 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Сервилатов":

    ЛПуркай бе дрррррттт трррбар небинарен ,че малко остана и щее копаме после 😂😂😂 .

    13:56 08.02.2026

  • 139 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Сервилатов":

    Ходи ексхумирай твойта мумия и ти боцкай бре дррррта мека пииии рууугоо 😂😂😂

    13:59 08.02.2026

  • 140 !!!?

    5 0 Отговор

    До коментар #136 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Явно живеете с данни от времето на СССР. БВП на България отдавна е по-висок от този на Русия. Ето го за 2025

    Bulgaria GDP (2025)
    3.0% $20,426

    Russia GDP (2025)
    0.6% $17,446

    Ползвайте интернет и данни, лесно е, има много информация.

    14:00 08.02.2026

  • 141 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    0 3 Отговор

    До коментар #137 от "!!!?":

    Това са данни по БВП? Фалшив критерий. Важно е какво може да купи страната с доходите си. Покупателната способност или ППС. Русия е на четвърто място след Индия и преди Япония. Първи са Китай, втори САЩ, ние сме след Гана на 72 място.
    Нас ни излъгаха, че като приемем еврото ще забогатеем! Ха-ха-ха!

    Коментиран от #145, #146

    14:02 08.02.2026

  • 142 ами

    3 1 Отговор

    До коментар #117 от "ами":

    то Путин ги убива тези 50 000 руснаци, не ги убива Европа

    14:03 08.02.2026

  • 143 Читател

    2 2 Отговор

    До коментар #137 от "!!!?":

    Русия е на 52 място в света по покупателна способност на човек! Най богатата на природни ресурси страна!

    Коментиран от #147, #148

    14:03 08.02.2026

  • 144 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 2 Отговор
    Ще кажеш как тъй след Гана? В Гана бананите са почти без пари и не се нуждае от отопление, а това са основни пера в кошницата за потребителя в България.

    14:05 08.02.2026

  • 145 Читател

    1 2 Отговор

    До коментар #141 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    Ти някакви руски комикси си чел! Това което цитираш не е ППС! И си прав! ППС е най важното!

    Коментиран от #149

    14:06 08.02.2026

  • 146 !!!?

    5 1 Отговор

    До коментар #141 от "Рублевка 🇷🇺 🇧🇬":

    БВП е единствения и най-важен критериий за икономиката на една държава. Явно сте много бос по темата.
    ППС не е изчисляван от 2017 и той всъщност е недостоверен критерий. А може ли да се говори за ППС за икономика, която е на военни релси ?

    Коментиран от #159

    14:08 08.02.2026

  • 147 Али Турчинът

    1 0 Отговор

    До коментар #143 от "Читател":

    Ами аз като ти кажа ,че е четвърта на света. Ще ми повярваш ли? По напред е от Германия. Стига да четеш правилните източници на информация. Това не са украинската,руската или западната преса. Доклади на МВФ.

    Коментиран от #150

    14:09 08.02.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Али Турчинът

    1 0 Отговор

    До коментар #145 от "Читател":

    Да допълня само, че забравих. Вожда на МВФ е българка, г-жа Георгиева. Може да питаш нея, която преди 20 дена призова украинците да реват като лъви, когато са без ток. Щото са герои, хемде истински.

    14:12 08.02.2026

  • 150 Читател

    2 1 Отговор

    До коментар #147 от "Али Турчинът":

    Трябва да уточняваш по какво е четвърта! Тя дори е първа по пpостотия на глава от населението! Държавите с най голям БВП са назад в класацията по покупателна способност на населението!

    Коментиран от #152, #153, #154

    14:14 08.02.2026

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Али Турчинът

    1 1 Отговор

    До коментар #150 от "Читател":

    Ами отговорих ти на написанато. Четвърта е по покупателната стойност. По напред е от Германия. Не можеш да четеш ли?

    Коментиран от #155, #157

    14:18 08.02.2026

  • 153 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #150 от "Читател":

    По ППС, (паритет на покупателната способност) който е най точния критерий.
    БВП е фалшив критерий, който не отчита покупателна способност на населението. Интересно, защо на английски език Русия е на четвърто място, а на български език не е. Има нещо гнило в българската статистика!

    Това, че сме в някакъв клуб на богатите не ни прави автоматично богати.

    14:20 08.02.2026

  • 154 Али Турчинът

    1 1 Отговор

    До коментар #150 от "Читател":

    Ако не вярваш питай вожда на МВФ. Госпожата с много евро-атлантически ценности.

    14:20 08.02.2026

  • 155 Читател

    1 1 Отговор

    До коментар #152 от "Али Турчинът":

    Мога да чета, не не черпя информация от твоите коментари! Русия е на четвърто място по брутен вътрешен продукт, а по покупателна способност на населението е на 52 място! Точка!

    Коментиран от #160

    14:21 08.02.2026

  • 156 Видовден

    4 1 Отговор
    Жертви има и от двете страни, но са 10 към едно в полза на укралайна. Някои коментиращи забравят, че преди време изтекоха данни за 1 700 000 убити. Е сега цифрата вече надхвърля 2 милиона. И понеже не могат да признаят наркоманизораният артист съобщава за 55 000 убите, а между другото 1 500 000 изчезнали - смях. Пропагандата успява тогава, когато е близо до истината, макар и изкривена истина. В случая, това вече не е пропаганда, а брътвежи на пропаднал наркоман. В коментарите някой беше попитал, защо наркомана обикаля като пеперуТка от цвят на цвят. Еми нали целия Джендърски елит на Европата краде през него. Освен това същите джендъри, все още вярват, че ще отслабят Русия, ще я разкъсат на парчета и ще вземат всичките и ресурси без пари. И като се събудиха джендърите се оказа, че Европата нагълтала вода.

    14:21 08.02.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Никой

    0 3 Отговор
    Хайнрих Химлер : " Ние есесовците отидохме в Русия без илюзии , но до последната зима мнозина не осъзнаваха , че руските комисари и болшевики са преизпълнени с жестока воля за власт и животински инат , който ги кара да се бият до край и нямат нищо общо с човешката логика или дълг .... а са инстинкт , присъщ на всички животни " .

    Коментиран от #162, #163

    14:24 08.02.2026

  • 159 Икономист

    2 2 Отговор

    До коментар #146 от "!!!?":

    Тихоо! Тихо пррррр ∆ льооо не си компетентен изобщо и ти се отнема думата и микрофоня 🎤 ,ако слушкаш ,ще ти бъде подаден отново .През лятото на 2000 аз като новобранец карах такси на летището в 5 тия по големина град в Сащ и с 5дни работа си покривах всичките скромни разходи за месец отт-доо,а с един надник на ден, изкаран с много труд можех теоретично да си купя 400л бензин .Ето това са реални неща ,а не твоите буллл 6иттти ,но вече всичко приключи отдавна и отиде в историята .

    14:27 08.02.2026

  • 160 Али Турчинът

    1 0 Отговор

    До коментар #155 от "Читател":

    Ами тъй да е.Твойто магаре да е мъжко. Но лъжеш. По покупателната способност е на четвърто място,пред Германия. Има си причини да е така. Няма да ги изброя. За да ти е акъл в главата.

    Коментиран от #165

    14:27 08.02.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Историк

    2 0 Отговор

    До коментар #158 от "Никой":

    Най хубавото е ,че Хайнрих Химлер го гепнаха, укриващ се в женски дрехи и след процеса 1 го обесиха публично и вися една седмица за назидание !

    14:30 08.02.2026

  • 163 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #158 от "Никой":

    Неподходящ цитат. Германските ВАРВАРИ унищожиха над 70 хиляди съветски села и градове, заедно с населението. Нечувана ЖИВОТИНСКА жестокост! Заедно с бандеровците убиха всеки четвърти белорусец! Милиони евреи изгориха в крематориумите на лагерите на смъртта, където палачи и надзиратели бяха бандеровци.

    14:30 08.02.2026

  • 164 Али Турчинът

    3 0 Отговор

    До коментар #161 от "Читател":

    Ти не можеш да кажеш истината. Сега ще ти задам въпрос и ще млъкнеш на всегда.
    Крим чий е?

    Коментиран от #167

    14:32 08.02.2026

  • 165 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    1 1 Отговор

    До коментар #160 от "Али Турчинът":

    Пред Япония. Германия е на шесто място по ППС, въпреки високия БВП. Високия БВП на Германия се образува от скъпи стоки и услуги, които малко хора могат да си позволят в Германия. Ипотеки, наеми, голям външен дълг и т.н..

    14:36 08.02.2026

  • 166 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 167 АМ ЧИ ДЕ ДА ЗНАМ

    0 0 Отговор

    До коментар #164 от "Али Турчинът":

    ЧИИ Е КРИМ
    ЗНАМ ЧИИ Е КРАСНОАРМЕЙСК
    АМ ЧИ РУСКИ Е

    14:39 08.02.2026

  • 168 Никой

    1 1 Отговор
    Ленин и Сталин избиха повече хора, че и български комунисти укрили се там, от загиналите руснаци през Втората световна . Нужна е малко просвета , не само " комсомолская правда ".

    Коментиран от #171

    14:41 08.02.2026

  • 169 Кирил Петков

    1 0 Отговор

    До коментар #166 от "Глобалния интернет":

    Ти кой беше ,анонимен Цар Вулл ,че нещо не моа сее сетя ?

    14:42 08.02.2026

  • 170 тея пак

    1 2 Отговор
    Се изхвърлиха от Москва... 620 танка унищожени за месец, тва и най заклетата копейка няма да повервя.

    Коментиран от #173

    14:48 08.02.2026

  • 171 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #168 от "Никой":

    Откъде я вадите тая фалшива информация? От Архипелаг ГУЛАГ? Имало е гражданска война и след нея борба за власт, в която са били убити почти един милион души. Най-много се е отличил в разстрелите украинецът Хрущов.
    Това е много! Много убити! Но не милиони и не толкова много както от Робеспиер, например. За репресиите във Франция и гилотината скромно се премълчава. Сега дори се опитват да умаловажат ХОЛОКОСТА и лагерите на смъртта. Срам, господа демократи! Срам!

    14:50 08.02.2026

  • 172 Калашник на Свободата

    0 2 Отговор
    За последните 70 години има само пет случая в които Руско/съветско министерство на отбраната да е съобщило истината.
    Не вярвам това да е шестият такъв. Всички го знаем това. Дори тези които биха писали донос до Москва срещу Ботев, ако само имаха един такъв шанс в живота си.

    14:52 08.02.2026

  • 173 Рублевка 🇷🇺 🇧🇬

    2 0 Отговор

    До коментар #170 от "тея пак":

    Дроновете с 60 килограма особено мощен ТГА взрив като ударят танка, направо го разглобяват! Хвърчи на парчета! Русия произвежда по ударни 1000 дрона дневно.

    14:56 08.02.2026

  • 174 Чудо

    0 0 Отговор
    Пък зеления наркоман каза че има 50000 убити от началото на СВО!

    14:59 08.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания