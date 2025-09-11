Новини
Руските войски "държат под огневи контрол" магистралата Херсон-Николаев
  Тема: Украйна

Руските войски "държат под огневи контрол" магистралата Херсон-Николаев

11 Септември, 2025 05:44, обновена 11 Септември, 2025 05:52 415 3

Руските войски "държат под огневи контрол" магистралата Херсон-Николаев - 1
Снимка: YouTube
Руските войски са поели огневи контрол над магистралата Херсон-Николаев, заяви пред РИА Новости губернаторът на Херсонска област Володимир Салдо.

„Държим под контрол небето над магистралата Николаев и пътя за Белозерка. Дронове работят постоянно. Украинските въоръжени сили вече не се движат в тези посоки - твърде опасно е за тях. Сега, като резервен маршрут, използват обходния път за Николаев през Снихуривка“, каза той.

Херсонска област се намира в долното течение на Днепър и се мие от Азовско и Черно море. Москва обяви региона за част от Русия след референдума през септември 2022 г. Украинската страна не признава неговата легитимност и продължава да обстрелва територията му. В момента 75 процента от региона е под контрола на Москва, докато част от десния бряг на Днепър, включително самия Херсон, се държи от украински войски.

По информация на Министерството на отбраната на Русия, през последните 24 часа, Днепровската групировка войски, чиято зона на отговорност включва Херсонска област, "е разбила" украинските въоръжени сили в Токаревка и Олхивка в същия регион, както и в Степногорск и Марьевка в Запорожка област.

Противовъздушната отбрана на Русия е унищожила няколко украински дрона над Воронежска област. По предварителна информация няма жертви или щети на земята, съобщи губернаторът на региона Александър Гусев в своя Telegram канал.

Губернаторът добави, че в региона остава режим на заплаха от атака с безпилотни летателни апарати.

Няколко експлозии прогърмяха в Суми, съобщава украинският телевизионен канал „Общественное“.


Русия
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Оценка 4.5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Вашето Мнение

    3 0 Отговор
    Коалицията на лаещите гледа безпомощно и приема декларации, докато Русия постига целите на СВО. Фашизма ще умре, в украйна, европа и щатите.

    05:58 11.09.2025

  • 2 оня с коня

    3 0 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    05:59 11.09.2025

  • 3 Българка 😺-Маца

    1 0 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от мъка и злоба душите черни душмански !

    06:01 11.09.2025

