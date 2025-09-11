Испанският парламент отхвърли предложението за по-кратка работна седмица

Парламентът в Испания отхвърли предложението на правителството за намаляване на работната седмица от 40 на 37,5 часа. След гласуването против проекта, текстът трябва да бъде преработен от правителството, преди отново да се върне в камарата, съобщават испанските медии, предава News.bg.

Срещу текстовете очаквано гласуваха представителите на партията на Карлес Пучдемон „Заедно“.

Предложението на испанското Министерство на труда, внесено от лидера на „Sumar“ Йоланда Диас, целеше да намали работната седмица от 40 на 37,5 часа. Ако беше прието, законопроектът щеше да продължи парламентарната си процедура, след което да бъде разгледан в Сената, горната камара на Испания, и впоследствие обнародван.

Намаляването на работната седмица е част от коалиционното споразумение между социалистите и лявата коалиция „Sumar“ и има подкрепата на синдикатите. В същото време бизнес асоциациите се противопоставят на мярката.

Отхвърлянето на текстовете представлява сериозен удар по амбициите на вицепремиера Йоланда Диас. Намаляването на работната седмица без промяна в заплащането беше една от основните промени, които тя се стремеше да наложи в законодателството, като именно с тази цел обвърза и влизането си в правителството.