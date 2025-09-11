Как Катар се превърна в толкова важен посредник

Там са разрешавани заложнически кризи, прекратявани са войни, а днес държавата е ключов посредник за решаване на конфликта в Близкия изток. Как Катар стана толкова важен играч на международната сцена?

Катар има сериозна история като посредник. Малката, но богата на ресурси държава от Залива е посредничила за освобождаването на американски заложници от Иран, Афганистан и Венецуела, както и за връщането на украински деца на семействата им след отвличането им в Русия. Катар е участвал и в дипломатически усилия за разрешаване на кризите в Судан и Чад, Еритрея и Джибути, както и в мирното споразумение от Дарфур.

От 7 октомври 2023 г., когато бойци на терористичната групировка Хамас нападнаха Израел, убиха 1200 души и отвлякоха около 250, Катар играе ключова роля в посредничеството между Израел и Хамас и усилията за прекратяване на войната в Газа. Катарските преговарящи помогнаха и за постигането на временното примирие, при което бяха освободени част от заложниците, държани от Хамас в Газа. На 9 септември обаче Израел нанесе удари по лидерите на Хамас, които са в Доха.

Това е вторият път тази година, в който Катар става обект на обстрел заради ролята си на балансьор в Близкия изток. През юни Иран насочи ракетите си към американската военна база там.

Какви са причините за нападението?

Твърди се, че непосредствено преди израелската атака във вторник високопоставени представители на Хамас, включително преговорния екип на групировката за постигане на примирие в Газа, са обсъждали последното американско предложение за споразумение. Предполагаше се, че следващите няколко дни ще са ключови за потенциалното прекратяване на войната.

Експертът по въпросите на Близкия изток Даниел Герлах коментира пред германската телевизия ZDF, че е възможно Израел да е искал да попречи на сключването на споразумение и да предотврати Хамас да се съгласи на сделка, която Израел също да трябва да приеме под натиска на САЩ. Възможно е обаче и преговорите с Хамас да са се провалили и затова Израел "да са се почувствал упълномощен да нанесе удар", коментира Герлах. Това според експерта е по-малко вероятната опция.

Той смята също така, че израелският министър-председател Бенямин Нетаняху иска да отвлече вниманието от факта, че негови съветници са дискредитирани след разкритията, че са били финансирани от Катар. Фактът, че Нетаняху е трябвало да свидетелства в съда във вторник по дело за корупция и злоупотреба с власт също е показателен, добавя Герлах. "Когато предстоят такива срещи, винаги се появява причина, свързана с националната сигурност - и това най-често е военна ескалация в региона", коментира пред ZDF експертът.

Подкрепя ли Катар Хамас?

Израел многократно е обвинявал Катар, че е "вълк в овча кожа" на международната сцена - най-вече заради подкрепата на Доха за Хамас. Катар отрича да упражнява какъвто и да било контрол върху групировката. "Когато взаимодействате с въоръжени милиции, които вършат лоши неща, очевидно рискувате да ви сочат с пръст и хората да казват, че по някакъв начин одобрявате тези групи и им давате легитимност", казва Чинция Бианко, експерт по въпросите на страните от Персийския залив в Европейския съвет за външни отношения.

Независимо от съмненията, свързани с Катар, експертите твърдят, че страната играе съществена роля в момента. "Човечеството е платило висока цена за това, че не се седнало и не е водило преговори преди и по време на двете световни войни", коментира пред ДВ преди време Рабих Ел-Хадад от Института на ООН за обучение и научни изследвания. "Днес се нуждаем от страни, които да дадат възможност на участващите в конфликта да разговарят помежду си и да разрешат различията си чрез преговори, дипломация и в съответствие с международното право", смята той.

Как Катар се издигна на международната сцена

"Издигането на Катар като ключов посредник повиши дипломатическия му статут, превръщайки го от регионален аутсайдер в критичен играч на световната сцена”, коментира пред ДВ Бърджу Йозчелик, старша научна сътрудничка в британския мозъчен тръст Royal United Services Institute. "Тази нова роля засилва влиянието на Доха... и я позиционира като незаменим "партньор за мир" в глобалната общност."

Причините, поради които Катар се е наложил като посредник, са добре документирани. Според анализатори, като надхвърля възможностите си в дипломатическо отношение, Катар иска да подсигури собствената си безопасност в един нестабилен регион. Изграждането на собствена външна политика - например чрез предоставяне на убежище на дисиденти и подпомагане на въоръжени групи - е също начин да се конкурира с традиционния си съперник в лицето на Обединените арабски емирства, както и да откаже да приема заповеди от по-големия си съсед Саудитска Арабия, пише изследователят Али Або Резег.

През годините Катар е подпомагал много различни групировки и политически организации - от талибаните, през Мюсюлманско братство в Египет, до антиправителствените движения в Сирия, Тунис и Йемен. През 2012 година Съединените щати под ръководството на Обама помолиха Катар да приеме политическото крило на Хамас, за да не отиде то в Иран, който е много по-трудно достъпен. Катар също така поддържа много по-добри икономически връзки с Иран от повечето държави в региона.

През годините редица американски президенти са определяли Катар като парнтьор. През 2025 година Доха подари на Тръмп нов самолет, който да служи като Air Force 1.

Доха може да действа ефективно на няколко фронта

Важен фактор в дипломатическата роля на Катар е богатството на страната, смята Чинция Бианко. Ресурсите ѝ позволяват на правителството да бъде домакин на преговорните екипи и да работи по няколко кризи едновременно.

Кратката верига на команди също допринася. "Способността на катарското външно министерство да взема решения, без да бъде подлагано на въпроси или контрол от страна на обществеността, означава, че то може да действа решително", пише Султан Баракат, професор по публична политика в Университета Хамад Бин Халифа в Катар.