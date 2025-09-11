Новини
Свят »
Катар »
"Хамас": Атаката срещу лидерите в Доха няма да промени нищо

"Хамас": Атаката срещу лидерите в Доха няма да промени нищо

11 Септември, 2025 20:35 931 22

  • хамас-
  • газа-
  • израел-
  • катар-
  • бенямин нетаняху

Петима членове са били убити по време на атаката, включително син на лидера на "Хамас" Халил ал Хая в изгнание и ръководител на делегацията за преговори на ислямисткото движение

"Хамас": Атаката срещу лидерите в Доха няма да промени нищо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Атаката на Израел срещу лидерите на "Хамас" в Доха няма да промени условията за прекратяване на войната в Газа, заяви говорител на палестинската ислямистка групировка, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

В телевизионно обръщение говорителят на "Хамас" Фавзи Бархум отбеляза, че Израел е ударил делегацията на групировката, докато тя е обсъждала ново предложение за примирие, изготвено от катарския премиер ден по-рано.

Катар е домакин и посредник в преговорите, целящи установяването на примирие в конфликта в Газа. Бархум затвърди най-важните искания на "Хамас": пълно примирие, изтегляне на израелските сили от Газа, действителна размяна на затворниците и заложниците, хуманитарна подкрепа и възстановяване на палестинския анклав.

От друга страна, израелският премиер Бенямин Нетаняху настоява за сделка тип "всичко или нищо", при която всички заложници да бъдат освободени едновременно, а "Хамас" да се предаде.

"Хамас" заяви, че петима от неговите членове са били убити по време на атаката, включително, син на лидера на "Хамас" Халил ал Хая в изгнание и ръководител на делегацията за преговори на ислямисткото движение.

Атаката в Доха беше осъдена от най-силните държави в региона, включително Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, както и от Европейския съюз, и рискува да провали подкрепяните от САЩ усилия за постигане на примирие и прекратяване на конфликта, който продължава вече почти две години, напомни Ройтерс.


Катар
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хамах

    13 2 Отговор
    кой е ?

    Коментиран от #17, #21

    20:37 11.09.2025

  • 2 Златко

    1 12 Отговор
    Съчувствам на Израел. Не е ясно кой ги крепи Хамас та са толкова нагли!

    20:45 11.09.2025

  • 3 Охххххх

    16 0 Отговор
    Българска реч омайна сладка.
    Дори едно заглавие е трудно да бъде написано.

    20:48 11.09.2025

  • 4 🌈🌈🌈

    2 8 Отговор
    Лидерите на Хамас са на госки при Кърк.

    20:48 11.09.2025

  • 5 БИЛИ

    8 2 Отговор
    УБИЕЦА НА КЪРК СЕ ОКАЗА УКРАИНЕЦ

    Коментиран от #10

    20:53 11.09.2025

  • 6 Яшар

    5 1 Отговор
    Не искам да ги наричам ..но са си диваци ..50-60 г тормозят близкия изток ..Израел същи са мрши..и то заштото живеят в пустинята и каманците ..

    20:54 11.09.2025

  • 7 Ко речи...,Ко...?!

    6 1 Отговор
    "Хамах"...?!?!
    За ,,Хамас" съм чувал,ама за ,,Хамах"...?!
    Да не би да е нова терористична организация ..?!?!

    Коментиран от #15

    20:55 11.09.2025

  • 8 си дзън

    2 4 Отговор
    Най-добре е на главатарите на Хамас да им дадат по един безплатен пейджър.
    Те имат опит с тях.

    20:55 11.09.2025

  • 9 Кърк

    3 1 Отговор
    Съвместна операция на Хамас и ФСБ !

    20:56 11.09.2025

  • 10 си дзън

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "БИЛИ":

    Убиецът е руснак с украински паспорт. Много ги има и тука. Не щат при Путин

    Коментиран от #12

    20:56 11.09.2025

  • 11 Цончо

    2 0 Отговор
    Остро осъждам варварския терористичен акт в Доха !

    20:59 11.09.2025

  • 12 Да бе да...?!

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "си дзън":

    Колкото ти си китаец,толкова и този убиец е руснак,с украински паспорт...!
    Жив Украинец си е!
    Доказано и проверено!

    Коментиран от #14

    21:00 11.09.2025

  • 13 Ама

    1 0 Отговор
    Тръмп хвана ли някой за Стрелец?

    21:02 11.09.2025

  • 14 Украинеца

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Да бе да...?!":

    да не се окаже таджик с отрязано ухо ?

    Коментиран от #16

    21:03 11.09.2025

  • 15 В скоро време очаквайте...

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ко речи...,Ко...?!":

    ...вести за групировката... ,,Хамак"...!
    Същите по цел ден се излежават по разните му там...Хамаци...и ги мързи,дори и да гледат,камо ли да се борят за свобода и правда...!

    21:04 11.09.2025

  • 16 Ще се окаже пак твой сънародник!

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Украинеца":

    Като оня дето стреля по Тръмп...!
    Ама ей,не ги обичате тия американци и тва си е...?!

    21:07 11.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ахам де

    1 0 Отговор
    Ама не разбрахме Хамах или Хамак ???

    Коментиран от #19

    21:20 11.09.2025

  • 19 Да ти кажа!

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "ахам де":

    Не разбрахме Хамах или Хамак...!
    Ама разбрахме,че този,който го е написал е...Ахмак...!

    21:28 11.09.2025

  • 20 Точно по израелски

    0 1 Отговор
    (Израел е ударил делегацията на групировката, докато тя е обсъждала ново предложение за примирие)... по същият начин както се случи и с иранската делегация. Израелски терористи на 200!

    Коментиран от #22

    21:31 11.09.2025

  • 21 Докато разберем ,,Хамах" кой е...?!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хамах":

    И те взеха,че го коригираха на...,,Хамас"...!

    21:41 11.09.2025

  • 22 Чшшшш

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Точно по израелски":

    Не бъркай Груз 200 , с 200 ..

    21:43 11.09.2025