Следвоенното бъдеще на Газа! 10 години под управлението на САЩ

План за следвоенна Газа под управлението на Съединените щати за поне 10 години, циркулира в администрацията на американския президент Доналд Тръмп, съобщава "Вашингтон пост".

След това се очаква Газа да се трансформира в туристически курорт и високотехнологичен производствен и технологичен център.

Планът, наречен "Доверие за възстановяване, икономическо ускорение и трансформация на Газа" (GREAT), е разработен от израелци, участвали в създаването на Хуманитарната фондация за Газа (ХФГ). Финансовото планиране е било извършено от екип на "Бостън консълтинг груп"(Boston Consulting Group).

38-страничният документ, видян от изданието, предвижда поне временно преместване на цялото население от над 2 милиона души в Газа, или чрез "доброволно" заминаване в друга държава, или в ограничени, обезопасени зони в анклава по време на реконструкцията.

Всеки палестинец, който реши да напусне, ще получи 5000 долара обезщетение, средства за покриване четири години наем, както и една година хранителни продукти. Притежаваще земя, ще получат цифров токен от фонда в замяна на правата за разработване на тяхната собственост, като същевременно ще им бъде дадена възможност да го използват за финансиране на нов живот другаде, или да го разменят за апартамент.

Белият дом и Държавния департамент за момента отказват коментар.

В сряда Тръмп проведе среща в Белия дом, за да обсъди как да се сложи край на войната и какво предстои след това. Сред участниците бяха държавният секретар Марко Рубио и специалният президентски пратеник Стив Уиткоф; бившият британски премиер Тони Блеър, чиито възгледи за бъдещето на Газа бяха поискани от администрацията; и зетят на Тръмп, Джаред Къшнър, който отговаряше за голяма част от инициативите на президента по време на първия му мандат в Близкия изток и има обширни частни интереси в региона.

Не бяха обявени политически решения, въпреки че Уиткоф заяви в нощта преди събирането, че администрацията има "много всеобхватен план".