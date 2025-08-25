Бенямин Нетаняху: Дълбоко съжалявам!

Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че Израел дълбоко съжалява "за трагичния инцидент", както се изрази той, станал днес в болница "Насер" в южната част на ивицата Газа, предадоха Франс прес и Ройтерс, пише БТА.

При израелски удар по болницата "Насер" по-рано днес бяха убити най-малко 20 души, включително петима журналисти, работили за агенции като Ройтерс, Асошиейтед прес и телевизия "Ал Джазира".

"Нашата война е с терористите от "Хамас". Нашите справедливи цели са да победим "Хамас" и да върнем заложниците у дома", се казва в изявление на Нетаняху, разпространено от канцеларията на израелския премиер.

Израел цени работата на журналистите и медицинския персонал, се казва още в изявлението, като се изтъква, че войната на Израел е с "Хамас".

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) потвърдиха, че са нанесли удари в района на болницата "Насер" и заявиха, че началникът на генералния щаб е разпоредил разследване.

ЦАХАЛ "съжалява за всякакви вреди, нанесени на неучастващи лица, и не взема на прицел журналисти", се казва в изявление на израелската армия.

"Израелските сили за отбрана действат, за да намалят вредите, нанесени на неучастващи лица, доколкото е възможно, като същевременно поддържат безопасността на войските на ЦАХАЛ", се казва още в изявлението.