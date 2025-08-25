Новини
Бенямин Нетаняху: Дълбоко съжалявам!

Бенямин Нетаняху: Дълбоко съжалявам!

25 Август, 2025

При израелски удар по болницата "Насер" по-рано днес бяха убити най-малко 20 души, включително петима журналисти, работили за агенции като Ройтерс, Асошиейтед прес и телевизия "Ал Джазира"

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че Израел дълбоко съжалява "за трагичния инцидент", както се изрази той, станал днес в болница "Насер" в южната част на ивицата Газа, предадоха Франс прес и Ройтерс, пише БТА.

При израелски удар по болницата "Насер" по-рано днес бяха убити най-малко 20 души, включително петима журналисти, работили за агенции като Ройтерс, Асошиейтед прес и телевизия "Ал Джазира".

"Нашата война е с терористите от "Хамас". Нашите справедливи цели са да победим "Хамас" и да върнем заложниците у дома", се казва в изявление на Нетаняху, разпространено от канцеларията на израелския премиер.

Израел цени работата на журналистите и медицинския персонал, се казва още в изявлението, като се изтъква, че войната на Израел е с "Хамас".

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) потвърдиха, че са нанесли удари в района на болницата "Насер" и заявиха, че началникът на генералния щаб е разпоредил разследване.

ЦАХАЛ "съжалява за всякакви вреди, нанесени на неучастващи лица, и не взема на прицел журналисти", се казва в изявление на израелската армия.

"Израелските сили за отбрана действат, за да намалят вредите, нанесени на неучастващи лица, доколкото е възможно, като същевременно поддържат безопасността на войските на ЦАХАЛ", се казва още в изявлението.


Израел
  • 1 хъхъ

    41 2 Отговор
    Хайл Нетаняху.

    21:41 25.08.2025

  • 2 прав е

    42 5 Отговор
    прав е бил оня с мустачките.... ама що му трябваше да напада СССР, ако не си беше повярвал толкова - сега светът щеше да е много по-добро място.

    21:42 25.08.2025

  • 3 онзи

    5 38 Отговор
    Нетаняху си знае работата , кои сме ние , че да му пречим .

    Коментиран от #19

    21:44 25.08.2025

  • 4 Ъъъъъъъъ

    44 3 Отговор
    Абе къде са Тръмп и Рубио? Щото Путин убивал много цивилни...Сега дали ще промъцат?🤔

    Коментиран от #10

    21:44 25.08.2025

  • 5 Вашето Мнение

    34 3 Отговор
    Никога, никъде в следващите сто години всеки евреин ще се чувства мразен и в опасност, където и да стъпи крака му по света.

    21:45 25.08.2025

  • 6 Бъдеще

    39 2 Отговор
    Не им пука на убийците. Фалшивите съжаления няма да трогнат никого...

    21:45 25.08.2025

  • 7 БЕЗ МАЙТАП

    2 30 Отговор
    Не съжалявай .Прегърнете се с Путин и отидете при вашите жертви. Те ви чакат с нетърпение.

    21:46 25.08.2025

  • 8 Мачката

    4 31 Отговор
    Удри Бибиииииииии , какво правят “журналисти” при хамас !!!

    Коментиран от #13

    21:46 25.08.2025

  • 11 Азиатец

    23 3 Отговор
    - А руснаците не мога да утрепят 20 цивилни и за два месеца !
    - Хуманисти, сър !

    21:47 25.08.2025

  • 12 Мдааа

    25 4 Отговор
    Тоя еврейски нацист съвсем изтpещя вече!

    Коментиран от #14

    21:48 25.08.2025

  • 13 ха-ха

    4 18 Отговор

    До коментар #8 от "Мачката":

    Каквото търсили - си го намерили .

    21:48 25.08.2025

  • 14 миваващ

    23 4 Отговор

    До коментар #12 от "Мдааа":

    После Путин бил лош .

    21:49 25.08.2025

  • 15 Цвете

    17 2 Отговор
    Какъв циник.Съжалявал ,съжалява себе си и го е шубе, какво ще се случи с него след като " издаде" поста си. Омръзнахте до втръсване, колко още години ще продължава тази агония????? Спрете се. Всеки заслужава да живее човешки и нормално. За съжаление нещата не се задвижват в правилната посока. НЕ СЕ ВЗИМАЙТЕ НА ТОЛКОВА СЕРИОЗНО. ВСЕКИ ЧОВЕК Е ЗАМЕНИМ. НАЛИ???!

    21:56 25.08.2025

  • 16 Али

    5 2 Отговор
    Авечийуй са тъселе тамо.

    21:57 25.08.2025

  • 17 Мимч

    18 2 Отговор
    Тоя еврейн много нагъл бе.Трепи,който му падне и накрая ,много съжалявам,,Бог да ви е на помощ и Бог да ви прости...

    21:57 25.08.2025

  • 18 Цвете

    10 1 Отговор
    Какъв циник.Съжалявал ,съжалява себе си и го е шубе, какво ще се случи с него след като " издаде" поста си. Омръзнахте до втръсване, колко още години ще продължава тази агония????? Спрете се. Всеки заслужава да живее човешки и нормално. За съжаление нещата не се задвижват в правилната посока. НЕ СЕ ВЗИМАЙТЕ НА ТОЛКОВА СЕРИОЗНО. ВСЕКИ ЧОВЕК Е ЗАМЕНИМ. НАЛИ???!

    21:57 25.08.2025

  • 19 Новичок

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "онзи":

    Пфу... и М.Маринов от гр.Ямбол ли му пречеше ??? Предатели ,трепят ви сънародник и вие ги ухажвате.Заслужавате си съдбата...

    21:59 25.08.2025

  • 22 Нагъл евреин

    6 2 Отговор
    Оппс, стана грешка, ш звиняяш!

    22:03 25.08.2025

  • 24 Феийко

    1 3 Отговор
    Всички Хамасци са журналя и доктори
    Как ли пък не

    22:08 25.08.2025

  • 25 Рачо Ковача

    5 0 Отговор
    Мълчанието на българските политици за фашиста Нетаняху и неговите масови убийства е прикритие за марионетните им функции и липсата на какъвто и да е морал.

    22:09 25.08.2025

  • 26 Бегай

    0 0 Отговор
    Двама психопати убиват хора -путин и нетаняху
    Убиват деца, жени...
    Убиват хиляди невинни с хладнокръво спокойствие на сериен убиец.
    А света е сякаш безсилен да ги спре...
    Защо?!

    22:13 25.08.2025