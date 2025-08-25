Бенямин Нетаняху: Дълбоко съжалявам!

Израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че Израел дълбоко съжалява "за трагичния инцидент", както се изрази той, станал днес в болница "Насер" в южната част на ивицата Газа, предадоха Франс прес и Ройтерс, пише БТА.
При израелски удар по болницата "Насер" по-рано днес бяха убити най-малко 20 души, включително петима журналисти, работили за агенции като Ройтерс, Асошиейтед прес и телевизия "Ал Джазира".
"Нашата война е с терористите от "Хамас". Нашите справедливи цели са да победим "Хамас" и да върнем заложниците у дома", се казва в изявление на Нетаняху, разпространено от канцеларията на израелския премиер.
Израел цени работата на журналистите и медицинския персонал, се казва още в изявлението, като се изтъква, че войната на Израел е с "Хамас".
Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) потвърдиха, че са нанесли удари в района на болницата "Насер" и заявиха, че началникът на генералния щаб е разпоредил разследване.
ЦАХАЛ "съжалява за всякакви вреди, нанесени на неучастващи лица, и не взема на прицел журналисти", се казва в изявление на израелската армия.
"Израелските сили за отбрана действат, за да намалят вредите, нанесени на неучастващи лица, доколкото е възможно, като същевременно поддържат безопасността на войските на ЦАХАЛ", се казва още в изявлението.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
21:41 25.08.2025
2 прав е
21:42 25.08.2025
3 онзи
Коментиран от #19
21:44 25.08.2025
4 Ъъъъъъъъ
Коментиран от #10
21:44 25.08.2025
5 Вашето Мнение
21:45 25.08.2025
6 Бъдеще
21:45 25.08.2025
7 БЕЗ МАЙТАП
21:46 25.08.2025
8 Мачката
Коментиран от #13
21:46 25.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Азиатец
- Хуманисти, сър !
21:47 25.08.2025
12 Мдааа
Коментиран от #14
21:48 25.08.2025
13 ха-ха
До коментар #8 от "Мачката":Каквото търсили - си го намерили .
21:48 25.08.2025
14 миваващ
До коментар #12 от "Мдааа":После Путин бил лош .
21:49 25.08.2025
15 Цвете
21:56 25.08.2025
16 Али
21:57 25.08.2025
17 Мимч
21:57 25.08.2025
18 Цвете
21:57 25.08.2025
19 Новичок
До коментар #3 от "онзи":Пфу... и М.Маринов от гр.Ямбол ли му пречеше ??? Предатели ,трепят ви сънародник и вие ги ухажвате.Заслужавате си съдбата...
21:59 25.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Нагъл евреин
22:03 25.08.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Феийко
Как ли пък не
22:08 25.08.2025
25 Рачо Ковача
22:09 25.08.2025
26 Бегай
Убиват деца, жени...
Убиват хиляди невинни с хладнокръво спокойствие на сериен убиец.
А света е сякаш безсилен да ги спре...
Защо?!
22:13 25.08.2025