"Хамас" потвърди: Израел ликвидира лидера ни

31 Август, 2025 13:33 627 8

Двама източници от "Хамас" посочват, че Мохамед Синуар е поел ръководството на военния съвет на Бригадите "Изедин ал Касам" след убийството на Мохамед Дейф

"Хамас" потвърди: Израел ликвидира лидера ни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Палестинското ислямистко движение "Хамас" потвърди днес смъртта на един от лидерите си - Мохамед Синуар - три месеца след като израелската армия обяви, че го е ликвидирала при удар по град Хан Юнис в южната част на ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Мохамед Синуар беше ръководителят на "Хамас" за ивицата Газа и брат на Яхия Синуар - бившият върховен лидер на движението, определян като "основният архитект" на безпрецедентната атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г., станала повод за войната в Газа.

Самият Яхия Синуар беше убит при обстрел от израелски войници в Южна Газа през октомври 2024 г.

Мохамед Синуар беше "елиминиран" на 13 май 2025 г., "докато се криеше в подземен команден и контролен център", съобщи днес израелската армия.

Палестинското движение разпространи снощи снимки на убити от Израел свои политически и военни лидери, сред които бе и тази на Мохамед Синуар. Сред останалите са Яхия Синуар, политическия лидер на "Хамас" Исмаил Хания, главнокомандващият въоръженото крило на движението - Бригадите „Изедин ал Касам“ - Мохамед Дейф, и двама членове на военния съвет - Басем Иса и Раед Табет. Всички те са представени като "мъчениците от Военния съвет".

Двама източници от "Хамас" посочват, че Мохамед Синуар е поел ръководството на военния съвет на Бригадите "Изедин ал Касам" след убийството на Мохамед Дейф.

На 8 юни израелската армия заяви, че е идентифицирала тялото на Мохамед Синуар, "намиращо се в подземния тунел, разположен под европейската болница в Хан Юнис".


Израел
  • 1 Ботокса с хиалуроновата халка-

    9 2 Отговор
    От Китай се не връщам!

    13:35 31.08.2025

  • 2 стоян георгиев

    8 0 Отговор
    Нищо му няма
    Ще му мине.

    Коментиран от #3

    13:35 31.08.2025

  • 3 Град Козлодуй

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Може пък да се оправи човека.

    13:37 31.08.2025

  • 4 666

    2 7 Отговор
    Къде Международния наказателен съд? Как заоадният режим + Израел убиват държавни ръководители? Що за адриканска джунгла са западните к е ене фи?

    Коментиран от #6

    13:38 31.08.2025

  • 5 Обявиха ли

    6 0 Отговор
    конкурс за нов ?

    13:39 31.08.2025

  • 6 Сериозно

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "666":

    На държавата Хамас ли ?

    13:40 31.08.2025

  • 7 Сила

    3 0 Отговор
    Три месеца не могат да го сглобят ....пъзел !!!

    13:43 31.08.2025

  • 8 А где

    1 0 Отговор
    МОЧАТА?

    13:44 31.08.2025