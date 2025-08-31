"Хамас" потвърди: Израел ликвидира лидера ни

Палестинското ислямистко движение "Хамас" потвърди днес смъртта на един от лидерите си - Мохамед Синуар - три месеца след като израелската армия обяви, че го е ликвидирала при удар по град Хан Юнис в южната част на ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Мохамед Синуар беше ръководителят на "Хамас" за ивицата Газа и брат на Яхия Синуар - бившият върховен лидер на движението, определян като "основният архитект" на безпрецедентната атака срещу Израел на 7 октомври 2023 г., станала повод за войната в Газа.
Самият Яхия Синуар беше убит при обстрел от израелски войници в Южна Газа през октомври 2024 г.
Мохамед Синуар беше "елиминиран" на 13 май 2025 г., "докато се криеше в подземен команден и контролен център", съобщи днес израелската армия.
Палестинското движение разпространи снощи снимки на убити от Израел свои политически и военни лидери, сред които бе и тази на Мохамед Синуар. Сред останалите са Яхия Синуар, политическия лидер на "Хамас" Исмаил Хания, главнокомандващият въоръженото крило на движението - Бригадите „Изедин ал Касам“ - Мохамед Дейф, и двама членове на военния съвет - Басем Иса и Раед Табет. Всички те са представени като "мъчениците от Военния съвет".
Двама източници от "Хамас" посочват, че Мохамед Синуар е поел ръководството на военния съвет на Бригадите "Изедин ал Касам" след убийството на Мохамед Дейф.
На 8 юни израелската армия заяви, че е идентифицирала тялото на Мохамед Синуар, "намиращо се в подземния тунел, разположен под европейската болница в Хан Юнис".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ботокса с хиалуроновата халка-
13:35 31.08.2025
2 стоян георгиев
Ще му мине.
Коментиран от #3
13:35 31.08.2025
3 Град Козлодуй
До коментар #2 от "стоян георгиев":Може пък да се оправи човека.
13:37 31.08.2025
4 666
Коментиран от #6
13:38 31.08.2025
5 Обявиха ли
13:39 31.08.2025
6 Сериозно
До коментар #4 от "666":На държавата Хамас ли ?
13:40 31.08.2025
7 Сила
13:43 31.08.2025
8 А где
13:44 31.08.2025