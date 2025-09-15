Бенямин Нетаняху: Израел няма по-добър съюзник от СAЩ

Израел няма по-добър съюзник от Съединените щати, заяви премиерът на страната Бенямин Нетаняху.
По време на съвместна пресконференция с държавния секретар на САЩ Марко Рубио Нетаняху подчерта, че е ангажиран с връщането на всички заложници и победата над "Хамас". Той благодари и на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговото правителство за подкрепата им, като го нарече "най-големия приятел, който Израел някога е имал в Белия дом".
По негови думи посещението на Рубио демонстрира "силна връзка" между двете страни.
Марко Рубио се срещна с израелския премиер в Йерусалим, като последиците от удара на Израел в Доха бяха сред основните теми на разговора между двамата.
Ударът от миналата седмица, насочен срещу лидери на "Хамас" на територията на близкия съюзник на САЩ - Катар, предизвика международно възмущение и беше разкритикуван от президента Доналд Тръмп.
По-рано Рубио заяви: "Очевидно не сме доволни от това. Президентът не беше доволен. Сега трябва да продължим напред и да разберем какво следва".
Разговорът се състои в момент, когато арабските лидери провеждат среща на върха в знак на подкрепа за Катар. Премиерът на страната призова международната общност да спре да прилага "двойни стандарти" и да накаже Израел.
