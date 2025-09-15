Новини
Бенямин Нетаняху: Израел няма по-добър съюзник от СAЩ

15 Септември, 2025 14:01

Бенямин Нетаняху: Израел няма по-добър съюзник от СAЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Израел няма по-добър съюзник от Съединените щати, заяви премиерът на страната Бенямин Нетаняху.

По време на съвместна пресконференция с държавния секретар на САЩ Марко Рубио Нетаняху подчерта, че е ангажиран с връщането на всички заложници и победата над "Хамас". Той благодари и на президента на САЩ Доналд Тръмп и неговото правителство за подкрепата им, като го нарече "най-големия приятел, който Израел някога е имал в Белия дом".

По негови думи посещението на Рубио демонстрира "силна връзка" между двете страни.

Марко Рубио се срещна с израелския премиер в Йерусалим, като последиците от удара на Израел в Доха бяха сред основните теми на разговора между двамата.

Ударът от миналата седмица, насочен срещу лидери на "Хамас" на територията на близкия съюзник на САЩ - Катар, предизвика международно възмущение и беше разкритикуван от президента Доналд Тръмп.

По-рано Рубио заяви: "Очевидно не сме доволни от това. Президентът не беше доволен. Сега трябва да продължим напред и да разберем какво следва".

Разговорът се състои в момент, когато арабските лидери провеждат среща на върха в знак на подкрепа за Катар. Премиерът на страната призова международната общност да спре да прилага "двойни стандарти" и да накаже Израел.


  • 1 зарязани фашисти

    3 0 Отговор
    тежка карма като на пуяците...... ше се мре урудчета и то количествено....

    14:04 15.09.2025

  • 2 зле

    4 0 Отговор
    те друг имат ле?

    14:04 15.09.2025

  • 3 честен ционист

    0 6 Отговор
    Най-верният съюзник в Близкия изток на Израел си остава Иран. България и Израел са стари съюзници и близки приятели.

    14:05 15.09.2025

  • 4 Зевс

    10 0 Отговор
    Евреите ционисти реално управляват САЩ.

    14:06 15.09.2025

  • 5 Дай Боже...

    3 1 Отговор
    и израел и краварите да си намерят майстора!!!!

    14:08 15.09.2025

  • 6 Майна

    5 1 Отговор
    Беше...
    Тръмп няма да те спаси
    Ти си замесен в убийството на Чарли..
    Свършени си

    14:09 15.09.2025

  • 7 Майна

    4 1 Отговор
    Жалък
    Тръмп стартира атака срещу Сорос
    Ще " изтекат" досиета от Епщайн..
    Там сте ..всички..
    Само гледай..
    Свършени сте

    Коментиран от #8

    14:11 15.09.2025

  • 8 честен ционист

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Майна":

    Пий си хапчетата, моля.

    14:13 15.09.2025

  • 9 Има има

    2 0 Отговор
    Баните в жермания🤣🤣🤣🤣

    14:18 15.09.2025

  • 10 Българин

    2 0 Отговор
    След като на Тръмп цялото му семейство, деца и внуци са Талмудисти, няма как и да е иначе!

    14:20 15.09.2025

  • 11 Наистина

    1 0 Отговор
    И за това сте още живи.
    Отдавна да са ви помели арабите

    14:21 15.09.2025

  • 12 Сталин

    3 0 Отговор
    "Моята основна теза е че евреите са криминална банда,и че евреите напълно контролират САЩ и евреите използват САЩ като средство да завладеят света."

    - Боби Фишер

    14:22 15.09.2025

  • 13 Отвратен

    3 1 Отговор
    Света ще бъде по добро място за съществуване и живеене, ако не съществуват тези две агресивни и проклети Държави !!!!!!!

    14:23 15.09.2025

  • 14 Разбира се

    1 0 Отговор
    Двама побъркани, които се хранят с пот и кръв на други народи.

    14:26 15.09.2025

  • 15 Естествено

    1 0 Отговор
    Това се дължи на влиянието на еврейското банкерско лоби във Федералния резерв.

    14:27 15.09.2025

  • 16 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Както казваше райхсмаршал Херман Гьоринг при проверка на родословното дърво на служителите в Луфт вафе
    “Аз определям кой е еврей и кой не.”

    14:28 15.09.2025

  • 17 Коста

    2 0 Отговор
    На Израел САЩ е единственият съюзник!

    14:35 15.09.2025

  • 18 Перо

    1 0 Отговор
    Те са една държава на две места!

    14:45 15.09.2025