Няма да си позволим нито почивка! Израел си върна телата на двама заложници от Газа
Няма да си позволим нито почивка! Израел си върна телата на двама заложници от Газа

29 Август, 2025 16:20 928 9

По данни на израелските власти по време на нападението на "Хамас" над Южен Израел са били убити около 1 200 души, а 251 са били отвлечени

Няма да си позволим нито почивка! Израел си върна телата на двама заложници от Газа - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израел е открил тялото на Илан Вайс - един от заложниците в ивицата Газа, съобщи днес канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

В момента тленните останки на друг заложник, които също са били намерени, са в процес на идентификация в Института по съдебна медицина "Абу Кабир" в Тел Авив, пише в. "Таймс ъв Израел"

Петдесет и пет годишният Илан Вайс, жител на кибуц Беери в Южен Израел, е бил отвлечен от дома си и е бил убит по време на нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 година, съобщиха израелски военнослужещи. Съпругата му Шири и дъщеря му Нога също са били взети за заложници, но впоследствие бяха освободени през ноември същата година като част от споразумение за размяна на палестински затворници и израелски заложници.

След откриването на тялото на Вайс израелските власти заявиха, че в Газа все още се намират 49 заложници, като около 20 от тях са смятани за живи. "Няма да си позволим нито почивка, нито мълчание, докато не върнем всички наши заложници у дома, било то живи или мъртви", се казва в официално изявление на канцеларията на израелския премиер.

По данни на израелските власти по време на нападението на "Хамас" над Южен Израел са били убити около 1 200 души, а 251 са били отвлечени.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бени Пича

    5 3 Отговор
    Естествено, никаква почивка докато не върнете всички тела, даже и на живите към момента.
    По някое време може да поченете да връщате и собствените си тела, но затова държавата няма да плати, за ваша сметка ще е, кво да се прави някой трябва да плати масрафа.

    16:25 29.08.2025

  • 2 Видях

    6 8 Отговор
    На протеста срещу нетаняху родителите на двама от така наречените заложници които се изказаха за незабавното осигуряване на завръщането им
    Родителите казаха че те са били войници
    Тогава не разбирам защо продължаваме да ги наричаме заложници като те всъщност са военнопленници

    16:28 29.08.2025

  • 3 Мите

    2 0 Отговор
    нито почивка, нито работа....неграмотен превод! ...и това ми бил сайт за новини! Неграмотници!

    16:32 29.08.2025

  • 4 Добре де

    5 4 Отговор
    Дядя вече клекна -предаде Иран ,сега Хамас разчитат ,че ще ги защити ,дето ги накара да направят тази глупост - нападението над Израел ?

    16:44 29.08.2025

  • 5 Дж. Борн

    4 1 Отговор
    Вчера към 16 ч. след атака на израелските ВВС е ликвидирано ръководството на хутите в Йемен. Мин. председателя, военния министър, началника на ген. щаба и още няколко не случайни лица.

    Коментиран от #7

    17:00 29.08.2025

  • 6 Палестинците от газа

    0 2 Отговор
    Които тук наричат хамас всъщност са в постоянна война с няма да го нарека Израел а ликуд
    Тази война не е спирала и продължава след определени затишия отново и отново така че по-правилно е да се каже В същия стил Палестина нападна ликуд

    17:02 29.08.2025

  • 7 Господине

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Дж. Борн":

    Защо наричате държавата Йемен Хути
    Ако е така наричайте държавата Израел евреи

    17:04 29.08.2025

  • 8 Абее

    1 3 Отговор
    Кога ще унищожат тия ционистки терористи

    17:08 29.08.2025

  • 9 Това е положението.

    0 0 Отговор
    Натаняху е наясно, че с политическата му кариера е свършено, след като неговото правителство допусна
    този ужасяващ пробив в сигурността на Израел довел до толкова много жертви и заложници. И заради това
    той ще воюва с терористите от "Хамас" до пълното им унищожение...

    17:10 29.08.2025