Няма да си позволим нито почивка! Израел си върна телата на двама заложници от Газа

Израел е открил тялото на Илан Вайс - един от заложниците в ивицата Газа, съобщи днес канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, цитирана от Ройтерс, пише БТА.
В момента тленните останки на друг заложник, които също са били намерени, са в процес на идентификация в Института по съдебна медицина "Абу Кабир" в Тел Авив, пише в. "Таймс ъв Израел"
Петдесет и пет годишният Илан Вайс, жител на кибуц Беери в Южен Израел, е бил отвлечен от дома си и е бил убит по време на нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 година, съобщиха израелски военнослужещи. Съпругата му Шири и дъщеря му Нога също са били взети за заложници, но впоследствие бяха освободени през ноември същата година като част от споразумение за размяна на палестински затворници и израелски заложници.
След откриването на тялото на Вайс израелските власти заявиха, че в Газа все още се намират 49 заложници, като около 20 от тях са смятани за живи. "Няма да си позволим нито почивка, нито мълчание, докато не върнем всички наши заложници у дома, било то живи или мъртви", се казва в официално изявление на канцеларията на израелския премиер.
По данни на израелските власти по време на нападението на "Хамас" над Южен Израел са били убити около 1 200 души, а 251 са били отвлечени.
1 Бени Пича
По някое време може да поченете да връщате и собствените си тела, но затова държавата няма да плати, за ваша сметка ще е, кво да се прави някой трябва да плати масрафа.
16:25 29.08.2025
2 Видях
Родителите казаха че те са били войници
Тогава не разбирам защо продължаваме да ги наричаме заложници като те всъщност са военнопленници
16:28 29.08.2025
3 Мите
16:32 29.08.2025
4 Добре де
16:44 29.08.2025
5 Дж. Борн
Коментиран от #7
17:00 29.08.2025
6 Палестинците от газа
Тази война не е спирала и продължава след определени затишия отново и отново така че по-правилно е да се каже В същия стил Палестина нападна ликуд
17:02 29.08.2025
7 Господине
До коментар #5 от "Дж. Борн":Защо наричате държавата Йемен Хути
Ако е така наричайте държавата Израел евреи
17:04 29.08.2025
8 Абее
17:08 29.08.2025
9 Това е положението.
този ужасяващ пробив в сигурността на Израел довел до толкова много жертви и заложници. И заради това
той ще воюва с терористите от "Хамас" до пълното им унищожение...
17:10 29.08.2025