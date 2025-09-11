Бенямин Нетаняху обеща на израелците: Няма да има палестинска държава

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че палестинска държава няма да съществува, предаде Франс прес, като цитира негово изказване, направено на церемония по подписването на голям проект в израелска колония на Западния бряг, предаде БТА.
"Ще спазим обещанието си: няма да има палестинска държава, това място ни принадлежи", заяви Нетаняху на събитие, организирано в израелската колония Маале Адумим, намираща се точно на изток от Йерусалим.
"Ще съхраним нашето наследство, нашата земя и нашата сигурност. Ще удвоим населението на града", добави той по време на церемонията, която бе предавана на живо по телевизията.
Миналия месец Израел одобри ключов проект за строителство на 3400 жилища на Западния бряг, който беше осъден от ООН и международни лидери, тъй като проектът, известен под името E1, ще раздели тази палестинска територия на две части, компрометирайки териториалната цялост на евентуална палестинска държава.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ней-тъй-Няхо
23:29 11.09.2025
2 Чичкото с мустака
23:30 11.09.2025
3 Удри Биби
Коментиран от #4, #15
23:33 11.09.2025
4 Костадин Костадинов
До коментар #3 от "Удри Биби":Той не чак такъф масуф обиец
23:34 11.09.2025
5 Ивка Бейбе
23:35 11.09.2025
6 Ирина Заруцка
23:35 11.09.2025
7 Съвсем изперкал
23:41 11.09.2025
8 Западна Украйна
23:44 11.09.2025
9 Нито някакво наследство
23:47 11.09.2025
10 това място, ама определено
23:50 11.09.2025
11 Време е вече някой
23:52 11.09.2025
12 Ужас
00:02 12.09.2025
13 анонимен
00:02 12.09.2025
14 Международна изолация
00:14 12.09.2025
15 иван костов
До коментар #3 от "Удри Биби":Ако не беше израсъл в еднополово семейство, щеше да разбереш, държава може и да няма, съпротива ще има! А , сега вазелина и марш, че татенцата чакат!
00:14 12.09.2025
16 Нито е безпрецедентно, нито пък
00:17 12.09.2025
17 Сатана
00:20 12.09.2025
18 Нито е безпрецедентно, нито пък...
Този коридор би имал за цел да превърне израелския режим в доминираща военна сила в Западна Азия с нови възможности, да неутрализира трансграничната съпротива и да предостави на Израел контрол над водните ресурси на Сирия, като същевременно проправи пътя за официалното анексиране на Голанските възвишения. .... „Мир чрез сила“ означава: Предайте Голанските възвишения, приемете условията на Тел Авив, отворете врати за САЩ и не протестирайте, когато сте бомбардирани. Това е новият неписан закон на региона. Арабите трябва да се събудят и да се обединят иначе са обречени и късно или рано ще се стигне до директен конфликт на Израел с Турция който ще вземе милиони жертви .... (Ние, евреите, сме унищожители и ще останем такива завинаги. Всичко, което ще направите за нас, няма да задоволи нуждите и потребностите ни. Ние винаги ще разрушаваме, защото се нуждаем от един наш свят.” – Морис Самуел, Jon Gentiles, p.155, Harcourt, Brace, 1924
00:22 12.09.2025
19 Баш Балък
00:23 12.09.2025
20 Ако не друго
00:25 12.09.2025
21 Иван
00:28 12.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Престъпника Нетаняху
00:32 12.09.2025
24 Ционизма е тумор.
Откакто геноцидът в Гааза започна през октомври 2023 г., насилствените нападения на израелски заселници срещу палестинци ескалираха, чрез вандализиране и палежи на бизнеси, домове и ниви. Почти 1000 палестинци бяха убити при почти ежедневни нападения. Справедливостта за Палестина изисква прекратяване на въоръжаването на Израел от Запада и сериозни санкции ембарго и международна изолация.
00:46 12.09.2025
25 ЦИРК
Ако някой военен конфликт в момента се води изцяло за завземане на територия то това е точно този в близкия изток. Ако някой може да се нарече диктатор и човек извършващ геноцид то това е точно Натаняху (не че фанатизираните и радикализирани араби са стока и те). И по този начин няма начин да има мир някога в региона.
00:49 12.09.2025
26 Юдея и Самария
00:50 12.09.2025