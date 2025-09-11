Новини
Бенямин Нетаняху обеща на израелците: Няма да има палестинска държава

11 Септември, 2025 23:23, обновена 12 Септември, 2025 00:49 892 26

  • израел-
  • хамас-
  • газа-
  • палестина-
  • бенямин нетаняху

Ще съхраним нашето наследство, нашата земя и нашата сигурност, заяви още премиерът на Израел

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че палестинска държава няма да съществува, предаде Франс прес, като цитира негово изказване, направено на церемония по подписването на голям проект в израелска колония на Западния бряг, предаде БТА.

"Ще спазим обещанието си: няма да има палестинска държава, това място ни принадлежи", заяви Нетаняху на събитие, организирано в израелската колония Маале Адумим, намираща се точно на изток от Йерусалим.

"Ще съхраним нашето наследство, нашата земя и нашата сигурност. Ще удвоим населението на града", добави той по време на церемонията, която бе предавана на живо по телевизията.

Миналия месец Израел одобри ключов проект за строителство на 3400 жилища на Западния бряг, който беше осъден от ООН и международни лидери, тъй като проектът, известен под името E1, ще раздели тази палестинска територия на две части, компрометирайки териториалната цялост на евентуална палестинска държава.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
  • 1 Ней-тъй-Няхо

    20 2 Отговор
    Ще има.

    23:29 11.09.2025

  • 2 Чичкото с мустака

    17 2 Отговор
    Мисля,ще оня чичко с мустака ще възкръсне скоро!?

    23:30 11.09.2025

  • 3 Удри Биби

    6 18 Отговор
    Много милостив и човечен Биби. Ако беше Путин досега да е сринал из основи градчето Газа и да е избил всичко живо.

    Коментиран от #4, #15

    23:33 11.09.2025

  • 4 Костадин Костадинов

    4 12 Отговор

    До коментар #3 от "Удри Биби":

    Той не чак такъф масуф обиец

    23:34 11.09.2025

  • 5 Ивка Бейбе

    3 6 Отговор
    Дубре, Бени😍

    23:35 11.09.2025

  • 6 Ирина Заруцка

    9 1 Отговор
    Заради юдео-ционистката мафия, която завзе моята родина - така наречената "Украина" - и ме прокуди в САЩ, днес съм мъртва, заклана от американски негър в демократичен американски трамвай.

    23:35 11.09.2025

  • 7 Съвсем изперкал

    15 0 Отговор
    Маймуняк

    23:41 11.09.2025

  • 8 Западна Украйна

    2 2 Отговор
    Не е зле за държава

    23:44 11.09.2025

  • 9 Нито някакво наследство

    12 0 Отговор
    имат там , нито пък тяхна земя, нито пък някъде по света сигурност ще имат

    23:47 11.09.2025

  • 10 това място, ама определено

    11 0 Отговор
    Не им принадлежи! И най малко пък Западния бряг. Невероятни боклуци са обаче тея

    23:50 11.09.2025

  • 11 Време е вече някой

    9 1 Отговор
    Да го приключи тоя побърканяк Нетаняху

    23:52 11.09.2025

  • 12 Ужас

    4 0 Отговор
    Тоя кво е пил ве

    00:02 12.09.2025

  • 13 анонимен

    3 3 Отговор
    Израел рано или късно ще окупира всички палестински територии.

    00:02 12.09.2025

  • 14 Международна изолация

    2 0 Отговор
    Пълно ембарго и санкции са нужни спрямо нацисткият израелски режим. Закриване на посолствата и търговските представителства и конфискуване на всички израелски активи по света. С тях трябва да бъдат компенсирани палестинците. Включително и да им се заплати собствеността за която хората си имат актове за собственост за разлика от ционистите крадливи

    00:14 12.09.2025

  • 15 иван костов

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Удри Биби":

    Ако не беше израсъл в еднополово семейство, щеше да разбереш, държава може и да няма, съпротива ще има! А , сега вазелина и марш, че татенцата чакат!

    00:14 12.09.2025

  • 16 Нито е безпрецедентно, нито пък

    1 0 Отговор
    е неочаквано, и всичко се повтаря младежи. Тази израелска гнус. Подготвена и планирана провокация-справедлива палестинска реакция-война и окупация ..... Десетки пъти се е повтаряло от 1948 до днес. Давам ви пример: Много отдавна Израел искаше и търсеше повод да окупира всичко чак до река Литани. На 11 март 1978 г. отряд палестинци след редица гнусни провокации от страна на Израел и серия убийства взели живота на хиляди палестинци, група ливанци десантират в израелския град Хайфа и убиват 37 цивилни. На 14 март е дадена зелена светлина за операция "Литани" - 25 000 войници в бойна готовност от месеци, нахлуват в южен Ливан и бързо достигат едноименната река. Започва систематично прочистване на Фатахленд, при което загиват стотици и хиляди цивилни. ООН спешно се намесва, обявявайки създаването на UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) с резолюции 425 и 426. Сините каски наброяват 7000 души. До края на март израелските войски под международен натиск започват да се изтеглят, предавайки контрола на ООН. Само че тогава имаше истински лидери а не като сега плаазмодии..Само това е разликата.

    00:17 12.09.2025

  • 17 Сатана

    0 0 Отговор
    Има нещо гнусно в тези евреи, може да е от техния бог.

    00:20 12.09.2025

  • 18 Нито е безпрецедентно, нито пък...

    2 0 Отговор
    Целта на нацисткият ционистки режим не се е променила и от десетилетия е ясна . Тел Авив се стреми да създаде териториален коридор – наречен „Коридорът на Давид“ – простиращ се от окупираните Голански възвишения през провинциите Дараа, Кунейтра и Сувейда в южна Сирия, като в крайна сметка целта е да се свърже чак с контролираните от кюрдите територии в североизточната част на Сирия. ....
    Този коридор би имал за цел да превърне израелския режим в доминираща военна сила в Западна Азия с нови възможности, да неутрализира трансграничната съпротива и да предостави на Израел контрол над водните ресурси на Сирия, като същевременно проправи пътя за официалното анексиране на Голанските възвишения. .... „Мир чрез сила“ означава: Предайте Голанските възвишения, приемете условията на Тел Авив, отворете врати за САЩ и не протестирайте, когато сте бомбардирани. Това е новият неписан закон на региона. Арабите трябва да се събудят и да се обединят иначе са обречени и късно или рано ще се стигне до директен конфликт на Израел с Турция който ще вземе милиони жертви .... (Ние, евреите, сме унищожители и ще останем такива завинаги. Всичко, което ще направите за нас, няма да задоволи нуждите и потребностите ни. Ние винаги ще разрушаваме, защото се нуждаем от един наш свят.” – Морис Самуел, Jon Gentiles, p.155, Harcourt, Brace, 1924

    00:22 12.09.2025

  • 19 Баш Балък

    1 0 Отговор
    Тоя изплиска легена, ама май щатите и оттук ще се оттеглят, както от покраина. Ко прайм ся?!?

    00:23 12.09.2025

  • 20 Ако не друго

    3 0 Отговор
    Поне после Европа спокойно ще може да изгони всички евреи. Както и САЩ впрочем.

    00:25 12.09.2025

  • 21 Иван

    0 0 Отговор
    И Путин трябва да обещае, че няма да има НАТО-ОТАН и билдерберги.

    00:28 12.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Престъпника Нетаняху

    1 0 Отговор
    Нищо не може да обещава, защото нищо не зависи реално от него. Без САЩ, Израел са едно нищо. Фалирала от десетилетие държава която и месец няма да издържи. Над 40 милиарда долара е отрицателното и салдо за година. ....и това се повтаря поне от 6 години 36,...39,.. 39,8....40....

    00:32 12.09.2025

  • 24 Ционизма е тумор.

    1 0 Отговор
    В продължение на десетилетия западните лидери представяха това като начин за постигане на мир. Но това винаги е било измама. Обещанието за палестинска държава се използва, за да се изискват отстъпки след отстъпки от палестинците, докато Израел продължава да затвърждава тяхното лишение от владения. Палестинците имат право да се съпротивляват на бруталната военна окупация и кървавите нападения на Израел както на Западния бряг, така и в Гааза. 750 000 израелци и към момента живеят в селища в територия на палестинска държава на Западния бряг. Израел непрекъснато разширява селищата там от почти 60 години. През май обяви мащабен план за 22 нови селища в района, което министърът на отбраната Израел Кац определи като „стратегически ход, който предотвратява създаването на палестинска държава“.
    Откакто геноцидът в Гааза започна през октомври 2023 г., насилствените нападения на израелски заселници срещу палестинци ескалираха, чрез вандализиране и палежи на бизнеси, домове и ниви. Почти 1000 палестинци бяха убити при почти ежедневни нападения. Справедливостта за Палестина изисква прекратяване на въоръжаването на Израел от Запада и сериозни санкции ембарго и международна изолация.

    00:46 12.09.2025

  • 25 ЦИРК

    0 0 Отговор
    Е и Натаняху я подкара като другите през простото и да не се прикрива поне малко. Ама какво пък поне е честен и прям за целите си.

    Ако някой военен конфликт в момента се води изцяло за завземане на територия то това е точно този в близкия изток. Ако някой може да се нарече диктатор и човек извършващ геноцид то това е точно Натаняху (не че фанатизираните и радикализирани араби са стока и те). И по този начин няма начин да има мир някога в региона.

    00:49 12.09.2025

  • 26 Юдея и Самария

    0 0 Отговор
    Са наши от памтивека.

    00:50 12.09.2025