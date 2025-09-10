Израел: Ако не сме ликвидирали лидерите на Хамас в Катар, ще ги убием следващия път

Ако Израел не е убил лидерите на Хамас при въздушният удар срещу Катар във вторник, ще успее следващия път, заяви израелският посланик в Съединените щати след операцията, която породи опасения, че ще торпилира усилията за осигуряване на прекратяване на огъня в Газа.

"В момента може да сме обект на лека критика. Тя ще отмине. А Израел се променя към по-добро", каза Йехиел Лайтер в предаването "Специален репортаж" на Fox News късно във вторник.

"Регионът се променя към по-добро, тъй като ние премахваме тези врагове на мира и тези врагове на западната цивилизация от способността им да прилагат тероризъм."

Израел се опита да убие политическите лидери на Хамас с атаката в катарската столица Доха във вторник, ескалирайки военните си действия в Близкия изток. Това, което САЩ определиха като едностранна атака, която не е в интерес на Америка и Израел.

Операцията беше особено чувствителна, тъй като посредникът Катар е домакин на преговори, насочени към осигуряване на прекратяване на огъня във войната в Газа , която бушува от близо две години.

"Ако не сме ги уцелили този път, ще ги уцелим следващия път", заяви Лайтер.

Хамас заяви, че петима от членовете му са били убити при нападението, включително синът на лидерът в изгнание на Газа и главен преговарящ Халил ал-Хайя. Членът на политическото бюро на Хамас Сухаил ал-Хинди заяви пред телевизия Ал Джазира, че висшето ръководство на групировката е оцеляло след нападението.

Високопоставен израелски служител заяви в сряда, че оптимизмът относно резултатите от удара се е превърнал в съмнение. Фактът, че са минали толкова много часове без ясно заключение, е обезпокоителен, особено в подредена страна като Катар, каза служителят.

Катар, който заяви, че един от членовете на силите му за сигурност е бил убит при нападението, определи Израел като коварен и замесен в "държавен тероризъм". Катарският премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани заяви, че въздушните удари заплашват да провалят мирните преговори, в които Катар посредничи между Хамас и Израел.

Въздушният удар последва предупреждение на Израел към палестинците да напуснат град Газа, район, някога дом на около милион души, в опит да унищожи останките от Хамас, който е унищожен от израелската армия от октомври 2023 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е "много недоволен от всеки аспект" на израелския удар.

На въпроса как ударът срещу Катар, който не успя да убие ръководството на Хамас, ще повлияе на преговорите за прекратяване на огъня, посланикът на САЩ в Израел Майк Хъкаби заяви пред Ройтерс:

"Честният отговор е, че просто не знаем. Хамас е отхвърлил всичко досега. Те непрекъснато отхвърлят всяко предложение, което е поставено на масата."

Той продължи да повтаря позицията на САЩ и Израел, че бойците на Хамас "трябва да си тръгнат" и не бива да имат бъдеще в управлението на Газа.

Премиерът Бенямин Нетаняху настоява за сделка "всичко или нищо", която би означавала незабавно освобождаване на всички заложници и предаване на Хамас.

Тръмп заяви, че смята целта на удара срещу Хамас за достойна но се чувства зле, че атаката е извършена в арабската държава от Персийския залив, която е основен съюзник на Вашингтон извън НАТО и където палестинската ислямистка групировка отдавна има своята политическа база.

Катар е домакин на военновъздушната база Ал-Удейд, най-големият американски военен обект в Близкия изток.