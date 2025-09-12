Новини
Кремъл: Мирните преговори с Киев са на пауза
  Тема: Украйна

12 Септември, 2025 17:53 1 012 54

Песков посочи, че руската страна остава готова да следва пътя на мирния диалог

Кремъл: Мирните преговори с Киев са на пауза - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Мирните преговори между Русия и Украйна са на пауза. Кремъл обвини Европа, че възпрепятства процеса, съобщава Ройтерс.

Руските и украинските преговарящи проведоха три кръга директни преговори тази година в Истанбул, последният от които бе на 23 юли. Разговорите доведоха само до няколко споразумения за размяна на военнопленници и връщане на телата на загинали войници. Двете страни остават далеч от единодушие относно това как би могло да изглежда евентуалното мирно споразумение.

Русия обвинява Киев, че не признава "реалностите на място", докато Украйна твърди, че Москва се преструва на заинтересована към преговорите, докато продължава да се опитва да отнеме повече от нейната територия. Усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да посредничи за сделка досега не доведоха до нищо.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че каналите за комуникация между Русия и Украйна са налице и функционират. Нашите преговарящи имат възможност да общуват чрез тези канали. Но засега вероятно е по-точно да се каже, че има пауза, поясни той.

Москва се възпротиви на предложенията на европейски страни и Великобритания за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, които биха могли да включват разполагане на войски на НАТО на място след евентуално мирно споразумение, заявявайки, че не може да приеме подобен ход.

Песков посочи, че руската страна остава готова да следва пътя на мирния диалог. Но фактът, че европейците възпрепятстват това не е тайна за никого, добави той.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И Киев е Руски

    13 5 Отговор
    Притиснатите в ъгъла плъхове са способни на безумни действия, които могат да отнемат много човешки животи, така че не можете да подценявате еврейския наркофюрер и хунтата на Квартал-95, губеща власт сред военните. А ситуацията с Бандера може скоро да напомни за времената на бандите на Махно, Деникин 2019-2022.

    Коментиран от #7

    17:54 12.09.2025

  • 2 Дориана

    13 4 Отговор
    Разбира се , че ще са на пауза, докато Зеленски и ЕС не преосмислят позицията си , която е губеща. Натовски войски в Украйна е равносилно на Трета Световна война, която не Русия , а Украйна и ЕС ще предизвикат . Така, че отговорността е тяхна.

    17:57 12.09.2025

  • 3 Абе вземете

    16 5 Отговор
    Цялата укра и да се свършва вече. Няма нужда от никакви преговори.

    Коментиран от #8

    17:58 12.09.2025

  • 4 Добри новини

    8 13 Отговор
    Бойци на СБУ удариха с дронове по ₚашисткия нефтен пристанищен терминал „Приморск“ на Балтийско море
    Всяка година през това пристанище преминават около 60 милиона тона петрол, благодарение на което ₚусня печели $15 милиарда.
    Също така със силите на СБУ бяха поразени редица нефтопрекачвателни станции на ₚусня: НПС-3, НПС Андреапол и НПС-7. Те осигуряват доставките на суров петрол до пристанищния терминал Уст-Луга.

    Коментиран от #10

    17:58 12.09.2025

  • 5 Шопо

    16 4 Отговор
    Украйна не е държава а територия,руска територия.

    Коментиран от #11

    17:58 12.09.2025

  • 6 Наследниците на

    15 3 Отговор
    Нацистите в Европа провалят преговорите

    17:59 12.09.2025

  • 7 Д. ДЖ.

    14 4 Отговор

    До коментар #1 от "И Киев е Руски":

    Бившият полски президент Анджей Дуда също потвърди преди това, че Киев оказва натиск върху страните от НАТО, опитвайки се да ги настрои срещу Москва.Те се опитват да въвлекат всички във войната от самото начало. Очевидно е, че е в техен интерес. Очевидно е, че търсят хора, които ще се бият активно на тяхна страна срещу руснаците. Това се случва от първия ден.- отбеляза той.

    17:59 12.09.2025

  • 8 Румен Решетников

    7 11 Отговор

    До коментар #3 от "Абе вземете":

    Че крепостните от 2022-ра се опитват да го направят, обаче не се получава. При пълно владеене на небето и морето, четвърта година блицкриг, и още не могат да стигнат до административните граници на Донецк и Луганск... 😀

    18:02 12.09.2025

  • 9 Даа...

    3 3 Отговор
    Германия се събужда:
    Експертът по отбрана на ЦДУ иска да сваля руски дронове над Украйна.

    18:03 12.09.2025

  • 10 абе

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "Добри новини":

    Това са добри новини само за кухите лейки.

    Коментиран от #16

    18:07 12.09.2025

  • 11 Христо Христов

    7 9 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    Сибир е китайска територия вече.
    Да се готви Калининград (Кьонингсберг) !

    Коментиран от #17

    18:07 12.09.2025

  • 12 Дон Корлеоне

    5 7 Отговор
    Кремълските педофили,скоро ще бъдат скопени!

    18:08 12.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 хихи

    2 2 Отговор
    ами Да!? Мир чрез Сила!

    18:11 12.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Христо Христов

    5 8 Отговор

    До коментар #10 от "абе":

    Точно така, другарю!
    За всички петолъчници това са лоши новини!
    А с километричните опашки пред бензиностанциите, за да заредят ватенките 10 литра срещу купони, нещата стават още по лоши...

    Коментиран от #25, #28

    18:11 12.09.2025

  • 17 Хахахаха

    7 4 Отговор

    До коментар #11 от "Христо Христов":

    По вероятно е да видим в скоро време Европейски халифат и разпадане на ЕС от колкото китайски Сибир.

    Коментиран от #19

    18:13 12.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Христо Христов

    4 5 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    След прекомерната употреба на бояришник може да видиш всичко....

    Коментиран от #21, #33

    18:16 12.09.2025

  • 20 Бай Ганьо

    4 5 Отговор
    За нашите копейки остава бибека!

    18:18 12.09.2025

  • 21 Белото, белото

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Христо Христов":

    Намали белото.

    Коментиран от #24

    18:18 12.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Христо Христов

    3 7 Отговор

    До коментар #21 от "Белото, белото":

    Долавям завист. Нормално.
    Бедните ватенки не могат да си позволят нещо скъпо и качествено, затова карат на лепило и бояришник!

    Коментиран от #37

    18:22 12.09.2025

  • 25 болгарин..

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Христо Христов":

    А у бг-то..още си купуват вода с купони,будала племе-търпи плондерите дека си праат вили с водопади

    18:23 12.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Атина Палада

    4 2 Отговор
    Слушайте кака ви Атина:) Войната в Украйна я бавят Путин и Тръмп и бавенето ще продължи до падането на х.унтата в Брюксел.. С всяко свое действие Тръмп притиска урсулините все повече и повече. В момента са изправени до стената .Бунтовете в Европа започнаха и е Въпрос на малко време ,до елиминирането им..След което и войната в Украйна ще спре и ЕС ще се реформира .

    Коментиран от #50, #51

    18:24 12.09.2025

  • 28 абе

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Христо Христов":

    Аз не виждам да има опашки по бензиностанциите,а купоните чакат такива като тебе.

    18:25 12.09.2025

  • 29 Злобното Джуджи

    3 5 Отговор
    Четири Года руснаците хранят мyxите в Украйна и още не могат стопли че преговори Няма да има !!! Война до последния украинец и предпоследния руснак, това е руската съдба. Няма не xoчy, няма не нaдo 😁👍

    Коментиран от #43

    18:25 12.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Христо Христов":

    А бе по добре боярашник от колкото да съм на тежка дрога като тебе.

    18:28 12.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 беркуть..

    7 4 Отговор

    До коментар #24 от "Христо Христов":

    Кiевската хунта е в траур..вчера беше батисан валерий гончар,бригаден шеф на 116 териториална бригада за отбрана в кролевац-суми,около него сдадоха багажа над стотина бандерци-дето не можаха да направят беж-беж..

    Коментиран от #47

    18:30 12.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ебонитовата пръчка

    1 4 Отговор
    Руските ферми за ботове засега само с нелепи коментари.

    18:38 12.09.2025

  • 45 Зеленски

    2 3 Отговор
    С терористи не преговарям.

    18:38 12.09.2025

  • 46 Пиночет

    1 0 Отговор
    Лекувам копейки!

    18:50 12.09.2025

  • 47 Военк

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "беркуть..":

    Днес птиците на Мадяр махнаха главите на още 200 ватенки.

    Коментиран от #52

    18:51 12.09.2025

  • 48 Не ми е безразлично!

    1 1 Отговор
    А, защо ФАКТИ не пише как УНСС са ги сбарали по бели гащи, за това, че от години приемат студенти над квотата, дадена им от държавата за прием на студенти по държавната поръчка? За незнаещите, да кажа, че таксата на такива студенти не може да бъде по-висока от две трети от средствата за издръжка на обучението. Т.е. 66,6 % сме надплащали ние, от нашите данъци. А таксите са от 600 лв. нагоре. Предполагам, че можете да ги видите на сайта им.

    18:52 12.09.2025

  • 49 Краят идва

    1 0 Отговор
    Путин е пътник

    18:56 12.09.2025

  • 50 Пора

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Путинова русия си отива.

    18:56 12.09.2025

  • 51 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Русийката-Незначителна индо-китайска бензиноколонка.

    18:57 12.09.2025

  • 52 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Военк":

    Гледай да не те срещна с тесла в ръка ,тогава роднините тии ,ще обясняват че си имал и глава .

    Коментиран от #53

    18:58 12.09.2025

  • 53 Копейкотрошач

    0 1 Отговор

    До коментар #52 от "Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩":

    Вратлето ти няма да издържи две минути

    Коментиран от #54

    19:03 12.09.2025

  • 54 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    1 0 Отговор

    До коментар #53 от "Копейкотрошач":

    Оди трррроши нанай касси мрррфрз лиффффкатта ,а по добре се моли и пали свещи амен да не ме срещаш ,чърпански минн дилллл 3пррр ливвв.

    19:11 12.09.2025

