Мирните преговори между Русия и Украйна са на пауза. Кремъл обвини Европа, че възпрепятства процеса, съобщава Ройтерс.

Руските и украинските преговарящи проведоха три кръга директни преговори тази година в Истанбул, последният от които бе на 23 юли. Разговорите доведоха само до няколко споразумения за размяна на военнопленници и връщане на телата на загинали войници. Двете страни остават далеч от единодушие относно това как би могло да изглежда евентуалното мирно споразумение.

Още новини от Украйна

Русия обвинява Киев, че не признава "реалностите на място", докато Украйна твърди, че Москва се преструва на заинтересована към преговорите, докато продължава да се опитва да отнеме повече от нейната територия. Усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп да посредничи за сделка досега не доведоха до нищо.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че каналите за комуникация между Русия и Украйна са налице и функционират. Нашите преговарящи имат възможност да общуват чрез тези канали. Но засега вероятно е по-точно да се каже, че има пауза, поясни той.

Москва се възпротиви на предложенията на европейски страни и Великобритания за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, които биха могли да включват разполагане на войски на НАТО на място след евентуално мирно споразумение, заявявайки, че не може да приеме подобен ход.

Песков посочи, че руската страна остава готова да следва пътя на мирния диалог. Но фактът, че европейците възпрепятстват това не е тайна за никого, добави той.