Европа издига нова "Желязна завеса" - този път, за да държи Русия навън

21 Септември, 2025 10:00 1 184 46

Страните, граничещи с Русия, се опитват да бъдат максимално подготвени за всякакви по-нататъшни действия от страна на Владимир Путин

През 1946 г. Уинстън Чърчил обявява, че "Желязна завеса" се е спуснала над Европа "от Шчечин в Балтийско море до Триест в Адриатическо море". Този път Западът изгражда бариерите.

Всяка европейска държава, граничеща с Русия и нейния съюзник Беларус, ускорява плановете си за изграждане на стотици мили укрепена граница, за да се защити от евентуална руска агресия. Причините са ясни. Европейската система за сигурност след Студената война, основана на по-силни международни институции и търговия, разширяване на НАТО и военни гаранции на САЩ, се разпада. Това пише в материал за електронното издание The Conversation Наташа Линдстед, професор от Университета на Есекс.

Финландия

С граница от 1340 км с Русия, Финландия предложи да построи стена през 2023 г., която да покрива около 15% от границата ѝ. Това ще струва повече от 400 милиона щатски долара, а надеждата е, че ще бъде завършена до 2026 г.

Това се дължи отчасти на руската инвазия в Украйна през 2022 г., но също и на нарастващия брой руснаци, бягащи във Финландия, за да избегнат военна служба. През юли 2023 г. финландското правителство прие закон за изграждане на по-здрави и по-високи огради, тъй като предишните дървени огради са били проектирани само за предотвратяване на преминаването на добитък. Издигнати са осем гранични поста (включително северно от Северния полярен кръг), наред с по-големи огради в най-южната част на страната.

Издигат се дори защитни съоръжения в отдалечени райони на Североизточна Финландия, където в не толкова далечното минало постоянен поток от руснаци и финландци редовно е минавал границата, за да си купува хранителни стоки.

Естония, Латвия, Литва и Полша

И Финландия не е първата. През август 2015 г. Естония обяви, че ще построи ограда по източната си граница с Русия, след анексирането на Крим от Москва през 2014 г.

През 2024 г. балтийските държави и Полша предложиха допълнително да укрепят границите си, като построят отбранителна стена. Тя ще се простира на 700 км и ще струва над 2 милиарда британски лири. Плановете и строителството сега се ускоряват, тъй като лидерите на балтийските държави се притесняват, че перспективите за прекратяване на огъня между Украйна и Русия биха могли да означават, че Москва ще пренасочи военните си сили към тях.

Латвия ще инвестира около 350 милиона щатски долара през следващите няколко години, за да укрепи 240-километровата си граница с Русия, докато Литва планира 30-километрова отбранителна линия срещу евентуално руско нашествие. Полша започна да строи постоянна ограда на границата си с Беларус като част от защитата си срещу потенциалните съюзници на Москва.

Тези стени ще бъдат допълнени и от други физически бариери като противотанкови ровове, 15-тонни бетонни драконови зъби (които могат да спрат настъплението на руските танкове), масивни бетонни блокове и пирамиди, пътни блокади, масивни метални порти, минни полета и блокирани предмостия.

Литва планира да изгради до 48 км. мелиоративни канали, мостове, подготвени за бомбардиране, и дървета, предназначени да падат върху пътищата, когато е необходимо.

Балтийските държави също така изграждат над 1000 бункера, складове за боеприпаси и убежища за доставки, за да защитят допълнително 967-километровата територия, граничеща с Русия. Очаква се бункерите да са с площ от около 36 квадратни метра, да могат да поберат до десет войници и да издържат на артилерийски удари от Русия.

Балтийските държави, както и Финландия и Полша, също обявиха през 2025 г., че ще се оттеглят от международния договор от 1997 г. за забрана на противопехотните мини, докато Литва оттегли ангажимента си по договора за касетъчните бомби. Полша обяви през юни 2025 г., че е добавила минни полета към плановете си за границата "Източен щит".

Изграждане на стена от дронове

Тези гранични защитни съоръжения ще бъдат оборудвани с най-новите технологии, системи за ранно предупреждение и артилерийски части. Литва, Латвия, Естония, Полша, Финландия и Норвегия се срещнаха в Рига през 2024 г., за да започнат да изготвят планове за изграждане на "стена от дронове" с дължина 3000 километра, за да защитят границите си.

Тази стена от дронове ще има сензорна мрежа, състояща се от радари и инструменти за електронна война, за идентифициране и унищожаване на руски дронове. Системата за близко разузнаване с дронове ще се задейства в рамките на секунди след откриване на цел, преминаваща границата.

Този проект ще изисква тясно сътрудничество между участващите държави. Естонските компании вече проектират дронове, които могат както да откриват, така и да неутрализират заплахи по сложен терен в езера, блата и гори, които покриват границата на Русия с балтийските страни.

Сътрудничеството между всички европейски държави, граничещи с Русия, и разбирането на терена са от решаващо значение за предотвратяване на провалите на линията Мажино, част от отбранителните укрепления, построени от Франция по границата ѝ през 30-те години на миналия век, които не успяха да предотвратят германското нахлуване през Втората световна война. Идеята беше да се предотврати преминаването на германците през Арденската гора в Белгия.

Докато укрепленията на линията Мажино накараха германците да преосмислят плана си за атака, Белгия остана уязвима. Днес европейските държави са наясно, че не могат напълно да предотвратят руска атака, но евентуално могат да повлияят на характера на руско нахлуване.

Целта на тези бариери е както възпиране, така и опит за контролиране на местоположението на всяко нахлуване.

Ако бъде обявено прекратяване на огъня между Украйна и Русия, лидерите на балтийските държави се опасяват, че Кремъл може да пренасочи войски към техните граници.

Страните, граничещи с Русия, се опитват да бъдат максимално подготвени за всякакви по-нататъшни действия от страна на Владимир Путин.


  • 1 Е гати

    20 15 Отговор
    Тъпото мнение...
    При положение, че явно така наречения Запад ЯВНО е изолиран от останалия свят...

    Коментиран от #8, #46

    10:03 21.09.2025

  • 2 АБСОЛЮТНО

    9 14 Отговор
    САМО ТАКА.

    10:04 21.09.2025

  • 3 Ганьо-Лапнишарански без вода

    17 8 Отговор
    Май ще стане като оня заврян зет, дето излязъл пред вратата на апартамента и изгонил жена си като и викнал:
    -Марш вътре!

    10:05 21.09.2025

  • 4 Всъщност

    15 5 Отговор
    През 1946 г. Уинстън Чърчил обявява, че ТЕ, Англия и САЩ, спускат "Желязна завеса".

    10:08 21.09.2025

  • 5 БОЗА

    19 14 Отговор
    Фалиралият западнал запад НЯМА ПАРИ,за Украйна вече...ма щял да прави нова студена война...момичета,момчета и ония неопределените-ракетите не искат виза и ровове,"драконови зъби" и оградки не ги спират...мечка,дракон и слон въртят световната търговия и бъдещето на света в близките 100 години...фалиралите гледат и подсмърчат... ;-)

    Коментиран от #18

    10:09 21.09.2025

  • 6 Ццц

    15 6 Отговор
    ЕС заприличва на български затвор през зимата, където проблемът е не как да държим затворниците от малцинствата вътре, а как да не позволим да не влезат желаещите да се топлят и хранят без пари отвън!

    10:10 21.09.2025

  • 7 В действителност

    12 12 Отговор
    Русия свободно лети над Балтийско и Норвежко море. Има съюзници и военни бази в центъра на Европа, например Косово, Сърбия, Унгария, Молдова. Само Великобритания ще е зад завесата.

    10:13 21.09.2025

  • 8 Анонимен

    9 13 Отговор

    До коментар #1 от "Е гати":

    БРАВО ЕВРОПА

    10:14 21.09.2025

  • 9 Кая К.

    18 9 Отговор
    Балтийските фашисти са малцинство в собствените си държави.

    10:14 21.09.2025

  • 10 Нали точно това беше

    16 7 Отговор
    Целта на разширяването на НАТО ? Нали точно това е същността на терористичното престъпно НАТО

    Коментиран от #17

    10:15 21.09.2025

  • 11 калина /алена

    10 7 Отговор
    Западналият Запад ,Сощ/съединени овчарски щати/нищо не могат да издигат против МЕЧКАТА, ДРАКОНА и СЛОНА!!! НЕЩАСТНИЦИ!!!

    10:18 21.09.2025

  • 12 Ъъъъъъъъ

    13 7 Отговор
    Вчера имаше една анкета в Полша, от която стана ясно, че при евентуален конфликт с Русия, всеки трети поляк ще напусне страната - легално или нелегално. Та тези огради могат да свършат някаква работа.🤣

    10:20 21.09.2025

  • 13 Сталин

    6 4 Отговор
    Азиатците - в Азия , а Бг.петолъчниците - при нас !

    10:21 21.09.2025

  • 14 Държавите подържащи

    16 5 Отговор
    Добри отношения с Русия имат икономически ръст и просперитет многократно по голям от другите нали? Факт е?

    Коментиран от #26

    10:21 21.09.2025

  • 15 Фен

    10 5 Отговор
    Желязната завеса се спуска, но около Европа. Тя остава в изолация от останалият свят, който не и иска либералните ценности.

    Коментиран от #23

    10:25 21.09.2025

  • 16 вен серемос

    7 2 Отговор
    Танатос! На всички англосакси, СОЩ/съединени овчарски щати/,на полската шляхта на жълтоповетниците и най-паче на ТАНАТОС на Тиквата/Герб,на Прасето/Пуевски/ДъПъ Съ,на гнома /Магарев/СДС,на Киро-тъпото/ППДБ, на ИТН/Тошко африкански !!!Безочие и предателство към България!!!

    10:26 21.09.2025

  • 17 А не си ли задаваш въпроса

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "Нали точно това беше":

    защо НАТО се разшири точно с бившите участнички от Варшавския договор (доскорошни "верни" съюзници на СССР) дори с бивши съюзни републики като трите Прибалтики и досега миролюбивите Финландия и Швеция? Какво стана с тия които не се присъединиха към НАТО - Грузия, Украйна, Беларус? На Грузия ѝ взеха Абхазия и Южна Осетия с война 2008г., на Украйна Крим, ЛНР и ДНР и война от 2014г. и 2022г., тоталитарен проруски режим в Беларус с ядрени руски ракети на територията превръщайки я в цел за НАТО. Сега се заканват на Приднестровието, Молдова, Казахстан, Азърбейджан.

    Коментиран от #20, #25, #31

    10:27 21.09.2025

  • 18 Най-ме кефи

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "БОЗА":

    ,,фалиралия запад"
    Добро съменение! Гледам всеки тича натам към фалиралите,защо ли

    Коментиран от #34

    10:28 21.09.2025

  • 19 Без суровините и пазарите

    6 6 Отговор
    на Русия, Европа е едно голямо нищо. Коптор изграждащ огради около себе си. Неконкурентна икономика, мизерия и безумна милитаризация. Цени на всичко по 3, акцизи и постоянно нарастващи данъци унищожаващи благосъстоянието и спестяванията на хората. И всичко това заради безумната идея нацистка Украйна да е в НАТО. А въпроса е: кое налага
    да работим с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    Коментиран от #21, #24, #32

    10:29 21.09.2025

  • 20 Е, на теб

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "А не си ли задаваш въпроса":

    Пък Путин ти взе акъла. Значи всичко е наред

    10:29 21.09.2025

  • 21 Защо

    8 5 Отговор

    До коментар #19 от "Без суровините и пазарите":

    Тичат към коптора бре,защо не към руските блата,това се пита. Луда работа,направо не разбирам

    10:31 21.09.2025

  • 22 нннн

    7 4 Отговор
    Завесата ми прилича на затворническа стена за Европа.

    10:31 21.09.2025

  • 23 Да бе да,

    8 3 Отговор

    До коментар #15 от "Фен":

    Не ѝ искат ценностите ама се натискат като снегорини да седнат на европейската трапеза. Нашите цигани запяха "Моя страна моя, моя Германия" и направиха великото откритие, че при 3 деца вече не е необходимо да работиш. Да пробват същото при мечката, дракона и слона.

    10:32 21.09.2025

  • 24 Zахарова

    7 5 Отговор

    До коментар #19 от "Без суровините и пазарите":

    Ще правим паметник на Путин пред вашия блок,събирай подписка

    10:33 21.09.2025

  • 25 То е ясно бе колега ....

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "А не си ли задаваш въпроса":

    Реванш на нацистките малцинства в недемократични хибридни условия, логистично и финансово подкрепяни от Запада

    10:33 21.09.2025

  • 26 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Държавите подържащи":

    ха ха ха 😂

    10:33 21.09.2025

  • 27 Аз бих

    1 6 Отговор
    Се изходил по голяма нужда на тази европа.

    Коментиран от #28

    10:36 21.09.2025

  • 28 Ами ти всеки ден

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "Аз бих":

    го правиш. Живееш в Европа, а ежедневно хвалиш Русия. Иди там да живееш.

    Коментиран от #30

    10:39 21.09.2025

  • 29 Залупен евроатлантически цървул

    6 5 Отговор
    Страните от БРИКС, където живее почти половината от световното население, се очертават като основна движеща сила на световната икономика.

    И тази "Желязна завеса" няма да е като онази от миналия век. А е за точно обратното - хората и капиталите да не напускат ЕС, което ще срине ЕС, както стана със СИВ.

    10:40 21.09.2025

  • 30 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Ами ти всеки ден":

    Не хваля Русия, какво общо има тук Русия

    10:43 21.09.2025

  • 31 Оранжеви революции, майдани

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "А не си ли задаваш въпроса":

    И неграмотни младежи с мозък направен на пастет. 35 години пропаганда и фалшиви западни наративи. Милиарди долари и евра насочени за пропаганда и създаване на фалшиви "лидери", партии и "граждански" организации..... и резултата е атлантически парламентарни диктатури, липса на пазарна икономика, липса на демокрация, липса на визия за бъдещето

    Коментиран от #39

    10:43 21.09.2025

  • 32 Шарли Ебдо

    5 7 Отговор

    До коментар #19 от "Без суровините и пазарите":

    Интересно без пазари и технологии, как ще се развива Раша. Ще ядат кюмюр и нефт

    10:44 21.09.2025

  • 33 един

    3 4 Отговор
    И ква стана тя,уж Европа щеше да стои на студено,уж икономиките им щяха да се рухнат,нищо от това не се случи,напротив Европа разбра че голямата цел на Русия е да разбие ЕС,поради което и се налага да издигне нова желязна завеса/дано този път ние да сме от западната страна на завесата/!

    10:46 21.09.2025

  • 34 защото инфлацията

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Най-ме кефи":

    е огромна -а там наливат инфлацията

    10:49 21.09.2025

  • 35 Щастие неземно а?

    7 1 Отговор
    Изграждане на стена от дронове.... "коалиции на желаещите" и пръдни

    10:51 21.09.2025

  • 36 Ако Русия

    3 1 Отговор
    е навън, то Европа е с двата крака вътре.

    10:52 21.09.2025

  • 37 Щастие неземно а?

    2 1 Отговор
    Донаборна военна служба .....

    10:52 21.09.2025

  • 38 В В.П.

    5 2 Отговор
    Тоя Путин ги подлудява ..Направо си живейте в бункери ,дупки и бомбоубежище..И да не забравите мешката с несесера за бръснене на крака ..

    Коментиран от #43

    10:52 21.09.2025

  • 39 "липса на визия за бъдещето"

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Оранжеви революции, майдани":

    С милитаризацията какво бъдеще да ги чака младите? То е ясно ..

    10:54 21.09.2025

  • 40 В В.П.

    1 1 Отговор
    Смотаните балтийци да ги викат в казармата .2 год .и три месеца.кскто бяха аз .КРАСОТА.АКО ИМА ОЩЕ МЪЖЕ .

    10:55 21.09.2025

  • 41 В В.П.

    2 1 Отговор
    Много им се иска на балтийците ,РФ да ги нападне .и да ги прибере обратно в СССР..Ама ,Путин нещо се опъва ..

    10:57 21.09.2025

  • 42 Абе то може

    3 1 Отговор
    Европа да издига нова "Желязна завеса" но тя няма да спре Бойчо нали? == """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият премиер Борисов""" ....

    10:58 21.09.2025

  • 43 Даа

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "В В.П.":

    Разбирам те,теб путин те възбужда ,готов си да му пуснеш

    11:05 21.09.2025

  • 44 Няма да се случи

    3 0 Отговор
    Реванш нацистките малцинства в Европа да получат. Единствено голяма европейска война могат с дивотиите си да получат. Лошото е че обикновените хора ще страдат...

    11:06 21.09.2025

  • 45 Тоо

    1 1 Отговор
    Харашо ама как руските девочки ще ходят да заработват във Финландия

    11:07 21.09.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.