Жизненоважни боеприпаси! Украинската армия може да се изправи пред солидна дупка в противовъздушната си отбрана

Украйна рискува сериозен недостиг на боеприпаси за противовъздушна отбрана (ПВО), след като САЩ забавиха доставките на ключови системи и ракети в резултат на преглед на военната помощ, докато Русия засилва въздушните атаки, съобщиха западни и украински представители пред Financial Times.
Забавянето идва след директива на Пентагона от юни, изготвена от висшия служител Елбридж Колби, който настоява за пренасочване на ресурси към противодействие на Китай. Според меморандума исканията на Киев изчерпват американските запаси. След проверка на 10 ключови системи, САЩ временно спряха или забавиха доставки на ракети Pac-3 за системите Patriot, комплекси Stinger, прецизни артилерийски снаряди, над 100 ракети Hellfire и AIM за системите NASAMS и изтребителите F-16, заявиха високопоставени източници.
Белият дом отрече, че Вашингтон "лишавал Киев от жизненоважни боеприпаси", като посочи, че президентът Доналд Тръмп е наредил продажби на оръжия на съюзници от НАТО, които да компенсират европейските доставки за Украйна.
Русия рязко увеличи атаките след срещата между президентите Владимир Путин и Тръмп в Аляска миналия месец. В неделя Москва извърши най-мащабната въздушна атака от началото на войната - 805 дрона "Шахед" и 13 ракети удариха Киев и други градове, убивайки четирима души. Сградата на кабинета на Украйна бе поразена за първи път от балистична ракета "Искандер", потвърди посланикът на ЕС Катарина Матернова.
Украйна отчита, че руските удари с дронове са достигнали средно 5 200 на месец през лятото, а макар броят на ракетите леко да е намалял, стотици все още се изстрелват всеки месец. Това принуждава Киев да използва ракети-прехващачи по-бързо, отколкото могат да пристигнат нови доставки.
Президентът Володимир Зеленски обяви, че страната търси допълнителни системи за ПВО с малък и среден обсег, като приоритет е прехващането на иранските дронове "Шахед". Миналата седмица ЕС започна да изпраща част от обещаните системи и боеприпаси, както и да закупува американско въоръжение за Киев.
След среща в Белия дом през август европейските партньори сключиха сделка за непреки покупки от САЩ. През август са осигурени доставки за 2 млрд. долара, а целта е да се осигуряват поне 1 млрд. долара месечно, заяви Зеленски.
С наближаването на зимата Русия насочва удари към енергийна инфраструктура, опитвайки се да отслаби Украйна и да засили натиска на фронта, предупреждават украински и западни анализатори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 604
22:50 09.09.2025
2 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
сълзи и ςοΠοΛΝ
по териториалния термин уКраИна ⁉️
22:50 09.09.2025
3 Тя цялата Буферайна е
22:50 09.09.2025
4 Каква армия бе
Коментиран от #6
22:51 09.09.2025
5 стоян георгиев
22:52 09.09.2025
6 стоян георгиев
До коментар #4 от "Каква армия бе":Кога да чакаме киев за три дена?
Коментиран от #9, #10, #13, #14, #33, #48, #51
22:53 09.09.2025
7 НИЕ.
Коментиран от #46
22:53 09.09.2025
8 Хипотетично
Коментиран от #19
22:53 09.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 К.о.т.А.р.а.К 🐱
от яд от случващото се в уКраИна.
22:55 09.09.2025
12 Аз съм дупката
22:55 09.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 стоян георгиев
До коментар #14 от "Знам ли стоенче":Кога да чакаме киев за три дена а принтер? Сега пак ше включиш руския принтер нали? Давай...
Коментиран от #21
22:58 09.09.2025
17 Най - обичам украйна
22:58 09.09.2025
18 Нека все такава да е дупката😆
Коментиран от #20
22:58 09.09.2025
19 Обаче
До коментар #8 от "Хипотетично":На Русия като гарант доверие може да има само много наивен наивник. Справка договорите с Украйна и с Армения.
22:59 09.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Aз съм дупката
Коментиран от #25
22:59 09.09.2025
23 604
22:59 09.09.2025
24 Така е
До коментар #20 от "Факт":Нито една от целите на "СВО" в момента не е постигната и на 1%.... ,няма "смяна на режима в Киев", няма разоръжаване на Украйна,няма "не искаме НАТО до границите си"..Даже се разшири НАТО, Мордор получи и 1200 км граница с НАТО....Украйна е тежко въоръжена, ще стане освен член на ЕС, а и на НАТО, и на нейна територия ще има скоро НАТО - вски военни, а САЩ ще ги пазят по въздуха....
Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да целуне пак KYPана, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....
Коментиран от #26, #27
23:00 09.09.2025
25 Нинджата
До коментар #22 от "Aз съм дупката":пхахахахахахха, мъ те дупки нещът ве, вибратори обичат и анадолски .!. без смазка!
23:01 09.09.2025
26 Стоенче сам си папагалиш
До коментар #24 от "Така е":простотията и сам си папагалиш отговорите. Що за комплексиурано тъпанарче си бе стоенче? 😄
Коментиран от #28
23:02 09.09.2025
27 Факт
До коментар #24 от "Така е":Путин е про западен и Американски агент или изключително мрази руския народ по някаква причина! Да обявиш 3-дневна специална операция а да буксуваш в Донбас вече 3 години и 7 месеца! Миналата вечер излезе статистика че агресията в Украйна е сред 10-те войни с най много жертви в световната история и сред 6-те продължили най дълго. А още не е свършила. Убити са 1 милион 568 хиляди руснаци и още стотици хиляди изчезнали и осакатени. А да си още в Източна Украйна. Воюваш с една от републиките в бившия СССР а ти убиха милиони сънародници. Да обявиш няколко дневна операция с цел сваляне на законния президент на суверенна държава а да го направиш пожизнен такъв. Да разрушиш и прогониш от домовете им рускоговорящите от източната част и да убиеш много от тях. А нашите копейки защо толкова много мразят руския народ като се радват на неговия палач?! Няма логично обяснение...
Коментиран от #29, #35
23:03 09.09.2025
28 стоян георгиев
До коментар #26 от "Стоенче сам си папагалиш":Ти сигурно си медиум и гледаш на ръка а ?или на глобус?хахах как ме разкри.не съм то писал аз ама е сто процента вярно.
Коментиран от #32
23:04 09.09.2025
29 Така е
До коментар #27 от "Факт":Мисля, че мнението на гражданите е най-важно. Граждани на света.
☝🏻 Само че, глас в пустиня.
Истината е, че един социопат - бизнесмен и един диктатор - терорист, играят със световният мир.
Мисля, че на никой от двамата не му пука за избитите, избивани и сега, цивилни и от свете страни на барикадата?
☝🏻 Войната е пари. Бизнес. Жертвите, необходим и неизбежен разход.
Да видим, дали диктатора ще отговори на първата дама на САЩ ? Въпроса е същият, който крещи журналистката от Fox News във видеото . 👇🏻
Г-н Путин,убихте и осакатихте милиони руски граждани?! Не изпитвате ли съжаление за техните души?
Путин: Не ви чувам?
Фокс Нюз: Повтарям ...Не изпитвате ли угризение за пратените в гроба без време милиони ваши сънародници?
Путин: Прекалено сте малки да ви чувам!
Коментиран от #34, #36
23:04 09.09.2025
30 Вие ба пут
23:05 09.09.2025
31 3 МИЛИОНА И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ
Коментиран от #37
23:05 09.09.2025
32 Въпроса е стоенче
До коментар #28 от "стоян георгиев":Що за комплексирано тъпанарче сам папагали простотия и сам папагали отговори? 😄
23:06 09.09.2025
33 АБВ
До коментар #6 от "стоян георгиев":Питай генерал Мили. Той твърди това. Всъщност е казал, че без подкрепата на САЩ, руснаците щяха да бъдат в Киев за три дни.
Ама те стигнаха в Киев за два дни и с подкрепата на САЩ за Украйна. Направиха грешка, че се изтеглиха в знак на добра воля заради започващите преговори в Беларус.
Коментиран от #40
23:06 09.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 стоян георгиев
До коментар #27 от "Факт":Нашия копей мрази всичко.така е научен от времето на комунизма.пиене мързел завист и омраза.това бе школовката.не му пука за руснаците на най малко ,но е много важен диктатора.роба винаги си търси господар.
23:07 09.09.2025
36 Обичам така е
До коментар #29 от "Така е":Студен и с много свещи
23:07 09.09.2025
37 АБВ
До коментар #31 от "3 МИЛИОНА И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":Русийката е в предсмъртна агония. Американците и европейците си пием коктейлите по плажовете. Бай Дончо ще строи Бална зала със стъклен покрив в Белия дом. А в същото време над 3 200 000 руски войници са вече под земята, и още толкова ще заминат, а Путин трепери от ужас вече 4та година в бункера
........😄
Коментиран от #39
23:08 09.09.2025
38 Сатана Z
"Сиромах човек на половин πyтka се радва"
Тами Укроп така подскача от кеф.
23:08 09.09.2025
39 Факт
До коментар #37 от "АБВ":Как Русия превзе Часов Яр: "Превзелите" го са избити (ВИДЕА, 18+)
01 септември 2025, 13:53 часа 51475
Обявеното от Русия завладяване (бел. ред. - в руския вариант е "освобождение") на град Часов Яр в Краматорското направление всъщност е позната руска пиар информационна кампания. Това посочва украинският проект Deep State – той стана известен с избухването на войната в Сирия преди около десетилетие и следенето на развитието ѝ, с публикуване на точни карти на военните действия. Сега Deep State прави същото в Украйна.
Руската държавна телевизия показа кадри как руски войници издигат знамена в южната част на града. 24-та украинска механизирана бригада обаче публикува видеокадри какво се случва с издигащите знамената руски войници. Кадрите не са за лица под 18 години, съдържанието им съдържа жестоко насилие. Украинските войници избиват жестоко обкръжените руски агресори без милост въпреки молбите им за пощада.
Коментиран от #41, #45
23:10 09.09.2025
40 стоян георгиев
До коментар #33 от "АБВ":Да да изтеглиха се щото си имаха друга работа.колко романтично? Що не се изтеглиха от николаев и херсон тогава а само от киев?или на тоя въпрос още не са ти пуснали отговора? Питай бързо и ми отговори.защо като путин се е договорил в истанбул и се изтегли от киев не се изтегли от другите окупирани области и се наложи да го подканят?
Коментиран от #52
23:10 09.09.2025
41 БгТoпИдиoт🇧🇬
До коментар #39 от "Факт":Укрите убиха 36 рашистки генерали и 2,8 млн.рашняци хохохо...Най много генерали на една страна във война...Танцуваммм🕺🤸♂️
Коментиран от #43
23:11 09.09.2025
42 ПАйТРИОТИ ЬОК
23:11 09.09.2025
43 За 2025 г.рашите
До коментар #41 от "БгТoпИдиoт🇧🇬":Превзели са 0, 3 % територия с цената на невиждани жертви.
ВСУ овладяха и напълно изгониха москалите от т.н. голям пробив около Покровск. На север в Сумска, Черниговска и Харковска области путлеристите напълно закъсаха!
На юг към Запорожие и Херсон фронтът е напълно стабилен.
ВСУ успешно разбиват нефтохимическата база на Москалия! Русия е в криза за горива.
ВСУ все по смело стреля надалеч, на хиляда км. вътре в Русия.
Путин знае, че не може да спечели войната, за това разчита на Тръмп.
Коментиран от #47
23:13 09.09.2025
44 Сатана Z
Жалко ,че Жужо заложи на куц кон и искаше без война да смачка укро нацистите.
23:13 09.09.2025
45 стоян георгиев
До коментар #39 от "Факт":Тоя номер руснаците го играят всеки ден и групата балъци тук обявяват маса села за превзети.копейката обаче не гледа продължението на филма сниман от украинските дронове и печалната участ на асвабадителите.
23:13 09.09.2025
46 Търновец
До коментар #7 от "НИЕ.":Мандарин за Руснаци с бонуси Китайски картофи и квас за ранно записали се. Напред към Китайски обединени щати!
23:13 09.09.2025
47 Рашите за 2025
До коментар #43 от "За 2025 г.рашите":Са умъртвили повече киевски нацисти отколкото за 2 години .На Русия не и трябват територии а мъртви укро терористи.
23:15 09.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Костадин Костадинов
23:17 09.09.2025
50 АБВ
До коментар #20 от "Факт":Че Украйна няма да бъде в НАТО, това и най-тъпия евроатлантик го разбра, само ти не. Денацификацията върви по план. Всеки ден 1000 - 1500 бандеровци на среща с Бандера и Шухевич. Демилитаризацията също. Тази статия го доказва. Ако не са доставките на оръжие от 50+ държави, Зеленски отдавна да виси на някой клон, а украинската армия да е с прашки. Всъщност, върви демилитаризация на цялото НАТО и сие. Оръжие в складовете йок. Дайте пари да го произведем. Кога не се знае. А територията, по-голяма от България, заедно с всичките и благини, са съпътстващи придобивки. Редкоземните минерали, дето ги обещаха на Тръмп, вече са руски.
23:20 09.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 АБВ
До коментар #40 от "стоян георгиев":Питай Суровикин защо ги изтегли от Херсон и Николаев. Тогава руснаците бяха около 250 000 души. Как се държи фронт от 2 000 км с толкова хора срещу 500 000 украинци ? Сигурно за да им помогне на укрите при перемогата, а ? Добре я размаза тая перемога. Кафе в Крим, границите от 1991 г. ....
Коментиран от #53
23:26 09.09.2025
53 стоян георгиев
До коментар #52 от "АБВ":Теб питам.или забрави въпроса?защо путин се изтегли от киев по собствено желание а не се изтегли от другите окупирани територии?нали са подписали истанбулското споразумение той се е доверил?
23:29 09.09.2025