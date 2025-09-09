Жизненоважни боеприпаси! Украинската армия може да се изправи пред солидна дупка в противовъздушната си отбрана

Украйна рискува сериозен недостиг на боеприпаси за противовъздушна отбрана (ПВО), след като САЩ забавиха доставките на ключови системи и ракети в резултат на преглед на военната помощ, докато Русия засилва въздушните атаки, съобщиха западни и украински представители пред Financial Times.

Забавянето идва след директива на Пентагона от юни, изготвена от висшия служител Елбридж Колби, който настоява за пренасочване на ресурси към противодействие на Китай. Според меморандума исканията на Киев изчерпват американските запаси. След проверка на 10 ключови системи, САЩ временно спряха или забавиха доставки на ракети Pac-3 за системите Patriot, комплекси Stinger, прецизни артилерийски снаряди, над 100 ракети Hellfire и AIM за системите NASAMS и изтребителите F-16, заявиха високопоставени източници.

Белият дом отрече, че Вашингтон "лишавал Киев от жизненоважни боеприпаси", като посочи, че президентът Доналд Тръмп е наредил продажби на оръжия на съюзници от НАТО, които да компенсират европейските доставки за Украйна.

Русия рязко увеличи атаките след срещата между президентите Владимир Путин и Тръмп в Аляска миналия месец. В неделя Москва извърши най-мащабната въздушна атака от началото на войната - 805 дрона "Шахед" и 13 ракети удариха Киев и други градове, убивайки четирима души. Сградата на кабинета на Украйна бе поразена за първи път от балистична ракета "Искандер", потвърди посланикът на ЕС Катарина Матернова.

Украйна отчита, че руските удари с дронове са достигнали средно 5 200 на месец през лятото, а макар броят на ракетите леко да е намалял, стотици все още се изстрелват всеки месец. Това принуждава Киев да използва ракети-прехващачи по-бързо, отколкото могат да пристигнат нови доставки.

Президентът Володимир Зеленски обяви, че страната търси допълнителни системи за ПВО с малък и среден обсег, като приоритет е прехващането на иранските дронове "Шахед". Миналата седмица ЕС започна да изпраща част от обещаните системи и боеприпаси, както и да закупува американско въоръжение за Киев.

След среща в Белия дом през август европейските партньори сключиха сделка за непреки покупки от САЩ. През август са осигурени доставки за 2 млрд. долара, а целта е да се осигуряват поне 1 млрд. долара месечно, заяви Зеленски.

С наближаването на зимата Русия насочва удари към енергийна инфраструктура, опитвайки се да отслаби Украйна и да засили натиска на фронта, предупреждават украински и западни анализатори.