Новини
Свят »
Украйна »
Жизненоважни боеприпаси! Украинската армия може да се изправи пред солидна дупка в противовъздушната си отбрана
  Тема: Украйна

Жизненоважни боеприпаси! Украинската армия може да се изправи пред солидна дупка в противовъздушната си отбрана

9 Септември, 2025 22:48 745 53

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • пво

Русия рязко увеличи атаките след срещата между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Аляска миналия месец

Жизненоважни боеприпаси! Украинската армия може да се изправи пред солидна дупка в противовъздушната си отбрана - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украйна рискува сериозен недостиг на боеприпаси за противовъздушна отбрана (ПВО), след като САЩ забавиха доставките на ключови системи и ракети в резултат на преглед на военната помощ, докато Русия засилва въздушните атаки, съобщиха западни и украински представители пред Financial Times.

Забавянето идва след директива на Пентагона от юни, изготвена от висшия служител Елбридж Колби, който настоява за пренасочване на ресурси към противодействие на Китай. Според меморандума исканията на Киев изчерпват американските запаси. След проверка на 10 ключови системи, САЩ временно спряха или забавиха доставки на ракети Pac-3 за системите Patriot, комплекси Stinger, прецизни артилерийски снаряди, над 100 ракети Hellfire и AIM за системите NASAMS и изтребителите F-16, заявиха високопоставени източници.

Белият дом отрече, че Вашингтон "лишавал Киев от жизненоважни боеприпаси", като посочи, че президентът Доналд Тръмп е наредил продажби на оръжия на съюзници от НАТО, които да компенсират европейските доставки за Украйна.

Русия рязко увеличи атаките след срещата между президентите Владимир Путин и Тръмп в Аляска миналия месец. В неделя Москва извърши най-мащабната въздушна атака от началото на войната - 805 дрона "Шахед" и 13 ракети удариха Киев и други градове, убивайки четирима души. Сградата на кабинета на Украйна бе поразена за първи път от балистична ракета "Искандер", потвърди посланикът на ЕС Катарина Матернова.

Украйна отчита, че руските удари с дронове са достигнали средно 5 200 на месец през лятото, а макар броят на ракетите леко да е намалял, стотици все още се изстрелват всеки месец. Това принуждава Киев да използва ракети-прехващачи по-бързо, отколкото могат да пристигнат нови доставки.

Президентът Володимир Зеленски обяви, че страната търси допълнителни системи за ПВО с малък и среден обсег, като приоритет е прехващането на иранските дронове "Шахед". Миналата седмица ЕС започна да изпраща част от обещаните системи и боеприпаси, както и да закупува американско въоръжение за Киев.

След среща в Белия дом през август европейските партньори сключиха сделка за непреки покупки от САЩ. През август са осигурени доставки за 2 млрд. долара, а целта е да се осигуряват поне 1 млрд. долара месечно, заяви Зеленски.

С наближаването на зимата Русия насочва удари към енергийна инфраструктура, опитвайки се да отслаби Украйна и да засили натиска на фронта, предупреждават украински и западни анализатори.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 604

    18 1 Отговор
    а що одеве писахте че 2 системи дал рижавия...пъ ся друго....а ся де?

    22:50 09.09.2025

  • 2 Новороссия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    15 1 Отговор
    Още ли продължавате да роните
    сълзи и ςοΠοΛΝ
    по териториалния термин уКраИна ⁉️

    22:50 09.09.2025

  • 3 Тя цялата Буферайна е

    13 1 Отговор
    дупка.

    22:50 09.09.2025

  • 4 Каква армия бе

    16 1 Отговор
    Стига сте тикали Украйна към пълна гибел. Няма мислещ човек да не вижда как я тласкате към пълна гибел. Украйна никога не е имала и минимален шанс за нещо.

    Коментиран от #6

    22:51 09.09.2025

  • 5 стоян георгиев

    1 12 Отговор
    Може ама няма.

    22:52 09.09.2025

  • 6 стоян георгиев

    5 13 Отговор

    До коментар #4 от "Каква армия бе":

    Кога да чакаме киев за три дена?

    Коментиран от #9, #10, #13, #14, #33, #48, #51

    22:53 09.09.2025

  • 7 НИЕ.

    15 1 Отговор
    Водини Путине!!!! Твоето дело е свято!!!!

    Коментиран от #46

    22:53 09.09.2025

  • 8 Хипотетично

    16 0 Отговор
    На САЩ като съюзник може да разчита само наивник. Ако има редки метали, може да ги размени за американско оръжие.

    Коментиран от #19

    22:53 09.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 К.о.т.А.р.а.К 🐱

    11 0 Отговор
    Ще си захапя к0те ТО
    от яд от случващото се в уКраИна.

    22:55 09.09.2025

  • 12 Аз съм дупката

    12 0 Отговор
    Къде е ук рай на е въпроса

    22:55 09.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 стоян георгиев

    1 12 Отговор

    До коментар #14 от "Знам ли стоенче":

    Кога да чакаме киев за три дена а принтер? Сега пак ше включиш руския принтер нали? Давай...

    Коментиран от #21

    22:58 09.09.2025

  • 17 Най - обичам украйна

    11 1 Отговор
    Там е само Lайna

    22:58 09.09.2025

  • 18 Нека все такава да е дупката😆

    1 10 Отговор
    Украйна разсипа руски военни съоръжения в окупирания Донецк (ВИДЕО)

    Коментиран от #20

    22:58 09.09.2025

  • 19 Обаче

    1 11 Отговор

    До коментар #8 от "Хипотетично":

    На Русия като гарант доверие може да има само много наивен наивник. Справка договорите с Украйна и с Армения.

    22:59 09.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Aз съм дупката

    8 2 Отговор
    Елате в мен-русофоби мръсни

    Коментиран от #25

    22:59 09.09.2025

  • 23 604

    7 0 Отговор
    вече от спек и пълни памперси , взеха да преписват джатрата пата кюта, даже не забелязват че подават противоречива информация....ко става ве умотници......пахахаххаахаххя

    22:59 09.09.2025

  • 24 Така е

    4 10 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Нито една от целите на "СВО" в момента не е постигната и на 1%.... ,няма "смяна на режима в Киев", няма разоръжаване на Украйна,няма "не искаме НАТО до границите си"..Даже се разшири НАТО, Мордор получи и 1200 км граница с НАТО....Украйна е тежко въоръжена, ще стане освен член на ЕС, а и на НАТО, и на нейна територия ще има скоро НАТО - вски военни, а САЩ ще ги пазят по въздуха....
    Бункерното плъхче Путлерчо може спокойно да целуне близките си, да целуне пак KYPана, да оближе и целуне пистолета ... да натисне спусъка без да се чуди много, много....Ако не го направи той, ще му помогне някой от обкръжениетому ... Нефелен е....а изперкалите силовики в Мордор не обичат нефелните....

    Коментиран от #26, #27

    23:00 09.09.2025

  • 25 Нинджата

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Aз съм дупката":

    пхахахахахахха, мъ те дупки нещът ве, вибратори обичат и анадолски .!. без смазка!

    23:01 09.09.2025

  • 26 Стоенче сам си папагалиш

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Така е":

    простотията и сам си папагалиш отговорите. Що за комплексиурано тъпанарче си бе стоенче? 😄

    Коментиран от #28

    23:02 09.09.2025

  • 27 Факт

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "Така е":

    Путин е про западен и Американски агент или изключително мрази руския народ по някаква причина! Да обявиш 3-дневна специална операция а да буксуваш в Донбас вече 3 години и 7 месеца! Миналата вечер излезе статистика че агресията в Украйна е сред 10-те войни с най много жертви в световната история и сред 6-те продължили най дълго. А още не е свършила. Убити са 1 милион 568 хиляди руснаци и още стотици хиляди изчезнали и осакатени. А да си още в Източна Украйна. Воюваш с една от републиките в бившия СССР а ти убиха милиони сънародници. Да обявиш няколко дневна операция с цел сваляне на законния президент на суверенна държава а да го направиш пожизнен такъв. Да разрушиш и прогониш от домовете им рускоговорящите от източната част и да убиеш много от тях. А нашите копейки защо толкова много мразят руския народ като се радват на неговия палач?! Няма логично обяснение...

    Коментиран от #29, #35

    23:03 09.09.2025

  • 28 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #26 от "Стоенче сам си папагалиш":

    Ти сигурно си медиум и гледаш на ръка а ?или на глобус?хахах как ме разкри.не съм то писал аз ама е сто процента вярно.

    Коментиран от #32

    23:04 09.09.2025

  • 29 Така е

    1 6 Отговор

    До коментар #27 от "Факт":

    Мисля, че мнението на гражданите е най-важно. Граждани на света.

    ☝🏻 Само че, глас в пустиня.

    Истината е, че един социопат - бизнесмен и един диктатор - терорист, играят със световният мир.
    Мисля, че на никой от двамата не му пука за избитите, избивани и сега, цивилни и от свете страни на барикадата?

    ☝🏻 Войната е пари. Бизнес. Жертвите, необходим и неизбежен разход.
    Да видим, дали диктатора ще отговори на първата дама на САЩ ? Въпроса е същият, който крещи журналистката от Fox News във видеото . 👇🏻
    Г-н Путин,убихте и осакатихте милиони руски граждани?! Не изпитвате ли съжаление за техните души?
    Путин: Не ви чувам?
    Фокс Нюз: Повтарям ...Не изпитвате ли угризение за пратените в гроба без време милиони ваши сънародници?
    Путин: Прекалено сте малки да ви чувам!

    Коментиран от #34, #36

    23:04 09.09.2025

  • 30 Вие ба пут

    6 0 Отговор
    Катам айна и тъпире дакто ри всайта

    23:05 09.09.2025

  • 31 3 МИЛИОНА И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ

    1 6 Отговор
    В УКРАЙНА ЗА ТЕРИТОРИЯ...ЕВРОПЕЙЦИ И АМЕРИКАНЦИ ПО КУРОРТИТЕ....РУСНАЦИТЕ В ГРОБОВЕТЕ...КОЙ Е ПРЕЦАКАНИЯ...

    Коментиран от #37

    23:05 09.09.2025

  • 32 Въпроса е стоенче

    9 1 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Що за комплексирано тъпанарче сам папагали простотия и сам папагали отговори? 😄

    23:06 09.09.2025

  • 33 АБВ

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Питай генерал Мили. Той твърди това. Всъщност е казал, че без подкрепата на САЩ, руснаците щяха да бъдат в Киев за три дни.
    Ама те стигнаха в Киев за два дни и с подкрепата на САЩ за Украйна. Направиха грешка, че се изтеглиха в знак на добра воля заради започващите преговори в Беларус.

    Коментиран от #40

    23:06 09.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 стоян георгиев

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "Факт":

    Нашия копей мрази всичко.така е научен от времето на комунизма.пиене мързел завист и омраза.това бе школовката.не му пука за руснаците на най малко ,но е много важен диктатора.роба винаги си търси господар.

    23:07 09.09.2025

  • 36 Обичам така е

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Така е":

    Студен и с много свещи

    23:07 09.09.2025

  • 37 АБВ

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "3 МИЛИОНА И ПОЛОВИНА РУСКИ ТРУПОВЕ":

    Русийката е в предсмъртна агония. Американците и европейците си пием коктейлите по плажовете. Бай Дончо ще строи Бална зала със стъклен покрив в Белия дом. А в същото време над 3 200 000 руски войници са вече под земята, и още толкова ще заминат, а Путин трепери от ужас вече 4та година в бункера
    ........😄

    Коментиран от #39

    23:08 09.09.2025

  • 38 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Както казва Иван Йорданов Костов в такъв момент:
    "Сиромах човек на половин πyтka се радва"
    Тами Укроп така подскача от кеф.

    23:08 09.09.2025

  • 39 Факт

    1 7 Отговор

    До коментар #37 от "АБВ":

    Как Русия превзе Часов Яр: "Превзелите" го са избити (ВИДЕА, 18+)

    01 септември 2025, 13:53 часа 51475 


    Обявеното от Русия завладяване (бел. ред. - в руския вариант е "освобождение") на град Часов Яр в Краматорското направление всъщност е позната руска пиар информационна кампания. Това посочва украинският проект Deep State – той стана известен с избухването на войната в Сирия преди около десетилетие и следенето на развитието ѝ, с публикуване на точни карти на военните действия. Сега Deep State прави същото в Украйна.

    Руската държавна телевизия показа кадри как руски войници издигат знамена в южната част на града. 24-та украинска механизирана бригада обаче публикува видеокадри какво се случва с издигащите знамената руски войници. Кадрите не са за лица под 18 години, съдържанието им съдържа жестоко насилие. Украинските войници избиват жестоко обкръжените руски агресори без милост въпреки молбите им за пощада.

    Коментиран от #41, #45

    23:10 09.09.2025

  • 40 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #33 от "АБВ":

    Да да изтеглиха се щото си имаха друга работа.колко романтично? Що не се изтеглиха от николаев и херсон тогава а само от киев?или на тоя въпрос още не са ти пуснали отговора? Питай бързо и ми отговори.защо като путин се е договорил в истанбул и се изтегли от киев не се изтегли от другите окупирани области и се наложи да го подканят?

    Коментиран от #52

    23:10 09.09.2025

  • 41 БгТoпИдиoт🇧🇬

    2 7 Отговор

    До коментар #39 от "Факт":

    Укрите убиха 36 рашистки генерали и 2,8 млн.рашняци хохохо...Най много генерали на една страна във война...Танцуваммм🕺🤸‍♂️

    Коментиран от #43

    23:11 09.09.2025

  • 42 ПАйТРИОТИ ЬОК

    6 1 Отговор
    ТЕ ОТ ТАЯ ДУПКА НЕМА ДА ИЗЛЕЗАТ ДОКАТО НАРКОСА НЕ ГО ВЕСНАТ НА СТЪЛБА

    23:11 09.09.2025

  • 43 За 2025 г.рашите

    1 6 Отговор

    До коментар #41 от "БгТoпИдиoт🇧🇬":

    Превзели са 0, 3 % територия с цената на невиждани жертви.

    ВСУ овладяха и напълно изгониха москалите от т.н. голям пробив около Покровск. На север в Сумска, Черниговска и Харковска области путлеристите напълно закъсаха!

    На юг към Запорожие и Херсон фронтът е напълно стабилен.

    ВСУ успешно разбиват нефтохимическата база на Москалия! Русия е в криза за горива.
    ВСУ все по смело стреля надалеч, на хиляда км. вътре в Русия.

    Путин знае, че не може да спечели войната, за това разчита на Тръмп.

    Коментиран от #47

    23:13 09.09.2025

  • 44 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Русия превзе Киев в първите 24 часа когато Зеленият плък избяга в Полша и се крие в бункер докато Борис Джонсън го намери и извлече навън за един крак и го накара да обяви тотална мобилизация като раздаде автомати на всеки който си поиска и в Киев започнаха престрелки и грабежи.
    Жалко ,че Жужо заложи на куц кон и искаше без война да смачка укро нацистите.

    23:13 09.09.2025

  • 45 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #39 от "Факт":

    Тоя номер руснаците го играят всеки ден и групата балъци тук обявяват маса села за превзети.копейката обаче не гледа продължението на филма сниман от украинските дронове и печалната участ на асвабадителите.

    23:13 09.09.2025

  • 46 Търновец

    0 5 Отговор

    До коментар #7 от "НИЕ.":

    Мандарин за Руснаци с бонуси Китайски картофи и квас за ранно записали се. Напред към Китайски обединени щати!

    23:13 09.09.2025

  • 47 Рашите за 2025

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "За 2025 г.рашите":

    Са умъртвили повече киевски нацисти отколкото за 2 години .На Русия не и трябват територии а мъртви укро терористи.

    23:15 09.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Костадин Костадинов

    1 4 Отговор
    Ще екстрадираме родните копейки в Украйна и ще ги ползват като боеприпаси за изстрелване срещу руските ракети.

    23:17 09.09.2025

  • 50 АБВ

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Че Украйна няма да бъде в НАТО, това и най-тъпия евроатлантик го разбра, само ти не. Денацификацията върви по план. Всеки ден 1000 - 1500 бандеровци на среща с Бандера и Шухевич. Демилитаризацията също. Тази статия го доказва. Ако не са доставките на оръжие от 50+ държави, Зеленски отдавна да виси на някой клон, а украинската армия да е с прашки. Всъщност, върви демилитаризация на цялото НАТО и сие. Оръжие в складовете йок. Дайте пари да го произведем. Кога не се знае. А територията, по-голяма от България, заедно с всичките и благини, са съпътстващи придобивки. Редкоземните минерали, дето ги обещаха на Тръмп, вече са руски.

    23:20 09.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 АБВ

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "стоян георгиев":

    Питай Суровикин защо ги изтегли от Херсон и Николаев. Тогава руснаците бяха около 250 000 души. Как се държи фронт от 2 000 км с толкова хора срещу 500 000 украинци ? Сигурно за да им помогне на укрите при перемогата, а ? Добре я размаза тая перемога. Кафе в Крим, границите от 1991 г. ....

    Коментиран от #53

    23:26 09.09.2025

  • 53 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "АБВ":

    Теб питам.или забрави въпроса?защо путин се изтегли от киев по собствено желание а не се изтегли от другите окупирани територии?нали са подписали истанбулското споразумение той се е доверил?

    23:29 09.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания