Тръмп е готов за сделка, но има много важно условие! Индия да спре да купува руски петрол

САЩ ще сключи търговска сделка с Индия, но, когато тя спре да купува руски петрол. Това заяви днес министърът на търговията на САЩ Хауърд Латник в интервю за CNBC, цитиран от Известия, пише Фокус.
"Индия като цяло трябва да отвори пазара си и да спре да купува руски петрол. Вярвам, че всичко ще бъде решено, когато спрат да купуват руски петрол", каза той.
Латник добави, че САЩ са на прага на голяма сделка с Тайван и на търговско споразумение с Швейцария.
На 9 септември президентът Доналд Тръмп поиска от ЕС да наложи 100% мита на Индия и Китай като част от тактиката му за спиране на войната в Украйна, но ден по-късно от Съюза отхвърлиха искането му.
11 Септември, 2025 22:48
1 🇺🇦🇧🇬
Рашизмът си отива,спете спокойно деца!
Коментиран от #4, #5, #10, #13
22:51 11.09.2025
2 Атила
За да не се вдига прах
22:54 11.09.2025
3 Сатана Z
22:54 11.09.2025
4 Анна Мила
До коментар #1 от "🇺🇦🇧🇬":Къш бе жълтопаветно мекотело
22:55 11.09.2025
5 Индия продава на 404руско гориво
До коментар #1 от "🇺🇦🇧🇬":Ройтерс: Без рафинерията в Кременчуг, Украйна премина на дизел от руски петрол
Ответните удари на руската армия по рафинерията в Кременчуг доведоха до остър недостиг на гориво, а украинските търговци увеличиха покупките си на дизелово гориво през Румъния и Турция.
„Загубата на украински рафинерии това лято принуди търговците да компенсират загубите с внос, купувайки дизел дори от Индия, която внася голяма част от суровия си петрол от Русия“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на украински анализатор.
„През юни нефтената рафинерия в Кременчук, (която) пое десетки крилати и балистични ракети, беше окончателно унищожена“, написа Сергий Куюн от украинската консултантска компания А-95 във Facebook . „Така че пазарът се втурна да изкупи каквото имаше. А то се предлагаше в Индия. Ние не го транспортираме: международните търговци го транспортират до Турция и Румъния, а ние купуваме това, което вече е там.“
— добави той.
Куюн отбеляза, че индийското гориво отговаря на постсъветските, включително украинските, стандарти, и съобщи, че част от горивото дори е закупено от украинското Министерство на отбраната, което никога не коментира информация за покупките на гориво.
Според него, индийското дизелово гориво неочаквано е заело около 10% от украинския пазар, като с надценка им продава руско гориво.
22:55 11.09.2025
7 Атина Палада
Коментиран от #15
22:57 11.09.2025
8 НИЕ
Коментиран от #23
23:00 11.09.2025
9 Каунь
Коментиран от #17
23:01 11.09.2025
10 Атина Палада
До коментар #1 от "🇺🇦🇧🇬":И как е задушавана?Като ще се изтрепят кой да купува петрол от Русия ли? В допълнение към 7 коментар:) Тръмп иска не Индия да купува руски петрол и да го препродава на Европа а това да го прави САЩ..Затова заповядаха на ЕС ,че петрол и газ само от САЩ ще купуват и от никъде другаде,точка!
23:02 11.09.2025
11 Сатана Z
23:03 11.09.2025
12 Смешник
23:03 11.09.2025
13 Смешник
До коментар #1 от "🇺🇦🇧🇬":Луд умора няма
23:05 11.09.2025
14 Копейките
Коментиран от #26
23:05 11.09.2025
15 Костадин Костадинов
До коментар #7 от "Атина Палада":Аве баш тъй не е казъл ама штом настояваш... Води са вуйна ти ко очакваш,психчо
Коментиран от #21
23:06 11.09.2025
16 Фен
23:07 11.09.2025
17 Атина Палада
До коментар #9 от "Каунь":Не,няма да си отиде..Тръмп затваря едно по едно кранчетата на финансовите потоци към л.иберастите...И това са последните издихания на л.иберастите...Осъзнавайки ,че си отиват в Германия цели 7(седем) лидери на АзГ и.зтрепаха само за 14 дни...Но и това няма да им помогне .Просто те вече не се вписват в новият свят .
Коментиран от #19
23:08 11.09.2025
18 Костадин Костадинов
23:09 11.09.2025
19 Костадин Костадинов
До коментар #17 от "Атина Палада":Той оранжевото мумче мнооо раути каза ама малко изпълни- подобно на меня е популистъ
Коментиран от #25, #28
23:11 11.09.2025
20 Питам
23:12 11.09.2025
21 Атина Палада
До коментар #15 от "Костадин Костадинов":Влез в неговата медия (соушъл),където пише редовно и го прочети .Друго не мога да кажа!
Тръмп е толкова директен ,че чак ми става смешно ..
Коментиран от #24
23:12 11.09.2025
22 Пригожин
Бензиноколонката Разия
Нема бензин .
Хахахаха
Важно е за Господаря Си
Да има петрол .
Мусорите да се държат за палците
23:12 11.09.2025
23 Костадин Костадинов
До коментар #8 от "НИЕ":4ри гудини ф кълтъ - мнооо сти напрет и нагоря
Коментиран от #27
23:12 11.09.2025
24 Костадин Костадинов
До коментар #21 от "Атина Палада":Да ве директен на думи кът меня дет ви обештаам България на 3ри морета. Ти нали си легна ве психчо
23:14 11.09.2025
26 Аз не мога да ги разбера
До коментар #14 от "Копейките":Какво не им харесва на долърчетата и еврата от НПОтата, а се занимават с някакви мижави рубли?
23:18 11.09.2025
27 НИЕ.
До коментар #23 от "Костадин Костадинов":Вярваме в Путин!!!
Коментиран от #29
23:18 11.09.2025
29 Костадин Костадинов
До коментар #27 от "НИЕ.":Блажени вярваштити и бедните духом (прооозтиити)
23:21 11.09.2025