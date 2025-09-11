Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп е готов за сделка, но има много важно условие! Индия да спре да купува руски петрол
  Тема: Войната на митата

Тръмп е готов за сделка, но има много важно условие! Индия да спре да купува руски петрол

11 Септември, 2025 22:48 895 29

  • русия-
  • индия-
  • петрол-
  • нарендра моди-
  • доналд тръмп

Хауърд Латник добави, че САЩ са на прага на голяма сделка с Тайван и на търговско споразумение с Швейцария

Тръмп е готов за сделка, но има много важно условие! Индия да спре да купува руски петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ ще сключи търговска сделка с Индия, но, когато тя спре да купува руски петрол. Това заяви днес министърът на търговията на САЩ Хауърд Латник в интервю за CNBC, цитиран от Известия, пише Фокус.

"Индия като цяло трябва да отвори пазара си и да спре да купува руски петрол. Вярвам, че всичко ще бъде решено, когато спрат да купуват руски петрол", каза той.

Латник добави, че САЩ са на прага на голяма сделка с Тайван и на търговско споразумение с Швейцария.

На 9 септември президентът Доналд Тръмп поиска от ЕС да наложи 100% мита на Индия и Китай като част от тактиката му за спиране на войната в Украйна, но ден по-късно от Съюза отхвърлиха искането му.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇺🇦🇧🇬

    4 36 Отговор
    Лека-полека рашия бива задушавана отвсякъде...
    Рашизмът си отива,спете спокойно деца!

    Коментиран от #4, #5, #10, #13

    22:51 11.09.2025

  • 2 Атила

    26 1 Отговор
    Господин Трамп Да го дуфа под вода
    За да не се вдига прах

    22:54 11.09.2025

  • 3 Сатана Z

    25 1 Отговор
    Индия не е България,макар ,че и Лукойл продължава да купува Руски петрол.А и Козяк пустее от месеци и няма кой да управлява вандалите

    22:54 11.09.2025

  • 4 Анна Мила

    26 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦🇧🇬":

    Къш бе жълтопаветно мекотело

    22:55 11.09.2025

  • 5 Индия продава на 404руско гориво

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦🇧🇬":

    Ройтерс: Без рафинерията в Кременчуг, Украйна премина на дизел от руски петрол
    Ответните удари на руската армия по рафинерията в Кременчуг доведоха до остър недостиг на гориво, а украинските търговци увеличиха покупките си на дизелово гориво през Румъния и Турция.
    „Загубата на украински рафинерии това лято принуди търговците да компенсират загубите с внос, купувайки дизел дори от Индия, която внася голяма част от суровия си петрол от Русия“, съобщи Ройтерс, позовавайки се на украински анализатор.
    „През юни нефтената рафинерия в Кременчук, (която) пое десетки крилати и балистични ракети, беше окончателно унищожена“, написа Сергий Куюн от украинската консултантска компания А-95 във Facebook . „Така че пазарът се втурна да изкупи каквото имаше. А то се предлагаше в Индия. Ние не го транспортираме: международните търговци го транспортират до Турция и Румъния, а ние купуваме това, което вече е там.“
     — добави той.
    Куюн отбеляза, че индийското гориво отговаря на постсъветските, включително украинските, стандарти, и съобщи, че част от горивото дори е закупено от украинското Министерство на отбраната, което никога не коментира информация за покупките на гориво.
    Според него, индийското дизелово гориво неочаквано е заело около 10% от украинския пазар, като с надценка им продава руско гориво.

    22:55 11.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Атина Палада

    17 0 Отговор
    Тръмп се разгневи на Индия ,защо Индия купувала руски петрол и го препродавала на Европа за да печели от това:) Точно така се изрази Тръмп..Поне си казва всичко директно! След това министърът на енергетиката на САЩ заповеднически каза :-" ЕС ще купуват от нас втечнен газ и петрол.Никаква Индия"!.Това е!Решено е!

    Коментиран от #15

    22:57 11.09.2025

  • 8 НИЕ

    10 0 Отговор
    Напред и нагоре с Путин!!!!

    Коментиран от #23

    23:00 11.09.2025

  • 9 Каунь

    9 0 Отговор
    Тръмп вече не пее в хора. Неговите хора ги трепят, като хлебарки в Америка. То и него се пробваха ама....абе има голяма вероятност да си отиде преди Путин.

    Коментиран от #17

    23:01 11.09.2025

  • 10 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦🇧🇬":

    И как е задушавана?Като ще се изтрепят кой да купува петрол от Русия ли? В допълнение към 7 коментар:) Тръмп иска не Индия да купува руски петрол и да го препродава на Европа а това да го прави САЩ..Затова заповядаха на ЕС ,че петрол и газ само от САЩ ще купуват и от никъде другаде,точка!

    23:02 11.09.2025

  • 11 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Сделката е проста.Бай Дончо иска да продава нефт на Индия ,които купува от Русия.

    23:03 11.09.2025

  • 12 Смешник

    5 1 Отговор
    Е точно това желание на Тръмп няма да се изпълни Индия е изцяло зависима от евтиния руски петрол и чичо Дончо е губи като партньор

    23:03 11.09.2025

  • 13 Смешник

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦🇧🇬":

    Луд умора няма

    23:05 11.09.2025

  • 14 Копейките

    2 5 Отговор
    Смучт опорки от пръстите като руснак водка. Мъка, ще им секнат рублите, шубе ги тресе...

    Коментиран от #26

    23:05 11.09.2025

  • 15 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    Аве баш тъй не е казъл ама штом настояваш... Води са вуйна ти ко очакваш,психчо

    Коментиран от #21

    23:06 11.09.2025

  • 16 Фен

    3 0 Отговор
    Ох, на дядо петлето, то...

    23:07 11.09.2025

  • 17 Атина Палада

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Каунь":

    Не,няма да си отиде..Тръмп затваря едно по едно кранчетата на финансовите потоци към л.иберастите...И това са последните издихания на л.иберастите...Осъзнавайки ,че си отиват в Германия цели 7(седем) лидери на АзГ и.зтрепаха само за 14 дни...Но и това няма да им помогне .Просто те вече не се вписват в новият свят .

    Коментиран от #19

    23:08 11.09.2025

  • 18 Костадин Костадинов

    2 3 Отговор
    Ко стана ко са убърка чи Русия тъни 4ри гудини ф кълтъ срещу малка Украйна

    23:09 11.09.2025

  • 19 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Той оранжевото мумче мнооо раути каза ама малко изпълни- подобно на меня е популистъ

    Коментиран от #25, #28

    23:11 11.09.2025

  • 20 Питам

    4 1 Отговор
    И какво общо има отношението на САЩ към Тайван с това към Индия бе , мисирки ? Индийците показаха среден пръст на САЩ. А произведен от руски петрол дизел купува целият ЕС . ЕС купува даже руски петрол . Даже САЩ купуват руски тежък петрол . Толкова ли е трудно мисирките и мисироците да потърсят в Интернет колко милиарда долара и за покупката на какви руски стоки и суровини са изхарчили САЩ през 2024 година ??? Всичко което забраняват САЩ на съюзниците и враговете си да купуват от Русия го купуват те сами!

    23:12 11.09.2025

  • 21 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Костадин Костадинов":

    Влез в неговата медия (соушъл),където пише редовно и го прочети .Друго не мога да кажа!
    Тръмп е толкова директен ,че чак ми става смешно ..

    Коментиран от #24

    23:12 11.09.2025

  • 22 Пригожин

    0 4 Отговор
    Где Бензин ?

    Бензиноколонката Разия
    Нема бензин .

    Хахахаха

    Важно е за Господаря Си
    Да има петрол .
    Мусорите да се държат за палците

    23:12 11.09.2025

  • 23 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "НИЕ":

    4ри гудини ф кълтъ - мнооо сти напрет и нагоря

    Коментиран от #27

    23:12 11.09.2025

  • 24 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Да ве директен на думи кът меня дет ви обештаам България на 3ри морета. Ти нали си легна ве психчо

    23:14 11.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Аз не мога да ги разбера

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Копейките":

    Какво не им харесва на долърчетата и еврата от НПОтата, а се занимават с някакви мижави рубли?

    23:18 11.09.2025

  • 27 НИЕ.

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Костадин Костадинов":

    Вярваме в Путин!!!

    Коментиран от #29

    23:18 11.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Костадин Костадинов

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "НИЕ.":

    Блажени вярваштити и бедните духом (прооозтиити)

    23:21 11.09.2025