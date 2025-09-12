"Ще хванем животното!", зарече се Тръмп. В Юта искат смърт за убиеца. Появи се ВИДЕО с вероятния стрелец по Чарли Кърк

Американският портал TMZ публикува видео от охранителна камера на една от къщите близо до Университета на Юта, което е заснело възможният извършител на убийството на десния активист Чарли Кърк.
Кадрите показват мъж в черни дрехи и шапка, който върви към учебното заведение. Същата камера го е заснела след стрелбата: мъжът върви по пътя покрай къщи, в един момент се втурва да бяга и изчезва от ъгъла на камерата.
31-годишният Кърк бе прострелян на 10 септември по време на речта си в Университета на Орем (Юта). Той почина в болницата от получената рана. Активистът, който имаше консервативни възгледи, беше поддръжник на Тръмп и според Асошиейтед прес е допринесъл значително за победата на последния на президентските избори. Кърк многократно се е изказвал и против американската военна помощ за Украйна.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че властите са постигнали известен напредък в откриването на убиеца на Кърк.
„Мисля, че има напредък“, каза американският лидер, докато отговаряше на въпроси на репортери на Южната морава на Белия дом. Той нарече убиеца на Кърк животно. „Надявам се да го хванат“, добави Тръмп. „Надявам се да го хванем и да се справим с него както трябва“, подчерта той.
Ръководителят на Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ Кеш Пател ще пътува до американския щат Юта, за да ръководи издирването на убиеца на десния активист Чарли Кърк, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.
Според тяхна информация, заместникът на Пател, Дан Бонгино, също ще пристигне в Юта.
ФБР и полицията са получили над 7000 сигнала и улики от американски граждани в издирването на убиеца на Кърк.
„Към този момент сме получили над 7000 сигнала и улики. Бих искал да отбележа, че ФБР не е получавало толкова много сигнали от обществеността след бомбения атентат по време на Бостънския маратон през 2013 г.“, каза губернаторът на Юта Спенсър Кокс.
На същата пресконференция местните власти показаха видеозапис, показващ как заподозреният в убийството на Кърк бяга от местопрестъплението.
Губернаторът добави, че служителите на реда са провели 200 разпита по време на разследването и се надяват на по-нататъшна обществена подкрепа. „Не можем да си вършим работата без помощта на обществеността. Молим обществеността да ни помогне с разследването и да предостави всякаква информация, с която разполага. Надяваме се, че видеото и снимките, които бяха публикувани, ще ни помогнат да получим повече улики“, каза Кокс.
Властите в Юта възнамеряват да поискат смъртно наказание за убиеца на Кърк, заяви губернатор Кокс.
„Работим с нашите прокурори, събираме всичко необходимо, подготвяме писмени показания, за да можем да поискаме смъртно наказание по този случай. И това ще се случи тук, в щата Юта“, каза той пред репортери. „Повече от всичко искаме да заловим този човек“, добави Кокс. Той изрази увереност, че властите ще успеят да открият убиеца.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
04:58 12.09.2025
Какво правехме в гарнизона - не че е нещо супер интересно - в армията се забраняваше носенето на заредено оръжие. Ножове и всякакви ками, нунджако - шурикени - не става. Ето ти - задача - тези пичове имат всякакви оръжия.
Така е било и при нас - след фашизма, са разпилени ужасно много оръжия - никакъв контрол - може и граната да си "гепнеш" - чак по-късно се затяга контрола над това.
Оръжие може да имаш - но е задължително да си сериозно - психически устойчив.
05:09 12.09.2025
05:27 12.09.2025
05:35 12.09.2025
05:36 12.09.2025
05:40 12.09.2025
Пушкалото в десния крачол ли е наврял, кой го знай?!
05:44 12.09.2025
05:47 12.09.2025
05:47 12.09.2025
05:49 12.09.2025
05:50 12.09.2025
05:50 12.09.2025
05:53 12.09.2025
05:55 12.09.2025
05:56 12.09.2025
16 Докато Шмарек, Шкварек пише кой
Убийствата на Запад се извършват от "леволиберални измет, подкрепящи Киев" - Медведев 11.09.2025
Убийствата на Запад се извършват от "леволиберални измет, подкрепящи Киев" - Медведев
Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация заяви, че вълната от политически престъпления в САЩ и Европа идва от привърженици на бандеровска Украйна.
"Политически престъпления и убийства в последно време извършват леволибералните измет, подкрепящи бандеровския Киев. Фицо, Кърк. Кой е следващият?
Може би е време екипът на, да осъзнае, че подкрепяйки Украйна, те подкрепят убийците", написа Медведев.
Администрацията на Тръмп, между другото, говори в същия дух, обвинявайки демократите и техните поддръжници в подкрепа на престъпността на фона на високопоставени убийства в САЩ?
05:56 12.09.2025
17 Никой
Дават знак на Тръмп - да се свие. Украйна едва ли има толкова организация. По-скоро - стари работи - стари и дълбоки - наранени чувства.
Коментиран от #26
05:57 12.09.2025
06:07 12.09.2025
06:11 12.09.2025
06:16 12.09.2025
06:17 12.09.2025
06:25 12.09.2025
06:32 12.09.2025
Коментиран от #31
06:38 12.09.2025
06:39 12.09.2025
До коментар #29 от "Фактолог":че според вас показно убийство на територията на американски университет е,, инцидент” без значение?
06:50 12.09.2025
06:59 12.09.2025
06:59 12.09.2025