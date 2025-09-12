Новини
"Ще хванем животното!", зарече се Тръмп. В Юта искат смърт за убиеца. Появи се ВИДЕО с вероятния стрелец по Чарли Кърк

12 Септември, 2025 04:15, обновена 12 Септември, 2025 05:39

Камера от близка къща е заснела мъж в черни дрехи и шапка, който върви към учебното заведение, където бе извършено покушението

"Ще хванем животното!", зарече се Тръмп. В Юта искат смърт за убиеца. Появи се ВИДЕО с вероятния стрелец по Чарли Кърк - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският портал TMZ публикува видео от охранителна камера на една от къщите близо до Университета на Юта, което е заснело възможният извършител на убийството на десния активист Чарли Кърк.

Кадрите показват мъж в черни дрехи и шапка, който върви към учебното заведение. Същата камера го е заснела след стрелбата: мъжът върви по пътя покрай къщи, в един момент се втурва да бяга и изчезва от ъгъла на камерата.

31-годишният Кърк бе прострелян на 10 септември по време на речта си в Университета на Орем (Юта). Той почина в болницата от получената рана. Активистът, който имаше консервативни възгледи, беше поддръжник на Тръмп и според Асошиейтед прес е допринесъл значително за победата на последния на президентските избори. Кърк многократно се е изказвал и против американската военна помощ за Украйна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че властите са постигнали известен напредък в откриването на убиеца на Кърк.

„Мисля, че има напредък“, каза американският лидер, докато отговаряше на въпроси на репортери на Южната морава на Белия дом. Той нарече убиеца на Кърк животно. „Надявам се да го хванат“, добави Тръмп. „Надявам се да го хванем и да се справим с него както трябва“, подчерта той.

Ръководителят на Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ Кеш Пател ще пътува до американския щат Юта, за да ръководи издирването на убиеца на десния активист Чарли Кърк, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според тяхна информация, заместникът на Пател, Дан Бонгино, също ще пристигне в Юта.

ФБР и полицията са получили над 7000 сигнала и улики от американски граждани в издирването на убиеца на Кърк.

„Към този момент сме получили над 7000 сигнала и улики. Бих искал да отбележа, че ФБР не е получавало толкова много сигнали от обществеността след бомбения атентат по време на Бостънския маратон през 2013 г.“, каза губернаторът на Юта Спенсър Кокс.

На същата пресконференция местните власти показаха видеозапис, показващ как заподозреният в убийството на Кърк бяга от местопрестъплението.

Губернаторът добави, че служителите на реда са провели 200 разпита по време на разследването и се надяват на по-нататъшна обществена подкрепа. „Не можем да си вършим работата без помощта на обществеността. Молим обществеността да ни помогне с разследването и да предостави всякаква информация, с която разполага. Надяваме се, че видеото и снимките, които бяха публикувани, ще ни помогнат да получим повече улики“, каза Кокс.

Властите в Юта възнамеряват да поискат смъртно наказание за убиеца на Кърк, заяви губернатор Кокс.

„Работим с нашите прокурори, събираме всичко необходимо, подготвяме писмени показания, за да можем да поискаме смъртно наказание по този случай. И това ще се случи тук, в щата Юта“, каза той пред репортери. „Повече от всичко искаме да заловим този човек“, добави Кокс. Той изрази увереност, че властите ще успеят да открият убиеца.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Иван

    21 7 Отговор
    Ще го откриете в Израел или Украйна.

    04:58 12.09.2025

  • 2 Никой

    4 9 Отговор
    Ще го хванат - това е въпрос на време - няма къде да избяга - освен ако не е наистина с - "чадър". Дори и след години - ще го намерят. Това е недопустимо. Има такива психари - както и тези - с атентатите. Убийства винаги е имало, де - дори и и при дивия соц.

    Какво правехме в гарнизона - не че е нещо супер интересно - в армията се забраняваше носенето на заредено оръжие. Ножове и всякакви ками, нунджако - шурикени - не става. Ето ти - задача - тези пичове имат всякакви оръжия.

    Така е било и при нас - след фашизма, са разпилени ужасно много оръжия - никакъв контрол - може и граната да си "гепнеш" - чак по-късно се затяга контрола над това.

    Оръжие може да имаш - но е задължително да си сериозно - психически устойчив.

    05:09 12.09.2025

  • 3 Вече

    5 21 Отговор
    е в Москва !

    05:27 12.09.2025

  • 4 На Марко

    2 0 Отговор
    чадъра !

    05:35 12.09.2025

  • 5 Крокус

    3 6 Отговор
    Като руснаците,таджиките !

    05:36 12.09.2025

  • 6 Хаха

    7 1 Отговор
    Натопорчил го е, затова ходи така 😁

    05:40 12.09.2025

  • 7 12340

    3 1 Отговор
    Куца...
    Пушкалото в десния крачол ли е наврял, кой го знай?!

    05:44 12.09.2025

  • 8 Уса

    5 3 Отговор
    Прилича на пдрс

    05:47 12.09.2025

  • 9 Путин

    1 10 Отговор
    снощи го награди !

    05:47 12.09.2025

  • 10 Стрелял

    2 1 Отговор
    от 200 метра и отива да види резултата ?

    05:49 12.09.2025

  • 11 Коко

    12 3 Отговор
    Укроп по всяла вероятност.

    05:50 12.09.2025

  • 12 Волков

    3 2 Отговор
    Не трябва ли да бяга в обратна посока ?

    05:50 12.09.2025

  • 13 В Юта

    3 1 Отговор
    има хиляди с черни дрехи и шапки....

    05:53 12.09.2025

  • 14 Тъкър

    4 6 Отговор
    По ръст и походка ,прилича на Путин !

    05:55 12.09.2025

  • 15 Вова

    2 3 Отговор
    Направих го от ревност !

    05:56 12.09.2025

  • 16 Докато Шмарек, Шкварек пише кой

    6 3 Отговор
    беше Чарли Кърк?

    Убийствата на Запад се извършват от "леволиберални измет, подкрепящи Киев" - Медведев 11.09.2025

    Убийствата на Запад се извършват от "леволиберални измет, подкрепящи Киев" - Медведев

    Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация заяви, че вълната от политически престъпления в САЩ и Европа идва от привърженици на бандеровска Украйна.

    "Политически престъпления и убийства в последно време извършват леволибералните измет, подкрепящи бандеровския Киев. Фицо, Кърк. Кой е следващият?

    Може би е време екипът на, да осъзнае, че подкрепяйки Украйна, те подкрепят убийците", написа Медведев.

    Администрацията на Тръмп, между другото, говори в същия дух, обвинявайки демократите и техните поддръжници в подкрепа на престъпността на фона на високопоставени убийства в САЩ?

    05:56 12.09.2025

  • 17 Никой

    2 2 Отговор
    Избягал е отдавна някъде - това е професионелен почерк - с велосипед - през границата. Никакъв автомобил - нито самолетен полет. човекът е издебнал охраната и - това е.

    Дават знак на Тръмп - да се свие. Украйна едва ли има толкова организация. По-скоро - стари работи - стари и дълбоки - наранени чувства.

    Коментиран от #26

    05:57 12.09.2025

  • 21 Чарли Кърк

    6 2 Отговор
    "Трябва да възобновим дипломатическите канали с Русия. Изкушаващо е просто да се каже, че Русия е големият враг на САЩ. Ние сами ги направихме врагове. Вместо това трябва да се опитаме да забием клин между руския и китайския комунистически брак. Руско-украинската война до голяма степен беше ненужна. На масата имаше мирно споразумение. Русия стана наш враг, защото беше идеологически враг. Този режим падна и няма причина да ги държим като наши врагове. Когато Съветският съюз се разпадна, бяха необходими много фалшиви аргументи, за да се запази Русия като враг на САЩ", добави той.

    06:07 12.09.2025

  • 23 Чарли Кърк

    6 2 Отговор
    Убитият Чарли Кърк преди половин година заяви, че войната в Украйна е изгодна за украинската управляваща класа.

    06:11 12.09.2025

  • 24 Перо

    2 2 Отговор
    Убиецът не е боец или бивш служител от службите, защото е джендър и няма начин да не е оставил следи. Страхът винаги е бил лош спътник на меките китки! Сигурно ще го напипат и ще си плати! Проблем ще е издирването на поръчителят за който само се предполага от кои среди е и какъв им е метода на работа!

    06:16 12.09.2025

  • 25 хихи

    3 2 Отговор
    Къде изчезнаха поликорекните статии за успехите на ВСУ. Много ми липсва информацията колко българи живеят в Одеса.....или за свалени 500дрона

    06:17 12.09.2025

  • 27 Боб Лий Суагър

    2 0 Отговор
    Украинец щеше да стреля от 4км.

    06:25 12.09.2025

  • 28 Миротворец

    1 1 Отговор
    Гледам....гледам...в списъка няма Кърк!Има...Карлсън....Коста...

    06:32 12.09.2025

  • 29 Фактолог

    2 2 Отговор
    Твърде много внимание се отделя за този случай и този американски лузър... Реално е никой за хода на историята в САЩ...

    Коментиран от #31

    06:38 12.09.2025

  • 30 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор
    Абе чувам, че частния самолет на....една известна личност, свързана с украинските евреи е излетял малко атентата от близкото летище с изключен транспондер. Носят се и слухове, че стрелецът е от грузинските специални часри, коото са участвали в Майдана, но на този етап всичко е спекулации.

    06:39 12.09.2025

  • 31 Да разбирам ли,

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Фактолог":

    че според вас показно убийство на територията на американски университет е,, инцидент” без значение?

    06:50 12.09.2025

  • 32 В В.П.

    0 0 Отговор
    И Тромпи ,е последния президент на измислената държава.сащ

    06:59 12.09.2025

  • 33 Непремено гледайте

    0 0 Отговор
    в ютюб канала на Dialogue Works интервюто с Alex Krainer по този въпрос!

    06:59 12.09.2025