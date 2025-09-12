"Ще хванем животното!", зарече се Тръмп. В Юта искат смърт за убиеца. Появи се ВИДЕО с вероятния стрелец по Чарли Кърк

Американският портал TMZ публикува видео от охранителна камера на една от къщите близо до Университета на Юта, което е заснело възможният извършител на убийството на десния активист Чарли Кърк.

Кадрите показват мъж в черни дрехи и шапка, който върви към учебното заведение. Същата камера го е заснела след стрелбата: мъжът върви по пътя покрай къщи, в един момент се втурва да бяга и изчезва от ъгъла на камерата.

31-годишният Кърк бе прострелян на 10 септември по време на речта си в Университета на Орем (Юта). Той почина в болницата от получената рана. Активистът, който имаше консервативни възгледи, беше поддръжник на Тръмп и според Асошиейтед прес е допринесъл значително за победата на последния на президентските избори. Кърк многократно се е изказвал и против американската военна помощ за Украйна.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че властите са постигнали известен напредък в откриването на убиеца на Кърк.

„Мисля, че има напредък“, каза американският лидер, докато отговаряше на въпроси на репортери на Южната морава на Белия дом. Той нарече убиеца на Кърк животно. „Надявам се да го хванат“, добави Тръмп. „Надявам се да го хванем и да се справим с него както трябва“, подчерта той.

Ръководителят на Федералното бюро за разследване (ФБР) на САЩ Кеш Пател ще пътува до американския щат Юта, за да ръководи издирването на убиеца на десния активист Чарли Кърк, съобщи The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според тяхна информация, заместникът на Пател, Дан Бонгино, също ще пристигне в Юта.

ФБР и полицията са получили над 7000 сигнала и улики от американски граждани в издирването на убиеца на Кърк.

„Към този момент сме получили над 7000 сигнала и улики. Бих искал да отбележа, че ФБР не е получавало толкова много сигнали от обществеността след бомбения атентат по време на Бостънския маратон през 2013 г.“, каза губернаторът на Юта Спенсър Кокс.

На същата пресконференция местните власти показаха видеозапис, показващ как заподозреният в убийството на Кърк бяга от местопрестъплението.

Губернаторът добави, че служителите на реда са провели 200 разпита по време на разследването и се надяват на по-нататъшна обществена подкрепа. „Не можем да си вършим работата без помощта на обществеността. Молим обществеността да ни помогне с разследването и да предостави всякаква информация, с която разполага. Надяваме се, че видеото и снимките, които бяха публикувани, ще ни помогнат да получим повече улики“, каза Кокс.

Властите в Юта възнамеряват да поискат смъртно наказание за убиеца на Кърк, заяви губернатор Кокс.

„Работим с нашите прокурори, събираме всичко необходимо, подготвяме писмени показания, за да можем да поискаме смъртно наказание по този случай. И това ще се случи тук, в щата Юта“, каза той пред репортери. „Повече от всичко искаме да заловим този човек“, добави Кокс. Той изрази увереност, че властите ще успеят да открият убиеца.