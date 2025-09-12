Израел към Катар в ООН: Ако не изгоните Хамас, сами ще го направим

Постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон заяви, че ако Катар не осъди и не изгони палестинското движение Хамас, еврейската държава ще го направи.

„Време е Катар да направи избор. Или Катар осъжда Хамас, гони Хамас и държи Хамас отговорен, или Израел ще го направи“, каза той на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Според него Катар „отдавна е приютявал терористи“ и е предоставял убежище на лидерите на Хамас, „които са организирали убийства и терористични атаки“.

По-рано катарското външно министерство нарече изявленията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който обвини Доха в укриване на терористи на нейна територия, „безразсъдни“. Доха остро осъди изявленията на израелския премиер и ги определи като „срамен опит да се оправдае "страхливото израелско нападение срещу катарска територия“.