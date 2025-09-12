Новини
Свят »
Израел »
Израел към Катар в ООН: Ако не изгоните Хамас, сами ще го направим

Израел към Катар в ООН: Ако не изгоните Хамас, сами ще го направим

12 Септември, 2025 04:43, обновена 12 Септември, 2025 04:46 453 3

  • катар-
  • израел-
  • хамас

Доха нарече изявленията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който обвини страната в укриване на терористи на нейна територия, „безразсъдни“

Израел към Катар в ООН: Ако не изгоните Хамас, сами ще го направим - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон заяви, че ако Катар не осъди и не изгони палестинското движение Хамас, еврейската държава ще го направи.

„Време е Катар да направи избор. Или Катар осъжда Хамас, гони Хамас и държи Хамас отговорен, или Израел ще го направи“, каза той на заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Според него Катар „отдавна е приютявал терористи“ и е предоставял убежище на лидерите на Хамас, „които са организирали убийства и терористични атаки“.

По-рано катарското външно министерство нарече изявленията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който обвини Доха в укриване на терористи на нейна територия, „безразсъдни“. Доха остро осъди изявленията на израелския премиер и ги определи като „срамен опит да се оправдае "страхливото израелско нападение срещу катарска територия“.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    1 1 Отговор
    Украйна трябва да изгони евреите.

    Коментиран от #2

    04:53 12.09.2025

  • 2 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    А Рассия не, така ли? 😀

    05:00 12.09.2025

  • 3 Самият факт, че лицето от снимката

    1 0 Отговор
    е още постоянният представител на Израел в ООН, е много показателен. Преди година и нещо излезе на трибуната там с шредер и пусна през него Хартата на ООН, докато говореше колко ненужна организация е. Изумително е колко безнаказана като цяло е държавата Израел и това отношение тепърва ще носи неприятни плодове.

    05:05 12.09.2025